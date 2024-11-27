Браковані міни: з фронту вилучили партію неякісних 82-мм мін, - журналістка. ДОКУМЕНТ
Після розголосу ситуації із неякісними мінами 120-мм із фронту вилучили партію 82-мм мінометних пострілів, які також виявилися бракованими.
Про це повідомила журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова, передає Цензор.НЕТ.
"Це розпорялження про вилучення мін з фронту. Та не 120-ками єдиними. Та сама проблема з мінами калібру 82 мм!!! Такий самий брак. Той самий виробник. Це сотні тисяч снарядів без яких опиниться фронт", - зазначила вона.
"Міномети - основна зброя батальйонів. Мінометники і дронщики першими працюють коли ворожа піхота йде на штурм наших позицій. То що ж виходить, ми знову занурюємось у снарядний голод?
Ще влітку я писала про дефіцит мін. Про те, що бригадам дають по 10 штук максимум на тиждень. І все. Тоді почули. Спробували вирішити і виробити своє. Але як? Вбахали українських грошей в те, що тепер непридатне до використання. І тепер намагаються звинуватити ЗСУ у неправильному зберіганні", - підсумувала вона.
Браковані міни поставили ЗСУ
Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.
20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".
У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.
Будь ласка, зачекайте...
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А головне чмо, поїхало в турне до Кореї,
хоча вже мав би бути під вартою, разом з виконавцями....
Реально 5та колона
1. Верховний Говнокомандувач? Ні. ******** кажуть - а при чем тут Зеленский?
2. 5-6 менеджерів? Знов ні.
3. Виробник? Ні, бо 100% ділится з 5-6 менеджерами а ті з Вальодяю.
БІНГО!
4. ПОРОШЕНКО! Бо він як завжди у всьому винуватий. Навіть як шо Вальодя чи якийсь ******* знаходить у себе у штанях гівно то це гівно Порошенко.
Ще й журналістам перепаде на горіхи.
Який сором і жах все це!!!
Та сама, котра вчора випадково отруїлася печивом. Справу закрито.
А далі судити за статтею 113 ККУ "Диверсія".
Весь командний склад військової "прийомки", що прийняв і дозволив відправку на фронт бракованих партій мін слід усунути з їзеіх посад і відаравити в діючі війська на Схід України зупиняти рашистстський нвступ.
Зелені депутати-служки заявили, що міни для мінометів, які не розриваються (виробники були змушені відкликати партію таких мін) - так от що ці міни показують такі результати через мороз та підвищену вологість.
Зрозуміли? Ну як таке статися могло? Уявляєте? В Україні зимою - мороз! І підвищена вологість! Хіба не диво?!
і хто ж у цьому винний? Правильна відповідь: винні виробники і винні чиновники Міноборони, які на десятому році війни (а не липові зелені 1000 днів) уклали контракти з таким виробником і допустили постачання до ЗСУ таких от мін.
Це кримінільний злочин. Бо в результаті потрапляння на фронт таких мін, явно загинули люди. Українці. А за це зобов'язаний хтось відповісти.
Бо чого там закидали Петру Порошенку? "Свинарчуків"? А що зробили "свинарчуки"? Добули для ЗСУ дефіцпитні деталі не так як сподобалося би недорогеньким? Ви відчуваєте різницю між цим - і бракованими ************ на фронті?
Якщо за це ніхто не сяде, значить Зеленський - спільник. Крапка.
Відлік часу вже пішов....