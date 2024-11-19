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У Сенаті США підтвердили скасування обмежень для України щодо ATACMS для ударів по РФ

макконнел

У Сенаті США підтвердили рішення адміністрації Байдена скасувати обмеження для України щодо застосування далекобійних ракет ATACMS по цілях в РФї.

З відповідною заявою виступив чинний лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нарешті, із запізненням, вони (в адміністрації Байдена – ред.) вчора зробили те, що я і спікер пропонували їм зробити шість місяців тому", - зауважив Макконнелл.

Сенатор уточнив, що має на увазі застосування українськими силами ракет ATACMS "так, як вони вважають за потрібне, щоби це допомогло їм виграти війну". У цьому зв’язку лідер республіканців розкритикував адміністрацію Білого дому, заявивши, що вона діє "надто повільно, якщо дійсно хоче допомогти Україні перемогти".

Тим не менше, Макконнелл зауважив, що "відчув полегшення" від того, що діюча заборона на застосування ATACMS була "скинута з плечей" українців. "Але це слід було зробити ще кілька місяців тому",- наголосив він.

Читайте також: Конгресмен-республіканець Массі закликає оголосити імпічмент Байдену через дозвіл Україні бити ATACMS по РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вперше атакувала територію Росії далекобійними ракетами ATACMS, - ЗМІ

Автор: 

Сенат США (600) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+12
Це ще зі старої гвардії людина. Трамп обісрав всю партію республіканців, перетворивши їх на своїх рабів.
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20.11.2024 00:05
+5
Байден наостанок добряче так опустив Трампа і всю його п.здобратію любителів російських рублів. А мовчав до останнього. Що значить політик старої школи.
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20.11.2024 00:25
+5
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20.11.2024 00:46
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Це ще зі старої гвардії людина. Трамп обісрав всю партію республіканців, перетворивши їх на своїх рабів.
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20.11.2024 00:05 Відповісти
Трамп і Байден це про США, а що наш Найвєлічайший Лідор ********** зробив для ЗСУ? Де наші ракети? Пройшло 5,5 років одноосібного правління, а ракет, як не було, так і немає. Чомусь при "баризі", при відсутності фінансування партнерів робилися ракети, а при мальчіку від наріду, порядному, не крадущому, не мародерствущого ракети не виробляються?
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20.11.2024 08:19 Відповісти
"Заборона скинута", а ракет скільки дали?
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20.11.2024 00:12 Відповісти
сподіваюся, остаточно і безповоротно
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20.11.2024 00:18 Відповісти
якщо тільки за раз 8 запустили за парашінським каналам то буде достатньо
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20.11.2024 00:25 Відповісти
19.‎11.‎2024

Ракетний удар по території 67-о арсеналу ГРАУ ЗС РФ (в/ч 55443-41, Карачев, Брянська РФ) було нанесено однією ракетою ATACMS M57E1 ( ATACMS MOD) укомплектованою проникаючою осколково-фугасною боєголовкою WAU-23/B . На проліт ракети ППО ЗС РФ не реагувало.
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20.11.2024 01:17 Відповісти
на цьму відео https://youtu.be/72ZTw7sxxuQ?t=95 дуже схоже на багаточисленні вибухи ************** М74, тобто там точно був приліт або MGM-140A, або MGM-140В. Однією ракетою з унітарною проникаючою б\ч бити по складу з будівлями, які рознесені на площі три з половиною квадратних кілометрів якось не логічно. А от накрити ракетю з 950-ма або з трьомастами *************** більш доцільно.
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20.11.2024 03:19 Відповісти
Байден наостанок добряче так опустив Трампа і всю його п.здобратію любителів російських рублів. А мовчав до останнього. Що значить політик старої школи.
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20.11.2024 00:25 Відповісти
Жаль тільки Україна виявилась заручником внутрішньополітичних сварок США.
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20.11.2024 00:28 Відповісти
Якщо б він дав добро бити ракетами по раше за місяць до виборів, він би їх не програв
АМЕРИКАНЦІ ******* СИЛЬНИХ ЛИДЕРІВ
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20.11.2024 01:04 Відповісти
Американці ******* низькі ціни на пальне та високі доходи.
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20.11.2024 01:13 Відповісти
Це всі *******…
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20.11.2024 07:54 Відповісти
Чинний лідер республіканської більшості в Сенаті США підтримує Україну.
Так що Трампа очікують дуже важкі компроміси з нібито своєю республіканською більшістю в Конгресі (обидвох палатах), причому в багатьох питаннях...
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20.11.2024 00:34 Відповісти
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20.11.2024 00:46 Відповісти
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20.11.2024 01:01 Відповісти
Комісія Саллівена-Дерьмака приказала долго жить. Симптоматично, що підтвердження надійшло від Госдепа.
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20.11.2024 01:32 Відповісти
Reuters повідомляє, що «Луйкойл-Нижегороднафтооргсинтез» - один із найбільших російських НПЗ (четверте місце, 17 млн. т/рік) виведений з ладу на невизначений термін після атаки українських БПЛА.

Один из источников пояснил: «Первый каткрекинг (КК-1) вышел из строя, и пока неясно, сколько времени потребуется на его ремонт». Однако причина и характер повреждения не были раскрыты.
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20.11.2024 03:39 Відповісти
Обломкі, як завжди…
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20.11.2024 07:55 Відповісти
Ніби кацапм самі цього не хотіли - скільки разів уже таке було.

У Раммштайні збираються глави НАТО обговорити військову підтримку Україні - одразу ж кацапня допомагає їм знайти правильну відповідь - бомбить Київ у понеділок

Тут начебто обирають Трампа, дзвонить Шольц, починаються якісь ворушіння щодо переговорів, початок G-20 і одразу ж кацапня робить масовий обстріл по енергосистемі
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20.11.2024 06:16 Відповісти
 
 