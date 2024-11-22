Разведки США предупреждают об угрозе диверсий со стороны РФ на оборонных предприятиях, - Bloomberg

Спецслужбы и ведомства национальной безопасности США предупреждают оборонные фирмы об угрозе диверсионной деятельности со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Так, спецслужбы сообщают, что российские разведывательные группы могут попытаться выявить и завербовать "инсайдеров" оборонно-промышленной базы. По их словам, это могут быть посторонние лица, которые выведывают информацию у персонала, или необычное пребывание несанкционированного персонала на объектах.

"Американские компании, особенно те, что поддерживают субъектов, участвующих в украинском конфликте или в других геополитических конфликтах, в качестве лучшей практики должны усилить свою бдительность и меры безопасности", - говорится в совместном бюллетене Национального центра контрразведки и безопасности, Федерального бюро расследований и нескольких ведомств Министерства обороны США.

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Как пишет Bloomberg, это предупреждение подчеркивает растущее беспокойство относительно доказательств того, что российские спецслужбы могут применять все более агрессивную тактику и вербовать преступников, а также могут стоять за рядом поджогов, кибератак и других атак по всей Европе в течение последних месяцев.

"Саботажная деятельность России в Европе увеличивает риск для американских компаний за рубежом и, потенциально, внутри страны", - объясняют спецслужбы.

Администрация президента Джо Байдена, который покидает пост, предупредила союзников о рисках усиления российского саботажа, если США и их союзники позволят Киеву использовать западное оружие в глубине России.

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