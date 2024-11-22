ЗСУ використовуватимуть надані США протипіхотні міни на території України, - Пентагон

Сили оборони України збираються використовувати американські протипіхотні міни, які Вашингтон вирішив надати Києву в рамках оборонної допомоги, лише на українській території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявила заступниця речника голови Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Ми пропонуємо - різні варіанти типу мін. Я просто не збираюся вдаватися в додаткові подробиці", - сказала Сінгх.

Заступниця речника Пентагону додала, що важливо відзначити, що причина, чому США надають протипіхотні міни Україні, полягає в тому, що "поле бою та боротьба змінилася" в контексті триваючої війни РФ проти України, і Вашингтон реагує та це в плані надання допомоги ЗСУ.

"Росія змінила свою тактику. Отже, вони не ведуть наступи своїми механізованими силами", - розповіла Сінгх.

Нагадаємо, очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена передала протипіхотні міни Україні. Це рішення, за словами Остіна, було мотивоване зміною тактики Росії на фронті.

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