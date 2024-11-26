"Слуга народа" Вениславский обвинил военных в нарушении условий хранения бракованных мин

Главными причинами нештатного срабатывания 120-мм мин является нарушение условий их хранения.

Об этом заявил член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Парламентарий подтвердил выявление ряда нештатных срабатываний мин, которые поставлялись определенными производителями для сектора безопасности и обороны.

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"Была образована межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Минстратегпрома, представители составляющих сектора безопасности и обороны. Комиссия выяснила причины. В комитет по вопросам нацбезопасности и развития направлен соответствующий отчет этой комиссии. Я не могу разглашать детали, но в целом выяснено, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев", - пояснил Вениславский.

По словам нардепа, все мины из партии, были отозваны на завод и производитель обязался в ближайшее время поставить новые мины, вместо изъятых и они "пройдут тщательное дополнительное обследование".

"Я не буду называть количество мин. Это все мины той партии, которая имела место нештатного срабатывания. Количество - это закрытая информация. Предприятие уже выполняет обязательства по замене этих мин", - сказал парламентарий.

В то же время определять это правонарушение - работа правоохранительных органов, подчеркнул он.

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По его словам, системных проблем с боеприпасами нет.

"Есть ряд факторов и с условиями изготовления и хранения. Все эти причины есть в отчете комиссии. Никаких системных проблем с этой ситуацией нет, но на будущее будет уделено больше внимания для проверки качества мин, условий изготовления, хранения и применения", - пояснил Вениславский.

Факты с внештатным срабатыванием мин начались в ноябре, добавил он.

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Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

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