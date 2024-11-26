Є достатньо багато випадків надходження на фронт неякісних боєприпасів, триває розслідування, - нардеп "Голосу" Рахманін

Випадків постачання українським військовим неякісних боєприпасів достатньо багато.

Про це в інтерв'ю Radio NV розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Проблема обговорювалася на засіданні комітету минулого тижня. Проводиться службове розслідування, створена міжвідомча група, яка розбирається. Таких випадків декілька, але говорити про масовий характер, тим більше про глобальний, я би поостерігся до отримання повної інформації. Те, що це непоодинокий випадок — це факт. Наскільки проблема глибока та комплексна, у чому там проблема, — провина виробника, структур, що здійснювали прийомку, чи самих військових частин, — це ще слід розбиратися", — заявив Рахманін.

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Він пояснив. що мінометні постріли можуть бути з повним або неповним зарядом, і якщо збираються використовувати неповний заряд, "порох відсипається і зберігається так, як зберігається".

"Порох — дуже чутлива річ. Навіть мінімального коливання температури достатньо, аби порох обсирів і після цього його не можна застосовувати. Деякі військовослужбовці, будьмо відвертими, навіть не знають, що порох потребує відповідних умов зберігання. Деякі командири їм про це не повідомляють", — додав нардеп.

Водночас Рахманін сказав, що це не знімає відповідальності з виробників, "які часто-густо надають неякісні вироби для Збройних сил".

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"Не завжди критика на адресу виробників є абсолютно справедливою. І захист військовослужбовців не завжди є абсолютно справедливим. Є різні випадки. Достеменним фактом є, що випадків неякісних боєприпасів достатньо багато. Щонайменше частина з них відбулася з провини виробників. Відбувається розслідування. Сподіваюся, воно буде ретельним, сумлінним, якісним. І на підставі висновків цього розслідування можна буде робити висновок, що не так, що можна змінити і наскільки швидко", — підсумував нардеп.

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.