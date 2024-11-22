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Новини
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Підтримка України збережеться за нової адміністрації та нового складу Конгресу, бо Америка "не може дозволити" собі програти цю війну, - республіканець Маккол

Майкл Маккол

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що США будуть продовжувати підтримувати Україну за Трампа та нового складу Конгресу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки"

"Ми не можемо собі дозволити програти цю битву", - сказав Маккол, виступаючи на панельній дискусії Атлантичної ради у Вашингтоні у четвер, 21-го листопада.

За словами Маккола, Китай стежить за тим, що Росія робить в Україні та за реакцією союзників України. Слабкість цієї реакції може спровокувати агресивні дії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, вважає Маккол, цитуючи при цьому слова союзників США у цьому регіоні, передусім Тайвань та Південну Корею.

Конгресмен-республіканець з Техасу сказав, що підтримує бажання нинішньої демократичної адміністрації Джо Байдена надати Україні якомога більше зброї з пакета, який Конгрес ухвалив навесні минулого року.

Він також наголосив, що вітає нещодавнє скасування обмежень на використання далекобійної зброї для ударів по військових об'єктах вглиб Росії. Бо раніше, подібно до деяких інших республіканців, він критикував повільне виділення зброї адміністрацією та неможливість для України "воювати з однією рукою за спиною".

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США Джо Байдена планує оголосити про нові пакети підтримки України найближчим часом.

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Автор: 

США (22590) допомога і підтримка (1157)


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Топ коментарі
+6
нуууу по вашому краще здатись...доречі здаються дехто - рострілюють постійно чхаючи на всі конвенції
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22.11.2024 07:13
+5
Дякуємо за підтримку і виконання Будапештського договору.
Але десь відчуття , що ми самотужки не вигребем проти 4 країн , нам з часом потрібні будуть придані сили солдат НАТО
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22.11.2024 06:54
+5
ну да...тому що пуйло який вдарив МБР по міліоннику дуже бажає мир так?
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22.11.2024 07:14
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Тебе щось не влаштовує?
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22.11.2024 07:41 Відповісти
Дякуємо за підтримку і виконання Будапештського договору.
Але десь відчуття , що ми самотужки не вигребем проти 4 країн , нам з часом потрібні будуть придані сили солдат НАТО
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22.11.2024 06:54 Відповісти
нуууу по вашому краще здатись...доречі здаються дехто - рострілюють постійно чхаючи на всі конвенції
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22.11.2024 07:13 Відповісти
В спам, кацап!
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22.11.2024 07:14 Відповісти
Краще до останнього кацапа і підкацапника
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22.11.2024 07:43 Відповісти
Добра новина.Я вже хвилювався що після приходу Трампа настане мир.Тільки Перемога.Тільки кордони 91!
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22.11.2024 06:59 Відповісти
А шо, Байден напав на Україну, що з приходом Трампа має настати мир?
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22.11.2024 07:08 Відповісти
Гроші на розкрадання зеленню
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22.11.2024 07:18 Відповісти
Трамп обіцяв швидке закінчення війни.Бачу вже цього не буде.Буде довга боротьба!Поборемо!
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22.11.2024 07:24 Відповісти
4 ядерні держави?
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22.11.2024 08:11 Відповісти
Нажаль так.Будемо боротись до кінця.Іншого шляху в нас немає!
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22.11.2024 08:14 Відповісти
ну да...тому що пуйло який вдарив МБР по міліоннику дуже бажає мир так?
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22.11.2024 07:14 Відповісти
Для євреїв після приходу Гітлера також настав мир. Але є один нюанс
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22.11.2024 07:44 Відповісти
Тому і кажу.Ніякого миру.Тільки Перемога.Тільки кордони 91.Крим Наш!
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22.11.2024 08:12 Відповісти
Товсто. Але диванні воювати вже оргазмують. Імбецильних переможників життя нічому не вчить, завиють, тільки як їх та їхніх дітей кинуть ловити ******* каби.
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22.11.2024 09:52 Відповісти
Іврєїв і таких як ти послухати то постраждали тільки іврєї, а всі інші в той час жили весело і радісно
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22.11.2024 08:13 Відповісти
Ох який ви бойовий, патріотичний, щирий українець! Ви вже десь в ЗСУ, наближаєте перемогу
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22.11.2024 08:32 Відповісти
Може - не може, але програє.
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22.11.2024 07:00 Відповісти
А совки все мріють
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22.11.2024 07:45 Відповісти
Читай - програЄ. Наголос в кінці. Совок ти. А що, на даний момент виграЄ? Ні.
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22.11.2024 09:51 Відповісти
З якого дива?
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22.11.2024 07:45 Відповісти
ПрограЄ. А не прогрАє.
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22.11.2024 09:52 Відповісти
Скільки кацапні в коментах набігло. Що москалики, надіялися що Трамп реально війну для вас закінчить і дасть вам відпочити для наступного наступу? Хрін вам!
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22.11.2024 07:51 Відповісти
Так і буде.Не скоро .Але буде.Поборемо!!!
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22.11.2024 08:16 Відповісти
Коли вони вдарять по нас ядеркою .А це вже справа часу.США даст відповідь.І тоді ми Переможемо.Разом з США.То вже буде інша війна
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22.11.2024 08:25 Відповісти
Бути першим номером в глобальному світі.
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22.11.2024 08:28 Відповісти
Скоро побачимо.
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22.11.2024 08:30 Відповісти
Підтримувати можна по-різному. Можна пів року гальмувати зброю і занепокоюватись ескалацією. А можна передати ефективну кількість і якість, достатню для нокауту рашки.
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22.11.2024 08:37 Відповісти
Мир- це не зупинка війни, мир це відсутність роZZії і козломордих на планеті. Так, що лупаймо цю скалу.
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22.11.2024 09:07 Відповісти
Війна вже програна, в 23 році, коли здувся контрнаступ. Все інше - агонія і знищення країни в усіх сферах, починаючи з демографії, економіки, закінчуючи фронтом. Але тупориле стадо дрочить на кордони 91 року зі своїх диванів. Необучаємі, так і здохнуть в своїх диванах.
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22.11.2024 09:57 Відповісти
тільки таких проукраїнських конгресменів-слонів в Палаті - явна меншість. Тим більше магашист Джонсон не поставить на голосування жодного документу "за Україну"
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22.11.2024 11:20 Відповісти
Пан Мур, час покаже.
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22.11.2024 13:05 Відповісти
Згідно Конституції США - політику держави визначає Конгрес (обидві палати). А в Конгресі, як правило переважають інтереси різноманітних лобістських груп більшості.
Так що подивимось в кінці січня наступного року реальний розклад сил по Українських питаннях.
Будуть певною мірою здивовані як ті, хто розчарувався, так і ті хто зачарувався в змінах на владному олімпі США.
Думаю, нас очікують часткові зміни (як позитивні, так і негативні).
Великих змін не може бути зовсім - в США дуже стабільна політична система, не залежно від того хто при владі.
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22.11.2024 12:54 Відповісти
Краще зміни, чим пливти за течією роками. Навіть якщо зміни будуть не дуже добрі. Це стимул змінювати ситуацію самому.
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22.11.2024 13:08 Відповісти
 
 