"Слуга народа" Вениславский обвинил военных в нарушении условий хранения бракованных мин
Главными причинами нештатного срабатывания 120-мм мин является нарушение условий их хранения.
Об этом заявил член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Парламентарий подтвердил выявление ряда нештатных срабатываний мин, которые поставлялись определенными производителями для сектора безопасности и обороны.
"Была образована межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Минстратегпрома, представители составляющих сектора безопасности и обороны. Комиссия выяснила причины. В комитет по вопросам нацбезопасности и развития направлен соответствующий отчет этой комиссии. Я не могу разглашать детали, но в целом выяснено, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев", - пояснил Вениславский.
По словам нардепа, все мины из партии, были отозваны на завод и производитель обязался в ближайшее время поставить новые мины, вместо изъятых и они "пройдут тщательное дополнительное обследование".
"Я не буду называть количество мин. Это все мины той партии, которая имела место нештатного срабатывания. Количество - это закрытая информация. Предприятие уже выполняет обязательства по замене этих мин", - сказал парламентарий.
В то же время определять это правонарушение - работа правоохранительных органов, подчеркнул он.
По его словам, системных проблем с боеприпасами нет.
"Есть ряд факторов и с условиями изготовления и хранения. Все эти причины есть в отчете комиссии. Никаких системных проблем с этой ситуацией нет, но на будущее будет уделено больше внимания для проверки качества мин, условий изготовления, хранения и применения", - пояснил Вениславский.
Факты с внештатным срабатыванием мин начались в ноябре, добавил он.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сказана ж маячня.
а насправді - саботаж і зрада дермово-зеленської банди мародерів
Чому ж вони так не впливають на міни чеського/американського виробництва?
Може там якось інакше пороховий заряд пакують? А не в онучу завертають, як за совка.
Про серії взагалі потішило Маркування нанесено фарбою чи роздруковано на папері, змінити його секундна справа.
Краще б відповів блохєр-ануслітік: який вже раз браковані постріли 120 мм на розиції заїзджають?
Зручна ж схема! Поні бігає по колу, приносячі власникам схеми по 1,000$ з однієї "поїздки".
Не дивує, що партнери знизили рівень підтримки. Бо ж хто схоче "палитися" на участі в корупційних схемах.
Або іх знімати, або готуйтесь до міграціі
А те що вишибний капсуль випадає,це теж від зберігання не за системою беняславського?
веніславський просто ідеальний холуй...любого кольору
залізь в окоп
та покажи,як треба..
мерЗЕта
Розробники +ті, хто виробив - на іспити.
2,5 года хранили правильно, а тут вдруг резко, когда на фронт поступили боеприпасы своего производства, стали хранить не правильно.
Видно кто-то крепко попросил Вениславского "замылить" этот вопрос.
Поэтому и мины - назад на завод, а там бесследно исчезнут или будут подменены.
Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
P.S.Саме так: конче потрібно підстрахувати
.власне кишло ЗЕ-шкідників...Та почніть з того
як ЗЕ-срулятам стало шкода витрачати.
поцуплені . кошти на порох і започаткували
вирощування (на звільн. Херсонщині--хлопку--
складової пороху...) Та НЕ дочекавшись врожаю--
напічкали міни тирсою-патрухою...
P.S.-Брехні№2: Йо. як з*ясувалося--
то певно. як втікали у саматохі оті
міни із поганими перепутали(вони
такі схожі...)
Що замаран у ДІВЕРСІЮ з мінами!
=========================
То були міни для літнього сезону. А ви що подумали?
P.S. і не тільки йому, піда...расів зелених, хоч греблю гати.
Самый сухой и теплый климат характерен для курортов, расположенных в пустынных и субтропических зонах. Вот пример :
Шарм-эль-Шейх, Египет
Дубай, ОАЭ
Фуэртевентура, Канарские острова, Испания
ДЕПУТАТОВ В ОКОПЫ , АРТИЛЛЕРИСТОВ С МИНАМИ НА КУРОРТ СУШИТЬ СНАРЯДЫ
СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ КУТУЗОВ : детям цветы , бабе мороженое
А звідки йому таке знати. Він же юрист. Та й математику й фізику майже не вчив, бо нащо йому - він же гуманітарій. Його ж з дитинства в юристи направляли.
А виноваты..
То Байден .то Шольц то Сунак то поляки .то залужный попередники..
А теперь до ВСУ добрались...
Может надеюсь ...найдется хорошее место для всех слуг народа в тюрьме на лет 59 минимум каждому.....
Хотя....
Если во время войны избрали это дерьмо во власть .и после всего то что они натворили ....
У них есть доверие в виде рейтинга....
Тогда избравшие проходимца и его кодлу властью ....не исправим в!
Запитав особисто в мінометника. Сказав, що повний *******: повне лайно, навіть стволи розриває. Стріляти було просто нічим, а тепер нічим взагалі
Юристи тільки пишуть нікчемні закони, які відірвані від реального життя, а економісти вміють тільки ганяти гроші через якісь непотрібні для країни схеми. В тому числі з бюджета на свої рахунки за кордоном.
Вони ж не розуміють що таке розробка продукції, виведення на достатній рівень для серійного виробництва і т.п. Дрімучі люди в області техніки і ситуації в країні взагалі.
Просто абсурдна ситуація.
Чисті юристи і економісти можуть бути тільки консультантами.
============
Федя! Дичь!