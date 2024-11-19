Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по Брянській області
Міноборони РФ заявило, що вночі ЗСУ завдали удару по Брянській області 6 ракетами ATACMS.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Там зазначили, що "фрагменти ракети ATACMS впали на технічну територію військового об'єкта в Брянській області", внаслідок чого виникла пожежа.
У Міноборони країни-окупанта заявили, що 5 ракет нібито збили сили ППО, а одну пошкодили.
Вибухи у Брянській області РФ
Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.
Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.
Дозвіл на удари по території РФ
Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.
CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.
Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.
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Дідо Джо, дайте нових ракет, бо ці все не туди летять)
А якщо більш серйозно - за словами самих московитів, США напали на раїсю. Що будуть робити тепер?
"ПатєрьНєт" 2.0
Плюс, що усі касети спрацьовують. На відміну від Градів. Те, що в Градах, Ураганах та Смерчах ще радянські касетні елементи - не раз мені з побратимами рятувало життя. Половина не спрацьовує. Або спрацьовує з затримкою до самоліквідації.
Де там в полі мастило знайти....
Ну начинайте!
Чи сцыкотно?
https://x.com/veraizmaylova41
Вера Измайлова
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@veraizmaylova41
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https://x.com/veraizmaylova41/status/1858768276836286742 6 ч
Народ , это же ***************, нет слов - OOH cyki i ******** ООН призывает к защите мирных жителей российских регионов , после сообщений о разрешении Байдена наносить ракетные удары ATACMS по России, - пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.