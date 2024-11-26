Перед поставкою на фронт міни перевіряли малою кількістю пострілів та не з усіх партій, - ЗМІ

Реакції військової влади на поставку неякісних мін у ЗСУ не було, поки 6 листопада журналіст Юрій Бутусов не оприлюднив відео партії мін, у яких на десять пострілів був лише один розрив.

Про це йдеться в матеріалі журналіста Юрія Ніколова для ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

Лише 18 листопада Центральне управління забезпечення засобами ураження озброєння Командування сил логістики ЗСУ (ЦУЗЗУО КСЛ ЗСУ) повідомило про "численні технічні несправності вже поставлених мінометних пострілів" у різних військових частинах.

Серед проблем - невиліт міни зі ствола, нерозриви у цілі, відхилення від точки прицілювання на сотні метрів.

Під час випробувань із 17 пострілів 9 мін не долетіли до цілі до 600 метрів, 7 - не розірвалися (3 взагалі не вийшли зі ствола). Лише одна міна влучила в ціль. При зміні мін на інший тип від іншого виробника влучання з другого пострілу в еліпс розсіювання 20 метрів, ціль була знищена з чотирьох пострілів (два прямі влучання).

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Водночас 19 листопада командир однієї з військових частин все ж написав офіційну рекламацію і викликав представника заводу для документування ситуації. 20 листопада Агенція оборонних закупівель повідомила про це Генштаб. Тоді ж Бутусов опублікував відео з міною, що не вилетіла зі ствола.

"Начальник ЦУЗЗУО КСЛ ЗСУ Сергій Панов доручив командирам інших військових частин організувати рекламаційну роботу по заміні мінометних пострілів ВОФ-843Б. Станом на зараз відомо про відкликання 100 тисяч мін, і лише після перевірки по всіх частинах стане зрозумілий розмір фіаско", - зазначив Ніколов.

Джерела ZN.ua повідомили, що зараз ЗСУ в дуже економному режимі використовують до 20 тисяч мін на місяць.

Вже 21 листопада Міноборони скликало велику нараду щодо цієї ситуації за участі представників Офісу Президента під керівництвом тимчасового в.о. міністра Івана Гаврилюка.

"Начальник управління воєнпредів Євген Курбет щось розповів про існуючий порядок приймання, і йому доручили перевіряти більше мін зі 100% партій і взагалі збільшити кількість пострілів під час випробувань. Це означає, що до цього міни приймали на основі перевірки малої кількості пострілів і не з усіх партій, суто заради галочки.

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Представник Мінстратегпрому пообіцяв замінити мінометні постріли всіх партій, що були поставлені в ЗСУ, і зауважив про необхідність провести "якісну перевірку продукції, що постачається до ЗСУ". Тобто до цього контроль із боку Міноборони був щонайменше неякісним. Але представник Департаменту військово-технічної політики (ДВТП) МОУ пішов іще далі і взагалі заявив про "відсутність системи контролю якості перед постачанням продукції до ЗСУ", - наголосив журналіст.

На нараді стало відомо, що міни комплектували не підривниками М-12, а іншими - В-429, які надходять виробникам як давальницька сировина від Командування сил логістики ЗСУ.

"Ці нештатні підривники В-429 спрацьовують "тільки під час комплектування другим зарядом". Але де ж завод візьме підривник М-12, якщо після того, як воєнпред прибрав цей ризик зі свого останнього звіту про спроможність заводу, виробництва підривників М-12 так і не запустили", - пише Ніколов.

Причиною недольотів мін до цілі є проблеми з пороховим зарядом.

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"Порох у мішечках або спецупаковці "намотується" на хвіст міни, і саме його вибух виштовхує міну зі ствола з певною швидкістю, від якої і залежить дальність і точність польоту.

В Україні немає власного виробництва порохів, вони лише імпортні. Виявилося, що ніхто не знає, у кого завод Х купував порох, а головне - для імпортних порохів в Україні немає навіть методики перевірки. Тому тільки на цій нараді Центральному НДІ озброєння і військової техніки доручили розробити програму і методики перевірки порохових зарядів до цих мін з урахуванням впливу зовнішнього середовища (від -3 до +60С°).

У сухому залишку: міни з фронту відкликають, АОЗ має з-під землі дістати імпортні міни (ймовірно, за більші гроші, бо іноземні постачальники вже знають, що в України наразі немає альтернативи), а прекрасна ідея розвитку власного виробництва зброї повністю дискредитована. Хоча ані у пана Умєрова, ані у пана Камишина не мало би зараз бути інших, важливіших, завдань", - підсумував Ніколов.

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Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

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