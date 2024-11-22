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Поддержка Украины сохранится при новой администрации и новом составе Конгресса, потому что Америка "не может позволить" себе проиграть эту войну, - республиканец Маккол

Майкл Маккол

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину при Трампе и новом составе Конгресса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

"Мы не можем себе позволить проиграть эту битву", - сказал Маккол, выступая на панельной дискуссии Атлантического совета в Вашингтоне в четверг, 21-го ноября.

По словам Маккола, Китай следит за тем, что Россия делает в Украине и за реакцией союзников Украины. Слабость этой реакции может спровоцировать агрессивные действия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, считает Маккол, цитируя при этом слова союзников США в этом регионе, прежде всего - Тайвань и Южную Корею.

Конгрессмен-республиканец из Техаса сказал, что поддерживает желание нынешней демократической администрации Джо Байдена предоставить Украине как можно больше оружия из пакета, который Конгресс принял весной прошлого года.

Он также отметил, что приветствует недавнюю отмену ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по военным объектам вглубь России. Потому что раньше, подобно некоторым другим республиканцам, он критиковал медленное выделение оружия администрацией и невозможность для Украины "воевать с одной рукой за спиной".

Напомним, администрация действующего президента США Джо Байдена планирует объявить о новых пакетах поддержки Украины в ближайшее время.

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Автор: 

США (26598) помощь и поддержка (869)


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Топ комментарии
+6
нуууу по вашому краще здатись...доречі здаються дехто - рострілюють постійно чхаючи на всі конвенції
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22.11.2024 07:13
+5
Дякуємо за підтримку і виконання Будапештського договору.
Але десь відчуття , що ми самотужки не вигребем проти 4 країн , нам з часом потрібні будуть придані сили солдат НАТО
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22.11.2024 06:54
+5
ну да...тому що пуйло який вдарив МБР по міліоннику дуже бажає мир так?
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22.11.2024 07:14
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Тебе щось не влаштовує?
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22.11.2024 07:41 Ответить
Дякуємо за підтримку і виконання Будапештського договору.
Але десь відчуття , що ми самотужки не вигребем проти 4 країн , нам з часом потрібні будуть придані сили солдат НАТО
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22.11.2024 06:54 Ответить
нуууу по вашому краще здатись...доречі здаються дехто - рострілюють постійно чхаючи на всі конвенції
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22.11.2024 07:13 Ответить
В спам, кацап!
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22.11.2024 07:14 Ответить
Краще до останнього кацапа і підкацапника
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22.11.2024 07:43 Ответить
Добра новина.Я вже хвилювався що після приходу Трампа настане мир.Тільки Перемога.Тільки кордони 91!
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22.11.2024 06:59 Ответить
А шо, Байден напав на Україну, що з приходом Трампа має настати мир?
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22.11.2024 07:08 Ответить
Гроші на розкрадання зеленню
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22.11.2024 07:18 Ответить
Трамп обіцяв швидке закінчення війни.Бачу вже цього не буде.Буде довга боротьба!Поборемо!
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22.11.2024 07:24 Ответить
4 ядерні держави?
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22.11.2024 08:11 Ответить
Нажаль так.Будемо боротись до кінця.Іншого шляху в нас немає!
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22.11.2024 08:14 Ответить
ну да...тому що пуйло який вдарив МБР по міліоннику дуже бажає мир так?
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22.11.2024 07:14 Ответить
Для євреїв після приходу Гітлера також настав мир. Але є один нюанс
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22.11.2024 07:44 Ответить
Тому і кажу.Ніякого миру.Тільки Перемога.Тільки кордони 91.Крим Наш!
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22.11.2024 08:12 Ответить
Товсто. Але диванні воювати вже оргазмують. Імбецильних переможників життя нічому не вчить, завиють, тільки як їх та їхніх дітей кинуть ловити ******* каби.
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22.11.2024 09:52 Ответить
Іврєїв і таких як ти послухати то постраждали тільки іврєї, а всі інші в той час жили весело і радісно
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22.11.2024 08:13 Ответить
Ох який ви бойовий, патріотичний, щирий українець! Ви вже десь в ЗСУ, наближаєте перемогу
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22.11.2024 08:32 Ответить
Може - не може, але програє.
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22.11.2024 07:00 Ответить
А совки все мріють
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22.11.2024 07:45 Ответить
Читай - програЄ. Наголос в кінці. Совок ти. А що, на даний момент виграЄ? Ні.
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22.11.2024 09:51 Ответить
З якого дива?
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22.11.2024 07:45 Ответить
ПрограЄ. А не прогрАє.
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22.11.2024 09:52 Ответить
Скільки кацапні в коментах набігло. Що москалики, надіялися що Трамп реально війну для вас закінчить і дасть вам відпочити для наступного наступу? Хрін вам!
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22.11.2024 07:51 Ответить
Так і буде.Не скоро .Але буде.Поборемо!!!
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22.11.2024 08:16 Ответить
Коли вони вдарять по нас ядеркою .А це вже справа часу.США даст відповідь.І тоді ми Переможемо.Разом з США.То вже буде інша війна
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22.11.2024 08:25 Ответить
Бути першим номером в глобальному світі.
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22.11.2024 08:28 Ответить
Скоро побачимо.
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22.11.2024 08:30 Ответить
Підтримувати можна по-різному. Можна пів року гальмувати зброю і занепокоюватись ескалацією. А можна передати ефективну кількість і якість, достатню для нокауту рашки.
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22.11.2024 08:37 Ответить
Мир- це не зупинка війни, мир це відсутність роZZії і козломордих на планеті. Так, що лупаймо цю скалу.
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22.11.2024 09:07 Ответить
Війна вже програна, в 23 році, коли здувся контрнаступ. Все інше - агонія і знищення країни в усіх сферах, починаючи з демографії, економіки, закінчуючи фронтом. Але тупориле стадо дрочить на кордони 91 року зі своїх диванів. Необучаємі, так і здохнуть в своїх диванах.
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22.11.2024 09:57 Ответить
тільки таких проукраїнських конгресменів-слонів в Палаті - явна меншість. Тим більше магашист Джонсон не поставить на голосування жодного документу "за Україну"
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22.11.2024 11:20 Ответить
Пан Мур, час покаже.
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22.11.2024 13:05 Ответить
Згідно Конституції США - політику держави визначає Конгрес (обидві палати). А в Конгресі, як правило переважають інтереси різноманітних лобістських груп більшості.
Так що подивимось в кінці січня наступного року реальний розклад сил по Українських питаннях.
Будуть певною мірою здивовані як ті, хто розчарувався, так і ті хто зачарувався в змінах на владному олімпі США.
Думаю, нас очікують часткові зміни (як позитивні, так і негативні).
Великих змін не може бути зовсім - в США дуже стабільна політична система, не залежно від того хто при владі.
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22.11.2024 12:54 Ответить
Краще зміни, чим пливти за течією роками. Навіть якщо зміни будуть не дуже добрі. Це стимул змінювати ситуацію самому.
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22.11.2024 13:08 Ответить
 
 