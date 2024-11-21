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Администрация Байдена планирует и дальше предоставлять Украине новые пакеты помощи, - Белый дом

Карін Жан-П’єр

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует объявить о новых пакетах поддержки Украины в ближайшее время.

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вчера мы объявили о том, что выделяем очередной пакет помощи, и мы продолжим оказывать эту помощь",- сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что действующая администрация США "хочет быть уверенной, что украинцы имеют то, что им нужно на поле боя, чтобы дать отпор агрессии РФ".

Напомним, в среду, 20 ноября, Соединенные Штаты объявили о предоставлении для Украины нового пакета военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов. В нем, в частности, боеприпасы для систем HIMARS и противотанковые системы Javelin.

Также читайте: РФ предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут до удара по Украине, - Песков

Автор: 

США (26598) помощь и поддержка (869)


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Та ми зрозуміли що під жавеліни, тови, стрілецьку зброю і набої (левова частина кожного пакету допомоги) треба мобілізувати більше людей, про це і Саліван недавно казав.
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21.11.2024 22:09 Ответить
Не просто джавеліни і стрілецьку зброю. А під джавеліни і стрілецьку зброю аж на $6 млрд.
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21.11.2024 22:18 Ответить
сожгут ли орешник томагавки
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21.11.2024 22:12 Ответить
Та немає і не було ніякого "Орєшніка" - кацапи вдарили МБР, а зараз пускають бульби, що то ніби була якась нова розробка. Пройде час і все з'ясується. Це була чергова лякалка для Заходу і...подача ЗЕврею під яким соусом проштовхувати народу здачу України.
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21.11.2024 22:18 Ответить
Дякувати Богу, що ще є на світі дорослі люди в політиці, які розуміють, що ЗЕбуїн і Україна це не одне й те ж!
Дякуємо всім справжнім друзям за допомогу, скільки б вони її не виділяли для нас - ми все одно були не в змозі все це купити за якісь гроші, бо ота шобла при владі вже все переполовинила і просто вкрала.
Ще раз - дякую Штатам за їхню допомогу і...терпіння цього хрипатого придурка, якого обрав собі в президенти "муТрий нарід".
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21.11.2024 22:14 Ответить
"Она добавила, что действующая администрация США "хочет быть уверенной, что украинцы имеют то, что им нужно на поле боя, чтобы дать отпор агрессии "

0 самолетов,
31 танк,
273 арт.установок
21 хаймарс
400 страйкеров
300 бредли
немного пво

вот все что нужно за 2.5 года для отпора
плюс это давалось понемногу, долго, и наверное не ломается и не уничтожается
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21.11.2024 22:57 Ответить
2,5 года и на 2 200 км фронта.
Немного ПВО - это аж ОДИН PATRIOT из 1100 имеющихся?
Таки немного.
А от интересно, на пуркуЯ (это по хренцузски, если шо) байдонутым тысяча с лихуем комплексов ПВО\ПРО ?
Кто и ЗАЧЕМ нападет, если граница настежь - заходи , бери шо хошь, твори шо вздумаешь???
НИХТ ПОНИМАЙТЕН !!!
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22.11.2024 06:17 Ответить
Легально попасть в США для них, проще чем Украинцам
Достаточно прийти со стороны мексики и попросить убежища, как опозиция к власти
государству оформить для диверсантов любые необходимые для легализации в США доказательства проще простого

А потім "Американські розвідувальні служби та органи національної безпеки застерігають оборонні компанії США про спроби російських суб'єктів саботувати їхню діяльність у країні"

Демократы умеют...
И потом рассказывают, "доруководились, склады пустые",
и это после передачи оружия примерно на 24млрд за 2.5 года,
и постоянно получая деньги на пополнение складов на большую сумму
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22.11.2024 08:48 Ответить
Как там было в той кацапской песне?
НЕ СЫПЬ МНЕ СОЛИ НА МОЗОЛИ !!!
Или что- то вроде того...
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06.12.2024 10:34 Ответить
 
 