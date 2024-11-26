Перед поставкою на фронт міни перевіряли малою кількістю пострілів та не з усіх партій, - ЗМІ
Реакції військової влади на поставку неякісних мін у ЗСУ не було, поки 6 листопада журналіст Юрій Бутусов не оприлюднив відео партії мін, у яких на десять пострілів був лише один розрив.
Про це йдеться в матеріалі журналіста Юрія Ніколова для ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.
Лише 18 листопада Центральне управління забезпечення засобами ураження озброєння Командування сил логістики ЗСУ (ЦУЗЗУО КСЛ ЗСУ) повідомило про "численні технічні несправності вже поставлених мінометних пострілів" у різних військових частинах.
Серед проблем - невиліт міни зі ствола, нерозриви у цілі, відхилення від точки прицілювання на сотні метрів.
Під час випробувань із 17 пострілів 9 мін не долетіли до цілі до 600 метрів, 7 - не розірвалися (3 взагалі не вийшли зі ствола). Лише одна міна влучила в ціль. При зміні мін на інший тип від іншого виробника влучання з другого пострілу в еліпс розсіювання 20 метрів, ціль була знищена з чотирьох пострілів (два прямі влучання).
Водночас 19 листопада командир однієї з військових частин все ж написав офіційну рекламацію і викликав представника заводу для документування ситуації. 20 листопада Агенція оборонних закупівель повідомила про це Генштаб. Тоді ж Бутусов опублікував відео з міною, що не вилетіла зі ствола.
"Начальник ЦУЗЗУО КСЛ ЗСУ Сергій Панов доручив командирам інших військових частин організувати рекламаційну роботу по заміні мінометних пострілів ВОФ-843Б. Станом на зараз відомо про відкликання 100 тисяч мін, і лише після перевірки по всіх частинах стане зрозумілий розмір фіаско", - зазначив Ніколов.
Джерела ZN.ua повідомили, що зараз ЗСУ в дуже економному режимі використовують до 20 тисяч мін на місяць.
Вже 21 листопада Міноборони скликало велику нараду щодо цієї ситуації за участі представників Офісу Президента під керівництвом тимчасового в.о. міністра Івана Гаврилюка.
"Начальник управління воєнпредів Євген Курбет щось розповів про існуючий порядок приймання, і йому доручили перевіряти більше мін зі 100% партій і взагалі збільшити кількість пострілів під час випробувань. Це означає, що до цього міни приймали на основі перевірки малої кількості пострілів і не з усіх партій, суто заради галочки.
Представник Мінстратегпрому пообіцяв замінити мінометні постріли всіх партій, що були поставлені в ЗСУ, і зауважив про необхідність провести "якісну перевірку продукції, що постачається до ЗСУ". Тобто до цього контроль із боку Міноборони був щонайменше неякісним. Але представник Департаменту військово-технічної політики (ДВТП) МОУ пішов іще далі і взагалі заявив про "відсутність системи контролю якості перед постачанням продукції до ЗСУ", - наголосив журналіст.
На нараді стало відомо, що міни комплектували не підривниками М-12, а іншими - В-429, які надходять виробникам як давальницька сировина від Командування сил логістики ЗСУ.
"Ці нештатні підривники В-429 спрацьовують "тільки під час комплектування другим зарядом". Але де ж завод візьме підривник М-12, якщо після того, як воєнпред прибрав цей ризик зі свого останнього звіту про спроможність заводу, виробництва підривників М-12 так і не запустили", - пише Ніколов.
Причиною недольотів мін до цілі є проблеми з пороховим зарядом.
"Порох у мішечках або спецупаковці "намотується" на хвіст міни, і саме його вибух виштовхує міну зі ствола з певною швидкістю, від якої і залежить дальність і точність польоту.
В Україні немає власного виробництва порохів, вони лише імпортні. Виявилося, що ніхто не знає, у кого завод Х купував порох, а головне - для імпортних порохів в Україні немає навіть методики перевірки. Тому тільки на цій нараді Центральному НДІ озброєння і військової техніки доручили розробити програму і методики перевірки порохових зарядів до цих мін з урахуванням впливу зовнішнього середовища (від -3 до +60С°).
У сухому залишку: міни з фронту відкликають, АОЗ має з-під землі дістати імпортні міни (ймовірно, за більші гроші, бо іноземні постачальники вже знають, що в України наразі немає альтернативи), а прекрасна ідея розвитку власного виробництва зброї повністю дискредитована. Хоча ані у пана Умєрова, ані у пана Камишина не мало би зараз бути інших, важливіших, завдань", - підсумував Ніколов.
Браковані міни поставили ЗСУ
Нагадаємо, 6 листопада 2024 року повідомлялось, що військовослужбовці ЗСУ отримали неякісну партію мін калібра 120 мм, виробництва Укроборонпрому.
20 листопада оприлюднено відео неспрацювання мін, виготовлених "Укроборонпромом".
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Плавно переходячи до тих,хто обрав того,хто їх призначив.
Ніде правди діти,з розстрілом тих,хто обирали,краще впоралися рашисти.
"Просто перестать стрелять" - його ідея,співзвучна з вашою.
Як м'ясо на шашлик 9мая,ще не стухло?
Це так побудовано вся система, це не тільки " пороха не перевіряють". В Україні все, де відсутній приватний інтерес робиться " на от.є..усь". Це люди мають такий менталітет.
Сьогоді з' ясувалося що ніхто не знає який порох закладають у міни. А у 155 снаряди, виробництвом яких коде зелений попугай хвалиться?
І це стосується не тільки військового виробництва- це звичайна українська практика.
а всіх і не треба
без закономірності в рендомному порядку одного з пійсяти
нехочуть на совість
будуть робити за страх
Люди не хочуть вчитися на історичному досвіду, вибираючи одні і ті ж граблі тисячний раз.
Ваше дуже довго розбиратися і в кінці знайти самого винного, коли воно і на хєр вже нікому не тре, і є постійна робота охвіса
А розстріляти з винних - якраз пройшло тисячолітнє випробовування. Децимації або щось подібне тільки скріпляли римські або монгольські армію та державу.
А розвалили якраз їх довгі балачки, корупція та подібне
Мабуть знов соУпадєніє!
Пофігізм і безвідповідалтність існували за царя Панька.
Просто раніше, ще за СРСР, а потім і в Україні ще працювала Система Управління.
І ця система, на критичних напрямках боролася із вродженим пофігізмом населення і це давало хоч якийсь результат по критично важливим питанням.( зараз це працює у приватників)
Після того, нарід вирішив- " а всєх с пляжу, будєм жіть па пріколу" і всадили в кріслі приколістів, які у житті нічого ніж травлі анекдотів не займалися.
І Система Укравління зникла. Тепер кожен у владі працює на "краде, дає відкати на гору і попугайнічає перед суфльором"
А як " воно" там внизу працює- нехай " спєціально обучєніє люді займаються".
Ось я це " НЕ" фкнкціонує.
Чи просто бухають?
Значить і далі будуть красти, мабуть тільки не так нахабно.
При Пороху 3 міномети розірвало - виправии. Тут ПІСЯ РОЗГОЛОСУ відкликали 100.000 мін - і тиша.
Порадили замість стрільби дивитись відосики зє.
За що б не брались ті зе-блазні, все перетворюється на непотріб, такий як вони самі.
Ця історія з бракованими мінами - це лише невеличкий штрих у портреті Шкоди, яку вони сотворили з Україною.
То коли ж ці ліниві, тупі і безвідповідальні ненажери здриснуть зі своїх теплих крісел, щоби звільнити місця для нормальних людей, фахівців своєї справи, не пов'язаних корупцією і круговою порукою? Як це зробити? Адже всі конкурсні комісії на більш-менш значущі посади вони наситили своїми друзями і друзями друзів.
В мирний час їх би давно прогнали поганою мітлою А тепер, коли смертельний ворог пре зі всіх сил і захоплює все нові і нові селища й містечка на Сході України? Як бути?
Інша справа, що мав місце масштабний обман, шахрайство. Все виявилось з точністю до навпаки. І винити українців тут недоречно.
Тут варто згадати, яку Зеленський і його виборчий штаб обрали концепцію заповнення вакууму влади, що утворилась після фіаско команди Порошенка в 2019-му. А вона була "оригінальна": тіньовий аукціон владних посад. Тобто, всі бажаючі, у кого були гроші, мали змогу купити собі крісло депутата чи міністра чи іншого урядовця-чиновника. Все чесно: гроші - це єдине мірило здібностей і потенціалу людини в умовах нерозвинутості політичної системи та інститутів громадянського суспільства й водночас зневіри народу у політиці і відсутності ідейних орієнтирів на фоні споживацького тренду.
Тож, для кожного такого "покупця" похід у зе-владу був таким собі бізнес-прєктом. Коли наперед рахуєш суму інвестиції і прибуток на виході.
А що ж народ? Чому не розгледів цю небезпеку?
Тут відповідь проста: кожну людину можна обманути. Коли щось пообіцяти і "кинути". Але лише один раз. Бо більше, якщо вона не дурна на всю голову, цього з собою не дозволить зробити.
Однак питання з питаньзалишається незмінним - як вийти з тієї халепи із зе-владою зараз, під час війни? Як отримати другий шанс обрати нормальну владу, яка б самовіддано працювала на Державу і витягнула Україну з прірви, куди її завели зе-блазні?
А ведь из за каждой неразорвавшейся мины погибли наши защитники.
Да поэтому может и продвигается враг.
Думали:ніби ж власні зброярі...А насправді-махінатори-срулі ... За ширмою освоєння коштів гумдопомоги на власне виробництво озброєння--цупили. аж пріли мільярди...натомість шабатурки мін-Д-120---засипали половою... замість вибухівки... Думаю у клоаці кремлівського карлика--вже чекають нагороди за супер-САБОТАЖ ЗЕ-шкідників... Зважаючи: що ЗЕ-бешкетники.-- вмить поглухли й посліпли( жодним чином НЕ реагуючи на диверсію ) натомість ниточка в*ється - із найвищих кабінетів ЗЕ-охвістя...І все це в час.коли наші воїни гинуть.відступають за браком саме цього виду озброєння...Досить пригадати. що вся ця возня із випуском.власних. мінометів -120 калібру починалася із трагедії: загибелі 9-ти воїнів-випробувачів...
Мерзенні зрадо-філи---ГЕТЬ З УКРАЇНИ !!!
Інакше - висновок один: влада = зрада.
Він же не бойовий генерал, з цим ніжним створінням так не можна!