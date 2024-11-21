РФ попередила США про запуск ракети "Орєшнік" за 30 хвилин до удару по Україні, - Пєсков

За пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

Про це заявив речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, РФ попередила Сполучені Штати про пуск "Орєшніка" за лінією "Російського національного центру зі зменшення ядерної небезпеки".

"Попередження було направлене в автоматичному режимі за 30 хвилин до пуску", - уточнив Пєсков.

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Що кажуть у США?

Посадовець США заявив, що у Вашингтоні були попередньо повідомлені про удар балістичною ракетою по Україні "через канали зменшення ризику ядерного конфлікту", пише агентство Reuters.

Він додав, що протягом останніх днів Штати проінформували Україну та інших близьких союзників про те, що Москва може запустити експериментальну балістичну ракету середнього радіусу дії.

Водночас у США вважають, що ця "експериментальна ракета" навряд чи кардинально змінить ситуацію у війні в Україні, а Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю таких ракет.

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РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.