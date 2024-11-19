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Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по Брянській області

Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по Брянській області

Міноборони РФ заявило, що вночі ЗСУ завдали удару по Брянській області 6 ракетами ATACMS.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Там зазначили, що "фрагменти ракети ATACMS впали на технічну територію військового об'єкта в Брянській області", внаслідок чого виникла пожежа.

У Міноборони країни-окупанта заявили, що 5 ракет нібито збили сили ППО, а одну пошкодили.

Також читайте: Помічник Блінкена Ніколс офіційно підтвердив зняття Байденом обмежень на далекобійні удари по РФ

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

Автор: 

Брянськ (131) росія (65098) Міноборони рф (703) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+19
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19.11.2024 14:18
+18
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19.11.2024 14:54
+12
так промахнутись, так промахнутись.. ну що за ракети такі!? цілили в курську область, а прилетіло в брянську.
Дідо Джо, дайте нових ракет, бо ці все не туди летять)
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19.11.2024 14:14
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так промахнутись, так промахнутись.. ну що за ракети такі!? цілили в курську область, а прилетіло в брянську.
Дідо Джо, дайте нових ракет, бо ці все не туди летять)
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19.11.2024 14:14 Відповісти
Розповідали колись водії анекдот-бувальщину 80-х років. Отримали путівку Харків-Москва. На виїзді з Харкова знайшли "лівак", але з Вінниці на Київ. Тихенько доставили вантаж. І вже на трасі Київ-Москва їх зупинили. Але вантажу нема. Путівка на Москву, траса на Москву. На запитання: а чому вирішили їхати на Москву через Київ - відповідь: хіба 500-600км для бешеного камазу відстань....... Так і тут, новий анекдот: летіла собі тихенько на Курськ через Брянськ, бо таке коло для ракети не відстань. Аж тут злісне ППО втрутилось. Прийшлось закидати Брянськ уламками........
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19.11.2024 18:26 Відповісти
Як завжди, Україна вдарила по раїсі найстрашнішою зброєю - ракетами з уламками.
А якщо більш серйозно - за словами самих московитів, США напали на раїсю. Що будуть робити тепер?
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19.11.2024 14:17 Відповісти
Те що й завжди, малювати нові коричневі лінії.
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19.11.2024 14:24 Відповісти
Які уламки, то куски асфальту! Вірити кацапам - себе не поважати. Ніякого нападу немає, як і на Курську область.
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19.11.2024 14:40 Відповісти
Витирати писок.
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19.11.2024 14:42 Відповісти
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19.11.2024 14:18 Відповісти
Давно пора рашке назву поміняти в Україні . Московія чи курський регіон 🤣🤣
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19.11.2024 14:19 Відповісти
курвська волость)) скрєпнєнько, як при Іоані грозному..
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19.11.2024 14:27 Відповісти
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19.11.2024 15:09 Відповісти
Бази немає геть, але все збили
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19.11.2024 14:18 Відповісти
Та цеж кацапи- наймнрзотнійші й найбрехливійші створіння на землі.
"ПатєрьНєт" 2.0
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19.11.2024 14:23 Відповісти
по указу ***** тепер треба війну США оголошувати. ще одна коричнева лінія пройдена
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19.11.2024 14:18 Відповісти
наближаються до темно-коричневої... До "чемоданчика" ПТНа
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19.11.2024 14:57 Відповісти
Ну, добре. 150-300км і лише касети. По Кримському мосту вийде неефективно. Цедійснол - або техніку палити, склади з б/к, або живу силу.
Плюс, що усі касети спрацьовують. На відміну від Градів. Те, що в Градах, Ураганах та Смерчах ще радянські касетні елементи - не раз мені з побратимами рятувало життя. Половина не спрацьовує. Або спрацьовує з затримкою до самоліквідації.
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19.11.2024 14:27 Відповісти
300 км - там фугасна. Почекаємо.
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19.11.2024 15:40 Відповісти
MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A - имеет дальность стрельбы до 270 км. Эта модификация оснащена осколочно-фугасной боевой частью WDU-18 весом 227 кг.
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19.11.2024 15:43 Відповісти
Якісь браковані ракети! Били по корейцям на курщині,а влучили в склад на брянщині!
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19.11.2024 14:38 Відповісти
Може були з якимось центром зміщення.
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19.11.2024 14:41 Відповісти
заржавіли трохи - тому і змістився центр тяжіння...!
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19.11.2024 14:43 Відповісти
Підшипники мабуть не змащені!
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19.11.2024 14:47 Відповісти
Таки Да!
Де там в полі мастило знайти....
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19.11.2024 14:56 Відповісти
6 ATACMS. Неплохо.
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19.11.2024 14:44 Відповісти
Так чого кацапи не пишуть, чи їм сподобалось, чи ні? Уважуха обломкам!
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19.11.2024 14:48 Відповісти
ядерний пісюн зламався
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19.11.2024 15:06 Відповісти
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19.11.2024 14:54 Відповісти
6 ракет !!!! по БРЯНСКОЙ области !!!((( уговор бы только по курской ??? и чьто ??? чего ждем ???)))
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19.11.2024 15:04 Відповісти
у страха очі великі
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19.11.2024 15:12 Відповісти
ага , у мене відео , там вибух як від атомной бомби https://t.me/voynareal/103245
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19.11.2024 15:10 Відповісти
Слава ЗСУ ! Подяка Байдену!
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19.11.2024 15:28 Відповісти
Кацапи приховують реальні пошкодження після удару Атакамсами.
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19.11.2024 15:40 Відповісти
спутники є
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19.11.2024 17:44 Відповісти
Що ж, це лише початок. 👍 "Обломок" ще як слід й не розчехлився.
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19.11.2024 15:46 Відповісти
Ну і шо, кацапня, будете бомбить Техас?
Ну начинайте!
Чи сцыкотно?
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19.11.2024 15:50 Відповісти
https://x.com/veraizmaylova41





https://x.com/veraizmaylova41

Вера Измайлова



https://x.com/veraizmaylova41

@veraizmaylova41

·

https://x.com/veraizmaylova41/status/1858768276836286742 6 ч

Народ , это же ***************, нет слов - OOH cyki i ******** ООН призывает к защите мирных жителей российских регионов , после сообщений о разрешении Байдена наносить ракетные удары ATACMS по России, - пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.
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19.11.2024 16:00 Відповісти
Кто такая ?
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19.11.2024 16:24 Відповісти
Хороший знак що ніяких реакцій нема, значить захід потроху можливо і авіацію почне передавати.
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19.11.2024 16:29 Відповісти
 
 