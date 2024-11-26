РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5342 посетителя онлайн
Новости
27 138 179

"Слуга народа" Вениславский обвинил военных в нарушении условий хранения бракованных мин

Браковані міни: Веніславський звинуватив військових

Главными причинами нештатного срабатывания 120-мм мин является нарушение условий их хранения.

Об этом заявил член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Парламентарий подтвердил выявление ряда нештатных срабатываний мин, которые поставлялись определенными производителями для сектора безопасности и обороны.

Читайте: Поставка бракованных мин: Минобороны проигнорировало проблемы и отправило боеприпасы на фронт, - СМИ

"Была образована межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Минстратегпрома, представители составляющих сектора безопасности и обороны. Комиссия выяснила причины. В комитет по вопросам нацбезопасности и развития направлен соответствующий отчет этой комиссии. Я не могу разглашать детали, но в целом выяснено, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев", - пояснил Вениславский.

По словам нардепа, все мины из партии, были отозваны на завод и производитель обязался в ближайшее время поставить новые мины, вместо изъятых и они "пройдут тщательное дополнительное обследование".

"Я не буду называть количество мин. Это все мины той партии, которая имела место нештатного срабатывания. Количество - это закрытая информация. Предприятие уже выполняет обязательства по замене этих мин", - сказал парламентарий.

В то же время определять это правонарушение - работа правоохранительных органов, подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как ВСУ оставили без мин: афера на 25 миллиардов гривен | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

По его словам, системных проблем с боеприпасами нет.

"Есть ряд факторов и с условиями изготовления и хранения. Все эти причины есть в отчете комиссии. Никаких системных проблем с этой ситуацией нет, но на будущее будет уделено больше внимания для проверки качества мин, условий изготовления, хранения и применения", - пояснил Вениславский.

Факты с внештатным срабатыванием мин начались в ноябре, добавил он.

Также читайте: Перед поставкой на фронт мины проверяли малым количеством выстрелов и не из всех партий, - СМИ

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Читайте: Бракованные мины не изымали, пока не произошла огласка. Мы теряем жизни воинов из-за этого, - Бутусов

Автор: 

Вениславский Федор (263) мина (273)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+85
Цей чувак взагалі хоч раз в своєму нікчемному житті бував на фронті? Він взагалі уявляє собі умови зберігання б/к? Зазвичай - погріб розбитої хати. І ящики на піддонах, щоб не намокали.
показать весь комментарий
26.11.2024 16:21
+59
цей чувак останні років 6 займається підривною діяльністю проти України , ЗСУ, та ставить на голосування закони,щоб не було мобілізації. В Ізраілі він би довго не протягнув.
показать весь комментарий
26.11.2024 16:23
+53
показать весь комментарий
26.11.2024 16:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так розумію, шо цей зелений козел (вєніславський) намагається провину Міноборони перекласти на військових.
показать весь комментарий
26.11.2024 17:09 Ответить
Під суд зелених крадіїв... це вже не дно, а дніще...
показать весь комментарий
26.11.2024 17:10 Ответить
Найголовніше - це носити хакі-сорочку і патякати про те в чому ти, бидлота, нічого не тямиш. І тирити, тирити ,тирити. Ненавиджу вас, суки. Здохніть!!!
показать весь комментарий
26.11.2024 17:15 Ответить
Хтось вже встиг занести кеш раз покриває бракоробів.
показать весь комментарий
26.11.2024 17:17 Ответить
Я. Просто не знаю шо відповісти. Я розумію, шо якби то було ІПСО чи ше шось...Але називати ящики з гострими цвяхами які порють пакети, або вишибні з відркручуючимися капсюлями, чи підривники, які неспрацьовують ем... наслідком "поганих умов зберігання".... да тебе за яйця треба повісити, муділа!
показать весь комментарий
26.11.2024 17:18 Ответить
Клас! Мінами можна стріляти виключно в сонячну погоду і вдень! Ні вночі ні в дощ міни не спрацьовують. Бляха, скільки хлопців загинуло від того що міна "нештатно спрацювала" чи не спрацювала?
показать весь комментарий
26.11.2024 17:21 Ответить
я правильно розумію, що президент покриває диверсію?
сказана ж маячня.
показать весь комментарий
26.11.2024 17:23 Ответить
там налагоджена система відкатів імені Єрмака-Татарова-Тимошенка
показать весь комментарий
26.11.2024 19:46 Ответить
чергова зелена маячня, ще одне "криве дУло" від аніматорів-уклоністів, йуристів-заочників...
а насправді - саботаж і зрада дермово-зеленської банди мародерів
показать весь комментарий
26.11.2024 17:25 Ответить
не можна порох та щось вироблене з картону пакувати у герметичний поліетиленовий пакет, це дурість, які б умови зберігання не були, а витримати постійну температуру на фронті неможливо...
показать весь комментарий
26.11.2024 17:37 Ответить
**** ти зелена, як військовий і бойовий офіцер, я пропоную тобі зелена гниль піти і застрелитись. Міни не гриби вони не гниють. **** куди ти лізеш якщо не знаєш падлюка, ми воювали і сніг і в зливу, ні разу скотина зелена нас не підводили **********. Вони не гниють падлюка!!!
показать весь комментарий
26.11.2024 17:37 Ответить
Ну то хай ця п*здота їде на "нуль" і покаже як треба!
показать весь комментарий
26.11.2024 17:39 Ответить
То так температура і вологість вплинули на латунний корпус вишибного заряду, що він місця не тримає? Чи розмір при обточуванні прослабили?
Чому ж вони так не впливають на міни чеського/американського виробництва?
Може там якось інакше пороховий заряд пакують? А не в онучу завертають, як за совка.
Про серії взагалі потішило Маркування нанесено фарбою чи роздруковано на папері, змінити його секундна справа.
Краще б відповів блохєр-ануслітік: який вже раз браковані постріли 120 мм на розиції заїзджають?
Зручна ж схема! Поні бігає по колу, приносячі власникам схеми по 1,000$ з однієї "поїздки".
Не дивує, що партнери знизили рівень підтримки. Бо ж хто схоче "палитися" на участі в корупційних схемах.
показать весь комментарий
26.11.2024 17:43 Ответить
Мразь зелена безмозгла.
показать весь комментарий
26.11.2024 17:46 Ответить
Він шо, дебіл!? Короче з цією клятою владою перемоги не буде, забудьте. Все кінчено.
Або іх знімати, або готуйтесь до міграціі
показать весь комментарий
26.11.2024 18:11 Ответить
Захищає свєчной заводік!
А те що вишибний капсуль випадає,це теж від зберігання не за системою беняславського?
показать весь комментарий
26.11.2024 18:11 Ответить
Плять! Ну не может же быть такого, что у ЗЕленых все невменяемые!!! Какой запас прочности был у Украины, если она до сих пор существует как государство с такими "умищами" во власти!
показать весь комментарий
26.11.2024 18:19 Ответить
Их же кто то туда выбрал.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:32 Ответить
Их по увольняли, одних под суд других послами одни где-то, другие далече...
показать весь комментарий
27.11.2024 07:35 Ответить
тобто взимку стріляти не можна ..ясно ))))

веніславський просто ідеальний холуй...любого кольору
показать весь комментарий
26.11.2024 18:25 Ответить
.... зразу видно патужний спеціаліст.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:27 Ответить
ті поїдь на фронь
залізь в окоп
та покажи,як треба..
мерЗЕта
показать весь комментарий
26.11.2024 18:27 Ответить
Е.ать, струя в глаза из брандсбоита)
показать весь комментарий
26.11.2024 18:28 Ответить
дивно що педіславський не сказав що військові неправильно стріляють
показать весь комментарий
26.11.2024 18:37 Ответить
Чого ви всі причепилися до тих бідних мін? Міни це болванка начинена вибухівкою. Проблема в ВИШИБНИХ ЗАРЯДАХ І В ДОДОТКОВИХ зарядах. Скоріше за все вони або браковані, або відсеріли.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:38 Ответить
А якшо і ці болванки не з того чавуна? То це дрібниці?
показать весь комментарий
27.11.2024 07:43 Ответить
Гнида і пі-да-ра-си-на
показать весь комментарий
26.11.2024 18:42 Ответить
ПП (просто *****)...
показать весь комментарий
26.11.2024 18:43 Ответить
Рішення просте...вибачте, варіант сталіна.

Розробники +ті, хто виробив - на іспити.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:54 Ответить
Тобто радянські міни яким 30 років краще зберігалися ніж ті що зробив Зеленський?, якісь не свідомі військові виявилися. А завтра коли ця влада здрисне обікравши до нитки народ скаже, - "ми вас туда не посылали"
показать весь комментарий
26.11.2024 18:54 Ответить
Так народ їх для цього і вибрав
показать весь комментарий
26.11.2024 19:36 Ответить
Народ їх не вибирав. Їх у крісла усадило населення, тупе стадо, яке народом назвати не можна.
показать весь комментарий
27.11.2024 05:42 Ответить
А я вже давно уявляю, як збирається це кодло----гравець на піаніно, єрмак, подоляк і інші гниди---як колись хтось з них казав--після роботи------і регочуть----як класно ми зробили цих придурошних українців!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.11.2024 07:48 Ответить
Матінко моя,спец венвславський говорить про не таке зберігання на фронті. Умови там далеко не найкращі,тому виробник,а не кінцевий споживач,повинен це враховувати згідно технічних умов виробництва цих продуктів. Там же малий бакланов у нагляді за підприємствами зі сторони СБУ,про..бав?
показать весь комментарий
26.11.2024 18:55 Ответить
Еще только Пикалов и Кошевой не обвиняли ВСУ в неправильном хранении боеприпасов. Ждем.
2,5 года хранили правильно, а тут вдруг резко, когда на фронт поступили боеприпасы своего производства, стали хранить не правильно.
Видно кто-то крепко попросил Вениславского "замылить" этот вопрос.
Поэтому и мины - назад на завод, а там бесследно исчезнут или будут подменены.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:04 Ответить
П.П - просто підар!
показать весь комментарий
26.11.2024 19:05 Ответить
Інши міни працюють а ці ні, хто всрався … тамнедоліків перелічено біля 5 … , навіть щось там випада
показать весь комментарий
26.11.2024 19:08 Ответить
У когось ще є сумніви в тому, хто буде винен у всій пройобах влади?!
показать весь комментарий
26.11.2024 19:09 Ответить
Мобілізований/бусифікований доброволець-цю фразу ШІ вважає несуттєвою…
показать весь комментарий
26.11.2024 19:45 Ответить
"Ай да наши...кого НЕ надуют!?" / Т.Шевченко--"Катерина."/

Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
P.S.Саме так: конче потрібно підстрахувати
.власне кишло ЗЕ-шкідників...Та почніть з того
як ЗЕ-срулятам стало шкода витрачати.
поцуплені . кошти на порох і започаткували
вирощування (на звільн. Херсонщині--хлопку--
складової пороху...) Та НЕ дочекавшись врожаю--
напічкали міни тирсою-патрухою...
P.S.-Брехні№2: Йо. як з*ясувалося--
то певно. як втікали у саматохі оті
міни із поганими перепутали(вони
такі схожі...)
показать весь комментарий
26.11.2024 19:12 Ответить
ну хоть не скисли , а т1лько намочилися
показать весь комментарий
26.11.2024 19:13 Ответить
Дебіл? Це комплімент. Просто *****.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:15 Ответить
Хто всрався?....так невістка, он її труси висять..!!!
показать весь комментарий
26.11.2024 19:26 Ответить
ЗЕвлада вже вирішила, що "Жодних системних проблем з цією ситуацією немає". Це означає, що відкати отриманоі своїх не притягнуть до відповідальності.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:34 Ответить
Нешановний вениславський, не розмазуйте відповідальність за неякісне виробництво виробника на військових.Про які умови зберігання ви мелете нісентицю: бої тривають не першу осінь і не першу зиму і до цього проблем не було, як тільки виготовили "свої" люди ( цікаво ск. бюджетных коштів розписали 5а цьому) так і понеслося від провідних і не дотримуватися техніки безпеки і не вміють стріляти аж тепер і порушуючи умови зберігання, а сказати прямо, що це виробник виготовив брак( а може диверсія) чогось лячно
показать весь комментарий
26.11.2024 19:47 Ответить
А ось засвітився ЩЕ ОДИН ЗРАДНИК!
Що замаран у ДІВЕРСІЮ з мінами!
показать весь комментарий
26.11.2024 19:56 Ответить
Скільки ще можна терпіти цю фсбешну ЗЕлену мразоту !
показать весь комментарий
26.11.2024 20:09 Ответить
Слушай как было у меня в 2014: выкапывали нишу и накрывали ветками ,а весной того года было холодно и очень много дождей,НО ВСЁ СТРЕЛЯЛО! Так что проблема качество изготовителя.
показать весь комментарий
26.11.2024 20:16 Ответить
Я вже давно знав, що слова "слуга" і "під.р" - синоніми
показать весь комментарий
26.11.2024 20:26 Ответить
Фанатам зєлєнскава це покажуть в телемарафоні?
показать весь комментарий
26.11.2024 20:38 Ответить
але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури і підвищена вологість
=========================
То були міни для літнього сезону. А ви що подумали?
показать весь комментарий
26.11.2024 21:02 Ответить
Срочненько везіть на завод та міняйте на зимові! Та хай цей підорславський подає срочнеько закон у раду про обов'язкову зміну мін з літніх на зимові з 1 листопада. Хто не зміне - тому штраф!
показать весь комментарий
27.11.2024 04:56 Ответить
Він би звинуватив військових,що стріляють бракованими міфами.Як це схоже на тупорилих ze ублюдків.
показать весь комментарий
26.11.2024 21:17 Ответить
Цьому чуваку треба міну у жопу запхати.
P.S. і не тільки йому, піда...расів зелених, хоч греблю гати.
показать весь комментарий
26.11.2024 21:23 Ответить
Може ще й в стерильному приміщенні їх зберігати?
показать весь комментарий
26.11.2024 21:26 Ответить
Зелена гнида. Яке ж воно кончене..
показать весь комментарий
26.11.2024 21:34 Ответить
Зеленое быдло уже вешать надо.Других методов уже нет.
показать весь комментарий
26.11.2024 21:45 Ответить
100%.
показать весь комментарий
27.11.2024 11:03 Ответить
Федя тебе повісять разом з Зе...або хлопці нашматки раздеруть..буде демократія тобі...
показать весь комментарий
26.11.2024 21:47 Ответить
У "Слуги народа" Вениславского заказ на ,,перевод стрелок,, или **** в пушку .
Самый сухой и теплый климат характерен для курортов, расположенных в пустынных и субтропических зонах. Вот пример :
Шарм-эль-Шейх, Египет
Дубай, ОАЭ
Фуэртевентура, Канарские острова, Испания

ДЕПУТАТОВ В ОКОПЫ , АРТИЛЛЕРИСТОВ С МИНАМИ НА КУРОРТ СУШИТЬ СНАРЯДЫ
СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ КУТУЗОВ : детям цветы , бабе мороженое

показать весь комментарий
26.11.2024 22:02 Ответить
Зразу видно, що він не має понять в області техніки. Без понять що таке герметичність і боротьба з вологою в техніці зі сторони виробників.
А звідки йому таке знати. Він же юрист. Та й математику й фізику майже не вчив, бо нащо йому - він же гуманітарій. Його ж з дитинства в юристи направляли.
показать весь комментарий
26.11.2024 22:54 Ответить
І ще. Нахрен юристу лізти в справи в яких він абсолютно без понять.
показать весь комментарий
26.11.2024 22:57 Ответить
ЗелЯрасты как всегда гроши украли точнее миллиарды...
А виноваты..
То Байден .то Шольц то Сунак то поляки .то залужный попередники..
А теперь до ВСУ добрались...
Может надеюсь ...найдется хорошее место для всех слуг народа в тюрьме на лет 59 минимум каждому.....
Хотя....
Если во время войны избрали это дерьмо во власть .и после всего то что они натворили ....
У них есть доверие в виде рейтинга....
Тогда избравшие проходимца и его кодлу властью ....не исправим в!
показать весь комментарий
26.11.2024 23:25 Ответить
Як юрист по спеціальності, дивлячись зі свого високого кабінету, не з окопу, не з нуля, робити висновки про міни...Ну це якийсь сюр...Вони, слуги , якісь іннопланетяни, чи що? А де опозиція? Ау-у? Ви всі там спите, чи разом із зеленими чекаєте приходу руских? зрадники...
показать весь комментарий
26.11.2024 23:26 Ответить
Лінь заглянути, що каже опозиція. Ґвалт уже підняла. Чи Порошенко ще міни має на фронт закупляти?
показать весь комментарий
27.11.2024 00:28 Ответить
Ага, одинадцята зима війни підкралась несподівано і головне по всіх фронтах, а пілоги з підігрівом по погребах встановити не встигли.
показать весь комментарий
27.11.2024 00:03 Ответить
Оцього кровожерливого гандона навіть диявол би в пекло не пустив
показать весь комментарий
27.11.2024 00:37 Ответить
Тобто міни від партнерів чомусь вологи і осені із зимою не боялися. А тут прямо не міни, а кришталева ваза, щоб тільки під скло на стіну вішати.
Запитав особисто в мінометника. Сказав, що повний *******: повне лайно, навіть стволи розриває. Стріляти було просто нічим, а тепер нічим взагалі
показать весь комментарий
27.11.2024 01:08 Ответить
Таких слуг-веніславських С.Петлюра називав "українські гниди".
показать весь комментарий
27.11.2024 08:23 Ответить
Заповнили парламент юристами і економістами, але це вкрай вузькі спеціальності. Ці люди абсолютно не розуміють що таке техніка. Тому країна технічно десятиліттями не розвивається.

Юристи тільки пишуть нікчемні закони, які відірвані від реального життя, а економісти вміють тільки ганяти гроші через якісь непотрібні для країни схеми. В тому числі з бюджета на свої рахунки за кордоном.

Вони ж не розуміють що таке розробка продукції, виведення на достатній рівень для серійного виробництва і т.п. Дрімучі люди в області техніки і ситуації в країні взагалі.
Просто абсурдна ситуація.
показать весь комментарий
27.11.2024 08:49 Ответить
І ще. Країною, в першу чергу, мають управляти люди, які мають технічні спеціальності і багатий досвід роботи в них. І бажано другу спеціальність - юридичну чи економічну. Підкреслю другу. А з другою без першої вони нулі і не здатні розвивати країну.
Чисті юристи і економісти можуть бути тільки консультантами.
показать весь комментарий
27.11.2024 09:00 Ответить
Блін, пізно вже щось коментувати, тут за дві сторінки цього хорька вже розірвали
показать весь комментарий
27.11.2024 08:49 Ответить
застрелись гнида
показать весь комментарий
27.11.2024 08:50 Ответить
Соромлюсь запитати... Хімічний аналіз пороху проводили? Ніт? Як же ж так, Федю?
показать весь комментарий
27.11.2024 08:51 Ответить
а може веніславський сам проssрав гроші на міни?
показать весь комментарий
28.11.2024 01:35 Ответить
Що воно несе? Він вважає що він на сцені кварталу 95? При Сталіну його би більше ніхто не побачив в цієму житті, а сім'я його була б на Соловках.
показать весь комментарий
28.11.2024 09:51 Ответить
главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев", - пояснил Вениславский.
============
Федя! Дичь!
показать весь комментарий
05.12.2024 10:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 