Україна вперше атакувала територію Росії далекобійними ракетами ATACMS, - ЗМІ

Україна вперше використала американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по території Росії - складу з боєприпасами в Брянській області РФ. Це сталося на 1000 день повномасштабної війни й після дозволу США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть Reuters і CNN з посиланням на американських чиновників та українське джерело.

За словами двох американських чиновників, "Україна вперше вразила російський збройний арсенал ракетами ATACMS американського виробництва, що стало великим загостренням на 1000-й день війни", пише CNN.

Зазначається, що атака відбулася лише через два дні після того, як адміністрація Байдена дала Києву "зелене світло" на використання американської зброї більшої дальності проти цілей на території Росії.

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"Ця атака стала першим випадком, коли Україна застосувала американську зброю більшої дальності для ураження цілей у глибині Росії, і свідчить про те, що Київ не змарнував часу, використовуючи свої щойно надані повноваження", - додає CNN.

Про те, що Україна вперше застосувала американські ракети ATACMS на території Росії, повідомляє також Reuters з посиланням на чиновників США.

"Цей крок був зроблений лише через кілька днів після того, як адміністрація президента Джо Байдена дозволила Україні використовувати зброю для глибоких ударів по Росії", - пише видання.

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Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

Міноборони Росії повідомило, що у вівторок о 3:25 ранку Україна нібито випустила шість балістичних ракет по об'єкту в Брянську. Там уточнили, що під час атаки використовувалися ракети ATACMS американського виробництва.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

19 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. Однак він відмовився підтвердити або спростувати атаку по Брянській області РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має далекобійні можливості для ударів по РФ. Тепер у нас є ATACMS, - Зеленський