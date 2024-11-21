РФ предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут до удара по Украине, - Песков
За полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.
Об этом заявил спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, РФ предупредила Соединенные Штаты о пуске "Орешника" по линии "Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности".
"Предупреждение было направлено в автоматическом режиме за 30 минут до пуска", - уточнил Песков.
Что говорят в США?
Чиновник США заявил, что в Вашингтоне были предварительно уведомлены об ударе баллистической ракетой по Украине "через каналы уменьшения риска ядерного конфликта", пишет агентство Reuters.
Он добавил, что в течение последних дней Штаты проинформировали Украину и других близких союзников о том, что Москва может запустить экспериментальную баллистическую ракету среднего радиуса действия.
В то же время в США считают, что эта "экспериментальная ракета" вряд ли кардинально изменит ситуацию в войне в Украине, а Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством таких ракет.
РФ применила против Украины баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.
В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.
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границахсферах влияния" подписать, хз. в США ж не знают, почему Хйло - хйло, всему верят на слово. федоров на кухніТак що скоро територія московії буде полігоном для ракет зе-1 зе-2 зе-3 і зе-4
що зовсім не скасовує твого висновку про те, що НАТО ганебно - ніяк - не відреагувало, на одну ракету, якщо вони "чьоткіє пацани" - то мали б якось заявити про це
казавписав? (За 4,5 год. до)
Вони зафіксували навіть підготовку до пуску.
І отримали запевнення, що загрози для НАТи немає.
Досі хероваа купа людей з часів Януковича в прокурорах та депутатах пасеться плюс ті, хто співчуває кацапам
І ніхто на Заході не дасть гарантії, що після завершення війни не буде як у Грузії і знову не буде «брати повинні жити в одній хаті» (с)
Тому й постійно підкреслюється, що корупція - це повний заслін від інтегрування куди-небудь. Тому що тим, хто бабло стриже у верху, абсолютно насрати на ідейну складову і за якої влади цим займатися
де взяти ізотопи я не вкурсах, нехай цим опікаються квартальні інженери
вам нагуглити як Зєля заявляв про брудну бімбу?
він же не лох якийсь, йому 42
Нє лох? По-повадкам вроде фраєр, но не фраєр...
Авторитет?
"Брудна бомба" -брудний мозок! (
Тільки от захід від якого ми залежні жорстко це присіче обрізанням допомоги та і ракет чим доставити у нас немає.
Вчера Верховная Рада и Парламент получили информацию от спецслужб о готовящемся ударе экспериментальным вооружением баллистического характера, - нардеп Батенко
А для простых граждан, сказали что все фейки и не стоит переживать...
Ракети вже летітимуть.
Не та тепер америка, Гудзон-річка не та.
Тепер будь-хто хто має ЯЗ буде влаштовувати міжнародний терор і посилати америку лісом.
Майже цитата, нічого не нагадує?
більш того, ще кацам зброю віддали за вказівкою сша! да вони покидьки і імбецили.
60°16'31.0"N 30°32'45.0"E
900 км від кордону - не рекордна дальність для дронів.
Амінь.