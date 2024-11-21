Администрация Байдена планирует и дальше предоставлять Украине новые пакеты помощи, - Белый дом

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует объявить о новых пакетах поддержки Украины в ближайшее время.

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера мы объявили о том, что выделяем очередной пакет помощи, и мы продолжим оказывать эту помощь",- сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что действующая администрация США "хочет быть уверенной, что украинцы имеют то, что им нужно на поле боя, чтобы дать отпор агрессии РФ".

Напомним, в среду, 20 ноября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении для Украины нового пакета военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов. В нем, в частности, боеприпасы для систем HIMARS и противотанковые системы Javelin.

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