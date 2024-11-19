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Помощник Блинкена Николс официально подтвердил снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары по РФ

Удари atacms по РФ

Президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Это официально подтвердил помощник госсекретаря США Брайан Николс в комментарии изданию oglobo на полях саммита G20, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо помнить, что война началась с нового неспровоцированного вторжения России в Украину. Конфликт в Украине может завершиться прямо сейчас, если Россия выведет свои войска из Украины и будет уважать украинские границы", - напомнил он.

"Так было всегда. Оружие, которое президент Байден разрешил использовать Украине, даст ей большую способность защищать себя и, надеемся, позволит Российской Федерации понять, что применение силы для захвата украинской территории не будет успешным, и, возможно, она (РФ. - Ред.) начнет вести мирные переговоры или, а еще лучше - просто отойдет с украинской территории", - добавил Николс.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сын Трампа назвал "имбецилами" тех, кто дал разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по РФ

По данным источников Цензор.НЕТ, 19 ноября 2024 года Украина ударила ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области РФ

Автор: 

Байден Джо (2785) разрешение (149) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+15
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19.11.2024 11:58
+13
God Bless America!
Слава ЗСУ!
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19.11.2024 11:53
+11
Що зробив "поганий" Джо :
1) Підтримав Україну на майже 150$ млрд з них 100$ млрд - зброя
2) Продавив трампістів і змусив ухвалити пакет допомоги на 61$ млрд
3) Надав ЗСУ ******* озброєння , без нього ЗСУ через ЗЕ воювало б лопатами
4) Зняв заборону на удари по рашці

Що зробить "гарний" Трамп :
1) Його команда називає видавших дозвіл Україні - божевільнеми
2) Дескредитує Україну
3) Де-факто обіцяє здати території України пуйлу
4) Припинення допомоги Україні , якщо та не капітулює перед росією
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19.11.2024 12:12
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Правила форума Совет форумчан
God Bless America!
Слава ЗСУ!
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19.11.2024 11:53 Ответить
Ще потрібні американські крилаті ракети під Ф-16 типу JASSM і SLAMM-ER на 300км.

Якщо балістичні пішли, то крилаті тоже не гріховно передати.
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19.11.2024 12:35 Ответить
До уваги - в офіційній інформації жодного слова про ''всрату'' курську область, про яку писала жовта преса.
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19.11.2024 13:51 Ответить
Так шо, туда да?
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19.11.2024 11:55 Ответить
І туда теж...
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19.11.2024 12:36 Ответить
з почином.
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19.11.2024 11:56 Ответить
Пошліть туди єрмака, нехай привезе бумагу, на якій написано, бийте нашими ракетами по Курску, і змусить Байдена на камеру то підписати. Може знову пошлють і не підпишуть. Шанси не погані.
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19.11.2024 11:57 Ответить
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19.11.2024 11:58 Ответить
Зняття обмежень з затримкою в 2,5 роки!
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19.11.2024 12:01 Ответить
Хто заважав бити по параші ракетами Грім-2, Нептун і т.д.?????
Байден? Шольц?
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19.11.2024 12:04 Ответить
А може Дєрмак.
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19.11.2024 12:37 Ответить
А сколько штук у нас их было?Вон про Нептунов доложили 100 штук в этом году. Тут пишут про тысячный (1000) день войны. Это одна штука на 10 дней. Даже если и ранее производили, никак не получится такие налёты как совершила РФ за последние дни.
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19.11.2024 13:21 Ответить
Я не думаю, що в нас працюють такі дауни, що не можуть зробити виробництво як в Ірані.... Чи працююють???????
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19.11.2024 13:41 Ответить
не встиг ще помічник Байдена це підтвердити, як ми вже вдарили.... ну можна це пояснити різницею у часі, наприклад...
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19.11.2024 12:05 Ответить
Потрібно пам'ятати, так було завжди. І де він підтвердив? Бугага.
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19.11.2024 12:10 Ответить
Що зробив "поганий" Джо :
1) Підтримав Україну на майже 150$ млрд з них 100$ млрд - зброя
2) Продавив трампістів і змусив ухвалити пакет допомоги на 61$ млрд
3) Надав ЗСУ ******* озброєння , без нього ЗСУ через ЗЕ воювало б лопатами
4) Зняв заборону на удари по рашці

Що зробить "гарний" Трамп :
1) Його команда називає видавших дозвіл Україні - божевільнеми
2) Дескредитує Україну
3) Де-факто обіцяє здати території України пуйлу
4) Припинення допомоги Україні , якщо та не капітулює перед росією
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19.11.2024 12:12 Ответить
"...через ЗЕ". Набираем в Гугле "сколько ракет производит в месяц рф" и получаем информацию о количестве производимых ракет и их общую стоимость. И тогда становится понятно, что "через ЗЕ" тут не катит. Будь на месте ЗЕ любой другой Президент, Украина не смогла бы тягаться с оркостаном в одиночку - просто несопоставимы человеческие, производственные и финансовые ресурсы.
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19.11.2024 12:32 Ответить
"...через ЗЕ". Набираем в Гугле, замість ракетної програми, яку воно відмінило у 2019 році, стало велике крадівництво на асфальті. оце те. що через зе.
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19.11.2024 14:11 Ответить
воно начебто і так. але складається враження, шо вся ця допомога приходить настільки запізно, що дає змогу кацапам адаптуватися і нівелювати ефективність тих засобів, що передають. ну так, шоб рашенька не сильно сердилася.
єдине, що можна сказати передали швидко і воно дало шалені результати на полі бою - це хаймарси. але на заході так злякалися їх ефективності (чи радше безпорадності русні), шо обмежили як кількість пу, так і ракет.
бронетехніки дали багато? по факту так, але вона потрібна була ще перед херсонським наступом. ф-16 і атакамси потрібні були перед наступом 23-го. касетні ********** потрібні були ще за часів бахмутської оборони.
ви ж розумійте, що важать не лише кількість і якість переданого. важать темпи проведення операцій. і з цим все погано, нажаль.
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19.11.2024 12:35 Ответить
Це все херня - перед тим з'являються "слухі" в змі - що нівелює усе це, разом взяте.
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19.11.2024 13:44 Ответить
Надали 21шт хаймарс (маючи близько 800) - не зрозуміло це багато чи мало
ф16 не дали, 0 шт. лідер по літаках Польша 18шт міг29
танків 31шт, після контрнаступу. лідер по танках Польша 325шт, в 10 раз більше ніж США, та майже половина від всіх 50+ країн

кількість занадто мало, для таких темпів...

Агреговано можна подивитись тут
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf

Також видно, що PDA не виконаний на 4.2млрд (загалом на 9млрд з врахуванням аудиту)
USAI також 20млрд лежать без контракту на виготовлення
Можна подивитись розподіл USAI по зброї
NASAMS ППО 1.1млрд, 6 батарей замовлених влітку 2022, з обіцянкою поставити під кінець 2025 року
Хаймраси 296млн, якщо по експортній ціні - то десь 20шт, якщо по внутрішній то 50-60шт
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19.11.2024 15:30 Ответить
Перевіряемо
1) https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3954004/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/
https://media.defense.gov/2024/Nov/01/2003576673/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-1-NOVEMBER.PDF

The United States has committed more than $61 billion in security assistance to Ukraine since
the beginning of the Biden Administration, including approximately $60.4 billion since the
beginning of Russia's unprovoked and brutal invasion on February 24, 2022.

Зі всіма майбутнімі обіцянками, та замовленнями на заводах буде 61млрд

проти "з них 100$ млрд - зброя" - де поділась різниця?

2) "Продавив", що Джонсон вніс доповнення
- два рази заборонене слово victory Ukraine
- вимогу розробити план перемоги України.
Адміністрація запізнилась на 3 місяці, та повністю засекретила.
І тепер всі мовчать
- надати далекобійні ракети атакамс, на розсуд президента.
Після зустрічі 13.11.2024 з Трампом, мабуть "розсуд" змінився
- конфіскувати росактиви на користь України - початко це 50млрд.

Отримавши в пакеті 61млрд, та 7.8млрд PDA
Байден на сьогодні використав тільки 3.6млрд
До кінця каденції 8 тижнів, та залишок 4.2млрд 2024 року, та 4.8млрд 2022-2023 років

3) Краще ніж нічого
Проте середній вік в роках
Tank 34
Helicopter23
Infantry Fighting Vehicle 19
Self-Propelled Artillery 14
Air Defense System 13
Towed Artillery 12
Multiple Launch Rocket System 6

4) Після зустрічі з Трампом 13.11.2024
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19.11.2024 15:13 Ответить
ЗСУ вперше вдарили ракетами ATACMS по військовому об'єкту в РФ
https://charter97.org/ru/news/2024/11/19/619347/

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19.11.2024 12:19 Ответить
А може бути там якийсь збій у программувані і ракети долетять до маацкви?
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19.11.2024 12:44 Ответить
Отже, удар по Курському вокзалу дозволено ?
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19.11.2024 14:45 Ответить
 
 