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Новости Война
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Россия подготовила "план разделения" Украины на три части и попытается передать его США, - СМИ. КАРТА

Россия разработала прогноз развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, который предусматривает ликвидацию Украины и ее разделение на три части.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в разведывательном сообществе.

Отмечается, что Россия через правительства и представителей иностранных государств будет пытаться донести этот месседж до новой администрации США.

Что в "плане раздела Украины"?

Согласно прогнозам врага, территория Украины должна быть разделена на такие основные части:

  1. "Новые регионы России" - предусматривает, что в состав РФ войдут Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, АР Крым и г. Севастополь. На выполнении этой задачи сегодня сосредоточены основные военные усилия России.
  2. "Пророссийское государственное образование" - предусматривает формирование государственного образования с пророссийской властью на территориях современных Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях и г. Киева. Это "образование" откажется от вступления в НАТО и ЕС, но согласится на российское военное присутствие, по примеру Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
  3. "Спорные территории" (западная часть Украины). Сюда войдут Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская, Волынская, Ривненская, Хмельницкая области, и будущее этих территорий должно решаться между РФ и другими сопредельными государствами - Венгрией, Польшей, Румынией.

Читайте также: Украина ведет борьбу за освобождение всех своих территорий оккупированных Россией, - Умеров

Росія створила "план розподілу України"

Прогноз России до 2045 года

Как сообщили изданию в разведке, Россия в своем прогнозе выделила четыре основных сценария развития международных процессов.

В частности, Кремль выделил для себя два неблагоприятных сценария - "Доминирование США и Запада" и "Приобретение Китаем статуса ведущей державы мира". Они могут возникнуть в случае проигрыша России или замораживания войны с Украиной.

Благоприятные для Кремля сценарии - "Формирование многополярного мира и разделение ведущими акторами сфер влияния" и "Регионализация/хаотизация". Они предусматривают победу России в войне с Украиной.

Читайте также: Украина отдает приоритет гарантиям безопасности, а не возвращению оккупированных РФ территорий, - NYT

Автор: 

россия (95489) территориальная целостность (215) внешняя разведка (375)


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Топ комментарии
+92
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20.11.2024 17:33
+67
Ну ось і мирний план від кацапів. Це для тих, хто хоче з ними про щось домовлятися.
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20.11.2024 17:32
+50
дивним чином нагадують карту часів помаранчевої революції. з поділом людей на класи
що приписували "бандерівцям". а по факту - ось де москальські вуха вилізли)
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20.11.2024 17:32
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A хуху ні хохо.
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20.11.2024 17:51 Ответить
Тому той пузатий Орбан так підігрує фюреру.Звернули уваги що і Польща нас дістає своїми щоденними заявами.
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20.11.2024 17:51 Ответить
Можу голожопим кацапським чуханам защоку натикать
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20.11.2024 17:51 Ответить
Це мирний план Кремля, всіх українців хто брав участь у війну і не захоче жити на проросійських територіях переселять у "Спірні території".
РФ собі забере території, які були у складі царської імперії.
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20.11.2024 17:57 Ответить
В спірних територіях уже все зайнято тими хто кликав ху...ла багато років при Янику але коли той прийшов то вони повтікали на захід або в ЄС.
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20.11.2024 18:02 Ответить
Ага, переселять, щас.
Всіх хто брав участь у війні просто знищать. І членів їх сімей, і співчуваючих знищать фізично.

Ще не дійшло до ухилянтів?
А ще рашисти (як переможці) оголошать в міжнародний розшук всіх "участников фашисткого переворота",
Буде великий геноцид українців, якщо рашка переможе. І захід буде закликати до гуманності, але рашку їх "стурбованість" не зупинить...

Тут дійсно, - перемога або смерть.
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20.11.2024 23:11 Ответить
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24.11.2024 00:33 Ответить
в "царській імперії" була Варшава і добра частина (1/4 або навіть 1/3) Польщі !!! цю карту для кацапів малював якісь малограмотний в історичному плані ідіот, бо в так зване "прокацапське ..." не входить навіть територія окупованої кацапами так званої "усср" станом на 01.09.1939 року !!!
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21.11.2024 10:44 Ответить
Кацапи побачили як китайці малюють карти Китаю з Сибіром в шкільних підручниках і собі вирішили щось таке намалювати і розповсюдити.
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20.11.2024 17:59 Ответить
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20.11.2024 21:14 Ответить
Зеля свіи план - путлєр свіи - потрібно підождати план Трампа
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20.11.2024 18:04 Ответить
Пропоную розробити план поділу рашки до 2026 року!
Кубань, Курськ і всі прилеглі області до України.
Калінінград повертається до Німетчини.
Курильскі острова Японіі.
Сибір повертається до Китаю.
Ну і незадежні держави - Баркошостан, Ічкерія, Дагестан і ще багато.
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20.11.2024 18:05 Ответить
Намалювати можна що завгодно. Вони цей план кожен день здійснюють, кілометр за кілометром.
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20.11.2024 18:12 Ответить
землю франца-йосипа австрії!
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20.11.2024 18:14 Ответить
Найреальніша карта.

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20.11.2024 20:57 Ответить
Сергію, на якого милого Вам ця ватна Кубань й інші ватні території? Забагато їм чести. Навіть якщо попросяться - не візьмем!! У нас і так ватників вистачає - голосують як попало.
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20.11.2024 22:31 Ответить
давно вже є ...

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21.11.2024 10:48 Ответить
Кацапам отою штукою, що Боневтік грав на роялі - по всій морді. То їх хворі мрії. Ніхто їм не буде віддавати наші землі і відмовлятися від НАТО. Важко спрогнозувати, відвоюємо ми ту окуповану територію, яку утримують сьогодні кацапи, чи ні в цей час, бо далі вони не підуть. Не так все відмінно на Цапії, економіка перегріта, грошей у кацавпні також немає, а зближення з Китаєм призведе до їх поглинання. Міста Запоріжжя та Херсон і зараз кацапи не візьмуть, хіба, що частково знищать. Є надія на майбутнє, що нарід одумається(той що залишився) і вибере проукраїнську владу, наприклад тих, що були до 2019 року і ми зробимо свою зброю, свої ракети, дрони, міни і клаптиками, сажками, але відвоюємо окуповані землі.
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20.11.2024 18:07 Ответить
Від НАТО можливо відмовляться, хоча тимчасово.
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20.11.2024 18:38 Ответить
Відмова від НАТО - то наша смерть. А членство в НАТО - наша свобода навіки!!!
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20.11.2024 19:43 Ответить
Ці лозунги залиш для газетярів і кричалок на мітингах.
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20.11.2024 20:28 Ответить
Это не лозунги. Это простая констатация непреложного факта!
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20.11.2024 21:47 Ответить
Це саме лозунги. Ніяке НАТО нас не прийме, геморой нікому не потрібен.
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20.11.2024 22:18 Ответить
Детка, а с чего ты это решил?
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20.11.2024 22:45 Ответить
У відповідь пропоную надіслати у Кремль настільну гру Risk. Там карта ще прикольніша.
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20.11.2024 18:07 Ответить
Ukraine до Уралу
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20.11.2024 19:53 Ответить
Можна легко зрозуміти чому поділили саме так. На заході відсоток російської мови суттєво меньше ніж української. В центральній частині умовно 50на50. а на сході домінує російська мова. Тож де українська ідентичність буде домінувати, ті території і залишаться Україною. А де і далі буде всюди лунати російська, рано чи пізно ті території відійдуть до росії.
Тож якщо ви послуговуєтесь російською мовою, ви поширюєте "рускій мір" і розмиваєте українську ідентичність. Працюєте на інтереси ворога.
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20.11.2024 18:12 Ответить
Хибна думка, загарбають вони все, але зараз з їхньої точки зору вони ніби дбають про національні меншини, і ділять "по чесному". Але ті території, що на Заході - гачок для Польщі та Угорщини. Фактично путін хоче повторити поділ Чехословаччини у 38 році. Звісно він ще й сподівається, що Трамп не буде захищати Європу - тоді це полегшує завдання з окупації колишніх соцкраїн, а "подаровані" території якраз будуть претензією - це все так чи інакше вже було, і нічого нового путін не вигадує.
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20.11.2024 18:26 Ответить
На угорщину усім насрати, вона ніхто на дотаціях. Поляки частина НАТО і будуть грати по правилам НАТО і ЕС. А по друге, я сильно сумніваюся що цей так званий план не є фейком.
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20.11.2024 18:33 Ответить
Таке розподілення не тільки по мові. Російської майже немає у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській і Хмельницькій областях, за виключенням саме місто Хмельницький, де кацапів найбільше. Така сама пропорцію московської церкви, в цих областях їх дуже мало, за виключенням Почаєва, але там московські попи заграють з населенням в останні роки і розмовляють російською і ще рік-два і Лавра стане обо ПЦУ або Греко-католицькою, якою вона була до окупації московською церквою.. Точно знаю, що в Черкаській, Вінницькій області більше розмовляють українською, трохи більше в областних містах щше кацапською. Можливо 50х50 в місті Києві, але не області, Чернігові і Сумах. Звичайно в таких містах як Харків, Полтава, Одеса і Миколаїв домінує російська( Миколаївську область я не знайшов в жодній іх трьої поділів) Решта областей України - проукраїнські. А через пару років тут російську буде чути дуже рідко. Підростають діти, які з першого класу вивчають українську мову і історію, які втратили на війні тата чи маму. Комуняцькі вперті "совки" відходять масово в інші світи( я їм звичайно бажаю довго жити і здоров'я, але роки беруть своє).
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20.11.2024 18:26 Ответить
У 2024 пора би вже зрозуміти що концепція "національних держав" яку вигадали ще у часи Французької революції повністю провалилася у світі глобалізму.
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20.11.2024 18:31 Ответить
Тобто Франція в часи ґлобалізму - не національна держава?
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20.11.2024 18:49 Ответить
А негри і араби в третьому поколінні вже стали французами?
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20.11.2024 19:12 Ответить
Хоч це й смішно, але вони про себе скажуть: "я француз".

Україна, он, теж має серед олімпійських чемпіонів такого собі Жана Беленюка.

Але мова не про них, мова про державу.
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20.11.2024 19:36 Ответить
А може то концепція "глобалізму" провалилася?
Все "людське сміття" відіжравшись на західних інвестиціях і технологіях зажадало "вяличия".
Ну і де загальнолюдські цінності, що очікувалися?
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20.11.2024 21:28 Ответить
Як раз ні. Концепція глобалізму таки працюе..

Які ще "загальнолюдські цінності"? Їх не існує взагалі.
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20.11.2024 22:20 Ответить
Ну це залежить від "виконавця" та "трактування" даного терміна. Я акцентую увагу на задекларованому прагненні умовного Заходу підтягнути всю світову спільноту до свого рівня та свого ж задекларованого розуміння загальнолюдських цінностей. Це і було їхнє трактування "глобалізму" яке і декларувалося ...
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21.11.2024 14:28 Ответить
Ось ця "концепція" і провалилась ...
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21.11.2024 14:30 Ответить
Глобалізм працює на рівні економіки і виробництва. Саме через це все і задумувалося. Всілякі "цінності", так побочка.
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23.11.2024 13:17 Ответить
Облом з цією "побочкою" якраз і "поховає" глобалізм. Небіжчикам "до лампочки" і економіка, і виробництво, а глобалізм без цієї "побочки" і породжує свого "могильника". До речі, Захід вже почав це розуміти на прикладі того ж Китаю ...
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23.11.2024 16:25 Ответить
Аж ніяк. Глобалізм вигідний. Врешті решт це скоріше за все єдиний шлях прогресу людства аж до злиття всіх в одну націю.

Знову нашим Китай муляє. Існування Китаю вигідне всім, так само як і існування рашки. Так, його пальчиком посварять, може для виду уведуть якійсь незначні санкції і все. Ніхто валити Китай не буде.

А антиглобалісти, це як антиваксери, маргінальні дебіли з конспірологізмом головного мозку.
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23.11.2024 16:47 Ответить
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23.11.2024 23:57 Ответить
атсасі
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20.11.2024 18:15 Ответить
Зеленський нюхає кокаін, а путєн походу нюхає клєй...
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20.11.2024 18:16 Ответить
В таджиків насваи видер
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20.11.2024 18:20 Ответить
Ердогану Кирим, Чукотку і Якутію Штатам, Камчатку і Сахалін японцям, Китай забирає все по Урал, фінам Карелію, Кьоніксберг німцям і полякам, Молдові Придністров'я, грузинам Абхазію і П. Осетію, ну а Україна отримує протекторат над європейською частиною колишньої паРаши. Такий план краще.
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20.11.2024 18:17 Ответить
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20.11.2024 21:42 Ответить
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20.11.2024 18:17 Ответить
Этой методичке уже 20 лет. Ещё в 2004г русня хотела поделить Украину на 3 части, но обосрались
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20.11.2024 18:17 Ответить
Кацапські нацики ще й не таке намалюють.
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20.11.2024 20:42 Ответить
Уже в 2004 были
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20.11.2024 21:38 Ответить
Merlit, картинки 2004 г. от Партии регионов, их сберегали в одном из павильонов ВДНХ, типографская печать. Обнаружили их "оранжевие" активисти, тудаприехал Ю. Луценко и засняли огромние пачки єтих "картинок". В павиьоне "сторожил" их Нестор Шуфрич. Он тогда сказал: ₴Юра, єто не твоя игра". Луценко відповів: "Нестор, єто моя страна".
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20.11.2024 22:54 Ответить
Досить вже тиражувати, та обговорювати всяку муйню, люди, вам що, більш нема чим зайнятись...
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20.11.2024 18:26 Ответить
Так працею пресса. Створює гучний інфоповод щоб заробляти. Всі ж знають що погані новини продаються краще за хороші
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20.11.2024 18:29 Ответить
Люди дивують, які раз за разом ведуться на ці маніпуляції.
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20.11.2024 18:39 Ответить
Територія де вже активно іде геноцид, територія де він запланований, і подачка уже західним фашистам.
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20.11.2024 18:27 Ответить
***** це а не план. Тут або просто фейковий вкид. Або типовий для торгашів метод, вимагай нереалістичний максимум, щоб сторгуватися на реалістичний мінімум.

Ніхто на цю ***** не піде на Заході, навіть Трамп пошле гінця ***** з цією картою в дупі.
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20.11.2024 18:28 Ответить
Це ж було вже. Нічого нового
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20.11.2024 18:28 Ответить
Сподіваюсь пуйло до 45 року не дотягне
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20.11.2024 18:34 Ответить
Отличный план - как раз для Трампа и всех его недонсков, которые писали что Украина пророссийская. Так им и надо. Отличным миротворцам - отличный план.
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20.11.2024 18:35 Ответить
Отличным миротворцам гарантам територіальної цілосності - отличный план.
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20.11.2024 19:06 Ответить
Ага.
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20.11.2024 19:07 Ответить
Двадцять років тому це втовкмачував усім тодішній радник х....., бувший вчитель із м, Ананьїв Павловський (його у свій час звільнили із школи по нереабілітуючих обставинах) а сам Х.....пропонував суміжним державам. Про це повідомляв Сікорський. Поляки, ясна річ, відмовились, ****** погодився, румуни вважають це блажью х.... Цей фокус поширюється ще з 1919 року. Його автором є камяна дупа Молотов. Лєнін його для пропихання направив першим секретарем Вкпб (у), пробною кулею була КрДонРеспубліка. Його внучок теж пропхався в радники до Х...., зараз курує дітище х,...валдайських хлопчиків. Як згадувала Конді Райс, цю ідейку х..... пропонував і Бушу молодшому, але вона закрила прожект. А Рудому х......давно показав прикуп (в грошах) і той погодився, синок його скоро проговориться.
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20.11.2024 18:36 Ответить
..сразу - нАбуй
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20.11.2024 18:42 Ответить
З першою частиною зрозуміло. З другою також. А вот навіщо нам Півнична Корея і Іран - не зрозуміло.
ДРУГА ЧАСТИНА НОВОЇ УКРАЇНИ:
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20.11.2024 18:46 Ответить
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20.11.2024 21:45 Ответить
Якого розміру їм потрібна губозакатуюча машинка? Ну, думаю, приблизно такого.
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20.11.2024 19:03 Ответить
Нормальный план, лучше чем просто перестать стрелять..
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20.11.2024 19:09 Ответить
Це з одної опери.
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20.11.2024 19:53 Ответить
Черговий доказ,що кацапи у своїй масі просто й@бнуті на всю голову істоти, яких треба ліквідовувати всюди де тільки можна.
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20.11.2024 19:29 Ответить
Колективне ***** ...
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24.11.2024 00:39 Ответить
А чого "трі" - це тому що на засцяному кацапстані завжди "на траіх саабражают", ще і імпотентного януковоща "вацарят"? А взагалі, скоріше всього, ця лаптєнога х%йня з холодильника - засране х%йло, "праглатіть" всю Україну "ні в састаяніі аж ніяк і ніколи, а тим більш до 2000саракпятага - ще одна "сакрамєнтальная дата "пабєди"; от же підари - без неї "нікуда".
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20.11.2024 19:45 Ответить
хєрасє планчик... а ху-ху не хо-хо?
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20.11.2024 19:48 Ответить
А чьто по етому поводу скажет таварищь ЗЕ?? І його виборці??
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20.11.2024 19:48 Ответить
Товаришу ще все пох.
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20.11.2024 19:52 Ответить
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20.11.2024 19:59 Ответить
Ну й наголосували ви,панове, на останніх виборах, маєе результат!
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20.11.2024 20:03 Ответить
А куда будут возвращаться 73 процента после победы?
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20.11.2024 20:33 Ответить
Впервые такие нарративы кацапы начали вкидывать в 2005-2007 годах. При этом, тупорыло и упрямо запускалась кацап-методичка, что украинцев как нации не существовало. Вот с тех времен я и начал рыть инфу об украинцах и от археологов, и от разных академ. историков, которые оперировали разными историческими письменами , в том числе и древними письменами других стран; и от лингвистов-языковедов соотнесших украинский язык к средиземноморской группе языков, куда кацап наречие не соотносится. Также меня интересовало, мол , откуда мы пришли или были автохтонами наших земель, главным козырем при этом стало овледение азами представлений о гаплогруппах народов...
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20.11.2024 20:37 Ответить
От попереривав би iсторикiв, которые хоть и патриоты, но брезгуют использовать в изучении истории в том числе и популяционную генетику... Да-да. это относится и к вам , пане Виталий из "Голоса Правды"... Знамо перец, шо все в этом мире гаплогруппно перемешалось, к примеру евреи, у которых нет превуалирующей гаплогруппы. Еврейка была рада любой гаплогруппе, потому евреи по отцу имеют множество гаплогрупп, в малых, но одинаковых в пропорциях. Пане Виталий, думаю, не будете отвергать тот факт, шо у славян превуалирующей , основной гаплогруппой является гаплогруппа R1a1 Z280(киммерийская), Z283(восточнославянская). Казалось бы с кацапами у нас такая же гаплогруппа, но... украинцы имеют больший процент(R1a1 Z283) - 48% до 70-80%, в зависимости от региона. Все остальные гаплогруппы- спутницы имеются в значительно меньших процентах.
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20.11.2024 20:41 Ответить
Наша Мать в основном имеет гаплогруппу Н, которая в украинских землях родилась минимум 20 000 лет назад и осталась здесь автохтонить. Наша праматерь кохалася з рiзними молодиками-зайдами, котрi були набагато молодшi, 5-10 тысяч лет назад как родились. Основной ухарь зайда имеет гаплогруппу-спутницу трипольцев( i2 гаплогруппа). Эта гаплогруппа у украинцев доходит до 24%. Трипольской гаплогруппы-спутницы i2 у кацапов нет (имеется только на южных территориях нарабсеи , заселенных предками украинцев). Что из этого получается, что кацапы нам не братья минимум 4-6 тыс лет, бо когда-то от нашего общего предка отделились эти сепарки и ушли на север. Со временем тех сепаратистов-дыкунiв, бо в мокшанских болотах одичали, окучили чудь, весь, мордва(гаплогруппа N-угрофиннская) + монголоиды(гаплогруппа O). У украинцев гаплогруппы спутницы NO(азийские) отсутствуют.
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20.11.2024 20:46 Ответить
Таким образом, закидоны, что мы братья с кацапами - гольный абсурд. Бо 4-6 тыс лет тому назад(время рождения гаплогруппы-спутницы i2 в Карпатах) пути предков украинцев и кацапов разошлись. К тому же основная (общая с нами) кацапская гаплогруппа за 6 000лет аллельно мутировала. К нам ближе по гаплогруппе поляки чем кацапы... Пане Виталий, преимущество определения возраста ископаемого скелета через гаплогруппу перед углеродным анализом очевидно: гаплогруппная погрешность в определении возраста составляет максимум 100 лет. Углеродный анализ дает погрешность в определении возраста ископаемого скелета достигает до тысячи и более лет. Далее, по гаплогруппе сказочно легко определить пути миграции наших предков. Пане Виталий, закликаю вас подходить к изучению того или инного исторического факта, в том числе и через гаплогруппу. Тобто, заклыкаю вас при изучении истории проявлять себя более критически!!!
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20.11.2024 20:59 Ответить
Пане Виталий, самый прикольный момент в том, шо европейские кацапземли были залиты пресноводным морем(после таянья ледника 12-8 тысяч лет назад) и шо кацапами там не воняло: в то время над территорией будущей Москвы пляаскалось Каспийское море, таким было большущим. А в канун новой эры остатки того озера-моря, прорвали с юга естественную дамбу и ринулись Днепром тремя руслами в Черное море: одно в сторону Крыма, другое - это сегодняшнее русло, третье русло в районеЗапорожья уходило на Запад и врезалось в Буг. Тогда последний раз Черное море соединялось с Каспийским морем - так утверждают советские историки. Пане Виталий, на мокшандии остаточные озера должны были подиспариться до болот, шобы хоть как -то можно было там какцапу мэшкаты. А это не ранее 5-8 века новой эры. Сказка о царевне Лягушке описывает более поздние времена - времена появления какцапа, 13-е столетие новой эры. До того времени, нет о кацапах никаких сказок).
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20.11.2024 21:56 Ответить
Подозреваю, шо прокацапскими предками не имеющими украинской i2 гаплогруппы спутницы были кассубы-лужичане южной Балтики, под именем бастарны. (Справка: часть недобитых возле зарубинецких земель, севернее Киева, бастарнов убежали на Вятку, бо остальную часть бастарнов погнали через Дунай, где имя бастарны кануло в лето) бастарны с ляхами Вятко и утигами сострогали в верховьях реки Вятки первого кассубо кацапа-вятича.
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20.11.2024 22:09 Ответить
Дякую пане Олександре, за цікаву інформацію !)
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20.11.2024 23:18 Ответить
Бачу очевидний прогрес - допускається поразка немитої. Отже, не тратьте, кацапи, сили - йдіть на дно. Там вас чекає багато водка, ковбаса і сєльодка!
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20.11.2024 20:53 Ответить
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20.11.2024 20:59 Ответить
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20.11.2024 21:01 Ответить
Щось подібне ***** пропонував на початку війни, ми що - повернулися до лютого 22 року?
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20.11.2024 21:14 Ответить
Орбан вилизує дупу всім диктаторам так йому хочеться української земельки. Прийде час українці і його накормлять донесхочу
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20.11.2024 21:43 Ответить
Дивно шо рашосвині не намалювали кордони Варшавського договору у вигляді спірних територій.Взагалі нашо публікувати це фуфло?
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20.11.2024 22:40 Ответить
Ютубі вже два роки ходить та сама карта тільки від "волхва Велеслава" про три частини, карта абсолютна схожа з цією
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20.11.2024 23:44 Ответить
Ну, молодий порно дивиться і фантазує, як йібе оцих трьох. А старий маразматик дивиться на карту і уявляє, як перекладає пазли глобуса. Тільки перший після закінчення «сеансу» розуміє, що перед ним лише клавіатура і монітор. А другий втратив звʼязок з реальністю і в стані параноїдальної шизофренії розповсюджує свою маячню на весь світ. Його охорона потім мемуари напише, як Хйло годинами бігав без штанів по своїх маєтках в маренні як «Байден на колінах його благає». Лікується дуже просто, спеціально для Хйла винайшли унікальний препарат, - одна інʼєкція живильної евтаназії і у пацієнта повна ремісія і він (і що головне - оточуючі) здоровий як ніколи!
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21.11.2024 00:17 Ответить
...ЦЕ Ж БУЛО УЖЕ 😂😂😂😂
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21.11.2024 09:45 Ответить
ТАК ДАВАЙТЕ РАСЧЛЕНИМ ПУТИНА ДЕТЕЙ !!! СКОЛЬКО НУЖНО ДЕНЕГ !?
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21.11.2024 10:55 Ответить
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