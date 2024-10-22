Задержанный в Польше украинец признался в работе на спецслужбы РФ, - Сикорский

Задержанный в Польше по подозрению в подготовке диверсий гражданин Украины признался, что действовал по заданию российских спецслужб.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet, об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"У нас есть другие подобные поджоги по всей Европе, и мы знаем о планах России относительно дальнейших поджогов. Завтра я буду объявлять решения МИД, связанные с этим делом", - отметил министр.

Министр юстиции также рассказал, что потенциальный диверсант признался, что "поджечь Вроцлав ему приказали российские спецслужбы".

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По данным издания, в середине февраля сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали гражданина Украины, который действовал по заказу российских спецслужб. Мужчина якобы готовился к диверсионной деятельности во Вроцлаве, например к поджогам объектов, расположенных вблизи критической инфраструктуры.

Издание Wyborcza заявило, что задержанный гражданин Украины - Сергей С., 1973 г.р. Мужчина родом из Одессы, с января 2024 года жил с женой в Германии. На допросе он объяснил, что его "соблазнял дьявол".

Сергея задержали 31 января 2024 года, а через два дня арестовали. На допросе он признался в намерении поджечь лакокрасочную фабрику во Вроцлаве.

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