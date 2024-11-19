У Сенаті США підтвердили скасування обмежень для України щодо ATACMS для ударів по РФ
У Сенаті США підтвердили рішення адміністрації Байдена скасувати обмеження для України щодо застосування далекобійних ракет ATACMS по цілях в РФї.
З відповідною заявою виступив чинний лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нарешті, із запізненням, вони (в адміністрації Байдена – ред.) вчора зробили те, що я і спікер пропонували їм зробити шість місяців тому", - зауважив Макконнелл.
Сенатор уточнив, що має на увазі застосування українськими силами ракет ATACMS "так, як вони вважають за потрібне, щоби це допомогло їм виграти війну". У цьому зв’язку лідер республіканців розкритикував адміністрацію Білого дому, заявивши, що вона діє "надто повільно, якщо дійсно хоче допомогти Україні перемогти".
Тим не менше, Макконнелл зауважив, що "відчув полегшення" від того, що діюча заборона на застосування ATACMS була "скинута з плечей" українців. "Але це слід було зробити ще кілька місяців тому",- наголосив він.
Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.
Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.
19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.
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Ракетний удар по території 67-о арсеналу ГРАУ ЗС РФ (в/ч 55443-41, Карачев, Брянська РФ) було нанесено однією ракетою ATACMS M57E1 ( ATACMS MOD) укомплектованою проникаючою осколково-фугасною боєголовкою WAU-23/B . На проліт ракети ППО ЗС РФ не реагувало.
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