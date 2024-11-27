Браковані міни: з фронту вилучили партію неякісних 82-мм мін, - журналістка. ДОКУМЕНТ

Після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.

"Це розпорялження про вилучення мін з фронту. Та не 120-ками єдиними. Та сама проблема з мінами калібру 82 мм!!! Такий самий брак. Той самий виробник. Це сотні тисяч снарядів без яких опиниться фронт", - зазначила вона.

"Міномети - основна зброя батальйонів. Мінометники і дронщики першими працюють коли ворожа піхота йде на штурм наших позицій. То що ж виходить, ми знову занурюємось у снарядний голод?

Ще влітку я писала про дефіцит мін. Про те, що бригадам дають по 10 штук максимум на тиждень. І все. Тоді почули. Спробували вирішити і виробити своє. Але як? Вбахали українських грошей в те, що тепер непридатне до використання. І тепер намагаються звинуватити ЗСУ у неправильному зберіганні", - підсумувала вона.

Також читайте: Є достатньо багато випадків надходження на фронт неякісних боєприпасів, триває розслідування, - нардеп "Голосу" Рахманін

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Читайте: "Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін