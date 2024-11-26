Есть достаточно много случаев поступления на фронт некачественных боеприпасов, продолжается расследование, - нардеп "Голоса" Рахманин

Случаев поставки украинским военным некачественных боеприпасов достаточно много.

Об этом в интервью Radio NV рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Проблема обсуждалась на заседании комитета на прошлой неделе. Проводится служебное расследование, создана межведомственная группа, которая разбирается. Таких случаев несколько, но говорить о массовом характере, тем более о глобальном, я бы поостерегся до получения полной информации. То, что это не единичный случай - это факт. Насколько проблема глубокая и комплексная, в чем там проблема, - вина производителя, структур, осуществлявших приемку, или самих воинских частей, - это еще следует разбираться", - заявил Рахманин.

Читайте также: Если бы вы увидели цифру тех, кого рекрутировали, вы расплакались бы. Она просто жалкая, - нардеп "Голоса" Рахманин

Он рассказал, что минометные выстрелы могут быть с полным или неполным зарядом, и если собираются использовать неполный заряд, "порох отсыпается и хранится так, как хранится".

"Порох - очень чувствительная вещь. Даже минимального колебания температуры достаточно, чтобы порох обсырел и после этого его нельзя применять. Некоторые военнослужащие, будем откровенны, даже не знают, что порох требует соответствующих условий хранения. Некоторые командиры им об этом не сообщают", - добавил нардеп.

В то же время Рахманин сказал, что это не снимает ответственности с производителей, "которые часто предоставляют некачественные изделия для Вооруженных сил".

Читайте также: "Слуга народа" Вениславский обвинил военных в нарушении условий хранения бракованных мин

"Не всегда критика в адрес производителей является абсолютно справедливой. И защита военнослужащих не всегда является абсолютно справедливой. Есть разные случаи. Достоверным фактом является, что случаев некачественных боеприпасов достаточно много. По меньшей мере часть из них произошла по вине производителей. Происходит расследование. Надеюсь, оно будет тщательным, добросовестным, качественным. И на основании выводов этого расследования можно будет делать вывод, что не так, что можно изменить и насколько быстро", - подытожил нардеп.

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.