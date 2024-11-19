Помічник Блінкена Ніколс офіційно підтвердив зняття Байденом обмежень на далекобійні удари по РФ

Президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів далекобійною зброєю по території РФ.

Це офіційно підтвердив помічник держсекретаря США Браян Ніколс у коментарі виданню oglobo на полях саміту G20, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба пам’ятати, що війна почалася з нового неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Конфлікт в Україні може завершитися прямо зараз, якщо Росія виведе свої війська з України та поважатиме українські кордони", - нагадав він.

"Так було завжди. Зброя, яку президент Байден дозволив використовувати Україні, дасть їй більшу здатність захищати себе і, сподіваємося, дозволить Російській Федерації зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не буде успішним, і, можливо, вона (РФ. - Ред.) почне вести мирні переговори або, а ще краще - просто відійде з української території", - додав Ніколс.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios писало, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

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За даними джерел Цензор.НЕТ, 19 листопада 2024 року Україна вдарила ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області РФ