УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10919 відвідувачів онлайн
Новини
4 592 10

Розвідки США попереджають про загрозу диверсій з боку РФ на оборонних підприємствах, - Bloomberg

Американська розвідка попереджає про загрозу диверсій РФ

Спецслужби і відомства національної безпеки США попереджають оборонні фірми про загрозу диверсійної діяльності з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Так спецслужби повідомляють, що Російські розвідувальні групи можуть спробувати виявити і завербувати "інсайдерів" оборонно-промислової бази. За їхніми словами, це можуть бути сторонні особи, які вивідують інформацію у персоналу, або незвичайне перебування несанкціонованого персоналу на об'єктах.

"Американські компанії, особливо ті, що підтримують суб'єктів, які беруть участь в українському конфлікті або в інших геополітичних конфліктах, в якості кращої практики повинні посилити свою пильність і заходи безпеки", - йдеться в спільному бюлетені Національного центру контррозвідки і безпеки, Федерального бюро розслідувань і декількох відомств Міністерства оборони США.

Також читайте: Підпалювали релейні шафи "УЗ" на замовлення РФ: у трьох областях України затримано 5 диверсантів. ФОТОрепортаж

Як пише Bloomberg, це попередження підкреслює зростаюче занепокоєння щодо доказів того, що російські спецслужби можуть застосовувати все більш агресивну тактику і вербувати злочинців, а також можуть стояти за низкою підпалів, кібер-атак та інших атак по всій Європі протягом останніх місяців.

"Саботажна діяльність Росії в Європі збільшує ризик для американських компаній за кордоном і, потенційно, всередині країни", - пояснюють спецслужби.

Адміністрація президента Джо Байдена, який залишає посаду, попередила союзників про ризики посилення російського саботажу, якщо США та їхні союзники дозволять Києву використовувати західну зброю в глибині Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в Радбезі ООН: Росія намагається диверсіями на газогонах відвернути увагу від війни в Україні

Автор: 

США (22590) зовнішня розвідка (464) диверсія (346)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Нагадайте собі підірвані збройові склади в Україні.
показати весь коментар
22.11.2024 06:46
+3
ЦРУ втратило зуби.
показати весь коментар
22.11.2024 01:38
+3
На ділі кіношка Америка крутіша від реальної...
показати весь коментар
22.11.2024 05:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЦРУ втратило зуби.
показати весь коментар
22.11.2024 01:38 Відповісти
там трамп вже готує вініри. Чи, скоріше, вєнєри в даному випадку.
показати весь коментар
22.11.2024 02:00 Відповісти
Перше, що він готує - це сідло під себе.
показати весь коментар
22.11.2024 02:05 Відповісти
Утратило не утратило, а бракованные мины очень похоже на диверсию.
показати весь коментар
22.11.2024 11:49 Відповісти
На ділі кіношка Америка крутіша від реальної...
показати весь коментар
22.11.2024 05:23 Відповісти
Нагадайте собі підірвані збройові склади в Україні.
показати весь коментар
22.11.2024 06:46 Відповісти
зараз як ніколи потрібна потужна робота спецслужб
Я не про тих етнічних московитів що через телеграм повідомляють студентів фсб про пересування військ
а про затримання і навіть ліквідацію найвищіх державних посадовців що прямо обо опосередковано працюють на московію
показати весь коментар
22.11.2024 06:51 Відповісти
Бажаєш Україну без керівництва залишити
показати весь коментар
22.11.2024 08:14 Відповісти
Тобі потрібні в керівництві держави кацапські працівники? Тоді питання: що ти за один?
показати весь коментар
22.11.2024 09:36 Відповісти
Москалі ніколи і нічого не виробляли, Все їх багатство держиться на корисних копалини, ось вони і прагнуть досягти рівня заходу, не створюючи у себе, а руйнуючи на заході. Ху...лостан є ху...лостан
показати весь коментар
22.11.2024 08:12 Відповісти
 
 