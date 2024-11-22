Підтримка України збережеться за нової адміністрації та нового складу Конгресу, бо Америка "не може дозволити" собі програти цю війну, - республіканець Маккол

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що США будуть продовжувати підтримувати Україну за Трампа та нового складу Конгресу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки"

"Ми не можемо собі дозволити програти цю битву", - сказав Маккол, виступаючи на панельній дискусії Атлантичної ради у Вашингтоні у четвер, 21-го листопада.

За словами Маккола, Китай стежить за тим, що Росія робить в Україні та за реакцією союзників України. Слабкість цієї реакції може спровокувати агресивні дії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, вважає Маккол, цитуючи при цьому слова союзників США у цьому регіоні, передусім Тайвань та Південну Корею.

Конгресмен-республіканець з Техасу сказав, що підтримує бажання нинішньої демократичної адміністрації Джо Байдена надати Україні якомога більше зброї з пакета, який Конгрес ухвалив навесні минулого року.

Він також наголосив, що вітає нещодавнє скасування обмежень на використання далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах вглиб Росії. Бо раніше, подібно до деяких інших республіканців, він критикував повільне виділення зброї адміністрацією та неможливість для України "воювати з однією рукою за спиною".

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує оголосити про нові пакети підтримки України найближчим часом.

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