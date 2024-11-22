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ВСУ будут использовать предоставленные США противопехотные мины на территории Украины, - Пентагон

Сабина Сінгх про протипіхотні міни

Силы обороны Украины собираются использовать американские противопехотные мины, которые Вашингтон решил предоставить Киеву в рамках оборонной помощи, только на украинской территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявила заместитель спикера главы Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Мы предлагаем различные варианты типа мин. Я просто не собираюсь вдаваться в дополнительные подробности", - сказала Сингх.

Заместитель спикера Пентагона добавила, что важно отметить, что причина, почему США предоставляют противопехотные мины Украине, заключается в том, что "поле боя и борьба изменилась" в контексте продолжающейся войны РФ против Украины, и Вашингтон реагирует и это в плане оказания помощи ВСУ.

"Россия изменила свою тактику. Следовательно, они не ведут наступление своими механизированными силами", - рассказала Сингх.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что администрация действующего президента США Джо Байдена передала противопехотные мины Украине. Это решение, по словам Остина, было мотивировано изменением тактики России на фронте.

Читайте также: Доставка части оружия Украине может произойти по истечении срока Байдена, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1451) США (26598) Сингх Сабрина (44) мина (275)


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Топ комментарии
+6
Включно з історичними землями
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22.11.2024 07:20
+5
Москва в тому списку. Я б десь на Калінінському проспекті з обох сторін понаставляв.
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22.11.2024 07:42
+5
Як же америкоси за русню хвилюються! Це ******* якийсь! А чому не можна на Засрашці мінувати?
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22.11.2024 09:20
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Включно з історичними землями
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22.11.2024 07:20 Ответить
Москва в тому списку. Я б десь на Калінінському проспекті з обох сторін понаставляв.
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22.11.2024 07:42 Ответить
Пивняк на Белорусском не трожь.
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22.11.2024 09:26 Ответить
Ти ще пивний ресторан Жигулі пожалій. Чи пивняк Очкі в Пітєрі.
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22.11.2024 10:07 Ответить
Не, тока его. А ещё, если получится, в Донецке. По "Чебурашке" сильно не пулять.
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22.11.2024 12:10 Ответить
курська брянська білогородська воронєжська ростовська обл. це Україна
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22.11.2024 08:13 Ответить
Здається в зсу якийсь хаос. Немає чіткого плану дій, лише по ситуації на місці. Це заслуга найвеличнішого, який вигнав Залужного через свій паршивий рейтинг.
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22.11.2024 08:33 Ответить
Чудово... наші території потім розміновувати і від своїх, і від кацапських. А у кацапів все чисто буде. Нє, ну зрозуміло, хто дає, той і встановлює правила. Бо взагалі то, це все працює в обидва боки.
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22.11.2024 09:08 Ответить
Як же америкоси за русню хвилюються! Це ******* якийсь! А чому не можна на Засрашці мінувати?
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22.11.2024 09:20 Ответить
Сам же відповів: хвилюються за кацапів.
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22.11.2024 09:41 Ответить
 
 