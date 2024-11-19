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Лавров: "Удари по Брянській області ракетами ATACMS - сигнал, що Захід хоче ескалації"

Лавров про удари ракетами ATACMS по арсеналу в Брянській області РФ

У Росії вважають, що удари України з використанням американських ракет ATACMS по військовому обʼєкту в Брянській області є сигналом, що на Заході хочуть ескалації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров на пресконференції за підсумками участі в саміті "Групи двадцяти" (G20), його цитують росЗМІ.

"Те, що ATACMS сьогодні вночі по Брянській області використовувалися неодноразово, – це, звичайно, сигнал про те, що вони (на Заході - ред.) хочуть ескалації. І без американців використовувати ці високотехнологічні ракети, Путін про це багаторазово говорив, неможливо", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по Брянській області

За словами російського міністра, диктатор РФ Путін уже попереджав західні країни про те, як змінюватиметься позиція Кремля, якщо "ця далекобійність, про яку вони зараз міркують, до 300 кілометрів, буде схвалена".

"По суті, це не схвалення для того, щоб Україна використовувала далекобійні ракети. Це просто оголошення, що ми тепер битимемо до 300 кілометрів", - додав Лавров.

Лавров відреагував на удари України ракетами ATACMS по Росії

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійнимиракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнитьплани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічник Блінкена Ніколс офіційно підтвердив зняття Байденом обмежень на далекобійні удари по РФ

Автор: 

Брянськ (131) Лавров Сергій (1581) росія (65098) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+28
Скоріше сигнал, що ***** треба додаткові валізи.
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19.11.2024 18:22
+24
ІГО_ГО
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19.11.2024 18:24
+11
Тобто пшик. І так кожного разу, коли ми перетинаємо їхні "червоні лінії"
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19.11.2024 18:25
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Скоріше сигнал, що ***** треба додаткові валізи.
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19.11.2024 18:22 Відповісти
Та вже контейнери для всього кооператива "Озеро".
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19.11.2024 18:29 Відповісти
скажений кінь іди геть в свою конюшню. і взагалі - чому покійник виліз із труни і торохтить костями?
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19.11.2024 18:24 Відповісти
ІГО_ГО
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19.11.2024 18:24 Відповісти
Тобто пшик. І так кожного разу, коли ми перетинаємо їхні "червоні лінії"
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19.11.2024 18:25 Відповісти
Саме ескалація збоку Заходу, як відповідь, прикончить путєна.
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19.11.2024 18:25 Відповісти
Якщо один арсенал спалити Атакамсом, а слідом другий Нептуном, то можна тільки уявити, як буде виглядати Путін
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19.11.2024 18:26 Відповісти
І што? Чєм атвєтіш? 😉
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19.11.2024 18:26 Відповісти
Шахедами кожного дня будуть
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19.11.2024 18:32 Відповісти
По ***********? 🤔 По нас вони вже так більше, як півроку роблять.
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19.11.2024 18:38 Відповісти
Варто провести спецоперацію - замінити кокаїн, що відправляють з Аргентинського посольства ерефії, на щурячу отруту. Щоб увесь персонал МІДу ерефії здох разом з конегловою потворою.
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19.11.2024 18:26 Відповісти
Кінь педальний перейде на макову соломку
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19.11.2024 19:25 Відповісти
А що, на Коня ордеру не видавали? Він вже на два наїржав.
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19.11.2024 18:27 Відповісти
Ні. На коней видають хіба що ветеринарний паспорт, на крайняк - фіто-санітарний сертифікат.
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19.11.2024 18:34 Відповісти
Краще штамп санепидем станції після бойні.
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19.11.2024 19:27 Відповісти
Стару клячу на утилізацію і в скотомогильник.
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19.11.2024 18:27 Відповісти
але перед цим - підкови потрібно зірвати...!
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19.11.2024 18:56 Відповісти
так ви ж війну маєте обявити США.
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19.11.2024 18:29 Відповісти
Це так по-кацапськи - грозити війною США а бомбардувати Бєлгород! За кацапською логікою Штати від цього мали б страждати і жахатися.
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19.11.2024 18:36 Відповісти
я не розумію!
ми вже на курськ надрочились, тепер будемо дрочити на бранськ?
скільки?
або, може наші військові продовжать бити по кацапам. от прямо цієї ночі.
чи всьо, ракети закінчились?
зе!гундос нахрипів, що у нас атакамсов нікуди скирдувати.
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19.11.2024 18:31 Відповісти
Коняка вхопила колумбійського коксу.
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19.11.2024 18:31 Відповісти
пох.. на лаврова
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19.11.2024 18:32 Відповісти
так коняка, захід вже перестрибнув всі ваші "райдужні лінії"
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19.11.2024 18:32 Відповісти
Коли ти цинічна рашиська мерзота здохнеш разом з кривавим тираном путіном ?,а щоночі запускати шахеди і ракети і вбивати десятки мирних жителів це не екскалація ? чи є ще в світі більш огидне і мерзені чим рашиські варвари ?ні.
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19.11.2024 18:32 Відповісти
Лавров - конякін ,
Украіна хоче одного , щоби ви вшивалися на....уй із нашої краіни
та дали нам спокій 🙁
Тварюка кацапська , дай відповідь всьому світу :,,Чи можна бомбити
Украіну іранським дронами і корейським ракетами ? "
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19.11.2024 18:32 Відповісти
Згідно з новою ядрьоною доктриною *****, ерефія має право застосувати ядрьоне стримування. Почнуть з Варонєжа? Не треба, то занадто близько до людей, давайте десь за Уралом.
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19.11.2024 18:35 Відповісти
Коняка знає що тих ракет кіт наплакав.
Якби було з 2000 то кінь би ржав по іншому.
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19.11.2024 18:35 Відповісти
Дайте этой коняке две капли никотина
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19.11.2024 18:35 Відповісти
дебіл, блд...
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19.11.2024 18:36 Відповісти
Смерть кацапам!
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19.11.2024 18:38 Відповісти
Кацапи лякають Зеленского. І так обісрався, коли дали дозвіл. Розраховував, що весь провал на фронті спише на заборону бити по території Кацапії. І що ж тепер робити? Атомну бомбу просити?
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19.11.2024 18:39 Відповісти
якщо і хоче? що, тільки пуйло може ескалацію влаштовувать? лаврова взагалі потрібно арештувати коли те чмо виїде за кордон.
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19.11.2024 18:40 Відповісти
Йди накуй, конь педальный
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19.11.2024 18:40 Відповісти
Народ, не зобижайте коней. цей виродок кацапський немає нічого спільного до тварин. по кацапськи-ублюдок з рашки.
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19.11.2024 18:41 Відповісти
Коняці слова не давали.
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19.11.2024 18:42 Відповісти
Тимчасово приєднати брянську обл. до України і стріляй скільки заманеться в межах нових реалій. Ну а далі за шаблоном, а гатити по своїй території ні в кого дозволу питать не потрібно.
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19.11.2024 18:42 Відповісти
Лавров: "Удары по Брянской области ракетами ATACMS - сигнал, что Запад хочет эскалации."
Украинец: "Удары по украинским областям российскими ракетами - сигнал, что Россия хочет эскалации.." Ну и?
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19.11.2024 18:46 Відповісти
На хитру дупу завжди знайдеться свій хрін з гвинтом ...
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20.11.2024 13:04 Відповісти
По факту ті ж самі нікчемні балачки як і у західних куколдів. Нікчеми перекидаються словами з нікчемами а страждають українці.
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19.11.2024 18:47 Відповісти
А корейці, це не ескалація..
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19.11.2024 18:48 Відповісти
Сірога - тебе тут твоя подруга розшукує .! 😂
.
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19.11.2024 18:48 Відповісти
конь ПЕДАЛЬНЫЙ !!!(((
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19.11.2024 18:49 Відповісти
Мухосрандія тільки те й робить, що ескалює!
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19.11.2024 18:50 Відповісти
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19.11.2024 18:52 Відповісти
То оголосіть заходу війну, та нападіть! Якого милого Україну кошмарите?
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19.11.2024 18:54 Відповісти
Правильно . Удари ракетами це - ескалація . Але по складу в Брянській обл прилетіла не ракета , а її уламки , по ваших же кацапських новинах таке сказали .
А - обломкі , це не ескалація ,, про обломки ***** ніде і нічого не говорив .
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19.11.2024 18:55 Відповісти
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20.11.2024 13:05 Відповісти
Москалям подобаються сцикуни типу шольца
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19.11.2024 18:57 Відповісти
Лавров: "Удари ... - сигнал, що Захід хоче ескалації"
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Это не Запад хочет эскалации, а Украина хочет выжить и жить.
Но тебе с одной лошадиной силой это не понять.
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19.11.2024 18:59 Відповісти
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20.11.2024 13:06 Відповісти
Чекайте, скоро будуть новини із бєлгородщіни.😎
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19.11.2024 19:00 Відповісти
нет, ну все понятно...ну что конкретно???
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19.11.2024 19:08 Відповісти
Цікаво, а чому ці йолупи вважають, що кординати цілі для удару до АТАКАМС вводять амеріканці, а в інші ракети ХАЙМАРС амеріканці ці координатине вводять? А арабів там немає часом? цифри же арабські. Це яку траву сьогодні вживав цей лоша?
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19.11.2024 19:19 Відповісти
Я не дуже розумію про ракети по мокшам, я б основну увагу звернув на Донбас, Південь, Крим. Їх треба звільняти! Толку ударів по орді - 000! Як і з курської операції. Дурня якась!
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19.11.2024 19:22 Відповісти
склади зброї там. Тупий комент. Всюди треба бити, але нам дали 6 ракет і 1 ціль. От і вибрали
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20.11.2024 00:16 Відповісти
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20.11.2024 13:10 Відповісти
Пропонуєте і нам використовувати тактику "м'ясних штурмів"? ...
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20.11.2024 13:09 Відповісти
а иди ***** *************** **********!
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19.11.2024 19:28 Відповісти
Ну и шо?
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19.11.2024 19:42 Відповісти
Та нє. Це значить, що сатана вже твою душу зачекався ждать.
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19.11.2024 19:59 Відповісти
Іга-га, Іга-га,
Старий кінь нагадив в клітці
Вас чекає Гаага,
Краще вішайтесь на гілці!
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19.11.2024 20:37 Відповісти
лошадь вконец *********.это вы начали эскалацию 1000 дней назад по нацистски напав на Украину!
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19.11.2024 21:17 Відповісти
Надеюсь он в этот раз прав! Да, Запад хочет эскалации, хочет дожать Соссию !
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19.11.2024 23:56 Відповісти
Сподіваюся "ніжок Буша" більше не буде ...
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20.11.2024 13:12 Відповісти
 
 