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Разведки США предупреждают об угрозе диверсий со стороны РФ на оборонных предприятиях, - Bloomberg

Американська розвідка попереджає про загрозу диверсій РФ

Спецслужбы и ведомства национальной безопасности США предупреждают оборонные фирмы об угрозе диверсионной деятельности со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Так, спецслужбы сообщают, что российские разведывательные группы могут попытаться выявить и завербовать "инсайдеров" оборонно-промышленной базы. По их словам, это могут быть посторонние лица, которые выведывают информацию у персонала, или необычное пребывание несанкционированного персонала на объектах.

"Американские компании, особенно те, что поддерживают субъектов, участвующих в украинском конфликте или в других геополитических конфликтах, в качестве лучшей практики должны усилить свою бдительность и меры безопасности", - говорится в совместном бюллетене Национального центра контрразведки и безопасности, Федерального бюро расследований и нескольких ведомств Министерства обороны США.

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Как пишет Bloomberg, это предупреждение подчеркивает растущее беспокойство относительно доказательств того, что российские спецслужбы могут применять все более агрессивную тактику и вербовать преступников, а также могут стоять за рядом поджогов, кибератак и других атак по всей Европе в течение последних месяцев.

"Саботажная деятельность России в Европе увеличивает риск для американских компаний за рубежом и, потенциально, внутри страны", - объясняют спецслужбы.

Администрация президента Джо Байдена, который покидает пост, предупредила союзников о рисках усиления российского саботажа, если США и их союзники позволят Киеву использовать западное оружие в глубине России.

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Автор: 

США (26598) внешняя разведка (375) диверсия (297)


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Топ комментарии
+4
Нагадайте собі підірвані збройові склади в Україні.
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22.11.2024 06:46
+3
ЦРУ втратило зуби.
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22.11.2024 01:38
+3
На ділі кіношка Америка крутіша від реальної...
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22.11.2024 05:23
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ЦРУ втратило зуби.
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22.11.2024 01:38 Ответить
там трамп вже готує вініри. Чи, скоріше, вєнєри в даному випадку.
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22.11.2024 02:00 Ответить
Перше, що він готує - це сідло під себе.
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22.11.2024 02:05 Ответить
Утратило не утратило, а бракованные мины очень похоже на диверсию.
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22.11.2024 11:49 Ответить
На ділі кіношка Америка крутіша від реальної...
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22.11.2024 05:23 Ответить
Нагадайте собі підірвані збройові склади в Україні.
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22.11.2024 06:46 Ответить
зараз як ніколи потрібна потужна робота спецслужб
Я не про тих етнічних московитів що через телеграм повідомляють студентів фсб про пересування військ
а про затримання і навіть ліквідацію найвищіх державних посадовців що прямо обо опосередковано працюють на московію
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22.11.2024 06:51 Ответить
Бажаєш Україну без керівництва залишити
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22.11.2024 08:14 Ответить
Тобі потрібні в керівництві держави кацапські працівники? Тоді питання: що ти за один?
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22.11.2024 09:36 Ответить
Москалі ніколи і нічого не виробляли, Все їх багатство держиться на корисних копалини, ось вони і прагнуть досягти рівня заходу, не створюючи у себе, а руйнуючи на заході. Ху...лостан є ху...лостан
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22.11.2024 08:12 Ответить
 
 