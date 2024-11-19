Помощник Блинкена Николс официально подтвердил снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары по РФ

Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Это официально подтвердил помощник госсекретаря США Брайан Николс в комментарии изданию oglobo на полях саммита G20, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо помнить, что война началась с нового неспровоцированного вторжения России в Украину. Конфликт в Украине может завершиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и будет уважать украинские границы", - напомнил он.

"Так было всегда. Оружие, которое президент Байден разрешил использовать Украине, даст ей большую способность защищать себя и, надеемся, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным, и, возможно, она (РФ. - Ред.) начнет вести мирные переговоры или, а еще лучше - просто отойдет с украинской территории", - добавил Николс.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

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По данным источников Цензор.НЕТ, 19 ноября 2024 года Украина ударила ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области РФ