Поддержка Украины сохранится при новой администрации и новом составе Конгресса, потому что Америка "не может позволить" себе проиграть эту войну, - республиканец Маккол

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину при Трампе и новом составе Конгресса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Мы не можем себе позволить проиграть эту битву", - сказал Маккол, выступая на панельной дискуссии Атлантического совета в Вашингтоне в четверг, 21-го ноября.

По словам Маккола, Китай следит за тем, что Россия делает в Украине и за реакцией союзников Украины. Слабость этой реакции может спровоцировать агрессивные действия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, считает Маккол, цитируя при этом слова союзников США в этом регионе, прежде всего - Тайвань и Южную Корею.

Конгрессмен-республиканец из Техаса сказал, что поддерживает желание нынешней демократической администрации Джо Байдена предоставить Украине как можно больше оружия из пакета, который Конгресс принял весной прошлого года.

Он также отметил, что приветствует недавнюю отмену ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по военным объектам вглубь России. Потому что раньше, подобно некоторым другим республиканцам, он критиковал медленное выделение оружия администрацией и невозможность для Украины "воевать с одной рукой за спиной".

Напомним, администрация действующего президента США Джо Байдена планирует объявить о новых пакетах поддержки Украины в ближайшее время.

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