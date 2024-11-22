ВСУ будут использовать предоставленные США противопехотные мины на территории Украины, - Пентагон

Силы обороны Украины собираются использовать американские противопехотные мины, которые Вашингтон решил предоставить Киеву в рамках оборонной помощи, только на украинской территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявила заместитель спикера главы Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Мы предлагаем различные варианты типа мин. Я просто не собираюсь вдаваться в дополнительные подробности", - сказала Сингх.

Заместитель спикера Пентагона добавила, что важно отметить, что причина, почему США предоставляют противопехотные мины Украине, заключается в том, что "поле боя и борьба изменилась" в контексте продолжающейся войны РФ против Украины, и Вашингтон реагирует и это в плане оказания помощи ВСУ.

"Россия изменила свою тактику. Следовательно, они не ведут наступление своими механизированными силами", - рассказала Сингх.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что администрация действующего президента США Джо Байдена передала противопехотные мины Украине. Это решение, по словам Остина, было мотивировано изменением тактики России на фронте.

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