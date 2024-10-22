Затриманий у Польщі українець зізнався у роботі на спецслужби РФ, - Сікорський

Затриманий у Польщі за підозрою в готуванні диверсій громадянин України зізнався, що діяв за завданням російських спецслужб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Onet, про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

"У нас є інші подібні підпали по всій Європі, і ми знаємо про плани Росії щодо подальших підпалів. Завтра я оголошуватиму рішення МЗС, пов’язані з цією справою", - зазначив міністр.

Міністр юстиції також розповів, що потенційний диверсант зізнався, що "підпалити Вроцлав йому наказали російські спецслужби".

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За даними видання, у середині лютого співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали громадянина України, який діяв на замовлення російських спецслужб. Чоловік нібито готувався до диверсійної діяльності у Вроцлаві, наприклад до підпалів об’єктів, розташованих поблизу критичної інфраструктури.

Видання Wyborcza заявило, що затриманий громадянин України - Сергій С., 1973 р.н. Чоловік родом із Одеси, із січня 2024 року жив із дружиною у Німеччині. На допиті він пояснив, що його "спокушав диявол".

Сергія затримали 31 січня 2024 року, а через два дні заарештували. На допиті він зізнався в намірі підпалити лакофарбову фабрику у Вроцлаві.

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