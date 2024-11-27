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Браковані міни: з фронту вилучили партію неякісних 82-мм мін, - журналістка. ДОКУМЕНТ

З фронту вилучили браковані 82-мм міни

Після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.

Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.

"Це розпорялження про вилучення мін з фронту. Та не 120-ками єдиними. Та сама проблема з мінами калібру 82 мм!!! Такий самий брак. Той самий виробник. Це сотні тисяч снарядів без яких опиниться фронт", - зазначила вона.

З фронту вилучили браковані 82-мм міни

"Міномети - основна зброя батальйонів. Мінометники і дронщики першими працюють коли ворожа піхота йде на штурм наших позицій. То що ж виходить, ми знову занурюємось у снарядний голод?

Ще влітку я писала про дефіцит мін. Про те, що бригадам дають по 10 штук максимум на тиждень. І все. Тоді почули. Спробували вирішити і виробити своє. Але як? Вбахали українських грошей в те, що тепер непридатне до використання. І тепер намагаються звинуватити ЗСУ у неправильному зберіганні", - підсумувала вона.

З фронту вилучили браковані 82-мм міни

Також читайте: Є достатньо багато випадків надходження на фронт неякісних боєприпасів, триває розслідування, - нардеп "Голосу" Рахманін

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Читайте: "Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін

Автор: 

брак (12) міна (331)


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Топ коментарі
+20
От клятий Порошенко. І тут багатіє на крові...
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27.11.2024 09:21
+17
Це пиз-дець....
А головне чмо, поїхало в турне до Кореї,
хоча вже мав би бути під вартою, разом з виконавцями....
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27.11.2024 09:20
+12
Ефективність 5-6 менеджерів має відношення, тільки до зникнення коштів партнерів...
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27.11.2024 09:25
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Це пиз-дець....
А головне чмо, поїхало в турне до Кореї,
хоча вже мав би бути під вартою, разом з виконавцями....
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27.11.2024 09:20 Відповісти
От клятий Порошенко. І тут багатіє на крові...
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27.11.2024 09:21 Відповісти
Ефективність 5-6 менеджерів має відношення, тільки до зникнення коштів партнерів...
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27.11.2024 09:25 Відповісти
Умєрова вже в"яжуть - в Кореі
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27.11.2024 09:31 Відповісти
умеров іде кудись в інше місце, де можна красти гроші, бо він посіпака єрмака.
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27.11.2024 09:46 Відповісти
I головне ні одніеї карної справи від СБУ по факту диверсії, саботажу та зради....Ну так ім комерсів краще кошмарити....
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27.11.2024 09:31 Відповісти
Це наглядно демонструє людям, на чиї інтереси працює СБУ та інші контори (ДБР, НАЗК, НАБУ, МВС та інші дармоїди-ухилянти).
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27.11.2024 09:48 Відповісти
Прізвище нашого керманича вже треба починати писати Zезеленський.
Реально 5та колона
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27.11.2024 09:32 Відповісти
Voлодимир Zеленский, ще на початку було зрозуміло.
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27.11.2024 10:20 Відповісти
Наголосували, з. б.
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27.11.2024 09:32 Відповісти
І хто за це відповість?
1. Верховний Говнокомандувач? Ні. ******** кажуть - а при чем тут Зеленский?
2. 5-6 менеджерів? Знов ні.
3. Виробник? Ні, бо 100% ділится з 5-6 менеджерами а ті з Вальодяю.
БІНГО!
4. ПОРОШЕНКО! Бо він як завжди у всьому винуватий. Навіть як шо Вальодя чи якийсь ******* знаходить у себе у штанях гівно то це гівно Порошенко.
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27.11.2024 09:38 Відповісти
Умєров! Сирський! Де міни?
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27.11.2024 09:39 Відповісти
у виробництво української зброї,рашистська агентура з ОП ,на керівні посади .засовує відвертих рашистських диверсантів .котрі і виконують ці диверсійні дії по відношенні до України і ЗСУ.Корупція в МО,є найпершою ознакою рашистської агентурної діяльності в Україні.скерованою проти ЗСУ.за гроші українського народу.Корупціонери і хабарники , ніколи не були і не будуть патріотами України,(чи то іншої країни)
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27.11.2024 09:40 Відповісти
Ви про того зебіла, кіндерсюрприза "молочного", якого поставили керувати Укроборонпромом?
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27.11.2024 09:54 Відповісти
Нічого. Зараз вовчик мудрим і потужним рішенням або розжене "Укроборонпром", або проведе "велику" реорганізацію. Так, як це було з військоматами і МСЕК.
Ще й журналістам перепаде на горіхи.
Який сором і жах все це!!!
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27.11.2024 09:43 Відповісти
А когось із причетних до саботажу до буцегарні запакують?
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27.11.2024 09:44 Відповісти
у мене питання. коли ці міни були виготовлені або її браковані елементи, з якого часу було накопичення цих мін і чому ці міни одночасно попали у війська на той напрямок де москалі наступають? Ну і ще купа питань
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27.11.2024 09:45 Відповісти
Це все спланувала та організувала прибиральниця Зіна.
Та сама, котра вчора випадково отруїлася печивом. Справу закрито.
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27.11.2024 09:52 Відповісти
Керівника заводу-виробника, його заступника з виробництва, головного технолога, начальника підрозділу технічного контролю, контролерів, що пропустили браковані партії мінометних пострілів, потрібно негайно затримати і обрати запобіжну міру у вигляді тримання під вартою.
А далі судити за статтею 113 ККУ "Диверсія".
Весь командний склад військової "прийомки", що прийняв і дозволив відправку на фронт бракованих партій мін слід усунути з їзеіх посад і відаравити в діючі війська на Схід України зупиняти рашистстський нвступ.
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27.11.2024 09:46 Відповісти
Міни типу хоть паржом
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27.11.2024 09:54 Відповісти
кожній зегниді по бракованій міні в зад
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27.11.2024 09:56 Відповісти
Сподіваюсь, премії члонкам наглядової ради Укроборонпрому за 2024 рік будуть виплачені вчасно і у повному обсязі. Згідно контракту!
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27.11.2024 10:06 Відповісти
Ішак за дупу треба брати! Це обкурене чмо не досить того, що просрало підготовку до великої війни, тепер відкрито і цілеспрямовано здає території та створює диверсії в ЗСУ. Ішак є головним винуватцем подій, що відбуваються на фронті та в тилу.
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27.11.2024 10:15 Відповісти
в ОП війна все спише
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27.11.2024 10:37 Відповісти
Ви вже чули?

Зелені депутати-служки заявили, що міни для мінометів, які не розриваються (виробники були змушені відкликати партію таких мін) - так от що ці міни показують такі результати через мороз та підвищену вологість.

Зрозуміли? Ну як таке статися могло? Уявляєте? В Україні зимою - мороз! І підвищена вологість! Хіба не диво?!

і хто ж у цьому винний? Правильна відповідь: винні виробники і винні чиновники Міноборони, які на десятому році війни (а не липові зелені 1000 днів) уклали контракти з таким виробником і допустили постачання до ЗСУ таких от мін.

Це кримінільний злочин. Бо в результаті потрапляння на фронт таких мін, явно загинули люди. Українці. А за це зобов'язаний хтось відповісти.

Бо чого там закидали Петру Порошенку? "Свинарчуків"? А що зробили "свинарчуки"? Добули для ЗСУ дефіцпитні деталі не так як сподобалося би недорогеньким? Ви відчуваєте різницю між цим - і бракованими ************ на фронті?

Якщо за це ніхто не сяде, значить Зеленський - спільник. Крапка.
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27.11.2024 10:40 Відповісти
Скажу так, якщо це чмо невведе СТАН ВІЙНИ, буде пи-да Україні, а бож силовий сценарій зміни влади....
Відлік часу вже пішов....
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27.11.2024 10:40 Відповісти
Це диверсія, яка кришується з ОПи. Фактично одним махом обеззброїли фронт та ще й перевели на гівно мільярди гривень, якітепер знов десь треба буде брати, щоб все це переробити та поставити якісні мвни на фронт. Якщо Умєрова після цього не знімуть, то це буде чнрговий стопітсотий доказ про те, що країною рулить 5 колона кремля, яка сидить в ЗЕ-ОПє
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27.11.2024 10:54 Відповісти
Завгоспа за яйця треба брати -- його парафія .
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27.11.2024 11:53 Відповісти
 
 