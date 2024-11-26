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Новини Оборона
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Перед поставкою на фронт міни перевіряли малою кількістю пострілів та не з усіх партій, - ЗМІ

На фронт поставили браковані міни: їх погано перевіряли

Реакції військової влади на поставку неякісних мін у ЗСУ не було, поки 6 листопада журналіст Юрій Бутусов не оприлюднив відео партії мін, у яких на десять пострілів був лише один розрив.

Про це йдеться в матеріалі журналіста Юрія Ніколова для ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

Лише 18 листопада Центральне управління забезпечення засобами ураження озброєння Командування сил логістики ЗСУ (ЦУЗЗУО КСЛ ЗСУ) повідомило про "численні технічні несправності вже поставлених мінометних пострілів" у різних військових частинах.

Серед проблем - невиліт міни зі ствола, нерозриви у цілі, відхилення від точки прицілювання на сотні метрів.

Під час випробувань із 17 пострілів 9 мін не долетіли до цілі до 600 метрів, 7 - не розірвалися (3 взагалі не вийшли зі ствола). Лише одна міна влучила в ціль. При зміні мін на інший тип від іншого виробника влучання з другого пострілу в еліпс розсіювання 20 метрів, ціль була знищена з чотирьох пострілів (два прямі влучання).

Також дивіться: Військовослужбовці показали неякісну партію мін виробництва Укроборонпрому. ВIДЕО

Водночас 19 листопада командир однієї з військових частин все ж написав офіційну рекламацію і викликав представника заводу для документування ситуації. 20 листопада Агенція оборонних закупівель повідомила про це Генштаб. Тоді ж Бутусов опублікував відео з міною, що не вилетіла зі ствола.

"Начальник ЦУЗЗУО КСЛ ЗСУ Сергій Панов доручив командирам інших військових частин організувати рекламаційну роботу по заміні мінометних пострілів ВОФ-843Б. Станом на зараз відомо про відкликання 100 тисяч мін, і лише після перевірки по всіх частинах стане зрозумілий розмір фіаско", - зазначив Ніколов.

Джерела ZN.ua повідомили, що зараз ЗСУ в дуже економному режимі використовують до 20 тисяч мін на місяць.

Вже 21 листопада Міноборони скликало велику нараду щодо цієї ситуації за участі представників Офісу Президента під керівництвом тимчасового в.о. міністра Івана Гаврилюка.

"Начальник управління воєнпредів Євген Курбет щось розповів про існуючий порядок приймання, і йому доручили перевіряти більше мін зі 100% партій і взагалі збільшити кількість пострілів під час випробувань. Це означає, що до цього міни приймали на основі перевірки малої кількості пострілів і не з усіх партій, суто заради галочки.

Читайте: ЗСУ використовуватимуть надані США протипіхотні міни на території України, - Пентагон

Представник Мінстратегпрому пообіцяв замінити мінометні постріли всіх партій, що були поставлені в ЗСУ, і зауважив про необхідність провести "якісну перевірку продукції, що постачається до ЗСУ". Тобто до цього контроль із боку Міноборони був щонайменше неякісним. Але представник Департаменту військово-технічної політики (ДВТП) МОУ пішов іще далі і взагалі заявив про "відсутність системи контролю якості перед постачанням продукції до ЗСУ", - наголосив журналіст.

На нараді стало відомо, що міни комплектували не підривниками М-12, а іншими - В-429, які надходять виробникам як давальницька сировина від Командування сил логістики ЗСУ.

"Ці нештатні підривники В-429 спрацьовують "тільки під час комплектування другим зарядом". Але де ж завод візьме підривник М-12, якщо після того, як воєнпред прибрав цей ризик зі свого останнього звіту про спроможність заводу, виробництва підривників М-12 так і не запустили", - пише Ніколов.

Причиною недольотів мін до цілі є проблеми з пороховим зарядом.

Дивіться також: Як ЗСУ залишили без мін: афера на 25 мільярдів гривень | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

"Порох у мішечках або спецупаковці "намотується" на хвіст міни, і саме його вибух виштовхує міну зі ствола з певною швидкістю, від якої і залежить дальність і точність польоту.

В Україні немає власного виробництва порохів, вони лише імпортні. Виявилося, що ніхто не знає, у кого завод Х купував порох, а головне - для імпортних порохів в Україні немає навіть методики перевірки. Тому тільки на цій нараді Центральному НДІ озброєння і військової техніки доручили розробити програму і методики перевірки порохових зарядів до цих мін з урахуванням впливу зовнішнього середовища (від -3 до +60С°).

У сухому залишку: міни з фронту відкликають, АОЗ має з-під землі дістати імпортні міни (ймовірно, за більші гроші, бо іноземні постачальники вже знають, що в України наразі немає альтернативи), а прекрасна ідея розвитку власного виробництва зброї повністю дискредитована. Хоча ані у пана Умєрова, ані у пана Камишина не мало би зараз бути інших, важливіших, завдань", - підсумував Ніколов.

Також читайте: Браковані міни не вилучали, поки не стався розголос. Ми втрачаємо життя воїнів через це, - Бутусов

Браковані міни поставили ЗСУ

Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.

20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".

Також читайте: З фронту відкликають понад 100 тис. неякісних мін. В одній із бригад партію вилучили, а нових не дали, - Бутусов

Автор: 

боєприпаси (2260) Міноборони (7294) оборона (4765) Юрій Ніколов (101) міна (331)


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Топ коментарі
+27
такі виправдання, наче про яйця в кілограмах...розстрілять на хер
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26.11.2024 11:24
+19
Під час війни це саботаж та диверсія. Може пора за це розстрілювати.
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26.11.2024 11:24
+16
А на Ставці вони що там обговорюють? Скільки яєць вдалося продати по 17 грн?
Чи просто бухають?
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26.11.2024 11:25
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такі виправдання, наче про яйця в кілограмах...розстрілять на хер
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26.11.2024 11:24 Відповісти
Починати треба з того,хто їх туди призначив!
Плавно переходячи до тих,хто обрав того,хто їх призначив.
Ніде правди діти,з розстрілом тих,хто обирали,краще впоралися рашисти.
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26.11.2024 11:33 Відповісти
приклад наглядно про вашу думку - перестаємо стріляти і все валимо на путіна, всі інші невинні
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26.11.2024 11:41 Відповісти
Ви написали НЕ МОЮ думку,а бажаня верховного ухилянта ЗєленскогоВА!
"Просто перестать стрелять" - його ідея,співзвучна з вашою.
Як м'ясо на шашлик 9мая,ще не стухло?
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26.11.2024 16:00 Відповісти
Не нарозстрілюєшся..
Це так побудовано вся система, це не тільки " пороха не перевіряють". В Україні все, де відсутній приватний інтерес робиться " на от.є..усь". Це люди мають такий менталітет.
Сьогоді з' ясувалося що ніхто не знає який порох закладають у міни. А у 155 снаряди, виробництвом яких коде зелений попугай хвалиться?
І це стосується не тільки військового виробництва- це звичайна українська практика.
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26.11.2024 11:44 Відповісти
нетре пагано про МІЙ МЕНТАЛІТЕТ
а всіх і не треба
без закономірності в рендомному порядку одного з пійсяти
нехочуть на совість
будуть робити за страх
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26.11.2024 11:51 Відповісти
Через то, що більшість замість розібратися по суті, вибирає " охвіс простих рішень", це *********..во нуколи не сскінчиться.
Люди не хочуть вчитися на історичному досвіду, вибираючи одні і ті ж граблі тисячний раз.
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26.11.2024 14:38 Відповісти
ви самі собі суперечите.
Ваше дуже довго розбиратися і в кінці знайти самого винного, коли воно і на хєр вже нікому не тре, і є постійна робота охвіса
А розстріляти з винних - якраз пройшло тисячолітнє випробовування. Децимації або щось подібне тільки скріпляли римські або монгольські армію та державу.
А розвалили якраз їх довгі балачки, корупція та подібне
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26.11.2024 15:03 Відповісти
Коли будеш із людьми розмовляти, вимикай штучний інтелект
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26.11.2024 16:02 Відповісти
Здається, тут штучний інтелект два алекса
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26.11.2024 20:42 Відповісти
І чому вона так розквітла після 2019?
Мабуть знов соУпадєніє!
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26.11.2024 16:02 Відповісти
Поясню для початківців.
Пофігізм і безвідповідалтність існували за царя Панька.
Просто раніше, ще за СРСР, а потім і в Україні ще працювала Система Управління.
І ця система, на критичних напрямках боролася із вродженим пофігізмом населення і це давало хоч якийсь результат по критично важливим питанням.( зараз це працює у приватників)
Після того, нарід вирішив- " а всєх с пляжу, будєм жіть па пріколу" і всадили в кріслі приколістів, які у житті нічого ніж травлі анекдотів не займалися.
І Система Укравління зникла. Тепер кожен у владі працює на "краде, дає відкати на гору і попугайнічає перед суфльором"
А як " воно" там внизу працює- нехай " спєціально обучєніє люді займаються".
Ось я це " НЕ" фкнкціонує.
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26.11.2024 16:21 Відповісти
І як це "посненя для початківців" відрізняється по ЗМІСТУ від мого допису з 8 слів для дорослих?
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26.11.2024 19:09 Відповісти
Під час війни це саботаж та диверсія. Може пора за це розстрілювати.
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26.11.2024 11:24 Відповісти
А на Ставці вони що там обговорюють? Скільки яєць вдалося продати по 17 грн?
Чи просто бухають?
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26.11.2024 11:25 Відповісти
ставки ставлять)
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26.11.2024 11:58 Відповісти
ржуть з мудрого наріду
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26.11.2024 12:52 Відповісти
Кацапи нове іпсо запустили "неякісні міни"
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26.11.2024 11:28 Відповісти
Це звиздець повний. 94% продукції це брак. Навіть 6% браку це багато, а тут 6% це нормальний виріб.
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26.11.2024 11:37 Відповісти
Виправдовуються та брешуть - значить НІКОГО НЕ ПОСАДЯТЬ!
Значить і далі будуть красти, мабуть тільки не так нахабно.
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26.11.2024 11:41 Відповісти
Писали корейські міни лайно,ще тоді сумнівався ,там Кім за таке,знає як з ********** і причасних з ними поступати.
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26.11.2024 11:41 Відповісти
Так облажатись треба вміти
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26.11.2024 11:52 Відповісти
Облажались у 2019! А це - наслідки!
При Пороху 3 міномети розірвало - виправии. Тут ПІСЯ РОЗГОЛОСУ відкликали 100.000 мін - і тиша.
Порадили замість стрільби дивитись відосики зє.
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26.11.2024 16:08 Відповісти
Верховный главнокомандующий молчит...
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26.11.2024 11:55 Відповісти
Потужно мовчить.
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26.11.2024 13:12 Відповісти
Повнии піздєц! - ніхто ні за що не відповідає і пох шо віина
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26.11.2024 12:01 Відповісти
Зебіли у владі - це лихо, біда, що впала на голови українців не зрозуміло за які такі гріхи.
За що б не брались ті зе-блазні, все перетворюється на непотріб, такий як вони самі.
Ця історія з бракованими мінами - це лише невеличкий штрих у портреті Шкоди, яку вони сотворили з Україною.
То коли ж ці ліниві, тупі і безвідповідальні ненажери здриснуть зі своїх теплих крісел, щоби звільнити місця для нормальних людей, фахівців своєї справи, не пов'язаних корупцією і круговою порукою? Як це зробити? Адже всі конкурсні комісії на більш-менш значущі посади вони наситили своїми друзями і друзями друзів.
В мирний час їх би давно прогнали поганою мітлою А тепер, коли смертельний ворог пре зі всіх сил і захоплює все нові і нові селища й містечка на Сході України? Як бути?
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26.11.2024 12:02 Відповісти
Ця біда не впала на українців, вони самі її собі на голови обрали. Щоб "поржать".
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26.11.2024 12:23 Відповісти
Ні, їх ніхто не обирав. Обирали інших: молодих, чесних, не заплямованих корупцією, енергійних і тямущих у своєму фаху людей.
Інша справа, що мав місце масштабний обман, шахрайство. Все виявилось з точністю до навпаки. І винити українців тут недоречно.
Тут варто згадати, яку Зеленський і його виборчий штаб обрали концепцію заповнення вакууму влади, що утворилась після фіаско команди Порошенка в 2019-му. А вона була "оригінальна": тіньовий аукціон владних посад. Тобто, всі бажаючі, у кого були гроші, мали змогу купити собі крісло депутата чи міністра чи іншого урядовця-чиновника. Все чесно: гроші - це єдине мірило здібностей і потенціалу людини в умовах нерозвинутості політичної системи та інститутів громадянського суспільства й водночас зневіри народу у політиці і відсутності ідейних орієнтирів на фоні споживацького тренду.
Тож, для кожного такого "покупця" похід у зе-владу був таким собі бізнес-прєктом. Коли наперед рахуєш суму інвестиції і прибуток на виході.
А що ж народ? Чому не розгледів цю небезпеку?
Тут відповідь проста: кожну людину можна обманути. Коли щось пообіцяти і "кинути". Але лише один раз. Бо більше, якщо вона не дурна на всю голову, цього з собою не дозволить зробити.
Однак питання з питаньзалишається незмінним - як вийти з тієї халепи із зе-владою зараз, під час війни? Як отримати другий шанс обрати нормальну владу, яка б самовіддано працювала на Державу і витягнула Україну з прірви, куди її завели зе-блазні?
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26.11.2024 12:55 Відповісти
.. а хто ж Вас так надурив... що Ви написали про фіаско команди Пороха у 2019? Фільм Сдуга Народу до мозку добрався, чи ті провокації та наклепи..які лилися на Пороха рікою? Хто ж так Вас реально надурив? А ще й обирали чесних і молодих???!!! Це кого ? Молодого і чесного зеленського..чи Арахамію...чи взагалі невідомих злодюжок? Та ..як Ви пишете ...розумна людина ..послухав зеленського тоді в 2019 зразу розуміла...що перед Вами тупе творіння..яке слова зв*язати не може... Яке не має ні команди..ні планів... ні розуміння дій при керівництві держави!!! Тому і набрало непотрібу за гроші. Чому народ не розгледів небезпеку? Чому Ви задаєте це питання...коли самі не розгледіли її...якщо вважаєте себе розумним!? 25 відсотків бачили...думали...і казали...ЗУПИНІТЬСЯ!!! Але мудрий нарІд на те і мудрий... щоб накликати біду на свою голову. І обіцяють і кидають дурнів..які не бачать і НЕ ХОЧУТЬ бачити... що їх дурять. А другий шанс... дуже тяжко отримати. Бо ідіотів не поменшало... А вони ніколи не аналізували те..що їм кажуть і що обіцяють. І зараз те ж саме буде. Не виберуть зеленого..виберуть притулу..чи ще якусь приблуду. Скажете про Залужного! Гарна кандидатура... Але без команди...без підтримки фінансових кіл... політичних кіл... То що бидло його підтримає... це нічого не варте. Набіжать до Залужного сотні таких ж як набігло до зеленого і все піде прахом... навіть при патологічній порядності Залужного. Організують партійну і парламентську протидію... на чолі з Єрмаком... і буде як у Ющенка. А маленький вихід ..є.. Шпариночка.. Заходити Залужному до Пороха..і ломати цю стіну. Втратить Залужний багато голосів ідіотів... але шанс великий... бо поціновувачів Пороха не поменшало... і це люди з розумом. І тандем Президент Залужний..Пр*емьєр Порох... шанс вилізти з глибокої ями..куди ідіоти загнали державу..вибравши зелену паскуду.
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26.11.2024 16:01 Відповісти
За які гріхи? За вибір 2019!
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26.11.2024 16:10 Відповісти
так а хто арештований або розстріляний...навіщо пусті балачки коли питання життя Держави....
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26.11.2024 12:13 Відповісти
умєров, давай, іди нах@й.
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26.11.2024 12:26 Відповісти
Выпуск самого дешового и простого боеприпаса у нас превратили в сложную проблему.При насыщенности войск минометами с минами хотя бы на уровне вермахта про мясные штурмы можно было бы забыть,тем более при наличие Мавиков наводчиков.Это одна из главных ошибок нашего командования.
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26.11.2024 12:39 Відповісти
govtva : нічого собі " хотя бы на уровне Вермахта"! Міни Вермахту,що знаходять чорні копачі, працездатні понині ! Там між деталями підривачів фетрові прокладки, височезна точність механічної обробки, високоякісні матеріали! Совдеповським *********** як до Київа рачки! А Ви : " Хотя бы..."
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26.11.2024 16:10 Відповісти
Ну да сравнивать немецких спецов рабочих и наших это еще то.Даже когда Хуго Шмайссер сделал этому удмурдскому придурку автомат то хваленые ивевские специалисты просто не смогли его скопировать и пришлось конструктору ради спасения своих сотрудников взять затвор у полицейского автомата фирмы Вальтер 1942 г.
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27.11.2024 08:01 Відповісти
а навіщо перевіряти? ці ж міни можуть вбити "рускіх", а "ані жє прастиє люді, вайни ні хатят..."
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26.11.2024 12:43 Відповісти
Оціх гандо....в поставити у полі та зіграти з ними у рюську рулетку за допомогою українського міномета. Якиж тварюки поприлипали до наріка. Нація, з дебільшого, крадіїв, корупціонерів, какойразници. Перемогу вони чекають - з ким, та як. Кончені.
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26.11.2024 12:56 Відповісти
НАХАБНА БРЕХНЯ!!!
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26.11.2024 13:19 Відповісти
Підозрюю, що Бутусова можуть почати тягати по судах за розголошення військової таємниці. Пам'ятаєте, пане Юріє, як Вас тягали за постріл з гармати?
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26.11.2024 13:24 Відповісти
Интересно расстреляют виновных?
А ведь из за каждой неразорвавшейся мины погибли наши защитники.
Да поэтому может и продвигается враг.
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26.11.2024 13:40 Відповісти
"Ай да наши...кого НЕ надуют!?" / Т.Шевченко--"Катерина."/

Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
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26.11.2024 13:41 Відповісти
а тепер саме цікаве. Міжвідомча комісія буде розбиратися чому так трапилося. Це що ? Тобто відповідальнвість ніхто не понесе а 25 лярдів в металолом
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26.11.2024 13:42 Відповісти
Впевнений на 100% - на Заводику Х Відділу контролю якості просто не існувало!
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26.11.2024 13:53 Відповісти
Якщо влада ≠ зрада, то, крім покарання винних у міністерстві, має бути повернення виробником назад усіх коштів + штраф.

Інакше - висновок один: влада = зрада.
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26.11.2024 13:56 Відповісти
В нас же Ірьмак головний по поставках мін в ЗСУ, чи він твльки по дронах?
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26.11.2024 13:57 Відповісти
Брехня, для наївних дурників.
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26.11.2024 14:09 Відповісти
Чомусь протеже і черговий клон ОПи Герман Сметанін з Оборонпрому ще не на нарах в СИЗО.

Він же не бойовий генерал, з цим ніжним створінням так не можна!

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26.11.2024 14:55 Відповісти
.. ну не садять тридцятирічних дітей у в*язниці! Ну хлопчинка недосвідчений... наївний... без життевого досвіду... Йому б років 10-15..ще попрацювати на промисловій лінії... набратися досвіду... А він прямо з дитячого садочка з назвою КПІ прямо до міністра за дев*ять років!!! Як же ж багато у нас вундеркіндів !!! Починаючи з самого президента... і закінчуючі цим міністром...
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26.11.2024 16:12 Відповісти
Це спланована диверсія, за яку повинні бути реальні покарання. Як вже дістали українські гниди..
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26.11.2024 16:55 Відповісти
 
 