РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11494 посетителя онлайн
Новости Война
10 509 37

Минобороны РФ подтвердило удар ATACMS по Брянской области

Міноборони РФ підтвердило удар ATACMS по Брянській області

Минобороны РФ заявило, что ночью ВСУ нанесли удар по Брянской области 6 ракетами ATACMS.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Там отметили, что "фрагменты ракеты ATACMS упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области", в результате чего возник пожар.

В Минобороны страны-оккупанта заявили, что 5 ракет якобы сбили силы ПВО, а одну повредили.

Также читайте: Помощник Блинкена Николс официально подтвердил снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары по РФ

Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Автор: 

Брянск (115) россия (95372) Минобороны рф (924) ATACMS (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
19.11.2024 14:18
+18
показать весь комментарий
19.11.2024 14:54
+12
так промахнутись, так промахнутись.. ну що за ракети такі!? цілили в курську область, а прилетіло в брянську.
Дідо Джо, дайте нових ракет, бо ці все не туди летять)
показать весь комментарий
19.11.2024 14:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так промахнутись, так промахнутись.. ну що за ракети такі!? цілили в курську область, а прилетіло в брянську.
Дідо Джо, дайте нових ракет, бо ці все не туди летять)
показать весь комментарий
19.11.2024 14:14 Ответить
Розповідали колись водії анекдот-бувальщину 80-х років. Отримали путівку Харків-Москва. На виїзді з Харкова знайшли "лівак", але з Вінниці на Київ. Тихенько доставили вантаж. І вже на трасі Київ-Москва їх зупинили. Але вантажу нема. Путівка на Москву, траса на Москву. На запитання: а чому вирішили їхати на Москву через Київ - відповідь: хіба 500-600км для бешеного камазу відстань....... Так і тут, новий анекдот: летіла собі тихенько на Курськ через Брянськ, бо таке коло для ракети не відстань. Аж тут злісне ППО втрутилось. Прийшлось закидати Брянськ уламками........
показать весь комментарий
19.11.2024 18:26 Ответить
Як завжди, Україна вдарила по раїсі найстрашнішою зброєю - ракетами з уламками.
А якщо більш серйозно - за словами самих московитів, США напали на раїсю. Що будуть робити тепер?
показать весь комментарий
19.11.2024 14:17 Ответить
Те що й завжди, малювати нові коричневі лінії.
показать весь комментарий
19.11.2024 14:24 Ответить
Які уламки, то куски асфальту! Вірити кацапам - себе не поважати. Ніякого нападу немає, як і на Курську область.
показать весь комментарий
19.11.2024 14:40 Ответить
Витирати писок.
показать весь комментарий
19.11.2024 14:42 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2024 14:18 Ответить
Давно пора рашке назву поміняти в Україні . Московія чи курський регіон 🤣🤣
показать весь комментарий
19.11.2024 14:19 Ответить
курвська волость)) скрєпнєнько, як при Іоані грозному..
показать весь комментарий
19.11.2024 14:27 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2024 15:09 Ответить
Бази немає геть, але все збили
показать весь комментарий
19.11.2024 14:18 Ответить
Та цеж кацапи- наймнрзотнійші й найбрехливійші створіння на землі.
"ПатєрьНєт" 2.0
показать весь комментарий
19.11.2024 14:23 Ответить
по указу ***** тепер треба війну США оголошувати. ще одна коричнева лінія пройдена
показать весь комментарий
19.11.2024 14:18 Ответить
наближаються до темно-коричневої... До "чемоданчика" ПТНа
показать весь комментарий
19.11.2024 14:57 Ответить
Ну, добре. 150-300км і лише касети. По Кримському мосту вийде неефективно. Цедійснол - або техніку палити, склади з б/к, або живу силу.
Плюс, що усі касети спрацьовують. На відміну від Градів. Те, що в Градах, Ураганах та Смерчах ще радянські касетні елементи - не раз мені з побратимами рятувало життя. Половина не спрацьовує. Або спрацьовує з затримкою до самоліквідації.
показать весь комментарий
19.11.2024 14:27 Ответить
300 км - там фугасна. Почекаємо.
показать весь комментарий
19.11.2024 15:40 Ответить
MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A - имеет дальность стрельбы до 270 км. Эта модификация оснащена осколочно-фугасной боевой частью WDU-18 весом 227 кг.
показать весь комментарий
19.11.2024 15:43 Ответить
Якісь браковані ракети! Били по корейцям на курщині,а влучили в склад на брянщині!
показать весь комментарий
19.11.2024 14:38 Ответить
Може були з якимось центром зміщення.
показать весь комментарий
19.11.2024 14:41 Ответить
заржавіли трохи - тому і змістився центр тяжіння...!
показать весь комментарий
19.11.2024 14:43 Ответить
Підшипники мабуть не змащені!
показать весь комментарий
19.11.2024 14:47 Ответить
Таки Да!
Де там в полі мастило знайти....
показать весь комментарий
19.11.2024 14:56 Ответить
6 ATACMS. Неплохо.
показать весь комментарий
19.11.2024 14:44 Ответить
Так чого кацапи не пишуть, чи їм сподобалось, чи ні? Уважуха обломкам!
показать весь комментарий
19.11.2024 14:48 Ответить
ядерний пісюн зламався
показать весь комментарий
19.11.2024 15:06 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2024 14:54 Ответить
6 ракет !!!! по БРЯНСКОЙ области !!!((( уговор бы только по курской ??? и чьто ??? чего ждем ???)))
показать весь комментарий
19.11.2024 15:04 Ответить
у страха очі великі
показать весь комментарий
19.11.2024 15:12 Ответить
ага , у мене відео , там вибух як від атомной бомби https://t.me/voynareal/103245
показать весь комментарий
19.11.2024 15:10 Ответить
Слава ЗСУ ! Подяка Байдену!
показать весь комментарий
19.11.2024 15:28 Ответить
Кацапи приховують реальні пошкодження після удару Атакамсами.
показать весь комментарий
19.11.2024 15:40 Ответить
спутники є
показать весь комментарий
19.11.2024 17:44 Ответить
Що ж, це лише початок. 👍 "Обломок" ще як слід й не розчехлився.
показать весь комментарий
19.11.2024 15:46 Ответить
Ну і шо, кацапня, будете бомбить Техас?
Ну начинайте!
Чи сцыкотно?
показать весь комментарий
19.11.2024 15:50 Ответить
https://x.com/veraizmaylova41





https://x.com/veraizmaylova41

Вера Измайлова



https://x.com/veraizmaylova41

@veraizmaylova41

·

https://x.com/veraizmaylova41/status/1858768276836286742 6 ч

Народ , это же ***************, нет слов - OOH cyki i ******** ООН призывает к защите мирных жителей российских регионов , после сообщений о разрешении Байдена наносить ракетные удары ATACMS по России, - пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.
показать весь комментарий
19.11.2024 16:00 Ответить
Кто такая ?
показать весь комментарий
19.11.2024 16:24 Ответить
Хороший знак що ніяких реакцій нема, значить захід потроху можливо і авіацію почне передавати.
показать весь комментарий
19.11.2024 16:29 Ответить
 
 