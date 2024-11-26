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Новости Оборона
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Перед поставкой на фронт мины проверяли малым количеством выстрелов и не из всех партий, - СМИ

На фронт поставили браковані міни: їх погано перевіряли

Реакции военных властей на поставку некачественных мин в ВСУ не было, пока 6 ноября журналист Юрий Бутусов не обнародовал видео партии мин, у которых на десять выстрелов был только один разрыв.

Об этом говорится в материале журналиста Юрия Николова для ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

Только 18 ноября Центральное управление обеспечения средствами поражения вооружения Командования сил логистики ВСУ (ЦУЗЗУО КСЛ ВСУ) сообщило о "многочисленных технических неисправностях уже поставленных минометных выстрелов" в различных воинских частях.

Среди проблем - невылет мины из ствола, неразрывы у цели, отклонение от точки прицеливания на сотни метров.

Во время испытаний из 17 выстрелов 9 мин не долетели до цели до 600 метров, 7 - не разорвались (3 вообще не вышли из ствола). Только одна мина попала в цель. При смене мин на другой тип от другого производителя попадание со второго выстрела в эллипс рассеивания 20 метров, цель была уничтожена с четырех выстрелов (два прямых попадания).

Читайте также: Минобороны расследует поставку некачественных мин в ВСУ: в ГБР начато производство

В то же время 19 ноября командир одной из воинских частей все же написал официальную рекламацию и вызвал представителя завода для документирования ситуации. 20 ноября Агентство оборонных закупок сообщило об этом Генштабу. Тогда же Бутусов опубликовал видео с миной, которая не вылетела из ствола.

"Начальник ЦУЗЗУО КСЛ ВСУ Сергей Панов поручил командирам других воинских частей организовать рекламационную работу по замене минометных выстрелов ВОФ-843Б. По состоянию на сейчас известно об отзыве 100 тысяч мин, и только после проверки по всем частям станет понятен размер фиаско", - отметил Николов.

Источники ZN.ua сообщили, что сейчас ВСУ в очень экономном режиме используют до 20 тысяч мин в месяц.

Уже 21 ноября Минобороны созвало большое совещание по этой ситуации с участием представителей Офиса Президента под руководством временного и.о. министра Ивана Гаврилюка.

"Начальник управления военпредов Евгений Курбет что-то рассказал о существующем порядке приемки, и ему поручили проверять больше мин из 100% партий и вообще увеличить количество выстрелов во время испытаний. Это означает, что до этого мины принимали на основе проверки малого количества выстрелов и не из всех партий, чисто ради галочки.

Читайте также: Поставка бракованных мин: Минобороны проигнорировало проблемы и отправило боеприпасы на фронт, - СМИ

Представитель Минстратегпрома пообещал заменить минометные выстрелы всех партий, поставленных в ВСУ, и отметил о необходимости провести "качественную проверку продукции, поставляемой в ВСУ". То есть до этого контроль со стороны Минобороны был по меньшей мере некачественным. Но представитель Департамента военно-технической политики (ДВТП) МОУ пошел еще дальше и вообще заявил об "отсутствии системы контроля качества перед поставкой продукции в ВСУ", - подчеркнул журналист.

На совещании стало известно, что мины комплектовали не взрывателями М-12, а другими - В-429, которые поступают производителям как давальческое сырье от Командования сил логистики ВСУ.

"Эти нештатные взрыватели В-429 срабатывают "только при комплектовании вторым зарядом". Но где же завод возьмет взрыватель М-12, если после того, как военпред убрал этот риск из своего последнего отчета о состоятельности завода, производство взрывателей М-12 так и не запустили", - пишет Николов.

Причиной недолетов мин к цели являются проблемы с пороховым зарядом.

Смотрите также: Как ВСУ оставили без мин: афера на 25 миллиардов гривен | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Порох в мешочках или спецупаковке "наматывается" на хвост мины, и именно его взрыв выталкивает мину из ствола с определенной скоростью, от которой и зависит дальность и точность полета.

В Украине нет собственного производства порохов, они только импортные. Оказалось, что никто не знает, у кого завод Х покупал порох, а главное - для импортных порохов в Украине нет даже методики проверки. Поэтому только на этом совещании Центральному НИИ вооружения и военной техники поручили разработать программу и методики проверки пороховых зарядов к этим минам с учетом влияния внешней среды (от -3 до +60С°).

В сухом остатке: мины с фронта отзывают, АОЗ должен из-под земли достать импортные мины (вероятно, за большие деньги, потому что иностранные поставщики уже знают, что у Украины пока нет альтернативы), а прекрасная идея развития собственного производства оружия полностью дискредитирована. Хотя ни у господина Умерова, ни у господина Камышина не должно было бы сейчас быть других, более важных, задач", - подытожил Николов.

Читайте также: Бракованные мины не изымали, пока не произошла огласка. Мы теряем жизни воинов из-за этого, - Бутусов

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С фронта отзывают более 100 тыс. некачественных мин. В одной из бригад партию изъяли, а новых не дали, - Бутусов

Автор: 

боеприпасы (2333) Минобороны (9306) оборона (5202) Юрий Николов (96) мина (273)


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Топ комментарии
+27
такі виправдання, наче про яйця в кілограмах...розстрілять на хер
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26.11.2024 11:24
+19
Під час війни це саботаж та диверсія. Може пора за це розстрілювати.
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26.11.2024 11:24
+16
А на Ставці вони що там обговорюють? Скільки яєць вдалося продати по 17 грн?
Чи просто бухають?
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26.11.2024 11:25
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Правила форума Совет форумчан
такі виправдання, наче про яйця в кілограмах...розстрілять на хер
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26.11.2024 11:24 Ответить
Починати треба з того,хто їх туди призначив!
Плавно переходячи до тих,хто обрав того,хто їх призначив.
Ніде правди діти,з розстрілом тих,хто обирали,краще впоралися рашисти.
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26.11.2024 11:33 Ответить
приклад наглядно про вашу думку - перестаємо стріляти і все валимо на путіна, всі інші невинні
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26.11.2024 11:41 Ответить
Ви написали НЕ МОЮ думку,а бажаня верховного ухилянта ЗєленскогоВА!
"Просто перестать стрелять" - його ідея,співзвучна з вашою.
Як м'ясо на шашлик 9мая,ще не стухло?
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26.11.2024 16:00 Ответить
Не нарозстрілюєшся..
Це так побудовано вся система, це не тільки " пороха не перевіряють". В Україні все, де відсутній приватний інтерес робиться " на от.є..усь". Це люди мають такий менталітет.
Сьогоді з' ясувалося що ніхто не знає який порох закладають у міни. А у 155 снаряди, виробництвом яких коде зелений попугай хвалиться?
І це стосується не тільки військового виробництва- це звичайна українська практика.
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26.11.2024 11:44 Ответить
нетре пагано про МІЙ МЕНТАЛІТЕТ
а всіх і не треба
без закономірності в рендомному порядку одного з пійсяти
нехочуть на совість
будуть робити за страх
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26.11.2024 11:51 Ответить
Через то, що більшість замість розібратися по суті, вибирає " охвіс простих рішень", це *********..во нуколи не сскінчиться.
Люди не хочуть вчитися на історичному досвіду, вибираючи одні і ті ж граблі тисячний раз.
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26.11.2024 14:38 Ответить
ви самі собі суперечите.
Ваше дуже довго розбиратися і в кінці знайти самого винного, коли воно і на хєр вже нікому не тре, і є постійна робота охвіса
А розстріляти з винних - якраз пройшло тисячолітнє випробовування. Децимації або щось подібне тільки скріпляли римські або монгольські армію та державу.
А розвалили якраз їх довгі балачки, корупція та подібне
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26.11.2024 15:03 Ответить
Коли будеш із людьми розмовляти, вимикай штучний інтелект
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26.11.2024 16:02 Ответить
Здається, тут штучний інтелект два алекса
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26.11.2024 20:42 Ответить
І чому вона так розквітла після 2019?
Мабуть знов соУпадєніє!
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26.11.2024 16:02 Ответить
Поясню для початківців.
Пофігізм і безвідповідалтність існували за царя Панька.
Просто раніше, ще за СРСР, а потім і в Україні ще працювала Система Управління.
І ця система, на критичних напрямках боролася із вродженим пофігізмом населення і це давало хоч якийсь результат по критично важливим питанням.( зараз це працює у приватників)
Після того, нарід вирішив- " а всєх с пляжу, будєм жіть па пріколу" і всадили в кріслі приколістів, які у житті нічого ніж травлі анекдотів не займалися.
І Система Укравління зникла. Тепер кожен у владі працює на "краде, дає відкати на гору і попугайнічає перед суфльором"
А як " воно" там внизу працює- нехай " спєціально обучєніє люді займаються".
Ось я це " НЕ" фкнкціонує.
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26.11.2024 16:21 Ответить
І як це "посненя для початківців" відрізняється по ЗМІСТУ від мого допису з 8 слів для дорослих?
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26.11.2024 19:09 Ответить
Під час війни це саботаж та диверсія. Може пора за це розстрілювати.
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26.11.2024 11:24 Ответить
А на Ставці вони що там обговорюють? Скільки яєць вдалося продати по 17 грн?
Чи просто бухають?
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26.11.2024 11:25 Ответить
ставки ставлять)
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26.11.2024 11:58 Ответить
ржуть з мудрого наріду
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26.11.2024 12:52 Ответить
Кацапи нове іпсо запустили "неякісні міни"
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26.11.2024 11:28 Ответить
Це звиздець повний. 94% продукції це брак. Навіть 6% браку це багато, а тут 6% це нормальний виріб.
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26.11.2024 11:37 Ответить
Виправдовуються та брешуть - значить НІКОГО НЕ ПОСАДЯТЬ!
Значить і далі будуть красти, мабуть тільки не так нахабно.
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26.11.2024 11:41 Ответить
Писали корейські міни лайно,ще тоді сумнівався ,там Кім за таке,знає як з ********** і причасних з ними поступати.
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26.11.2024 11:41 Ответить
Так облажатись треба вміти
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26.11.2024 11:52 Ответить
Облажались у 2019! А це - наслідки!
При Пороху 3 міномети розірвало - виправии. Тут ПІСЯ РОЗГОЛОСУ відкликали 100.000 мін - і тиша.
Порадили замість стрільби дивитись відосики зє.
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26.11.2024 16:08 Ответить
Верховный главнокомандующий молчит...
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26.11.2024 11:55 Ответить
Потужно мовчить.
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26.11.2024 13:12 Ответить
Повнии піздєц! - ніхто ні за що не відповідає і пох шо віина
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26.11.2024 12:01 Ответить
Зебіли у владі - це лихо, біда, що впала на голови українців не зрозуміло за які такі гріхи.
За що б не брались ті зе-блазні, все перетворюється на непотріб, такий як вони самі.
Ця історія з бракованими мінами - це лише невеличкий штрих у портреті Шкоди, яку вони сотворили з Україною.
То коли ж ці ліниві, тупі і безвідповідальні ненажери здриснуть зі своїх теплих крісел, щоби звільнити місця для нормальних людей, фахівців своєї справи, не пов'язаних корупцією і круговою порукою? Як це зробити? Адже всі конкурсні комісії на більш-менш значущі посади вони наситили своїми друзями і друзями друзів.
В мирний час їх би давно прогнали поганою мітлою А тепер, коли смертельний ворог пре зі всіх сил і захоплює все нові і нові селища й містечка на Сході України? Як бути?
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26.11.2024 12:02 Ответить
Ця біда не впала на українців, вони самі її собі на голови обрали. Щоб "поржать".
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26.11.2024 12:23 Ответить
Ні, їх ніхто не обирав. Обирали інших: молодих, чесних, не заплямованих корупцією, енергійних і тямущих у своєму фаху людей.
Інша справа, що мав місце масштабний обман, шахрайство. Все виявилось з точністю до навпаки. І винити українців тут недоречно.
Тут варто згадати, яку Зеленський і його виборчий штаб обрали концепцію заповнення вакууму влади, що утворилась після фіаско команди Порошенка в 2019-му. А вона була "оригінальна": тіньовий аукціон владних посад. Тобто, всі бажаючі, у кого були гроші, мали змогу купити собі крісло депутата чи міністра чи іншого урядовця-чиновника. Все чесно: гроші - це єдине мірило здібностей і потенціалу людини в умовах нерозвинутості політичної системи та інститутів громадянського суспільства й водночас зневіри народу у політиці і відсутності ідейних орієнтирів на фоні споживацького тренду.
Тож, для кожного такого "покупця" похід у зе-владу був таким собі бізнес-прєктом. Коли наперед рахуєш суму інвестиції і прибуток на виході.
А що ж народ? Чому не розгледів цю небезпеку?
Тут відповідь проста: кожну людину можна обманути. Коли щось пообіцяти і "кинути". Але лише один раз. Бо більше, якщо вона не дурна на всю голову, цього з собою не дозволить зробити.
Однак питання з питаньзалишається незмінним - як вийти з тієї халепи із зе-владою зараз, під час війни? Як отримати другий шанс обрати нормальну владу, яка б самовіддано працювала на Державу і витягнула Україну з прірви, куди її завели зе-блазні?
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26.11.2024 12:55 Ответить
.. а хто ж Вас так надурив... що Ви написали про фіаско команди Пороха у 2019? Фільм Сдуга Народу до мозку добрався, чи ті провокації та наклепи..які лилися на Пороха рікою? Хто ж так Вас реально надурив? А ще й обирали чесних і молодих???!!! Це кого ? Молодого і чесного зеленського..чи Арахамію...чи взагалі невідомих злодюжок? Та ..як Ви пишете ...розумна людина ..послухав зеленського тоді в 2019 зразу розуміла...що перед Вами тупе творіння..яке слова зв*язати не може... Яке не має ні команди..ні планів... ні розуміння дій при керівництві держави!!! Тому і набрало непотрібу за гроші. Чому народ не розгледів небезпеку? Чому Ви задаєте це питання...коли самі не розгледіли її...якщо вважаєте себе розумним!? 25 відсотків бачили...думали...і казали...ЗУПИНІТЬСЯ!!! Але мудрий нарІд на те і мудрий... щоб накликати біду на свою голову. І обіцяють і кидають дурнів..які не бачать і НЕ ХОЧУТЬ бачити... що їх дурять. А другий шанс... дуже тяжко отримати. Бо ідіотів не поменшало... А вони ніколи не аналізували те..що їм кажуть і що обіцяють. І зараз те ж саме буде. Не виберуть зеленого..виберуть притулу..чи ще якусь приблуду. Скажете про Залужного! Гарна кандидатура... Але без команди...без підтримки фінансових кіл... політичних кіл... То що бидло його підтримає... це нічого не варте. Набіжать до Залужного сотні таких ж як набігло до зеленого і все піде прахом... навіть при патологічній порядності Залужного. Організують партійну і парламентську протидію... на чолі з Єрмаком... і буде як у Ющенка. А маленький вихід ..є.. Шпариночка.. Заходити Залужному до Пороха..і ломати цю стіну. Втратить Залужний багато голосів ідіотів... але шанс великий... бо поціновувачів Пороха не поменшало... і це люди з розумом. І тандем Президент Залужний..Пр*емьєр Порох... шанс вилізти з глибокої ями..куди ідіоти загнали державу..вибравши зелену паскуду.
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26.11.2024 16:01 Ответить
За які гріхи? За вибір 2019!
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26.11.2024 16:10 Ответить
так а хто арештований або розстріляний...навіщо пусті балачки коли питання життя Держави....
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26.11.2024 12:13 Ответить
умєров, давай, іди нах@й.
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26.11.2024 12:26 Ответить
Выпуск самого дешового и простого боеприпаса у нас превратили в сложную проблему.При насыщенности войск минометами с минами хотя бы на уровне вермахта про мясные штурмы можно было бы забыть,тем более при наличие Мавиков наводчиков.Это одна из главных ошибок нашего командования.
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26.11.2024 12:39 Ответить
govtva : нічого собі " хотя бы на уровне Вермахта"! Міни Вермахту,що знаходять чорні копачі, працездатні понині ! Там між деталями підривачів фетрові прокладки, височезна точність механічної обробки, високоякісні матеріали! Совдеповським *********** як до Київа рачки! А Ви : " Хотя бы..."
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26.11.2024 16:10 Ответить
Ну да сравнивать немецких спецов рабочих и наших это еще то.Даже когда Хуго Шмайссер сделал этому удмурдскому придурку автомат то хваленые ивевские специалисты просто не смогли его скопировать и пришлось конструктору ради спасения своих сотрудников взять затвор у полицейского автомата фирмы Вальтер 1942 г.
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27.11.2024 08:01 Ответить
а навіщо перевіряти? ці ж міни можуть вбити "рускіх", а "ані жє прастиє люді, вайни ні хатят..."
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26.11.2024 12:43 Ответить
Оціх гандо....в поставити у полі та зіграти з ними у рюську рулетку за допомогою українського міномета. Якиж тварюки поприлипали до наріка. Нація, з дебільшого, крадіїв, корупціонерів, какойразници. Перемогу вони чекають - з ким, та як. Кончені.
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26.11.2024 12:56 Ответить
НАХАБНА БРЕХНЯ!!!
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26.11.2024 13:19 Ответить
Підозрюю, що Бутусова можуть почати тягати по судах за розголошення військової таємниці. Пам'ятаєте, пане Юріє, як Вас тягали за постріл з гармати?
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26.11.2024 13:24 Ответить
Интересно расстреляют виновных?
А ведь из за каждой неразорвавшейся мины погибли наши защитники.
Да поэтому может и продвигается враг.
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26.11.2024 13:40 Ответить
"Ай да наши...кого НЕ надуют!?" / Т.Шевченко--"Катерина."/

Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
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26.11.2024 13:41 Ответить
а тепер саме цікаве. Міжвідомча комісія буде розбиратися чому так трапилося. Це що ? Тобто відповідальнвість ніхто не понесе а 25 лярдів в металолом
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26.11.2024 13:42 Ответить
Впевнений на 100% - на Заводику Х Відділу контролю якості просто не існувало!
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26.11.2024 13:53 Ответить
Якщо влада ≠ зрада, то, крім покарання винних у міністерстві, має бути повернення виробником назад усіх коштів + штраф.

Інакше - висновок один: влада = зрада.
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26.11.2024 13:56 Ответить
В нас же Ірьмак головний по поставках мін в ЗСУ, чи він твльки по дронах?
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26.11.2024 13:57 Ответить
Брехня, для наївних дурників.
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26.11.2024 14:09 Ответить
Чомусь протеже і черговий клон ОПи Герман Сметанін з Оборонпрому ще не на нарах в СИЗО.

Він же не бойовий генерал, з цим ніжним створінням так не можна!

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26.11.2024 14:55 Ответить
.. ну не садять тридцятирічних дітей у в*язниці! Ну хлопчинка недосвідчений... наївний... без життевого досвіду... Йому б років 10-15..ще попрацювати на промисловій лінії... набратися досвіду... А він прямо з дитячого садочка з назвою КПІ прямо до міністра за дев*ять років!!! Як же ж багато у нас вундеркіндів !!! Починаючи з самого президента... і закінчуючі цим міністром...
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26.11.2024 16:12 Ответить
Це спланована диверсія, за яку повинні бути реальні покарання. Як вже дістали українські гниди..
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26.11.2024 16:55 Ответить
 
 