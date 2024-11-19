Лавров: "Удари по Брянській області ракетами ATACMS - сигнал, що Захід хоче ескалації"

У Росії вважають, що удари України з використанням американських ракет ATACMS по військовому обʼєкту в Брянській області є сигналом, що на Заході хочуть ескалації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров на пресконференції за підсумками участі в саміті "Групи двадцяти" (G20), його цитують росЗМІ.

"Те, що ATACMS сьогодні вночі по Брянській області використовувалися неодноразово, – це, звичайно, сигнал про те, що вони (на Заході - ред.) хочуть ескалації. І без американців використовувати ці високотехнологічні ракети, Путін про це багаторазово говорив, неможливо", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по Брянській області

За словами російського міністра, диктатор РФ Путін уже попереджав західні країни про те, як змінюватиметься позиція Кремля, якщо "ця далекобійність, про яку вони зараз міркують, до 300 кілометрів, буде схвалена".

"По суті, це не схвалення для того, щоб Україна використовувала далекобійні ракети. Це просто оголошення, що ми тепер битимемо до 300 кілометрів", - додав Лавров.

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійнимиракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнитьплани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічник Блінкена Ніколс офіційно підтвердив зняття Байденом обмежень на далекобійні удари по РФ