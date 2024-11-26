Есть достаточно много случаев поступления на фронт некачественных боеприпасов, продолжается расследование, - нардеп "Голоса" Рахманин
Случаев поставки украинским военным некачественных боеприпасов достаточно много.
Об этом в интервью Radio NV рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.
"Проблема обсуждалась на заседании комитета на прошлой неделе. Проводится служебное расследование, создана межведомственная группа, которая разбирается. Таких случаев несколько, но говорить о массовом характере, тем более о глобальном, я бы поостерегся до получения полной информации. То, что это не единичный случай - это факт. Насколько проблема глубокая и комплексная, в чем там проблема, - вина производителя, структур, осуществлявших приемку, или самих воинских частей, - это еще следует разбираться", - заявил Рахманин.
Он рассказал, что минометные выстрелы могут быть с полным или неполным зарядом, и если собираются использовать неполный заряд, "порох отсыпается и хранится так, как хранится".
"Порох - очень чувствительная вещь. Даже минимального колебания температуры достаточно, чтобы порох обсырел и после этого его нельзя применять. Некоторые военнослужащие, будем откровенны, даже не знают, что порох требует соответствующих условий хранения. Некоторые командиры им об этом не сообщают", - добавил нардеп.
В то же время Рахманин сказал, что это не снимает ответственности с производителей, "которые часто предоставляют некачественные изделия для Вооруженных сил".
"Не всегда критика в адрес производителей является абсолютно справедливой. И защита военнослужащих не всегда является абсолютно справедливой. Есть разные случаи. Достоверным фактом является, что случаев некачественных боеприпасов достаточно много. По меньшей мере часть из них произошла по вине производителей. Происходит расследование. Надеюсь, оно будет тщательным, добросовестным, качественным. И на основании выводов этого расследования можно будет делать вывод, что не так, что можно изменить и насколько быстро", - подытожил нардеп.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
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крадуть і брешуть..
цю війну вони точно не хочуть виграти
(що "Yevhenii" обозначає для всіх, що "Yevhenii" це моль нафталінова)
, нічого гарного нема..
а потім звинувачуй тих, хто на фронті..
угода зі слідством..
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Тож видно що постріли упаковані, порох також упакований, але він упакований неякісно - там конденсат.
Коли не спрацьовує капсуль на вишибному - то також "деякі військовослужбовці"?
А те що підривач на 120-тій міні призначений для танкових снарядів - то також "деякі військовослужбовці"?!
підор-, лідор. Інфа 300%.
Як би ж то цей "розслідувач" міномета не по телевізору бачив, він би знав, що невикористані при формуванні заряду пороха не зберігаються, а утилізуються. Звичайно- спалюються. А коли порох "відсипається"- то це ушкодження пакування і це не є гуд.
Виїхав би хоч раз на вогневу показати мінометникам РВП як постріли зберігати.
Неякісні 120-мм міни виробництва одного з підприємств Укроборонпрома - це потужний удар по обороноздатності країни.
🤯Цей «формат» є одним з найбільш вживаних на фронті і тепер на кілька місяців передова може лишитись без нього.
Зараз Міноборони і офіс президента разом з ДБР будуть шукати стрілочників, які «не доповіли» керівництву про нездатність заводу виконати замовлення ітп. Але для мене висновок один - вся система «ефективних менеджерів» Зеленського зараз завдає ударів по здатності України синити опір.
Медіа соромʼязливо пишуть про якісь руки, ласі до мільярдів оборонних замовлень і воліють не помічати головного: а хто призначив ці руки? З серпня 2019 Зеленський має абсолютну владу. Не коаліцію, а повністю слухняну монобільшість. Вже 5,5 років.
‼️Призначення всіх «рук» ланцюгом ідуть саме до нього. І він несе повну відповідальність за всі дії владної вертикалі, яку він вибудував. «Ефективні менеджери», під прямим чи опосередкованим впливом яких відбуваються корупційні скандали в оборонці, не з неба впали - вони призначені Зеленським. Верховним головнокомандувачем, нагадаю. Який за Конституцією, відповідає за оборону держави.
Коли всі зрозуміють звідки корінь проблем, тоді, можливо, і почнуться зміни. Можливо. Бо спочатку треба набратися сміливості називати речі своїми іменами.
https://t.me/zelenicholovichky/10633