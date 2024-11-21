РФ предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут до удара по Украине, - Песков

За полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, РФ предупредила Соединенные Штаты о пуске "Орешника" по линии "Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности".

"Предупреждение было направлено в автоматическом режиме за 30 минут до пуска", - уточнил Песков.

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Что говорят в США?

Чиновник США заявил, что в Вашингтоне были предварительно уведомлены об ударе баллистической ракетой по Украине "через каналы уменьшения риска ядерного конфликта", пишет агентство Reuters.

Он добавил, что в течение последних дней Штаты проинформировали Украину и других близких союзников о том, что Москва может запустить экспериментальную баллистическую ракету среднего радиуса действия.

В то же время в США считают, что эта "экспериментальная ракета" вряд ли кардинально изменит ситуацию в войне в Украине, а Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством таких ракет.

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РФ применила против Украины баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.