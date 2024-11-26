Перед поставкой на фронт мины проверяли малым количеством выстрелов и не из всех партий, - СМИ
Реакции военных властей на поставку некачественных мин в ВСУ не было, пока 6 ноября журналист Юрий Бутусов не обнародовал видео партии мин, у которых на десять выстрелов был только один разрыв.
Об этом говорится в материале журналиста Юрия Николова для ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.
Только 18 ноября Центральное управление обеспечения средствами поражения вооружения Командования сил логистики ВСУ (ЦУЗЗУО КСЛ ВСУ) сообщило о "многочисленных технических неисправностях уже поставленных минометных выстрелов" в различных воинских частях.
Среди проблем - невылет мины из ствола, неразрывы у цели, отклонение от точки прицеливания на сотни метров.
Во время испытаний из 17 выстрелов 9 мин не долетели до цели до 600 метров, 7 - не разорвались (3 вообще не вышли из ствола). Только одна мина попала в цель. При смене мин на другой тип от другого производителя попадание со второго выстрела в эллипс рассеивания 20 метров, цель была уничтожена с четырех выстрелов (два прямых попадания).
В то же время 19 ноября командир одной из воинских частей все же написал официальную рекламацию и вызвал представителя завода для документирования ситуации. 20 ноября Агентство оборонных закупок сообщило об этом Генштабу. Тогда же Бутусов опубликовал видео с миной, которая не вылетела из ствола.
"Начальник ЦУЗЗУО КСЛ ВСУ Сергей Панов поручил командирам других воинских частей организовать рекламационную работу по замене минометных выстрелов ВОФ-843Б. По состоянию на сейчас известно об отзыве 100 тысяч мин, и только после проверки по всем частям станет понятен размер фиаско", - отметил Николов.
Источники ZN.ua сообщили, что сейчас ВСУ в очень экономном режиме используют до 20 тысяч мин в месяц.
Уже 21 ноября Минобороны созвало большое совещание по этой ситуации с участием представителей Офиса Президента под руководством временного и.о. министра Ивана Гаврилюка.
"Начальник управления военпредов Евгений Курбет что-то рассказал о существующем порядке приемки, и ему поручили проверять больше мин из 100% партий и вообще увеличить количество выстрелов во время испытаний. Это означает, что до этого мины принимали на основе проверки малого количества выстрелов и не из всех партий, чисто ради галочки.
Представитель Минстратегпрома пообещал заменить минометные выстрелы всех партий, поставленных в ВСУ, и отметил о необходимости провести "качественную проверку продукции, поставляемой в ВСУ". То есть до этого контроль со стороны Минобороны был по меньшей мере некачественным. Но представитель Департамента военно-технической политики (ДВТП) МОУ пошел еще дальше и вообще заявил об "отсутствии системы контроля качества перед поставкой продукции в ВСУ", - подчеркнул журналист.
На совещании стало известно, что мины комплектовали не взрывателями М-12, а другими - В-429, которые поступают производителям как давальческое сырье от Командования сил логистики ВСУ.
"Эти нештатные взрыватели В-429 срабатывают "только при комплектовании вторым зарядом". Но где же завод возьмет взрыватель М-12, если после того, как военпред убрал этот риск из своего последнего отчета о состоятельности завода, производство взрывателей М-12 так и не запустили", - пишет Николов.
Причиной недолетов мин к цели являются проблемы с пороховым зарядом.
"Порох в мешочках или спецупаковке "наматывается" на хвост мины, и именно его взрыв выталкивает мину из ствола с определенной скоростью, от которой и зависит дальность и точность полета.
В Украине нет собственного производства порохов, они только импортные. Оказалось, что никто не знает, у кого завод Х покупал порох, а главное - для импортных порохов в Украине нет даже методики проверки. Поэтому только на этом совещании Центральному НИИ вооружения и военной техники поручили разработать программу и методики проверки пороховых зарядов к этим минам с учетом влияния внешней среды (от -3 до +60С°).
В сухом остатке: мины с фронта отзывают, АОЗ должен из-под земли достать импортные мины (вероятно, за большие деньги, потому что иностранные поставщики уже знают, что у Украины пока нет альтернативы), а прекрасная идея развития собственного производства оружия полностью дискредитирована. Хотя ни у господина Умерова, ни у господина Камышина не должно было бы сейчас быть других, более важных, задач", - подытожил Николов.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
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Плавно переходячи до тих,хто обрав того,хто їх призначив.
Ніде правди діти,з розстрілом тих,хто обирали,краще впоралися рашисти.
"Просто перестать стрелять" - його ідея,співзвучна з вашою.
Як м'ясо на шашлик 9мая,ще не стухло?
Це так побудовано вся система, це не тільки " пороха не перевіряють". В Україні все, де відсутній приватний інтерес робиться " на от.є..усь". Це люди мають такий менталітет.
Сьогоді з' ясувалося що ніхто не знає який порох закладають у міни. А у 155 снаряди, виробництвом яких коде зелений попугай хвалиться?
І це стосується не тільки військового виробництва- це звичайна українська практика.
а всіх і не треба
без закономірності в рендомному порядку одного з пійсяти
нехочуть на совість
будуть робити за страх
Люди не хочуть вчитися на історичному досвіду, вибираючи одні і ті ж граблі тисячний раз.
Ваше дуже довго розбиратися і в кінці знайти самого винного, коли воно і на хєр вже нікому не тре, і є постійна робота охвіса
А розстріляти з винних - якраз пройшло тисячолітнє випробовування. Децимації або щось подібне тільки скріпляли римські або монгольські армію та державу.
А розвалили якраз їх довгі балачки, корупція та подібне
Мабуть знов соУпадєніє!
Пофігізм і безвідповідалтність існували за царя Панька.
Просто раніше, ще за СРСР, а потім і в Україні ще працювала Система Управління.
І ця система, на критичних напрямках боролася із вродженим пофігізмом населення і це давало хоч якийсь результат по критично важливим питанням.( зараз це працює у приватників)
Після того, нарід вирішив- " а всєх с пляжу, будєм жіть па пріколу" і всадили в кріслі приколістів, які у житті нічого ніж травлі анекдотів не займалися.
І Система Укравління зникла. Тепер кожен у владі працює на "краде, дає відкати на гору і попугайнічає перед суфльором"
А як " воно" там внизу працює- нехай " спєціально обучєніє люді займаються".
Ось я це " НЕ" фкнкціонує.
Чи просто бухають?
Значить і далі будуть красти, мабуть тільки не так нахабно.
При Пороху 3 міномети розірвало - виправии. Тут ПІСЯ РОЗГОЛОСУ відкликали 100.000 мін - і тиша.
Порадили замість стрільби дивитись відосики зє.
За що б не брались ті зе-блазні, все перетворюється на непотріб, такий як вони самі.
Ця історія з бракованими мінами - це лише невеличкий штрих у портреті Шкоди, яку вони сотворили з Україною.
То коли ж ці ліниві, тупі і безвідповідальні ненажери здриснуть зі своїх теплих крісел, щоби звільнити місця для нормальних людей, фахівців своєї справи, не пов'язаних корупцією і круговою порукою? Як це зробити? Адже всі конкурсні комісії на більш-менш значущі посади вони наситили своїми друзями і друзями друзів.
В мирний час їх би давно прогнали поганою мітлою А тепер, коли смертельний ворог пре зі всіх сил і захоплює все нові і нові селища й містечка на Сході України? Як бути?
Інша справа, що мав місце масштабний обман, шахрайство. Все виявилось з точністю до навпаки. І винити українців тут недоречно.
Тут варто згадати, яку Зеленський і його виборчий штаб обрали концепцію заповнення вакууму влади, що утворилась після фіаско команди Порошенка в 2019-му. А вона була "оригінальна": тіньовий аукціон владних посад. Тобто, всі бажаючі, у кого були гроші, мали змогу купити собі крісло депутата чи міністра чи іншого урядовця-чиновника. Все чесно: гроші - це єдине мірило здібностей і потенціалу людини в умовах нерозвинутості політичної системи та інститутів громадянського суспільства й водночас зневіри народу у політиці і відсутності ідейних орієнтирів на фоні споживацького тренду.
Тож, для кожного такого "покупця" похід у зе-владу був таким собі бізнес-прєктом. Коли наперед рахуєш суму інвестиції і прибуток на виході.
А що ж народ? Чому не розгледів цю небезпеку?
Тут відповідь проста: кожну людину можна обманути. Коли щось пообіцяти і "кинути". Але лише один раз. Бо більше, якщо вона не дурна на всю голову, цього з собою не дозволить зробити.
Однак питання з питаньзалишається незмінним - як вийти з тієї халепи із зе-владою зараз, під час війни? Як отримати другий шанс обрати нормальну владу, яка б самовіддано працювала на Державу і витягнула Україну з прірви, куди її завели зе-блазні?
А ведь из за каждой неразорвавшейся мины погибли наши защитники.
Да поэтому может и продвигается враг.
Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
Інакше - висновок один: влада = зрада.
Він же не бойовий генерал, з цим ніжним створінням так не можна!