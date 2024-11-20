Россия подготовила "план разделения" Украины на три части и попытается передать его США, - СМИ. КАРТА
Россия разработала прогноз развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, который предусматривает ликвидацию Украины и ее разделение на три части.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в разведывательном сообществе.
Отмечается, что Россия через правительства и представителей иностранных государств будет пытаться донести этот месседж до новой администрации США.
Что в "плане раздела Украины"?
Согласно прогнозам врага, территория Украины должна быть разделена на такие основные части:
- "Новые регионы России" - предусматривает, что в состав РФ войдут Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области, АР Крым и г. Севастополь. На выполнении этой задачи сегодня сосредоточены основные военные усилия России.
- "Пророссийское государственное образование" - предусматривает формирование государственного образования с пророссийской властью на территориях современных Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областях и г. Киева. Это "образование" откажется от вступления в НАТО и ЕС, но согласится на российское военное присутствие, по примеру Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
- "Спорные территории" (западная часть Украины). Сюда войдут Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая, Закарпатская, Волынская, Ривненская, Хмельницкая области, и будущее этих территорий должно решаться между РФ и другими сопредельными государствами - Венгрией, Польшей, Румынией.
Прогноз России до 2045 года
Как сообщили изданию в разведке, Россия в своем прогнозе выделила четыре основных сценария развития международных процессов.
В частности, Кремль выделил для себя два неблагоприятных сценария - "Доминирование США и Запада" и "Приобретение Китаем статуса ведущей державы мира". Они могут возникнуть в случае проигрыша России или замораживания войны с Украиной.
Благоприятные для Кремля сценарии - "Формирование многополярного мира и разделение ведущими акторами сфер влияния" и "Регионализация/хаотизация". Они предусматривают победу России в войне с Украиной.
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РФ собі забере території, які були у складі царської імперії.
Всіх хто брав участь у війні просто знищать. І членів їх сімей, і співчуваючих знищать фізично.
Ще не дійшло до ухилянтів?
А ще рашисти (як переможці) оголошать в міжнародний розшук всіх "участников фашисткого переворота",
Буде великий геноцид українців, якщо рашка переможе. І захід буде закликати до гуманності, але рашку їх "стурбованість" не зупинить...
Тут дійсно, - перемога або смерть.
Кубань, Курськ і всі прилеглі області до України.
Калінінград повертається до Німетчини.
Курильскі острова Японіі.
Сибір повертається до Китаю.
Ну і незадежні держави - Баркошостан, Ічкерія, Дагестан і ще багато.
Тож якщо ви послуговуєтесь російською мовою, ви поширюєте "рускій мір" і розмиваєте українську ідентичність. Працюєте на інтереси ворога.
Україна, он, теж має серед олімпійських чемпіонів такого собі Жана Беленюка.
Але мова не про них, мова про державу.
Все "людське сміття" відіжравшись на західних інвестиціях і технологіях зажадало "вяличия".
Ну і де загальнолюдські цінності, що очікувалися?
Які ще "загальнолюдські цінності"? Їх не існує взагалі.
Знову нашим Китай муляє. Існування Китаю вигідне всім, так само як і існування рашки. Так, його пальчиком посварять, може для виду уведуть якійсь незначні санкції і все. Ніхто валити Китай не буде.
А антиглобалісти, це як антиваксери, маргінальні дебіли з конспірологізмом головного мозку.
Ніхто на цю ***** не піде на Заході, навіть Трамп пошле гінця ***** з цією картою в дупі.
миротворцамгарантам територіальної цілосності - отличный план.
ДРУГА ЧАСТИНА НОВОЇ УКРАЇНИ:
кассубокацапа-вятича.