Россия подготовила "план разделения" Украины на три части и попытается передать его США, - СМИ. КАРТА

Россия разработала прогноз развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, который предусматривает ликвидацию Украины и ее разделение на три части.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в разведывательном сообществе.

Отмечается, что Россия через правительства и представителей иностранных государств будет пытаться донести этот месседж до новой администрации США.

Что в "плане раздела Украины"?

Согласно прогнозам врага, территория Украины должна быть разделена на такие основные части:

"Новые регионы России" - предусматривает, что в состав РФ войдут Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, АР Крым и г. Севастополь. На выполнении этой задачи сегодня сосредоточены основные военные усилия России. "Пророссийское государственное образование" - предусматривает формирование государственного образования с пророссийской властью на территориях современных Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях и г. Киева. Это "образование" откажется от вступления в НАТО и ЕС, но согласится на российское военное присутствие, по примеру Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. "Спорные территории" (западная часть Украины). Сюда войдут Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская, Волынская, Ривненская, Хмельницкая области, и будущее этих территорий должно решаться между РФ и другими сопредельными государствами - Венгрией, Польшей, Румынией.

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Прогноз России до 2045 года

Как сообщили изданию в разведке, Россия в своем прогнозе выделила четыре основных сценария развития международных процессов.

В частности, Кремль выделил для себя два неблагоприятных сценария - "Доминирование США и Запада" и "Приобретение Китаем статуса ведущей державы мира". Они могут возникнуть в случае проигрыша России или замораживания войны с Украиной.

Благоприятные для Кремля сценарии - "Формирование многополярного мира и разделение ведущими акторами сфер влияния" и "Регионализация/хаотизация". Они предусматривают победу России в войне с Украиной.

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