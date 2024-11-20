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Новини Війна
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Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і намагатиметься передати його США, - ЗМІ. КАРТА

Росія розробила прогноз розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, який передбачає ліквідацію України та її поділ на три частини. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела у розвідувальному співтоваристві.

Зазначається, що Росія через уряди та представників іноземних держав намагатиметься донести цей меседж до нової адміністрації США.

Що у "плані розподілу України"?

Згідно з ворожими прогнозами, територія України має бути поділена на такі основні частини:

  1. "Нові регіони Росії" — передбачає що до складу РФ увійдуть Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області та АР Крим та м. Севастополь. На виконанні цього завдання на сьогодні зосереджуються основні військові зусилля Росії.
  2. "Проросійське державне утворення" — передбачає формування державного утворення з проросійською владою на територіях сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областях та м. Києва. Це "утворення" відмовиться від вступу в НАТО та ЄС, але погодиться на російську військову присутність, за прикладом Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії.
  3. "Спірні території" (західна частина України). Сюди увійдуть Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська Волинська, Рівненська, Хмельницька області, і майбутнє цих територій має вирішуватись між РФ та іншими суміжними державами — Угорщиною, Польщею, Румунією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна веде боротьбу за звільнення всіх своїх територій, окупованих Росією, - Умєров 

Росія створила "план розподілу України"

Прогноз Росії до 2045 року

Як повідомили виданню у розвідці, Росія у своєму прогнозі виділила чотири основні сценарії розвитку міжнародних процесів.

Зокрема, Кремль виділив для себе два несприятливі сценарії - "Домінування США та Заходу" та "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу". Вони можуть виникнути у разі програшу Росії чи заморожування війни з Україною.

Сприятливі для Кремля сценарії - "Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" і "Регіоналізація/хаотизація". Вони передбачають перемогу Росії у війні з Україною.

Читайте також: 58% українців проти територіальних поступок, 32% готові відмовитися від територій для завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

росія (64969) територіальна цілісність (151) зовнішня розвідка (464)


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Топ коментарі
+92
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20.11.2024 17:33
+67
Ну ось і мирний план від кацапів. Це для тих, хто хоче з ними про щось домовлятися.
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20.11.2024 17:32
+50
дивним чином нагадують карту часів помаранчевої революції. з поділом людей на класи
що приписували "бандерівцям". а по факту - ось де москальські вуха вилізли)
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20.11.2024 17:32
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A хуху ні хохо.
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20.11.2024 17:51 Відповісти
Тому той пузатий Орбан так підігрує фюреру.Звернули уваги що і Польща нас дістає своїми щоденними заявами.
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20.11.2024 17:51 Відповісти
Можу голожопим кацапським чуханам защоку натикать
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20.11.2024 17:51 Відповісти
Це мирний план Кремля, всіх українців хто брав участь у війну і не захоче жити на проросійських територіях переселять у "Спірні території".
РФ собі забере території, які були у складі царської імперії.
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20.11.2024 17:57 Відповісти
В спірних територіях уже все зайнято тими хто кликав ху...ла багато років при Янику але коли той прийшов то вони повтікали на захід або в ЄС.
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20.11.2024 18:02 Відповісти
Ага, переселять, щас.
Всіх хто брав участь у війні просто знищать. І членів їх сімей, і співчуваючих знищать фізично.

Ще не дійшло до ухилянтів?
А ще рашисти (як переможці) оголошать в міжнародний розшук всіх "участников фашисткого переворота",
Буде великий геноцид українців, якщо рашка переможе. І захід буде закликати до гуманності, але рашку їх "стурбованість" не зупинить...

Тут дійсно, - перемога або смерть.
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20.11.2024 23:11 Відповісти
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24.11.2024 00:33 Відповісти
в "царській імперії" була Варшава і добра частина (1/4 або навіть 1/3) Польщі !!! цю карту для кацапів малював якісь малограмотний в історичному плані ідіот, бо в так зване "прокацапське ..." не входить навіть територія окупованої кацапами так званої "усср" станом на 01.09.1939 року !!!
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21.11.2024 10:44 Відповісти
Кацапи побачили як китайці малюють карти Китаю з Сибіром в шкільних підручниках і собі вирішили щось таке намалювати і розповсюдити.
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20.11.2024 17:59 Відповісти
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20.11.2024 21:14 Відповісти
Зеля свіи план - путлєр свіи - потрібно підождати план Трампа
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20.11.2024 18:04 Відповісти
Пропоную розробити план поділу рашки до 2026 року!
Кубань, Курськ і всі прилеглі області до України.
Калінінград повертається до Німетчини.
Курильскі острова Японіі.
Сибір повертається до Китаю.
Ну і незадежні держави - Баркошостан, Ічкерія, Дагестан і ще багато.
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20.11.2024 18:05 Відповісти
Намалювати можна що завгодно. Вони цей план кожен день здійснюють, кілометр за кілометром.
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20.11.2024 18:12 Відповісти
землю франца-йосипа австрії!
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20.11.2024 18:14 Відповісти
Найреальніша карта.

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20.11.2024 20:57 Відповісти
Сергію, на якого милого Вам ця ватна Кубань й інші ватні території? Забагато їм чести. Навіть якщо попросяться - не візьмем!! У нас і так ватників вистачає - голосують як попало.
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20.11.2024 22:31 Відповісти
давно вже є ...

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21.11.2024 10:48 Відповісти
Кацапам отою штукою, що Боневтік грав на роялі - по всій морді. То їх хворі мрії. Ніхто їм не буде віддавати наші землі і відмовлятися від НАТО. Важко спрогнозувати, відвоюємо ми ту окуповану територію, яку утримують сьогодні кацапи, чи ні в цей час, бо далі вони не підуть. Не так все відмінно на Цапії, економіка перегріта, грошей у кацавпні також немає, а зближення з Китаєм призведе до їх поглинання. Міста Запоріжжя та Херсон і зараз кацапи не візьмуть, хіба, що частково знищать. Є надія на майбутнє, що нарід одумається(той що залишився) і вибере проукраїнську владу, наприклад тих, що були до 2019 року і ми зробимо свою зброю, свої ракети, дрони, міни і клаптиками, сажками, але відвоюємо окуповані землі.
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20.11.2024 18:07 Відповісти
Від НАТО можливо відмовляться, хоча тимчасово.
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20.11.2024 18:38 Відповісти
Відмова від НАТО - то наша смерть. А членство в НАТО - наша свобода навіки!!!
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20.11.2024 19:43 Відповісти
Ці лозунги залиш для газетярів і кричалок на мітингах.
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20.11.2024 20:28 Відповісти
Это не лозунги. Это простая констатация непреложного факта!
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20.11.2024 21:47 Відповісти
Це саме лозунги. Ніяке НАТО нас не прийме, геморой нікому не потрібен.
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20.11.2024 22:18 Відповісти
Детка, а с чего ты это решил?
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20.11.2024 22:45 Відповісти
У відповідь пропоную надіслати у Кремль настільну гру Risk. Там карта ще прикольніша.
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20.11.2024 18:07 Відповісти
Ukraine до Уралу
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20.11.2024 19:53 Відповісти
Можна легко зрозуміти чому поділили саме так. На заході відсоток російської мови суттєво меньше ніж української. В центральній частині умовно 50на50. а на сході домінує російська мова. Тож де українська ідентичність буде домінувати, ті території і залишаться Україною. А де і далі буде всюди лунати російська, рано чи пізно ті території відійдуть до росії.
Тож якщо ви послуговуєтесь російською мовою, ви поширюєте "рускій мір" і розмиваєте українську ідентичність. Працюєте на інтереси ворога.
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20.11.2024 18:12 Відповісти
Хибна думка, загарбають вони все, але зараз з їхньої точки зору вони ніби дбають про національні меншини, і ділять "по чесному". Але ті території, що на Заході - гачок для Польщі та Угорщини. Фактично путін хоче повторити поділ Чехословаччини у 38 році. Звісно він ще й сподівається, що Трамп не буде захищати Європу - тоді це полегшує завдання з окупації колишніх соцкраїн, а "подаровані" території якраз будуть претензією - це все так чи інакше вже було, і нічого нового путін не вигадує.
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20.11.2024 18:26 Відповісти
На угорщину усім насрати, вона ніхто на дотаціях. Поляки частина НАТО і будуть грати по правилам НАТО і ЕС. А по друге, я сильно сумніваюся що цей так званий план не є фейком.
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20.11.2024 18:33 Відповісти
Таке розподілення не тільки по мові. Російської майже немає у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській і Хмельницькій областях, за виключенням саме місто Хмельницький, де кацапів найбільше. Така сама пропорцію московської церкви, в цих областях їх дуже мало, за виключенням Почаєва, але там московські попи заграють з населенням в останні роки і розмовляють російською і ще рік-два і Лавра стане обо ПЦУ або Греко-католицькою, якою вона була до окупації московською церквою.. Точно знаю, що в Черкаській, Вінницькій області більше розмовляють українською, трохи більше в областних містах щше кацапською. Можливо 50х50 в місті Києві, але не області, Чернігові і Сумах. Звичайно в таких містах як Харків, Полтава, Одеса і Миколаїв домінує російська( Миколаївську область я не знайшов в жодній іх трьої поділів) Решта областей України - проукраїнські. А через пару років тут російську буде чути дуже рідко. Підростають діти, які з першого класу вивчають українську мову і історію, які втратили на війні тата чи маму. Комуняцькі вперті "совки" відходять масово в інші світи( я їм звичайно бажаю довго жити і здоров'я, але роки беруть своє).
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20.11.2024 18:26 Відповісти
У 2024 пора би вже зрозуміти що концепція "національних держав" яку вигадали ще у часи Французької революції повністю провалилася у світі глобалізму.
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20.11.2024 18:31 Відповісти
Тобто Франція в часи ґлобалізму - не національна держава?
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20.11.2024 18:49 Відповісти
А негри і араби в третьому поколінні вже стали французами?
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20.11.2024 19:12 Відповісти
Хоч це й смішно, але вони про себе скажуть: "я француз".

Україна, он, теж має серед олімпійських чемпіонів такого собі Жана Беленюка.

Але мова не про них, мова про державу.
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20.11.2024 19:36 Відповісти
А може то концепція "глобалізму" провалилася?
Все "людське сміття" відіжравшись на західних інвестиціях і технологіях зажадало "вяличия".
Ну і де загальнолюдські цінності, що очікувалися?
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20.11.2024 21:28 Відповісти
Як раз ні. Концепція глобалізму таки працюе..

Які ще "загальнолюдські цінності"? Їх не існує взагалі.
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20.11.2024 22:20 Відповісти
Ну це залежить від "виконавця" та "трактування" даного терміна. Я акцентую увагу на задекларованому прагненні умовного Заходу підтягнути всю світову спільноту до свого рівня та свого ж задекларованого розуміння загальнолюдських цінностей. Це і було їхнє трактування "глобалізму" яке і декларувалося ...
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21.11.2024 14:28 Відповісти
Ось ця "концепція" і провалилась ...
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21.11.2024 14:30 Відповісти
Глобалізм працює на рівні економіки і виробництва. Саме через це все і задумувалося. Всілякі "цінності", так побочка.
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23.11.2024 13:17 Відповісти
Облом з цією "побочкою" якраз і "поховає" глобалізм. Небіжчикам "до лампочки" і економіка, і виробництво, а глобалізм без цієї "побочки" і породжує свого "могильника". До речі, Захід вже почав це розуміти на прикладі того ж Китаю ...
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23.11.2024 16:25 Відповісти
Аж ніяк. Глобалізм вигідний. Врешті решт це скоріше за все єдиний шлях прогресу людства аж до злиття всіх в одну націю.

Знову нашим Китай муляє. Існування Китаю вигідне всім, так само як і існування рашки. Так, його пальчиком посварять, може для виду уведуть якійсь незначні санкції і все. Ніхто валити Китай не буде.

А антиглобалісти, це як антиваксери, маргінальні дебіли з конспірологізмом головного мозку.
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23.11.2024 16:47 Відповісти
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23.11.2024 23:57 Відповісти
атсасі
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20.11.2024 18:15 Відповісти
Зеленський нюхає кокаін, а путєн походу нюхає клєй...
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20.11.2024 18:16 Відповісти
В таджиків насваи видер
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20.11.2024 18:20 Відповісти
Ердогану Кирим, Чукотку і Якутію Штатам, Камчатку і Сахалін японцям, Китай забирає все по Урал, фінам Карелію, Кьоніксберг німцям і полякам, Молдові Придністров'я, грузинам Абхазію і П. Осетію, ну а Україна отримує протекторат над європейською частиною колишньої паРаши. Такий план краще.
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20.11.2024 18:17 Відповісти
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20.11.2024 21:42 Відповісти
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20.11.2024 18:17 Відповісти
Этой методичке уже 20 лет. Ещё в 2004г русня хотела поделить Украину на 3 части, но обосрались
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20.11.2024 18:17 Відповісти
Кацапські нацики ще й не таке намалюють.
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20.11.2024 20:42 Відповісти
Уже в 2004 были
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20.11.2024 21:38 Відповісти
Merlit, картинки 2004 г. от Партии регионов, их сберегали в одном из павильонов ВДНХ, типографская печать. Обнаружили их "оранжевие" активисти, тудаприехал Ю. Луценко и засняли огромние пачки єтих "картинок". В павиьоне "сторожил" их Нестор Шуфрич. Он тогда сказал: ₴Юра, єто не твоя игра". Луценко відповів: "Нестор, єто моя страна".
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20.11.2024 22:54 Відповісти
Досить вже тиражувати, та обговорювати всяку муйню, люди, вам що, більш нема чим зайнятись...
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20.11.2024 18:26 Відповісти
Так працею пресса. Створює гучний інфоповод щоб заробляти. Всі ж знають що погані новини продаються краще за хороші
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20.11.2024 18:29 Відповісти
Люди дивують, які раз за разом ведуться на ці маніпуляції.
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20.11.2024 18:39 Відповісти
Територія де вже активно іде геноцид, територія де він запланований, і подачка уже західним фашистам.
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20.11.2024 18:27 Відповісти
***** це а не план. Тут або просто фейковий вкид. Або типовий для торгашів метод, вимагай нереалістичний максимум, щоб сторгуватися на реалістичний мінімум.

Ніхто на цю ***** не піде на Заході, навіть Трамп пошле гінця ***** з цією картою в дупі.
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20.11.2024 18:28 Відповісти
Це ж було вже. Нічого нового
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20.11.2024 18:28 Відповісти
Сподіваюсь пуйло до 45 року не дотягне
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20.11.2024 18:34 Відповісти
Отличный план - как раз для Трампа и всех его недонсков, которые писали что Украина пророссийская. Так им и надо. Отличным миротворцам - отличный план.
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20.11.2024 18:35 Відповісти
Отличным миротворцам гарантам територіальної цілосності - отличный план.
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20.11.2024 19:06 Відповісти
Ага.
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20.11.2024 19:07 Відповісти
Двадцять років тому це втовкмачував усім тодішній радник х....., бувший вчитель із м, Ананьїв Павловський (його у свій час звільнили із школи по нереабілітуючих обставинах) а сам Х.....пропонував суміжним державам. Про це повідомляв Сікорський. Поляки, ясна річ, відмовились, ****** погодився, румуни вважають це блажью х.... Цей фокус поширюється ще з 1919 року. Його автором є камяна дупа Молотов. Лєнін його для пропихання направив першим секретарем Вкпб (у), пробною кулею була КрДонРеспубліка. Його внучок теж пропхався в радники до Х...., зараз курує дітище х,...валдайських хлопчиків. Як згадувала Конді Райс, цю ідейку х..... пропонував і Бушу молодшому, але вона закрила прожект. А Рудому х......давно показав прикуп (в грошах) і той погодився, синок його скоро проговориться.
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20.11.2024 18:36 Відповісти
..сразу - нАбуй
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20.11.2024 18:42 Відповісти
З першою частиною зрозуміло. З другою також. А вот навіщо нам Півнична Корея і Іран - не зрозуміло.
ДРУГА ЧАСТИНА НОВОЇ УКРАЇНИ:
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20.11.2024 18:46 Відповісти
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20.11.2024 21:45 Відповісти
Якого розміру їм потрібна губозакатуюча машинка? Ну, думаю, приблизно такого.
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20.11.2024 19:03 Відповісти
Нормальный план, лучше чем просто перестать стрелять..
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20.11.2024 19:09 Відповісти
Це з одної опери.
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20.11.2024 19:53 Відповісти
Черговий доказ,що кацапи у своїй масі просто й@бнуті на всю голову істоти, яких треба ліквідовувати всюди де тільки можна.
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20.11.2024 19:29 Відповісти
Колективне ***** ...
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24.11.2024 00:39 Відповісти
А чого "трі" - це тому що на засцяному кацапстані завжди "на траіх саабражают", ще і імпотентного януковоща "вацарят"? А взагалі, скоріше всього, ця лаптєнога х%йня з холодильника - засране х%йло, "праглатіть" всю Україну "ні в састаяніі аж ніяк і ніколи, а тим більш до 2000саракпятага - ще одна "сакрамєнтальная дата "пабєди"; от же підари - без неї "нікуда".
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20.11.2024 19:45 Відповісти
хєрасє планчик... а ху-ху не хо-хо?
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20.11.2024 19:48 Відповісти
А чьто по етому поводу скажет таварищь ЗЕ?? І його виборці??
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20.11.2024 19:48 Відповісти
Товаришу ще все пох.
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20.11.2024 19:52 Відповісти
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20.11.2024 19:59 Відповісти
Ну й наголосували ви,панове, на останніх виборах, маєе результат!
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20.11.2024 20:03 Відповісти
А куда будут возвращаться 73 процента после победы?
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20.11.2024 20:33 Відповісти
Впервые такие нарративы кацапы начали вкидывать в 2005-2007 годах. При этом, тупорыло и упрямо запускалась кацап-методичка, что украинцев как нации не существовало. Вот с тех времен я и начал рыть инфу об украинцах и от археологов, и от разных академ. историков, которые оперировали разными историческими письменами , в том числе и древними письменами других стран; и от лингвистов-языковедов соотнесших украинский язык к средиземноморской группе языков, куда кацап наречие не соотносится. Также меня интересовало, мол , откуда мы пришли или были автохтонами наших земель, главным козырем при этом стало овледение азами представлений о гаплогруппах народов...
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20.11.2024 20:37 Відповісти
От попереривав би iсторикiв, которые хоть и патриоты, но брезгуют использовать в изучении истории в том числе и популяционную генетику... Да-да. это относится и к вам , пане Виталий из "Голоса Правды"... Знамо перец, шо все в этом мире гаплогруппно перемешалось, к примеру евреи, у которых нет превуалирующей гаплогруппы. Еврейка была рада любой гаплогруппе, потому евреи по отцу имеют множество гаплогрупп, в малых, но одинаковых в пропорциях. Пане Виталий, думаю, не будете отвергать тот факт, шо у славян превуалирующей , основной гаплогруппой является гаплогруппа R1a1 Z280(киммерийская), Z283(восточнославянская). Казалось бы с кацапами у нас такая же гаплогруппа, но... украинцы имеют больший процент(R1a1 Z283) - 48% до 70-80%, в зависимости от региона. Все остальные гаплогруппы- спутницы имеются в значительно меньших процентах.
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20.11.2024 20:41 Відповісти
Наша Мать в основном имеет гаплогруппу Н, которая в украинских землях родилась минимум 20 000 лет назад и осталась здесь автохтонить. Наша праматерь кохалася з рiзними молодиками-зайдами, котрi були набагато молодшi, 5-10 тысяч лет назад как родились. Основной ухарь зайда имеет гаплогруппу-спутницу трипольцев( i2 гаплогруппа). Эта гаплогруппа у украинцев доходит до 24%. Трипольской гаплогруппы-спутницы i2 у кацапов нет (имеется только на южных территориях нарабсеи , заселенных предками украинцев). Что из этого получается, что кацапы нам не братья минимум 4-6 тыс лет, бо когда-то от нашего общего предка отделились эти сепарки и ушли на север. Со временем тех сепаратистов-дыкунiв, бо в мокшанских болотах одичали, окучили чудь, весь, мордва(гаплогруппа N-угрофиннская) + монголоиды(гаплогруппа O). У украинцев гаплогруппы спутницы NO(азийские) отсутствуют.
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20.11.2024 20:46 Відповісти
Таким образом, закидоны, что мы братья с кацапами - гольный абсурд. Бо 4-6 тыс лет тому назад(время рождения гаплогруппы-спутницы i2 в Карпатах) пути предков украинцев и кацапов разошлись. К тому же основная (общая с нами) кацапская гаплогруппа за 6 000лет аллельно мутировала. К нам ближе по гаплогруппе поляки чем кацапы... Пане Виталий, преимущество определения возраста ископаемого скелета через гаплогруппу перед углеродным анализом очевидно: гаплогруппная погрешность в определении возраста составляет максимум 100 лет. Углеродный анализ дает погрешность в определении возраста ископаемого скелета достигает до тысячи и более лет. Далее, по гаплогруппе сказочно легко определить пути миграции наших предков. Пане Виталий, закликаю вас подходить к изучению того или инного исторического факта, в том числе и через гаплогруппу. Тобто, заклыкаю вас при изучении истории проявлять себя более критически!!!
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20.11.2024 20:59 Відповісти
Пане Виталий, самый прикольный момент в том, шо европейские кацапземли были залиты пресноводным морем(после таянья ледника 12-8 тысяч лет назад) и шо кацапами там не воняло: в то время над территорией будущей Москвы пляаскалось Каспийское море, таким было большущим. А в канун новой эры остатки того озера-моря, прорвали с юга естественную дамбу и ринулись Днепром тремя руслами в Черное море: одно в сторону Крыма, другое - это сегодняшнее русло, третье русло в районеЗапорожья уходило на Запад и врезалось в Буг. Тогда последний раз Черное море соединялось с Каспийским морем - так утверждают советские историки. Пане Виталий, на мокшандии остаточные озера должны были подиспариться до болот, шобы хоть как -то можно было там какцапу мэшкаты. А это не ранее 5-8 века новой эры. Сказка о царевне Лягушке описывает более поздние времена - времена появления какцапа, 13-е столетие новой эры. До того времени, нет о кацапах никаких сказок).
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20.11.2024 21:56 Відповісти
Подозреваю, шо прокацапскими предками не имеющими украинской i2 гаплогруппы спутницы были кассубы-лужичане южной Балтики, под именем бастарны. (Справка: часть недобитых возле зарубинецких земель, севернее Киева, бастарнов убежали на Вятку, бо остальную часть бастарнов погнали через Дунай, где имя бастарны кануло в лето) бастарны с ляхами Вятко и утигами сострогали в верховьях реки Вятки первого кассубо кацапа-вятича.
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20.11.2024 22:09 Відповісти
Дякую пане Олександре, за цікаву інформацію !)
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20.11.2024 23:18 Відповісти
Бачу очевидний прогрес - допускається поразка немитої. Отже, не тратьте, кацапи, сили - йдіть на дно. Там вас чекає багато водка, ковбаса і сєльодка!
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20.11.2024 20:53 Відповісти
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20.11.2024 20:59 Відповісти
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20.11.2024 21:01 Відповісти
Щось подібне ***** пропонував на початку війни, ми що - повернулися до лютого 22 року?
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20.11.2024 21:14 Відповісти
Орбан вилизує дупу всім диктаторам так йому хочеться української земельки. Прийде час українці і його накормлять донесхочу
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20.11.2024 21:43 Відповісти
Дивно шо рашосвині не намалювали кордони Варшавського договору у вигляді спірних територій.Взагалі нашо публікувати це фуфло?
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20.11.2024 22:40 Відповісти
Ютубі вже два роки ходить та сама карта тільки від "волхва Велеслава" про три частини, карта абсолютна схожа з цією
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20.11.2024 23:44 Відповісти
Ну, молодий порно дивиться і фантазує, як йібе оцих трьох. А старий маразматик дивиться на карту і уявляє, як перекладає пазли глобуса. Тільки перший після закінчення «сеансу» розуміє, що перед ним лише клавіатура і монітор. А другий втратив звʼязок з реальністю і в стані параноїдальної шизофренії розповсюджує свою маячню на весь світ. Його охорона потім мемуари напише, як Хйло годинами бігав без штанів по своїх маєтках в маренні як «Байден на колінах його благає». Лікується дуже просто, спеціально для Хйла винайшли унікальний препарат, - одна інʼєкція живильної евтаназії і у пацієнта повна ремісія і він (і що головне - оточуючі) здоровий як ніколи!
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21.11.2024 00:17 Відповісти
...ЦЕ Ж БУЛО УЖЕ 😂😂😂😂
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21.11.2024 09:45 Відповісти
ТАК ДАВАЙТЕ РАСЧЛЕНИМ ПУТИНА ДЕТЕЙ !!! СКОЛЬКО НУЖНО ДЕНЕГ !?
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21.11.2024 10:55 Відповісти
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