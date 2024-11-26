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Новини
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Є достатньо багато випадків надходження на фронт неякісних боєприпасів, триває розслідування, - нардеп "Голосу" Рахманін

Нардеп Голосу Сергій Рахманін

Випадків постачання українським військовим неякісних боєприпасів достатньо багато.

Про це в інтерв'ю Radio NV розповів член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.

"Проблема обговорювалася на засіданні комітету минулого тижня. Проводиться службове розслідування, створена міжвідомча група, яка розбирається. Таких випадків декілька, але говорити про масовий характер, тим більше про глобальний, я би поостерігся до отримання повної інформації. Те, що це непоодинокий випадок — це факт. Наскільки проблема глибока та комплексна, у чому там проблема, — провина виробника, структур, що здійснювали прийомку, чи самих військових частин, — це ще слід розбиратися", — заявив Рахманін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони розслідує поставку неякісних мін у ЗСУ: ДБР розпочато провадження

Він пояснив. що мінометні постріли можуть бути з повним або неповним зарядом, і якщо збираються використовувати неповний заряд, "порох відсипається і зберігається так, як зберігається".

"Порох — дуже чутлива річ. Навіть мінімального коливання температури достатньо, аби порох обсирів і після цього його не можна застосовувати. Деякі військовослужбовці, будьмо відвертими, навіть не знають, що порох потребує відповідних умов зберігання. Деякі командири їм про це не повідомляють", — додав нардеп.

Водночас Рахманін сказав, що це не знімає відповідальності з виробників, "які часто-густо надають неякісні вироби для Збройних сил".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Веніславський звинуватив військових у порушені умов зберігання бракованих мін

"Не завжди критика на адресу виробників є абсолютно справедливою. І захист військовослужбовців не завжди є абсолютно справедливим. Є різні випадки. Достеменним фактом є, що випадків неякісних боєприпасів достатньо багато. Щонайменше частина з них відбулася з провини виробників. Відбувається розслідування. Сподіваюся, воно буде ретельним, сумлінним, якісним. І на підставі висновків цього розслідування можна буде робити висновок, що не так, що можна змінити і наскільки швидко", — підсумував нардеп.

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

У Міноборони повідомили, що займаються розслідуванням ситуації.

Автор: 

боєприпаси (2260) зброя (7430) брак (12) Рахманін (137) міна (331)


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Топ коментарі
+5
І жодної посадки за саботаж!
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26.11.2024 17:40
+5
а що, виробники про це не знають?
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26.11.2024 17:46
+4
Думаю, що винним зроблять охоронця діда Тараса ,що міни з КПП випускав!
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26.11.2024 17:40
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І жодної посадки за саботаж!
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26.11.2024 17:40 Відповісти
Думаю, що винним зроблять охоронця діда Тараса ,що міни з КПП випускав!
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26.11.2024 17:40 Відповісти
у своїй каптьорці міни дід не сушив..
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26.11.2024 17:44 Відповісти
дід тоже в темі .. бувший поліцайський
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26.11.2024 18:15 Відповісти
пі***дори на всіх гілках влади..
крадуть і брешуть..
цю війну вони точно не хочуть виграти
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26.11.2024 17:43 Відповісти
2019 ---- POHYJ!
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26.11.2024 17:47 Відповісти
хоч один притомний коментар..., за майже 2 тижні..., виробникам треба 10 разів(а можна й більше) думати про те, в яких умовах та як будуть зберігатися їхні вироби, вони точно будуть далекі від ідеальних...
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26.11.2024 17:43 Відповісти
а що, виробники про це не знають?
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26.11.2024 17:46 Відповісти
Якщо на керiвних посадах зебiли з вулицi, то факт , що не знають. Вава ж не знае? що твориться у нього в ВПК (главзеб ще нi разe не обмовився стосовно яець по 17шт, нi стосовно розкрадання коштiв при фортифiкацiйних роботах, нi про саботаж ВПК у виготовленнi мiн.
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26.11.2024 17:54 Відповісти
все вони знають...
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26.11.2024 17:57 Відповісти
Оо..., моль нафталінова вилізла🤣
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26.11.2024 17:46 Відповісти
Якщо "Yevhenii" моль нафталінова, то це не привід всім про це патякати, в тому
(що "Yevhenii" обозначає для всіх, що "Yevhenii" це моль нафталінова)
, нічого гарного нема..
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26.11.2024 20:00 Відповісти
Ей, ондого, 73%, голосуйте й надалi за 4раз уклонiста.
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26.11.2024 17:46 Відповісти
Вава, идешь ты(вы) лесом.
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26.11.2024 17:56 Відповісти
Сапай вазони дурачок!
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27.11.2024 02:08 Відповісти
нардеп, забезпечуй умови зберігання..
а потім звинувачуй тих, хто на фронті..
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26.11.2024 17:50 Відповісти
Будуть призначати винуватців.
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26.11.2024 17:51 Відповісти
їх вже пустили під заставу..
угода зі слідством..
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26.11.2024 17:58 Відповісти
Та кажіть уже чесно - ДИ-ВЕР-СІ-Я... Бо порох для основного метального заряду поставили "бракований"! Саме тому міни з ствола вилітають і падають поряд з мінометом...
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26.11.2024 18:03 Відповісти
Порох в заводській упаковці вологий, з "росою", вишибні заряди діаметром меньше діаметра хвостовика міні, часто випадають та лишаються в стволі, звідси "аборти", затримки.
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26.11.2024 18:13 Відповісти
Давно захоплювався Рахманіном, ще коли він працював у Дзеркалі тижня. Тоді його було цікаво читати, він не боявся критикувати владу та казав правду. Але після того, як він потрапив у політику в 2019 від партії Голос та став членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, йго як підмінили, він перетворився на пихатого чинушу, який хамить навіть своїм колишнім колегам журналістам, що було неодноразово під час обговорення політичних питань на різних програмах. Зараз Рахманін це адвокат влади, він повністю "їхній парєнь", тож не здивований, що Сірожа зараз зробить все можливе, щоб ****** брудом військових та вигородити владу. От в мене питання до тебе, Сірожа, чому в 2022, 2023 та майже пів 2024 не було таких проблем з мінометними мінами? Чи може тоді були ліпші командири, ліпші бійці, чи може тоді міни не використовували восени та взимку? Сірожа, ти вже давно зганьбився та нагадуєш вже Сірожу Лєщєнко, який ******** офісно-реЗЕдентським покидькам, як та дешева хвойда з кільцевої дороги...
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26.11.2024 18:04 Відповісти
Я цього у чаті радіо НВ теж назвав підаром, так він крутив дупою!
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26.11.2024 19:44 Відповісти
"Порох - дуже чутлива річ. Навіть мінімального коливання температури достатньо, аби порох обсирів і після цього його не можна застосовувати. Деякі військовослужбовці, будьмо відвертими, навіть не знають, що порох потребує відповідних умов зберігання. Деякі командири їм про це не повідомляють", - додав нардеп.
---------
Тож видно що постріли упаковані, порох також упакований, але він упакований неякісно - там конденсат.
Коли не спрацьовує капсуль на вишибному - то також "деякі військовослужбовці"?
А те що підривач на 120-тій міні призначений для танкових снарядів - то також "деякі військовослужбовці"?!
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26.11.2024 18:15 Відповісти
Ну Рахманін, ну словоблуд головне все размазать по всіх і нікого не звинуватить щоб добре сидіть на двох стільцях. "Є достатньо багато випадків надходження на фронт неякісних ***********" а зібрались попіздить тільки тижден тому коли вже у війскових тірпець лопнул і Бутусов відкрито наїхав на владу. А оцей бред "Порох - дуже чутлива річ. Навіть мінімального коливання температури достатньо, аби порох обсирів і після цього його не можна застосовувати. Деякі військовослужбовці, будьмо відвертими, навіть не знають, що порох потребує відповідних умов зберігання. Деякі командири їм про це не повідомляють" соромно читать бо міни роблять і користуються імі военні у всьому світі давно і естественно для них прописані інструкціі как і шо і как і шо і де храніть і виробники предусмотрелі де і вчом що храніть. У кормишки жити спокійніши тому і такі заяви.
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26.11.2024 18:26 Відповісти
Та вже якесь зелене чмо звинуватило військових в неналежному зберіганні. А диверсанти і далі будуть творити свої чорні справи.
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26.11.2024 18:28 Відповісти
верниславський прокукарєкав, що то НЕЯКІСНЕ ЗБЕРІГАННЯ, причина знайдена всі розходимось. **** які ж вони кончані, кого ви б*ять обрали.
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26.11.2024 18:30 Відповісти
Вениславский сказал, что мины,просто отсырели. Как только наладиться погода, снова взрываться начнут.
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26.11.2024 18:45 Відповісти
В ОП сидять 5-6 саботажників і їх головний -підор-, лідор. Інфа 300%.
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26.11.2024 20:36 Відповісти
Повісити на забезпечення кожного нардепа і міністра по 1000 людей зсу. По перше це величезна армія, а по друге кожна тисяча знатиме кому бити морду за брак чи недостачу.
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26.11.2024 20:40 Відповісти
"...якщо збираються використовувати неповний заряд, "порох відсипається і зберігається так, як зберігається",-

Як би ж то цей "розслідувач" міномета не по телевізору бачив, він би знав, що невикористані при формуванні заряду пороха не зберігаються, а утилізуються. Звичайно- спалюються. А коли порох "відсипається"- то це ушкодження пакування і це не є гуд.
Виїхав би хоч раз на вогневу показати мінометникам РВП як постріли зберігати.
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26.11.2024 21:30 Відповісти
Володимир Ар'єв:
Неякісні 120-мм міни виробництва одного з підприємств Укроборонпрома - це потужний удар по обороноздатності країни.
🤯Цей «формат» є одним з найбільш вживаних на фронті і тепер на кілька місяців передова може лишитись без нього.
Зараз Міноборони і офіс президента разом з ДБР будуть шукати стрілочників, які «не доповіли» керівництву про нездатність заводу виконати замовлення ітп. Але для мене висновок один - вся система «ефективних менеджерів» Зеленського зараз завдає ударів по здатності України синити опір.
Медіа соромʼязливо пишуть про якісь руки, ласі до мільярдів оборонних замовлень і воліють не помічати головного: а хто призначив ці руки? З серпня 2019 Зеленський має абсолютну владу. Не коаліцію, а повністю слухняну монобільшість. Вже 5,5 років.
‼️Призначення всіх «рук» ланцюгом ідуть саме до нього. І він несе повну відповідальність за всі дії владної вертикалі, яку він вибудував. «Ефективні менеджери», під прямим чи опосередкованим впливом яких відбуваються корупційні скандали в оборонці, не з неба впали - вони призначені Зеленським. Верховним головнокомандувачем, нагадаю. Який за Конституцією, відповідає за оборону держави.
Коли всі зрозуміють звідки корінь проблем, тоді, можливо, і почнуться зміни. Можливо. Бо спочатку треба набратися сміливості називати речі своїми іменами.

https://t.me/zelenicholovichky/10633
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27.11.2024 01:34 Відповісти
 
 