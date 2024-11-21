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РФ предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут до удара по Украине, - Песков

Пєсков про удар ракетою Орєшнік по Україні

За полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, РФ предупредила Соединенные Штаты о пуске "Орешника" по линии "Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности".

"Предупреждение было направлено в автоматическом режиме за 30 минут до пуска", - уточнил Песков.

Читайте также: Песков об ударе ATACMS по РФ: "Происходит новая эскалация"

пєсков

Что говорят в США?

Чиновник США заявил, что в Вашингтоне были предварительно уведомлены об ударе баллистической ракетой по Украине "через каналы уменьшения риска ядерного конфликта", пишет агентство Reuters.

Он добавил, что в течение последних дней Штаты проинформировали Украину и других близких союзников о том, что Москва может запустить экспериментальную баллистическую ракету среднего радиуса действия.

В то же время в США считают, что эта "экспериментальная ракета" вряд ли кардинально изменит ситуацию в войне в Украине, а Россия, вероятно, обладает лишь небольшим количеством таких ракет.

Читайте также: США заранее предупредили Украину о возможности атаки России экспериментальной ракетой, - CNN

РФ применила против Украины баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

Автор: 

Песков Дмитрий (1865) россия (95489) США (26598) баллистические ракеты (376)


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Топ комментарии
+19
путін *****
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21.11.2024 21:58
+10
Попередили, бо боялись "ответки", а не лякали США. Налякати хотіли Україну.
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21.11.2024 21:59
+7
Це не залякування, Це --Агонія!,(,
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21.11.2024 22:00
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Терористи пробують залякати Захід.
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21.11.2024 21:57 Ответить
Це не залякування, Це --Агонія!,(,
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21.11.2024 22:00 Ответить
до агонії ще далеко
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21.11.2024 23:58 Ответить
путін *****
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21.11.2024 21:58 Ответить
Попередили, бо боялись "ответки", а не лякали США. Налякати хотіли Україну.
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21.11.2024 21:59 Ответить
ежа голой жопой. хотели как раз США, "сойтись посередине", может еще какой договор "о дружбе и границах сферах влияния" подписать, хз. в США ж не знают, почему Хйло - хйло, всему верят на слово.
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21.11.2024 22:08 Ответить
про середину то до зе
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21.11.2024 22:11 Ответить
ЗЕ белькотів про чотири типи ракет які зараз майже виготовили федоров на кухні Так що скоро територія московії буде полігоном для ракет зе-1 зе-2 зе-3 і зе-4
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21.11.2024 22:23 Ответить
Коли дивлюсь його відосики, згадую мультсеріал "Південній парк", діти-герої, а особливо Картман, з фрік-гумором, проектами-прожектами, але з більшими позитивними результатами ніж у зе.
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21.11.2024 22:31 Ответить
Там у них взаємний договір попередження про запуски подібних дур. Це стандартна практика
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21.11.2024 22:20 Ответить
Ставки піднімаються - Украіна може стати полігоном для рашки - де тверде слово Заходу?
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21.11.2024 22:01 Ответить
Захід чекає тверде слово від української влади. І давно чекає , з 2019 року.
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21.11.2024 22:03 Ответить
Уже, похоже(
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21.11.2024 22:08 Ответить
тверде ?. ні..у них срачка...коричневі лінії
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21.11.2024 22:25 Ответить
брехня, посольство спряталось на целый день.
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21.11.2024 22:04 Ответить
Если это была действительно МБР, то я сильно сомневаюсь, что её пуск могли НЕ засечь. А значит, варианта два: либо они ссыкло (в этом сомнений нет) и готовы терпеть даже потенциальную ядерную МБР; либо о ней и о её неядерности было тщательно и сильно заранее предупреждено (что не отменяет ссыкливость, ибо это всё ещё первое применение МБР в истории), что говорит и о том, что кремль не особо планирует нападать на НАТО, потому что давать потенциальному противнику возможность проверить системы обнаружения, а так же изучить останки ракеты - ход абсолютно против себя. Шоу имени пьяной шмары я рассматриваю исключительно как игру на гражданскую публику (не уверен только внутреннюю или внешнюю).
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21.11.2024 22:04 Ответить
дорогувате шоу
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21.11.2024 23:01 Ответить
Як і вся сєвєо
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21.11.2024 23:16 Ответить
Я тут подчеркну про халатность (в рамках абсолютно эгоистичной озабоченности НАТО), что даже если о пуске было предупреждение - летит потенциальная ядерная дура в сторону Европы, драгоценное время на её сбитие сливается, а то, что она до самой Европы не долетит, гарантируется только звонком страны с ******** диктатором, который уже отдавал приказы, приведшие к массовым отравлениям в Европе. Ну, как бы, может он соврал, как делал кучу раз до этого? Гарантии ничего не стоят и НАТО буквально сыграло в русскую рулетку. Даже допустим, что соврали про начинку, а про цель не соврали - в скорапченной стране нельзя гарантировать, что ракета прилетит куда сказали (и мы это не раз видели), а даже если прилетит куда сказали - последствия всё равно Европу сильно коснутся. Даже если всё случилось как случилось - нельзя гарантировать, что системы НАТО не психанут и не ответят, либо привыкнут и потом пропустят настоящую, направленную на них.Прекрасно, что на ядерный шантаж не ведутся, но на такую ***** уже просто не вестись маловато будет.
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21.11.2024 23:21 Ответить
якби підоруси хотіли вдарити ядеркою по Європі, то летіла б не одна ракета, а штук так п'ятьдесять

що зовсім не скасовує твого висновку про те, що НАТО ганебно - ніяк - не відреагувало, на одну ракету, якщо вони "чьоткіє пацани" - то мали б якось заявити про це
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22.11.2024 00:40 Ответить
А шо я казав писав? (За 4,5 год. до)



Вони зафіксували навіть підготовку до пуску.
І отримали запевнення, що загрози для НАТи немає.

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22.11.2024 00:05 Ответить
США можуть у відповідь розмістити в Україні систему заатмосферного перехоплення ракет THAAD, але так як у ******** американців немає яєць - вони висловлять потужне занепокоєння з-за океану і порекомендують Україні воювати далі.
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21.11.2024 22:07 Ответить
Для цього потрібно було відразу після розпаду висловлювати свою чітку позицію, а не з плакатиками ходити «ната-геть»

Досі хероваа купа людей з часів Януковича в прокурорах та депутатах пасеться плюс ті, хто співчуває кацапам

І ніхто на Заході не дасть гарантії, що після завершення війни не буде як у Грузії і знову не буде «брати повинні жити в одній хаті» (с)

Тому й постійно підкреслюється, що корупція - це повний заслін від інтегрування куди-небудь. Тому що тим, хто бабло стриже у верху, абсолютно насрати на ідейну складову і за якої влади цим займатися
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21.11.2024 22:26 Ответить
Шоб не було плакатів "Ната вон" тре шоб населення вилікувалося від Стольгольмського синдрому - а вже потім шось вимагати від населення
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21.11.2024 22:33 Ответить
а чи не прийшов час лупанути по рашці брудною ядеркою?
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21.11.2024 22:10 Ответить
З "Рудого Лісу" бруду нагрести???
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21.11.2024 22:17 Ответить
нехай Зєля доведе, що не лох

де взяти ізотопи я не вкурсах, нехай цим опікаються квартальні інженери
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21.11.2024 22:38 Ответить
Це навіщо? Щоб у відповідь прилетіла чиста?
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21.11.2024 22:23 Ответить
які до мене претензії?

вам нагуглити як Зєля заявляв про брудну бімбу?

він же не лох якийсь, йому 42
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21.11.2024 22:40 Ответить
А це хто - Зелья?
Нє лох? По-повадкам вроде фраєр, но не фраєр...
Авторитет?
"Брудна бомба" -брудний мозок! (
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21.11.2024 22:47 Ответить
Україна і ЯО здатна робити у нас є реактор на швидких нейтронах, відпрацьовані твели якого то готова атомка на плутонію.

Тільки от захід від якого ми залежні жорстко це присіче обрізанням допомоги та і ракет чим доставити у нас немає.
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21.11.2024 23:42 Ответить
Если несколько боеголовок - зачем в одно место их сводить? Но если это репетиция ударов по шахтам БРСН... Шатам или Томагавков пару сотен с наземными ПУ нам срочно, или проглотить с закрытием посольства надолго....
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21.11.2024 22:16 Ответить
Можливо кремльовський педофіл дав наказ нанести ядерний удар по Дніпру, але кацапи не наважились, розуміючи наслідки. Może być?
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21.11.2024 22:18 Ответить
Ці тварини тільки ху..ло бояться, це у них у крові, українці біля погибших на колінах стоять, а москалі на колінах живуть. Так що наказ би виконали.
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21.11.2024 22:25 Ответить
Або "стержні", або демонстрація можливостей... Впевнений - Южмаш на поверхні не лежав... Як і ХТЗ. І Артем..
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21.11.2024 22:51 Ответить
"Нас проинформировали об угрозе ракетного удара по парламенту Украины в ближайшие дни", - нардеп Тарас Батенко

Вчера Верховная Рада и Парламент получили информацию от спецслужб о готовящемся ударе экспериментальным вооружением баллистического характера, - нардеп Батенко

А для простых граждан, сказали что все фейки и не стоит переживать...
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21.11.2024 22:22 Ответить
Ну якщо по ВРУ, то ми не переживаємо
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21.11.2024 22:27 Ответить
Шашликі-2
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21.11.2024 22:27 Ответить
****** кокошнік
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21.11.2024 22:28 Ответить
США теж попередять росію за 30 хв. до удару.
Ракети вже летітимуть.
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21.11.2024 22:30 Ответить
Якби америка мала ''коки'' то теж по кремлю щось запустили б(все ж таки ''гаранти безпеки'') Але стоять в стороні і обтікають!
Не та тепер америка, Гудзон-річка не та.
Тепер будь-хто хто має ЯЗ буде влаштовувати міжнародний терор і посилати америку лісом.
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21.11.2024 22:31 Ответить
Америка нам ничего не должна!
Майже цитата, нічого не нагадує?
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21.11.2024 22:43 Ответить
забрала нашу зброю і нічого не должна?? серйозно?
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21.11.2024 23:03 Ответить
Забрала рф за "5 копійок" і за це "велика подяка" Кравчуку та Кучмі.
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21.11.2024 23:11 Ответить
за це "велика подяка" сша з ангілєю, які наказали це зробити і від великого розуму віддали кацапії
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21.11.2024 23:19 Ответить
Не робить , як робить зевлада - в усіх своїх про&обах шукати винних на Заході. Якесь тиск був, але не критичний, а секретар ЦК КПУ і червоний директор аж бігом побігли виконувати, отримати при цьому від кацапні політичні і фінансові дивіденди.
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21.11.2024 23:24 Ответить
не критичний?? клінтон каявся недавно, що шантажував кучму, або невизнанням незалежності, або віддавайте все і так, як ми сказали! і я б віддав, і кожний, якщо сша так питання ставило. Це ви зараз тут розумні на компі строчить як треба було.
більш того, ще кацам зброю віддали за вказівкою сша! да вони покидьки і імбецили.
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21.11.2024 23:43 Ответить
йорщик унітазний
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21.11.2024 22:32 Ответить
думаю, що зараз вже нарешті настав час ********* дронами по загоризонтній РЛС дальньої дії у Лєхтусі.
60°16'31.0"N 30°32'45.0"E
900 км від кордону - не рекордна дальність для дронів.
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21.11.2024 22:39 Ответить
Це просто світовий колективний геноцид українців. Усе усі знають / усі стурбовані... а що робити народу України. Якщо світом правлять божевільні ідіоти. Навіть якби й повідомили за 30 хв...нікуди не втечеш й не сховаєшся. А територія України перетворилася на військовий полігон. Вихід один - усунення путіна від влади у будь який можливий спосіб.
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21.11.2024 22:42 Ответить
це так не працює - в на росії є ще 120-140 міліонів путіних, вони там всі такі як він
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21.11.2024 22:59 Ответить
Щоб вам ті всі ракети повідривали яйця і голови,щоб ви уроди не плодились ніколи.
Амінь.
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21.11.2024 23:06 Ответить
Путін дивиться на США та захід, як на дурнів які малюють якісь червоні лінії, а сам робить що йому заманеться
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22.11.2024 00:55 Ответить
Очень интересный "выпад", но поздно. Всем уже всё понятно.
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22.11.2024 09:39 Ответить
 
 