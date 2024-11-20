Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і намагатиметься передати його США, - ЗМІ. КАРТА
Росія розробила прогноз розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, який передбачає ліквідацію України та її поділ на три частини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела у розвідувальному співтоваристві.
Зазначається, що Росія через уряди та представників іноземних держав намагатиметься донести цей меседж до нової адміністрації США.
Що у "плані розподілу України"?
Згідно з ворожими прогнозами, територія України має бути поділена на такі основні частини:
- "Нові регіони Росії" — передбачає що до складу РФ увійдуть Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області та АР Крим та м. Севастополь. На виконанні цього завдання на сьогодні зосереджуються основні військові зусилля Росії.
- "Проросійське державне утворення" — передбачає формування державного утворення з проросійською владою на територіях сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областях та м. Києва. Це "утворення" відмовиться від вступу в НАТО та ЄС, але погодиться на російську військову присутність, за прикладом Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії.
- "Спірні території" (західна частина України). Сюди увійдуть Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська Волинська, Рівненська, Хмельницька області, і майбутнє цих територій має вирішуватись між РФ та іншими суміжними державами — Угорщиною, Польщею, Румунією.
Прогноз Росії до 2045 року
Як повідомили виданню у розвідці, Росія у своєму прогнозі виділила чотири основні сценарії розвитку міжнародних процесів.
Зокрема, Кремль виділив для себе два несприятливі сценарії - "Домінування США та Заходу" та "Набуття Китаєм статусу провідної держави світу". Вони можуть виникнути у разі програшу Росії чи заморожування війни з Україною.
Сприятливі для Кремля сценарії - "Формування багатополярного світу та поділ провідними акторами сфер впливу" і "Регіоналізація/хаотизація". Вони передбачають перемогу Росії у війні з Україною.
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РФ собі забере території, які були у складі царської імперії.
Всіх хто брав участь у війні просто знищать. І членів їх сімей, і співчуваючих знищать фізично.
Ще не дійшло до ухилянтів?
А ще рашисти (як переможці) оголошать в міжнародний розшук всіх "участников фашисткого переворота",
Буде великий геноцид українців, якщо рашка переможе. І захід буде закликати до гуманності, але рашку їх "стурбованість" не зупинить...
Тут дійсно, - перемога або смерть.
Кубань, Курськ і всі прилеглі області до України.
Калінінград повертається до Німетчини.
Курильскі острова Японіі.
Сибір повертається до Китаю.
Ну і незадежні держави - Баркошостан, Ічкерія, Дагестан і ще багато.
Тож якщо ви послуговуєтесь російською мовою, ви поширюєте "рускій мір" і розмиваєте українську ідентичність. Працюєте на інтереси ворога.
Україна, он, теж має серед олімпійських чемпіонів такого собі Жана Беленюка.
Але мова не про них, мова про державу.
Все "людське сміття" відіжравшись на західних інвестиціях і технологіях зажадало "вяличия".
Ну і де загальнолюдські цінності, що очікувалися?
Які ще "загальнолюдські цінності"? Їх не існує взагалі.
Знову нашим Китай муляє. Існування Китаю вигідне всім, так само як і існування рашки. Так, його пальчиком посварять, може для виду уведуть якійсь незначні санкції і все. Ніхто валити Китай не буде.
А антиглобалісти, це як антиваксери, маргінальні дебіли з конспірологізмом головного мозку.
Ніхто на цю ***** не піде на Заході, навіть Трамп пошле гінця ***** з цією картою в дупі.
миротворцамгарантам територіальної цілосності - отличный план.
ДРУГА ЧАСТИНА НОВОЇ УКРАЇНИ:
кассубокацапа-вятича.