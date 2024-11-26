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Есть достаточно много случаев поступления на фронт некачественных боеприпасов, продолжается расследование, - нардеп "Голоса" Рахманин

Нардеп Голосу Сергій Рахманін

Случаев поставки украинским военным некачественных боеприпасов достаточно много.

Об этом в интервью Radio NV рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Проблема обсуждалась на заседании комитета на прошлой неделе. Проводится служебное расследование, создана межведомственная группа, которая разбирается. Таких случаев несколько, но говорить о массовом характере, тем более о глобальном, я бы поостерегся до получения полной информации. То, что это не единичный случай - это факт. Насколько проблема глубокая и комплексная, в чем там проблема, - вина производителя, структур, осуществлявших приемку, или самих воинских частей, - это еще следует разбираться", - заявил Рахманин.

Читайте также: Если бы вы увидели цифру тех, кого рекрутировали, вы расплакались бы. Она просто жалкая, - нардеп "Голоса" Рахманин

Он рассказал, что минометные выстрелы могут быть с полным или неполным зарядом, и если собираются использовать неполный заряд, "порох отсыпается и хранится так, как хранится".

"Порох - очень чувствительная вещь. Даже минимального колебания температуры достаточно, чтобы порох обсырел и после этого его нельзя применять. Некоторые военнослужащие, будем откровенны, даже не знают, что порох требует соответствующих условий хранения. Некоторые командиры им об этом не сообщают", - добавил нардеп.

В то же время Рахманин сказал, что это не снимает ответственности с производителей, "которые часто предоставляют некачественные изделия для Вооруженных сил".

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"Не всегда критика в адрес производителей является абсолютно справедливой. И защита военнослужащих не всегда является абсолютно справедливой. Есть разные случаи. Достоверным фактом является, что случаев некачественных боеприпасов достаточно много. По меньшей мере часть из них произошла по вине производителей. Происходит расследование. Надеюсь, оно будет тщательным, добросовестным, качественным. И на основании выводов этого расследования можно будет делать вывод, что не так, что можно изменить и насколько быстро", - подытожил нардеп.

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Автор: 

боеприпасы (2333) оружие (10204) недостача (14) Рахманин Сергей (120) мина (273)


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Топ комментарии
+5
І жодної посадки за саботаж!
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26.11.2024 17:40
+5
а що, виробники про це не знають?
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26.11.2024 17:46
+4
Думаю, що винним зроблять охоронця діда Тараса ,що міни з КПП випускав!
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26.11.2024 17:40
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І жодної посадки за саботаж!
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26.11.2024 17:40 Ответить
Думаю, що винним зроблять охоронця діда Тараса ,що міни з КПП випускав!
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26.11.2024 17:40 Ответить
у своїй каптьорці міни дід не сушив..
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26.11.2024 17:44 Ответить
дід тоже в темі .. бувший поліцайський
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26.11.2024 18:15 Ответить
пі***дори на всіх гілках влади..
крадуть і брешуть..
цю війну вони точно не хочуть виграти
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26.11.2024 17:43 Ответить
2019 ---- POHYJ!
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26.11.2024 17:47 Ответить
хоч один притомний коментар..., за майже 2 тижні..., виробникам треба 10 разів(а можна й більше) думати про те, в яких умовах та як будуть зберігатися їхні вироби, вони точно будуть далекі від ідеальних...
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26.11.2024 17:43 Ответить
а що, виробники про це не знають?
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26.11.2024 17:46 Ответить
Якщо на керiвних посадах зебiли з вулицi, то факт , що не знають. Вава ж не знае? що твориться у нього в ВПК (главзеб ще нi разe не обмовився стосовно яець по 17шт, нi стосовно розкрадання коштiв при фортифiкацiйних роботах, нi про саботаж ВПК у виготовленнi мiн.
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26.11.2024 17:54 Ответить
все вони знають...
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26.11.2024 17:57 Ответить
Оо..., моль нафталінова вилізла🤣
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26.11.2024 17:46 Ответить
Якщо "Yevhenii" моль нафталінова, то це не привід всім про це патякати, в тому
(що "Yevhenii" обозначає для всіх, що "Yevhenii" це моль нафталінова)
, нічого гарного нема..
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26.11.2024 20:00 Ответить
Ей, ондого, 73%, голосуйте й надалi за 4раз уклонiста.
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26.11.2024 17:46 Ответить
Вава, идешь ты(вы) лесом.
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26.11.2024 17:56 Ответить
Сапай вазони дурачок!
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27.11.2024 02:08 Ответить
нардеп, забезпечуй умови зберігання..
а потім звинувачуй тих, хто на фронті..
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26.11.2024 17:50 Ответить
Будуть призначати винуватців.
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26.11.2024 17:51 Ответить
їх вже пустили під заставу..
угода зі слідством..
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26.11.2024 17:58 Ответить
Та кажіть уже чесно - ДИ-ВЕР-СІ-Я... Бо порох для основного метального заряду поставили "бракований"! Саме тому міни з ствола вилітають і падають поряд з мінометом...
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26.11.2024 18:03 Ответить
Порох в заводській упаковці вологий, з "росою", вишибні заряди діаметром меньше діаметра хвостовика міні, часто випадають та лишаються в стволі, звідси "аборти", затримки.
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26.11.2024 18:13 Ответить
Давно захоплювався Рахманіном, ще коли він працював у Дзеркалі тижня. Тоді його було цікаво читати, він не боявся критикувати владу та казав правду. Але після того, як він потрапив у політику в 2019 від партії Голос та став членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, йго як підмінили, він перетворився на пихатого чинушу, який хамить навіть своїм колишнім колегам журналістам, що було неодноразово під час обговорення політичних питань на різних програмах. Зараз Рахманін це адвокат влади, він повністю "їхній парєнь", тож не здивований, що Сірожа зараз зробить все можливе, щоб ****** брудом військових та вигородити владу. От в мене питання до тебе, Сірожа, чому в 2022, 2023 та майже пів 2024 не було таких проблем з мінометними мінами? Чи може тоді були ліпші командири, ліпші бійці, чи може тоді міни не використовували восени та взимку? Сірожа, ти вже давно зганьбився та нагадуєш вже Сірожу Лєщєнко, який ******** офісно-реЗЕдентським покидькам, як та дешева хвойда з кільцевої дороги...
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26.11.2024 18:04 Ответить
Я цього у чаті радіо НВ теж назвав підаром, так він крутив дупою!
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26.11.2024 19:44 Ответить
"Порох - дуже чутлива річ. Навіть мінімального коливання температури достатньо, аби порох обсирів і після цього його не можна застосовувати. Деякі військовослужбовці, будьмо відвертими, навіть не знають, що порох потребує відповідних умов зберігання. Деякі командири їм про це не повідомляють", - додав нардеп.
---------
Тож видно що постріли упаковані, порох також упакований, але він упакований неякісно - там конденсат.
Коли не спрацьовує капсуль на вишибному - то також "деякі військовослужбовці"?
А те що підривач на 120-тій міні призначений для танкових снарядів - то також "деякі військовослужбовці"?!
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26.11.2024 18:15 Ответить
Ну Рахманін, ну словоблуд головне все размазать по всіх і нікого не звинуватить щоб добре сидіть на двох стільцях. "Є достатньо багато випадків надходження на фронт неякісних ***********" а зібрались попіздить тільки тижден тому коли вже у війскових тірпець лопнул і Бутусов відкрито наїхав на владу. А оцей бред "Порох - дуже чутлива річ. Навіть мінімального коливання температури достатньо, аби порох обсирів і після цього його не можна застосовувати. Деякі військовослужбовці, будьмо відвертими, навіть не знають, що порох потребує відповідних умов зберігання. Деякі командири їм про це не повідомляють" соромно читать бо міни роблять і користуються імі военні у всьому світі давно і естественно для них прописані інструкціі как і шо і как і шо і де храніть і виробники предусмотрелі де і вчом що храніть. У кормишки жити спокійніши тому і такі заяви.
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26.11.2024 18:26 Ответить
Та вже якесь зелене чмо звинуватило військових в неналежному зберіганні. А диверсанти і далі будуть творити свої чорні справи.
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26.11.2024 18:28 Ответить
верниславський прокукарєкав, що то НЕЯКІСНЕ ЗБЕРІГАННЯ, причина знайдена всі розходимось. **** які ж вони кончані, кого ви б*ять обрали.
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26.11.2024 18:30 Ответить
Вениславский сказал, что мины,просто отсырели. Как только наладиться погода, снова взрываться начнут.
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26.11.2024 18:45 Ответить
В ОП сидять 5-6 саботажників і їх головний -підор-, лідор. Інфа 300%.
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26.11.2024 20:36 Ответить
Повісити на забезпечення кожного нардепа і міністра по 1000 людей зсу. По перше це величезна армія, а по друге кожна тисяча знатиме кому бити морду за брак чи недостачу.
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26.11.2024 20:40 Ответить
"...якщо збираються використовувати неповний заряд, "порох відсипається і зберігається так, як зберігається",-

Як би ж то цей "розслідувач" міномета не по телевізору бачив, він би знав, що невикористані при формуванні заряду пороха не зберігаються, а утилізуються. Звичайно- спалюються. А коли порох "відсипається"- то це ушкодження пакування і це не є гуд.
Виїхав би хоч раз на вогневу показати мінометникам РВП як постріли зберігати.
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26.11.2024 21:30 Ответить
Володимир Ар'єв:
Неякісні 120-мм міни виробництва одного з підприємств Укроборонпрома - це потужний удар по обороноздатності країни.
🤯Цей «формат» є одним з найбільш вживаних на фронті і тепер на кілька місяців передова може лишитись без нього.
Зараз Міноборони і офіс президента разом з ДБР будуть шукати стрілочників, які «не доповіли» керівництву про нездатність заводу виконати замовлення ітп. Але для мене висновок один - вся система «ефективних менеджерів» Зеленського зараз завдає ударів по здатності України синити опір.
Медіа соромʼязливо пишуть про якісь руки, ласі до мільярдів оборонних замовлень і воліють не помічати головного: а хто призначив ці руки? З серпня 2019 Зеленський має абсолютну владу. Не коаліцію, а повністю слухняну монобільшість. Вже 5,5 років.
‼️Призначення всіх «рук» ланцюгом ідуть саме до нього. І він несе повну відповідальність за всі дії владної вертикалі, яку він вибудував. «Ефективні менеджери», під прямим чи опосередкованим впливом яких відбуваються корупційні скандали в оборонці, не з неба впали - вони призначені Зеленським. Верховним головнокомандувачем, нагадаю. Який за Конституцією, відповідає за оборону держави.
Коли всі зрозуміють звідки корінь проблем, тоді, можливо, і почнуться зміни. Можливо. Бо спочатку треба набратися сміливості називати речі своїми іменами.

https://t.me/zelenicholovichky/10633
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27.11.2024 01:34 Ответить
 
 