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Україна вперше атакувала територію Росії далекобійними ракетами ATACMS, - ЗМІ

Україна вперше атакувала РФ ракетами ATACMS

Україна вперше використала американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії - складу з боєприпасами в Брянській області РФ. Це сталося на 1000 день повномасштабної війни й після дозволу США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Reuters і CNN з посиланням на американських чиновників та українське джерело.

За словами двох американських чиновників, "Україна вперше вразила російський збройний арсенал ракетами ATACMS американського виробництва, що стало великим загостренням на 1000-й день війни", пише CNN.

Зазначається, що атака відбулася лише через два дні після того, як адміністрація Байдена дала Києву "зелене світло" на використання американської зброї більшої дальності проти цілей на території Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров: "Удари по Брянській області ракетами ATACMS - сигнал, що Захід хоче ескалації"

"Ця атака стала першим випадком, коли Україна застосувала американську зброю більшої дальності для ураження цілей у глибині Росії, і свідчить про те, що Київ не змарнував часу, використовуючи свої щойно надані повноваження", - додає CNN.

Про те, що Україна вперше застосувала американські ракети ATACMS на території Росії, повідомляє також Reuters з посиланням на чиновників США.

"Цей крок був зроблений лише через кілька днів після того, як адміністрація президента Джо Байдена дозволила Україні використовувати зброю для глибоких ударів по Росії", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має далекобійні можливості для ударів по РФ. Тепер у нас є ATACMS, - Зеленський 

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

Міноборони Росії повідомило, що у вівторок о 3:25 ранку Україна нібито випустила шість балістичних ракет по об'єкту в Брянську. Там уточнили, що під час атаки використовувалися ракети ATACMS американського виробництва.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має далекобійні можливості для ударів по РФ. Тепер у нас є ATACMS, - Зеленський

Автор: 

дозвіл (290) ракети (4021) росія (65098) США (22737) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+29
Україна атакувала не територію, Україна атакувала військові об'єкти ворога на його території високоточною зброєю.
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19.11.2024 20:09
+13
Тре лупашити по московії поки Байден знову не заборонив.
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19.11.2024 20:08
+13
щось згадалось..
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19.11.2024 20:15
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Тре лупашити по московії поки Байден знову не заборонив.
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19.11.2024 20:08 Відповісти
Пуйла апять абманулі! Абещалі біть толька па курщінє і кімченьінцям!
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19.11.2024 20:08 Відповісти
Україна атакувала не територію, Україна атакувала військові об'єкти ворога на його території високоточною зброєю.
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19.11.2024 20:09 Відповісти
смерть рашистам! всім, і їх оркосамках з їхніми виводками.
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19.11.2024 20:14 Відповісти
щось згадалось..
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19.11.2024 20:15 Відповісти
єрмак не дозволить це зробити.
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19.11.2024 20:18 Відповісти
дірку зробить і все, якщо опору не завалити, то до одного місця такі атаки
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19.11.2024 20:38 Відповісти
Короче, мы лишили кацапию целомудренности !
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19.11.2024 20:18 Відповісти
та їх це лішіл ще хан Батий, в конюшні
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19.11.2024 20:19 Відповісти
Кацапський "святий і благовєрний" князь Алєксандр Нєвскій був кровним братом (це коли братаються через поріз на руці) сина Чінгісхана, - Сартака. Справа в тому, що цей кацап був аманатом (заручником), і виховувався з дитинства, як ординець у Орді. Тобто, цей кацапський князь був ординським колаборантом з дитячого віку. І за це кацапи проголосили його "святим". Ординський гауляйтер. Святий, ***...

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19.11.2024 20:50 Відповісти
Поправка, - Сартак був старшим сином Батия. Все інше правильно.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сартак
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19.11.2024 20:52 Відповісти
Яка країна, такі і святі. Московія ніколи не була слов,янською державою. Мордор він і є мордор
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19.11.2024 21:07 Відповісти
вони й ***** святим зроблять, побачите
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20.11.2024 04:07 Відповісти
Путлер внёс изменения в конституцию: отныне вся территория оркостана официально переименована в Курскую область.
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19.11.2024 20:20 Відповісти
Це добре, що атакували кацапів далекобіними ракетами, погано, що не своїми. Я хочу нагадати журналістам, що росіяни напали на Україну в 2014 році, а повномасшабне вторгнення відбулося 24.02.2022 року. На мій погляд так буде правильніше, бо за цим проміжком часу, точніше пропущеним проміжком до 24.02.2022 року ховається одна особа, яка з 2014 року відкосила від повісток чотирижди, їздила на московію і там знімала для них фільми. А ще в Горлівці давала концерт сепарам, коли вони душили і різали депутата Рибака за український прапор.
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19.11.2024 20:21 Відповісти
А Тузла то просто конфлікт? А не реальний початок, через зондування теми агресії та очікування - яка ж міжнародна реакція буде? Як би тоді їм по сусалам надавали - сьогодняшніх жахів не було..

Але маємо те, що маємо..
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19.11.2024 20:45 Відповісти
Тузла була тестом, але й мала цілком реальну ціль: зірвати перемовини України та Бразилії у розвитку космічної програми. Адже саме з цих перемовин Кучма поїхав на Тузлу і в результаті нічого підписано не було. Бразилія пішла в БРІКС, а Україна залишилась без гарного стартового майданчику і доволі великого замовлення на ракетоносії...
Здається так, на скільки я пам'ятаю...
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19.11.2024 21:03 Відповісти
Давно пора!
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19.11.2024 20:22 Відповісти
доречі коли кацап отримує по є..алу тон його на очах змінюється... перевірено ...
тому ****** хлопці всім чим є
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19.11.2024 20:33 Відповісти
йойки майойки а все починалось з джавеліна до якого нам було зась….
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19.11.2024 20:36 Відповісти
Це повинно бути постійно без зупинок, як орки атакують нас, а не один раз на місяць.
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19.11.2024 20:50 Відповісти
Ми зараз втрачаємо за день десятки кілометрів, села, міста. Невже немає ракет щоб зупинити років просування ???
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19.11.2024 20:53 Відповісти
СаллІван недавно сказав, що українцям потрібно набрати людей на війну побільше, а не надавати побільше зброї. Яка цинічна істота, мене нудить від таких як він.
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19.11.2024 21:00 Відповісти
Вважаю що із-за політики Салливана демократи програли війну. Гнати їм його треба із партії
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20.11.2024 00:40 Відповісти
Не розумію, до чого тут дозвіл США. Як казав х....йло - вон в любом воєнторгє, можно всьо купіть. Ось ми й надонатили і купили. Скоро і ядерну бомбу купим, так що хай москальня начувається.
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19.11.2024 21:03 Відповісти
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19.11.2024 21:10 Відповісти
Щось росіяни не викладають відіо з місць прильотів. Тому радіти не поспішаю
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19.11.2024 21:28 Відповісти
Було ж ще вночі чи вранці.
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19.11.2024 21:29 Відповісти
А Курський вокзал - хіба не законна ціль ?
Поки не заверещить від болю і жаху Москва - ніхто ніде і не почешеться.
Воєнних підприємств у Москві повно.
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19.11.2024 21:43 Відповісти
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20.11.2024 12:52 Відповісти
 
 