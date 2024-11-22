Розвідки США попереджають про загрозу диверсій з боку РФ на оборонних підприємствах, - Bloomberg

Спецслужби і відомства національної безпеки США попереджають оборонні фірми про загрозу диверсійної діяльності з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Так спецслужби повідомляють, що Російські розвідувальні групи можуть спробувати виявити і завербувати "інсайдерів" оборонно-промислової бази. За їхніми словами, це можуть бути сторонні особи, які вивідують інформацію у персоналу, або незвичайне перебування несанкціонованого персоналу на об'єктах.

"Американські компанії, особливо ті, що підтримують суб'єктів, які беруть участь в українському конфлікті або в інших геополітичних конфліктах, в якості кращої практики повинні посилити свою пильність і заходи безпеки", - йдеться в спільному бюлетені Національного центру контррозвідки і безпеки, Федерального бюро розслідувань і декількох відомств Міністерства оборони США.

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Як пише Bloomberg, це попередження підкреслює зростаюче занепокоєння щодо доказів того, що російські спецслужби можуть застосовувати все більш агресивну тактику і вербувати злочинців, а також можуть стояти за низкою підпалів, кібер-атак та інших атак по всій Європі протягом останніх місяців.

"Саботажна діяльність Росії в Європі збільшує ризик для американських компаній за кордоном і, потенційно, всередині країни", - пояснюють спецслужби.

Адміністрація президента Джо Байдена, який залишає посаду, попередила союзників про ризики посилення російського саботажу, якщо США та їхні союзники дозволять Києву використовувати західну зброю в глибині Росії.

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