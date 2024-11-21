РФ попередила США про запуск ракети "Орєшнік" за 30 хвилин до удару по Україні, - Пєсков
За пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.
Про це заявив речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, РФ попередила Сполучені Штати про пуск "Орєшніка" за лінією "Російського національного центру зі зменшення ядерної небезпеки".
"Попередження було направлене в автоматичному режимі за 30 хвилин до пуску", - уточнив Пєсков.
Що кажуть у США?
Посадовець США заявив, що у Вашингтоні були попередньо повідомлені про удар балістичною ракетою по Україні "через канали зменшення ризику ядерного конфлікту", пише агентство Reuters.
Він додав, що протягом останніх днів Штати проінформували Україну та інших близьких союзників про те, що Москва може запустити експериментальну балістичну ракету середнього радіусу дії.
Водночас у США вважають, що ця "експериментальна ракета" навряд чи кардинально змінить ситуацію у війні в Україні, а Росія, ймовірно, володіє лише невеликою кількістю таких ракет.
РФ застосувала проти України балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.
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границахсферах влияния" подписать, хз. в США ж не знают, почему Хйло - хйло, всему верят на слово. федоров на кухніТак що скоро територія московії буде полігоном для ракет зе-1 зе-2 зе-3 і зе-4
що зовсім не скасовує твого висновку про те, що НАТО ганебно - ніяк - не відреагувало, на одну ракету, якщо вони "чьоткіє пацани" - то мали б якось заявити про це
казавписав? (За 4,5 год. до)
Вони зафіксували навіть підготовку до пуску.
І отримали запевнення, що загрози для НАТи немає.
Досі хероваа купа людей з часів Януковича в прокурорах та депутатах пасеться плюс ті, хто співчуває кацапам
І ніхто на Заході не дасть гарантії, що після завершення війни не буде як у Грузії і знову не буде «брати повинні жити в одній хаті» (с)
Тому й постійно підкреслюється, що корупція - це повний заслін від інтегрування куди-небудь. Тому що тим, хто бабло стриже у верху, абсолютно насрати на ідейну складову і за якої влади цим займатися
де взяти ізотопи я не вкурсах, нехай цим опікаються квартальні інженери
вам нагуглити як Зєля заявляв про брудну бімбу?
він же не лох якийсь, йому 42
Нє лох? По-повадкам вроде фраєр, но не фраєр...
Авторитет?
"Брудна бомба" -брудний мозок! (
Тільки от захід від якого ми залежні жорстко це присіче обрізанням допомоги та і ракет чим доставити у нас немає.
Вчера Верховная Рада и Парламент получили информацию от спецслужб о готовящемся ударе экспериментальным вооружением баллистического характера, - нардеп Батенко
А для простых граждан, сказали что все фейки и не стоит переживать...
Ракети вже летітимуть.
Не та тепер америка, Гудзон-річка не та.
Тепер будь-хто хто має ЯЗ буде влаштовувати міжнародний терор і посилати америку лісом.
Майже цитата, нічого не нагадує?
більш того, ще кацам зброю віддали за вказівкою сша! да вони покидьки і імбецили.
60°16'31.0"N 30°32'45.0"E
900 км від кордону - не рекордна дальність для дронів.
Амінь.