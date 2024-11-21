Пєсков про удар ATACMS по РФ: "Відбувається нова ескалація"

У Кремлі вважають удари по території РФ західною зброєю "новою ескалацією".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи удари ATACMS по території РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Відбувається нова ескалація. Це дуже безвідповідальна позиція, яку займає адміністрація США. Вони продовжують підливати масла у вогонь цього конфлікту, всіляко перешкоджаючи хоч якійсь динаміці на його завершення, використовуючи при цьому Україну як інструмент у своїх руках у своїй війні з РФ", - сказав він.

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Дозвіл на далекобійні удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Видання Le Figaro напередодні повідомило, що Франція та Британія слідом за США дозволили бити по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Проте згодом текст публікації було змінено.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

Згодом стало відомо, що Украна атакувала територію РФ ракетами ATACMS та Storm Shadow.

За даними Reuters, Україна випустила 8 ракет ATACMS по складу в Брянський області, Росія перехопила лише 2.

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