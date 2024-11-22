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ЗСУ використовуватимуть надані США протипіхотні міни на території України, - Пентагон

Сабина Сінгх про протипіхотні міни

Сили оборони України збираються використовувати американські протипіхотні міни, які Вашингтон вирішив надати Києву в рамках оборонної допомоги, лише на українській території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявила заступниця речника голови Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Ми пропонуємо - різні варіанти типу мін. Я просто не збираюся вдаватися в додаткові подробиці", - сказала Сінгх.

Заступниця речника Пентагону додала, що важливо відзначити, що причина, чому США надають протипіхотні міни Україні, полягає в тому, що "поле бою та боротьба змінилася" в контексті триваючої війни РФ проти України, і Вашингтон реагує та це в плані надання допомоги ЗСУ.

"Росія змінила свою тактику. Отже, вони не ведуть наступи своїми механізованими силами", - розповіла Сінгх.

Нагадаємо,  очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена передала протипіхотні міни Україні. Це рішення, за словами Остіна, було мотивоване зміною тактики Росії на фронті.

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Автор: 

Пентагон (1417) США (22590) Сінгх Сабріна (48) міна (336)


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Топ коментарі
+6
Включно з історичними землями
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22.11.2024 07:20
+5
Москва в тому списку. Я б десь на Калінінському проспекті з обох сторін понаставляв.
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22.11.2024 07:42
+5
Як же америкоси за русню хвилюються! Це ******* якийсь! А чому не можна на Засрашці мінувати?
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22.11.2024 09:20
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Включно з історичними землями
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22.11.2024 07:20 Відповісти
Москва в тому списку. Я б десь на Калінінському проспекті з обох сторін понаставляв.
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22.11.2024 07:42 Відповісти
Пивняк на Белорусском не трожь.
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22.11.2024 09:26 Відповісти
Ти ще пивний ресторан Жигулі пожалій. Чи пивняк Очкі в Пітєрі.
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22.11.2024 10:07 Відповісти
Не, тока его. А ещё, если получится, в Донецке. По "Чебурашке" сильно не пулять.
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22.11.2024 12:10 Відповісти
курська брянська білогородська воронєжська ростовська обл. це Україна
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22.11.2024 08:13 Відповісти
Здається в зсу якийсь хаос. Немає чіткого плану дій, лише по ситуації на місці. Це заслуга найвеличнішого, який вигнав Залужного через свій паршивий рейтинг.
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22.11.2024 08:33 Відповісти
Чудово... наші території потім розміновувати і від своїх, і від кацапських. А у кацапів все чисто буде. Нє, ну зрозуміло, хто дає, той і встановлює правила. Бо взагалі то, це все працює в обидва боки.
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22.11.2024 09:08 Відповісти
Як же америкоси за русню хвилюються! Це ******* якийсь! А чому не можна на Засрашці мінувати?
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22.11.2024 09:20 Відповісти
Сам же відповів: хвилюються за кацапів.
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22.11.2024 09:41 Відповісти
 
 