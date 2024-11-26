Перед поставкой на фронт мины проверяли малым количеством выстрелов и не из всех партий, - СМИ

Реакции военных властей на поставку некачественных мин в ВСУ не было, пока 6 ноября журналист Юрий Бутусов не обнародовал видео партии мин, у которых на десять выстрелов был только один разрыв.

Об этом говорится в материале журналиста Юрия Николова для ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

Только 18 ноября Центральное управление обеспечения средствами поражения вооружения Командования сил логистики ВСУ (ЦУЗЗУО КСЛ ВСУ) сообщило о "многочисленных технических неисправностях уже поставленных минометных выстрелов" в различных воинских частях.

Среди проблем - невылет мины из ствола, неразрывы у цели, отклонение от точки прицеливания на сотни метров.

Во время испытаний из 17 выстрелов 9 мин не долетели до цели до 600 метров, 7 - не разорвались (3 вообще не вышли из ствола). Только одна мина попала в цель. При смене мин на другой тип от другого производителя попадание со второго выстрела в эллипс рассеивания 20 метров, цель была уничтожена с четырех выстрелов (два прямых попадания).

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В то же время 19 ноября командир одной из воинских частей все же написал официальную рекламацию и вызвал представителя завода для документирования ситуации. 20 ноября Агентство оборонных закупок сообщило об этом Генштабу. Тогда же Бутусов опубликовал видео с миной, которая не вылетела из ствола.

"Начальник ЦУЗЗУО КСЛ ВСУ Сергей Панов поручил командирам других воинских частей организовать рекламационную работу по замене минометных выстрелов ВОФ-843Б. По состоянию на сейчас известно об отзыве 100 тысяч мин, и только после проверки по всем частям станет понятен размер фиаско", - отметил Николов.

Источники ZN.ua сообщили, что сейчас ВСУ в очень экономном режиме используют до 20 тысяч мин в месяц.

Уже 21 ноября Минобороны созвало большое совещание по этой ситуации с участием представителей Офиса Президента под руководством временного и.о. министра Ивана Гаврилюка.

"Начальник управления военпредов Евгений Курбет что-то рассказал о существующем порядке приемки, и ему поручили проверять больше мин из 100% партий и вообще увеличить количество выстрелов во время испытаний. Это означает, что до этого мины принимали на основе проверки малого количества выстрелов и не из всех партий, чисто ради галочки.

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Представитель Минстратегпрома пообещал заменить минометные выстрелы всех партий, поставленных в ВСУ, и отметил о необходимости провести "качественную проверку продукции, поставляемой в ВСУ". То есть до этого контроль со стороны Минобороны был по меньшей мере некачественным. Но представитель Департамента военно-технической политики (ДВТП) МОУ пошел еще дальше и вообще заявил об "отсутствии системы контроля качества перед поставкой продукции в ВСУ", - подчеркнул журналист.

На совещании стало известно, что мины комплектовали не взрывателями М-12, а другими - В-429, которые поступают производителям как давальческое сырье от Командования сил логистики ВСУ.

"Эти нештатные взрыватели В-429 срабатывают "только при комплектовании вторым зарядом". Но где же завод возьмет взрыватель М-12, если после того, как военпред убрал этот риск из своего последнего отчета о состоятельности завода, производство взрывателей М-12 так и не запустили", - пишет Николов.

Причиной недолетов мин к цели являются проблемы с пороховым зарядом.

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"Порох в мешочках или спецупаковке "наматывается" на хвост мины, и именно его взрыв выталкивает мину из ствола с определенной скоростью, от которой и зависит дальность и точность полета.

В Украине нет собственного производства порохов, они только импортные. Оказалось, что никто не знает, у кого завод Х покупал порох, а главное - для импортных порохов в Украине нет даже методики проверки. Поэтому только на этом совещании Центральному НИИ вооружения и военной техники поручили разработать программу и методики проверки пороховых зарядов к этим минам с учетом влияния внешней среды (от -3 до +60С°).

В сухом остатке: мины с фронта отзывают, АОЗ должен из-под земли достать импортные мины (вероятно, за большие деньги, потому что иностранные поставщики уже знают, что у Украины пока нет альтернативы), а прекрасная идея развития собственного производства оружия полностью дискредитирована. Хотя ни у господина Умерова, ни у господина Камышина не должно было бы сейчас быть других, более важных, задач", - подытожил Николов.

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Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

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