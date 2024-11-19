Помічник Блінкена Ніколс офіційно підтвердив зняття Байденом обмежень на далекобійні удари по РФ
Президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів далекобійною зброєю по території РФ.
Це офіційно підтвердив помічник держсекретаря США Браян Ніколс у коментарі виданню oglobo на полях саміту G20, інформує Цензор.НЕТ.
"Треба пам’ятати, що війна почалася з нового неспровокованого вторгнення Росії в Україну. Конфлікт в Україні може завершитися прямо зараз, якщо Росія виведе свої війська з України та поважатиме українські кордони", - нагадав він.
"Так було завжди. Зброя, яку президент Байден дозволив використовувати Україні, дасть їй більшу здатність захищати себе і, сподіваємося, дозволить Російській Федерації зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не буде успішним, і, можливо, вона (РФ. - Ред.) почне вести мирні переговори або, а ще краще - просто відійде з української території", - додав Ніколс.
Дозвіл на удари по території РФ
Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ.
CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнить плани Трампа щодо перемир’я.
Видання Axios писало, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.
За даними джерел Цензор.НЕТ, 19 листопада 2024 року Україна вдарила ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області РФ
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Слава ЗСУ!
Якщо балістичні пішли, то крилаті тоже не гріховно передати.
Байден? Шольц?
1) Підтримав Україну на майже 150$ млрд з них 100$ млрд - зброя
2) Продавив трампістів і змусив ухвалити пакет допомоги на 61$ млрд
3) Надав ЗСУ ******* озброєння , без нього ЗСУ через ЗЕ воювало б лопатами
4) Зняв заборону на удари по рашці
Що зробить "гарний" Трамп :
1) Його команда називає видавших дозвіл Україні - божевільнеми
2) Дескредитує Україну
3) Де-факто обіцяє здати території України пуйлу
4) Припинення допомоги Україні , якщо та не капітулює перед росією
єдине, що можна сказати передали швидко і воно дало шалені результати на полі бою - це хаймарси. але на заході так злякалися їх ефективності (чи радше безпорадності русні), шо обмежили як кількість пу, так і ракет.
бронетехніки дали багато? по факту так, але вона потрібна була ще перед херсонським наступом. ф-16 і атакамси потрібні були перед наступом 23-го. касетні ********** потрібні були ще за часів бахмутської оборони.
ви ж розумійте, що важать не лише кількість і якість переданого. важать темпи проведення операцій. і з цим все погано, нажаль.
ф16 не дали, 0 шт. лідер по літаках Польша 18шт міг29
танків 31шт, після контрнаступу. лідер по танках Польша 325шт, в 10 раз більше ніж США, та майже половина від всіх 50+ країн
кількість занадто мало, для таких темпів...
Агреговано можна подивитись тут
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_16OCT2024.pdf
Також видно, що PDA не виконаний на 4.2млрд (загалом на 9млрд з врахуванням аудиту)
USAI також 20млрд лежать без контракту на виготовлення
Можна подивитись розподіл USAI по зброї
NASAMS ППО 1.1млрд, 6 батарей замовлених влітку 2022, з обіцянкою поставити під кінець 2025 року
Хаймраси 296млн, якщо по експортній ціні - то десь 20шт, якщо по внутрішній то 50-60шт
1) https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3954004/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/
https://media.defense.gov/2024/Nov/01/2003576673/-1/-1/1/UKRAINE-FACT-SHEET-1-NOVEMBER.PDF
The United States has committed more than $61 billion in security assistance to Ukraine since
the beginning of the Biden Administration, including approximately $60.4 billion since the
beginning of Russia's unprovoked and brutal invasion on February 24, 2022.
Зі всіма майбутнімі обіцянками, та замовленнями на заводах буде 61млрд
проти "з них 100$ млрд - зброя" - де поділась різниця?
2) "Продавив", що Джонсон вніс доповнення
- два рази заборонене слово victory Ukraine
- вимогу розробити план перемоги України.
Адміністрація запізнилась на 3 місяці, та повністю засекретила.
І тепер всі мовчать
- надати далекобійні ракети атакамс, на розсуд президента.
Після зустрічі 13.11.2024 з Трампом, мабуть "розсуд" змінився
- конфіскувати росактиви на користь України - початко це 50млрд.
Отримавши в пакеті 61млрд, та 7.8млрд PDA
Байден на сьогодні використав тільки 3.6млрд
До кінця каденції 8 тижнів, та залишок 4.2млрд 2024 року, та 4.8млрд 2022-2023 років
3) Краще ніж нічого
Проте середній вік в роках
Tank 34
Helicopter23
Infantry Fighting Vehicle 19
Self-Propelled Artillery 14
Air Defense System 13
Towed Artillery 12
Multiple Launch Rocket System 6
4) Після зустрічі з Трампом 13.11.2024
https://charter97.org/ru/news/2024/11/19/619347/