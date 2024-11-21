УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10951 відвідувач онлайн
Новини
10 457 61

РФ попередила США про запуск ракети "Орєшнік" за 30 хвилин до удару по Україні, - Пєсков

Пєсков про удар ракетою Орєшнік по Україні

За пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

Про це заявив речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, РФ попередила Сполучені Штати про пуск "Орєшніка" за лінією "Російського національного центру зі зменшення ядерної небезпеки".

"Попередження було направлене в автоматичному режимі за 30 хвилин до пуску", - уточнив Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пєсков про удар ATACMS по РФ: "Відбувається нова ескалація"

пєсков

Що кажуть у США?

Посадовець США заявив, що у Вашингтоні були попередньо повідомлені про удар балістичною ракетою по Україні "через канали зменшення ризику ядерного конфлікту", пише агентство Reuters.

Він додав, що протягом останніх днів Штати проінформували Україну та інших близьких союзників про те, що Москва може запустити експериментальну балістичну ракету середнього радіусу дії.

Водночас у США вважають, що ця "експериментальна ракета" навряд чи кардинально змінить ситуацію у війні в Україні, а Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю таких ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки Росії експериментальною ракетою, - CNN 

РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1609) росія (64969) США (22590) балістичні ракети (400)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+19
путін *****
показати весь коментар
21.11.2024 21:58
+10
Попередили, бо боялись "ответки", а не лякали США. Налякати хотіли Україну.
показати весь коментар
21.11.2024 21:59
+7
Це не залякування, Це --Агонія!,(,
показати весь коментар
21.11.2024 22:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Терористи пробують залякати Захід.
показати весь коментар
21.11.2024 21:57 Відповісти
Це не залякування, Це --Агонія!,(,
показати весь коментар
21.11.2024 22:00 Відповісти
до агонії ще далеко
показати весь коментар
21.11.2024 23:58 Відповісти
путін *****
показати весь коментар
21.11.2024 21:58 Відповісти
Попередили, бо боялись "ответки", а не лякали США. Налякати хотіли Україну.
показати весь коментар
21.11.2024 21:59 Відповісти
ежа голой жопой. хотели как раз США, "сойтись посередине", может еще какой договор "о дружбе и границах сферах влияния" подписать, хз. в США ж не знают, почему Хйло - хйло, всему верят на слово.
показати весь коментар
21.11.2024 22:08 Відповісти
про середину то до зе
показати весь коментар
21.11.2024 22:11 Відповісти
ЗЕ белькотів про чотири типи ракет які зараз майже виготовили федоров на кухні Так що скоро територія московії буде полігоном для ракет зе-1 зе-2 зе-3 і зе-4
показати весь коментар
21.11.2024 22:23 Відповісти
Коли дивлюсь його відосики, згадую мультсеріал "Південній парк", діти-герої, а особливо Картман, з фрік-гумором, проектами-прожектами, але з більшими позитивними результатами ніж у зе.
показати весь коментар
21.11.2024 22:31 Відповісти
Там у них взаємний договір попередження про запуски подібних дур. Це стандартна практика
показати весь коментар
21.11.2024 22:20 Відповісти
Ставки піднімаються - Украіна може стати полігоном для рашки - де тверде слово Заходу?
показати весь коментар
21.11.2024 22:01 Відповісти
Захід чекає тверде слово від української влади. І давно чекає , з 2019 року.
показати весь коментар
21.11.2024 22:03 Відповісти
Уже, похоже(
показати весь коментар
21.11.2024 22:08 Відповісти
тверде ?. ні..у них срачка...коричневі лінії
показати весь коментар
21.11.2024 22:25 Відповісти
брехня, посольство спряталось на целый день.
показати весь коментар
21.11.2024 22:04 Відповісти
Если это была действительно МБР, то я сильно сомневаюсь, что её пуск могли НЕ засечь. А значит, варианта два: либо они ссыкло (в этом сомнений нет) и готовы терпеть даже потенциальную ядерную МБР; либо о ней и о её неядерности было тщательно и сильно заранее предупреждено (что не отменяет ссыкливость, ибо это всё ещё первое применение МБР в истории), что говорит и о том, что кремль не особо планирует нападать на НАТО, потому что давать потенциальному противнику возможность проверить системы обнаружения, а так же изучить останки ракеты - ход абсолютно против себя. Шоу имени пьяной шмары я рассматриваю исключительно как игру на гражданскую публику (не уверен только внутреннюю или внешнюю).
показати весь коментар
21.11.2024 22:04 Відповісти
дорогувате шоу
показати весь коментар
21.11.2024 23:01 Відповісти
Як і вся сєвєо
показати весь коментар
21.11.2024 23:16 Відповісти
Я тут подчеркну про халатность (в рамках абсолютно эгоистичной озабоченности НАТО), что даже если о пуске было предупреждение - летит потенциальная ядерная дура в сторону Европы, драгоценное время на её сбитие сливается, а то, что она до самой Европы не долетит, гарантируется только звонком страны с ******** диктатором, который уже отдавал приказы, приведшие к массовым отравлениям в Европе. Ну, как бы, может он соврал, как делал кучу раз до этого? Гарантии ничего не стоят и НАТО буквально сыграло в русскую рулетку. Даже допустим, что соврали про начинку, а про цель не соврали - в скорапченной стране нельзя гарантировать, что ракета прилетит куда сказали (и мы это не раз видели), а даже если прилетит куда сказали - последствия всё равно Европу сильно коснутся. Даже если всё случилось как случилось - нельзя гарантировать, что системы НАТО не психанут и не ответят, либо привыкнут и потом пропустят настоящую, направленную на них.Прекрасно, что на ядерный шантаж не ведутся, но на такую ***** уже просто не вестись маловато будет.
показати весь коментар
21.11.2024 23:21 Відповісти
якби підоруси хотіли вдарити ядеркою по Європі, то летіла б не одна ракета, а штук так п'ятьдесять

що зовсім не скасовує твого висновку про те, що НАТО ганебно - ніяк - не відреагувало, на одну ракету, якщо вони "чьоткіє пацани" - то мали б якось заявити про це
показати весь коментар
22.11.2024 00:40 Відповісти
А шо я казав писав? (За 4,5 год. до)



Вони зафіксували навіть підготовку до пуску.
І отримали запевнення, що загрози для НАТи немає.

показати весь коментар
22.11.2024 00:05 Відповісти
США можуть у відповідь розмістити в Україні систему заатмосферного перехоплення ракет THAAD, але так як у ******** американців немає яєць - вони висловлять потужне занепокоєння з-за океану і порекомендують Україні воювати далі.
показати весь коментар
21.11.2024 22:07 Відповісти
Для цього потрібно було відразу після розпаду висловлювати свою чітку позицію, а не з плакатиками ходити «ната-геть»

Досі хероваа купа людей з часів Януковича в прокурорах та депутатах пасеться плюс ті, хто співчуває кацапам

І ніхто на Заході не дасть гарантії, що після завершення війни не буде як у Грузії і знову не буде «брати повинні жити в одній хаті» (с)

Тому й постійно підкреслюється, що корупція - це повний заслін від інтегрування куди-небудь. Тому що тим, хто бабло стриже у верху, абсолютно насрати на ідейну складову і за якої влади цим займатися
показати весь коментар
21.11.2024 22:26 Відповісти
Шоб не було плакатів "Ната вон" тре шоб населення вилікувалося від Стольгольмського синдрому - а вже потім шось вимагати від населення
показати весь коментар
21.11.2024 22:33 Відповісти
а чи не прийшов час лупанути по рашці брудною ядеркою?
показати весь коментар
21.11.2024 22:10 Відповісти
З "Рудого Лісу" бруду нагрести???
показати весь коментар
21.11.2024 22:17 Відповісти
нехай Зєля доведе, що не лох

де взяти ізотопи я не вкурсах, нехай цим опікаються квартальні інженери
показати весь коментар
21.11.2024 22:38 Відповісти
Це навіщо? Щоб у відповідь прилетіла чиста?
показати весь коментар
21.11.2024 22:23 Відповісти
які до мене претензії?

вам нагуглити як Зєля заявляв про брудну бімбу?

він же не лох якийсь, йому 42
показати весь коментар
21.11.2024 22:40 Відповісти
А це хто - Зелья?
Нє лох? По-повадкам вроде фраєр, но не фраєр...
Авторитет?
"Брудна бомба" -брудний мозок! (
показати весь коментар
21.11.2024 22:47 Відповісти
Україна і ЯО здатна робити у нас є реактор на швидких нейтронах, відпрацьовані твели якого то готова атомка на плутонію.

Тільки от захід від якого ми залежні жорстко це присіче обрізанням допомоги та і ракет чим доставити у нас немає.
показати весь коментар
21.11.2024 23:42 Відповісти
Если несколько боеголовок - зачем в одно место их сводить? Но если это репетиция ударов по шахтам БРСН... Шатам или Томагавков пару сотен с наземными ПУ нам срочно, или проглотить с закрытием посольства надолго....
показати весь коментар
21.11.2024 22:16 Відповісти
Можливо кремльовський педофіл дав наказ нанести ядерний удар по Дніпру, але кацапи не наважились, розуміючи наслідки. Może być?
показати весь коментар
21.11.2024 22:18 Відповісти
Ці тварини тільки ху..ло бояться, це у них у крові, українці біля погибших на колінах стоять, а москалі на колінах живуть. Так що наказ би виконали.
показати весь коментар
21.11.2024 22:25 Відповісти
Або "стержні", або демонстрація можливостей... Впевнений - Южмаш на поверхні не лежав... Як і ХТЗ. І Артем..
показати весь коментар
21.11.2024 22:51 Відповісти
"Нас проинформировали об угрозе ракетного удара по парламенту Украины в ближайшие дни", - нардеп Тарас Батенко

Вчера Верховная Рада и Парламент получили информацию от спецслужб о готовящемся ударе экспериментальным вооружением баллистического характера, - нардеп Батенко

А для простых граждан, сказали что все фейки и не стоит переживать...
показати весь коментар
21.11.2024 22:22 Відповісти
Ну якщо по ВРУ, то ми не переживаємо
показати весь коментар
21.11.2024 22:27 Відповісти
Шашликі-2
показати весь коментар
21.11.2024 22:27 Відповісти
****** кокошнік
показати весь коментар
21.11.2024 22:28 Відповісти
США теж попередять росію за 30 хв. до удару.
Ракети вже летітимуть.
показати весь коментар
21.11.2024 22:30 Відповісти
Якби америка мала ''коки'' то теж по кремлю щось запустили б(все ж таки ''гаранти безпеки'') Але стоять в стороні і обтікають!
Не та тепер америка, Гудзон-річка не та.
Тепер будь-хто хто має ЯЗ буде влаштовувати міжнародний терор і посилати америку лісом.
показати весь коментар
21.11.2024 22:31 Відповісти
Америка нам ничего не должна!
Майже цитата, нічого не нагадує?
показати весь коментар
21.11.2024 22:43 Відповісти
забрала нашу зброю і нічого не должна?? серйозно?
показати весь коментар
21.11.2024 23:03 Відповісти
Забрала рф за "5 копійок" і за це "велика подяка" Кравчуку та Кучмі.
показати весь коментар
21.11.2024 23:11 Відповісти
за це "велика подяка" сша з ангілєю, які наказали це зробити і від великого розуму віддали кацапії
показати весь коментар
21.11.2024 23:19 Відповісти
Не робить , як робить зевлада - в усіх своїх про&обах шукати винних на Заході. Якесь тиск був, але не критичний, а секретар ЦК КПУ і червоний директор аж бігом побігли виконувати, отримати при цьому від кацапні політичні і фінансові дивіденди.
показати весь коментар
21.11.2024 23:24 Відповісти
не критичний?? клінтон каявся недавно, що шантажував кучму, або невизнанням незалежності, або віддавайте все і так, як ми сказали! і я б віддав, і кожний, якщо сша так питання ставило. Це ви зараз тут розумні на компі строчить як треба було.
більш того, ще кацам зброю віддали за вказівкою сша! да вони покидьки і імбецили.
показати весь коментар
21.11.2024 23:43 Відповісти
йорщик унітазний
показати весь коментар
21.11.2024 22:32 Відповісти
думаю, що зараз вже нарешті настав час ********* дронами по загоризонтній РЛС дальньої дії у Лєхтусі.
60°16'31.0"N 30°32'45.0"E
900 км від кордону - не рекордна дальність для дронів.
показати весь коментар
21.11.2024 22:39 Відповісти
Це просто світовий колективний геноцид українців. Усе усі знають / усі стурбовані... а що робити народу України. Якщо світом правлять божевільні ідіоти. Навіть якби й повідомили за 30 хв...нікуди не втечеш й не сховаєшся. А територія України перетворилася на військовий полігон. Вихід один - усунення путіна від влади у будь який можливий спосіб.
показати весь коментар
21.11.2024 22:42 Відповісти
це так не працює - в на росії є ще 120-140 міліонів путіних, вони там всі такі як він
показати весь коментар
21.11.2024 22:59 Відповісти
Щоб вам ті всі ракети повідривали яйця і голови,щоб ви уроди не плодились ніколи.
Амінь.
показати весь коментар
21.11.2024 23:06 Відповісти
Путін дивиться на США та захід, як на дурнів які малюють якісь червоні лінії, а сам робить що йому заманеться
показати весь коментар
22.11.2024 00:55 Відповісти
Очень интересный "выпад", но поздно. Всем уже всё понятно.
показати весь коментар
22.11.2024 09:39 Відповісти
 
 