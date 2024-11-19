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Лавров: "Удары по Брянской области ракетами ATACMS – сигнал, что Запад хочет эскалации"

Лавров про удари ракетами ATACMS по арсеналу в Брянській області РФ

В России считают, что удары Украины с использованием американских ракет ATACMS по военному объекту в Брянской области являются сигналом, что на Западе хотят эскалации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите "Группы двадцати" (G20), его цитируют росСМИ.

"То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, - это, конечно, сигнал о том, что они (на Западе. - Ред.) хотят эскалации. И без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, Путин об этом многократно говорил, невозможно", - сказал он.

Читайте также: Минобороны РФ подтвердило удар ATACMS по Брянской области

По словам российского министра, диктатор РФ Путин уже предупреждал западные страны о том, как будет меняться позиция Кремля, если "эта дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 километров, будет одобрена".

"По сути, это не одобрение для того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты. Это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров", - добавил Лавров.

Лавров відреагував на удари України ракетами ATACMS по Росії

Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Читайте также: Помощник Блинкена Николс официально подтвердил снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары по РФ

Автор: 

Брянск (115) Лавров Сергей (2290) россия (95372) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+28
Скоріше сигнал, що ***** треба додаткові валізи.
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19.11.2024 18:22
+24
ІГО_ГО
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19.11.2024 18:24
+11
Тобто пшик. І так кожного разу, коли ми перетинаємо їхні "червоні лінії"
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19.11.2024 18:25
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Скоріше сигнал, що ***** треба додаткові валізи.
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19.11.2024 18:22 Ответить
Та вже контейнери для всього кооператива "Озеро".
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19.11.2024 18:29 Ответить
скажений кінь іди геть в свою конюшню. і взагалі - чому покійник виліз із труни і торохтить костями?
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19.11.2024 18:24 Ответить
ІГО_ГО
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19.11.2024 18:24 Ответить
Тобто пшик. І так кожного разу, коли ми перетинаємо їхні "червоні лінії"
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19.11.2024 18:25 Ответить
Саме ескалація збоку Заходу, як відповідь, прикончить путєна.
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19.11.2024 18:25 Ответить
Якщо один арсенал спалити Атакамсом, а слідом другий Нептуном, то можна тільки уявити, як буде виглядати Путін
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19.11.2024 18:26 Ответить
І што? Чєм атвєтіш? 😉
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19.11.2024 18:26 Ответить
Шахедами кожного дня будуть
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19.11.2024 18:32 Ответить
По ***********? 🤔 По нас вони вже так більше, як півроку роблять.
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19.11.2024 18:38 Ответить
Варто провести спецоперацію - замінити кокаїн, що відправляють з Аргентинського посольства ерефії, на щурячу отруту. Щоб увесь персонал МІДу ерефії здох разом з конегловою потворою.
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19.11.2024 18:26 Ответить
Кінь педальний перейде на макову соломку
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19.11.2024 19:25 Ответить
А що, на Коня ордеру не видавали? Він вже на два наїржав.
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19.11.2024 18:27 Ответить
Ні. На коней видають хіба що ветеринарний паспорт, на крайняк - фіто-санітарний сертифікат.
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19.11.2024 18:34 Ответить
Краще штамп санепидем станції після бойні.
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19.11.2024 19:27 Ответить
Стару клячу на утилізацію і в скотомогильник.
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19.11.2024 18:27 Ответить
але перед цим - підкови потрібно зірвати...!
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19.11.2024 18:56 Ответить
так ви ж війну маєте обявити США.
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19.11.2024 18:29 Ответить
Це так по-кацапськи - грозити війною США а бомбардувати Бєлгород! За кацапською логікою Штати від цього мали б страждати і жахатися.
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19.11.2024 18:36 Ответить
я не розумію!
ми вже на курськ надрочились, тепер будемо дрочити на бранськ?
скільки?
або, може наші військові продовжать бити по кацапам. от прямо цієї ночі.
чи всьо, ракети закінчились?
зе!гундос нахрипів, що у нас атакамсов нікуди скирдувати.
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19.11.2024 18:31 Ответить
Коняка вхопила колумбійського коксу.
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19.11.2024 18:31 Ответить
пох.. на лаврова
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19.11.2024 18:32 Ответить
так коняка, захід вже перестрибнув всі ваші "райдужні лінії"
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19.11.2024 18:32 Ответить
Коли ти цинічна рашиська мерзота здохнеш разом з кривавим тираном путіном ?,а щоночі запускати шахеди і ракети і вбивати десятки мирних жителів це не екскалація ? чи є ще в світі більш огидне і мерзені чим рашиські варвари ?ні.
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19.11.2024 18:32 Ответить
Лавров - конякін ,
Украіна хоче одного , щоби ви вшивалися на....уй із нашої краіни
та дали нам спокій 🙁
Тварюка кацапська , дай відповідь всьому світу :,,Чи можна бомбити
Украіну іранським дронами і корейським ракетами ? "
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19.11.2024 18:32 Ответить
Згідно з новою ядрьоною доктриною *****, ерефія має право застосувати ядрьоне стримування. Почнуть з Варонєжа? Не треба, то занадто близько до людей, давайте десь за Уралом.
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19.11.2024 18:35 Ответить
Коняка знає що тих ракет кіт наплакав.
Якби було з 2000 то кінь би ржав по іншому.
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19.11.2024 18:35 Ответить
Дайте этой коняке две капли никотина
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19.11.2024 18:35 Ответить
дебіл, блд...
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19.11.2024 18:36 Ответить
Смерть кацапам!
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19.11.2024 18:38 Ответить
Кацапи лякають Зеленского. І так обісрався, коли дали дозвіл. Розраховував, що весь провал на фронті спише на заборону бити по території Кацапії. І що ж тепер робити? Атомну бомбу просити?
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19.11.2024 18:39 Ответить
якщо і хоче? що, тільки пуйло може ескалацію влаштовувать? лаврова взагалі потрібно арештувати коли те чмо виїде за кордон.
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19.11.2024 18:40 Ответить
Йди накуй, конь педальный
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19.11.2024 18:40 Ответить
Народ, не зобижайте коней. цей виродок кацапський немає нічого спільного до тварин. по кацапськи-ублюдок з рашки.
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19.11.2024 18:41 Ответить
Коняці слова не давали.
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19.11.2024 18:42 Ответить
Тимчасово приєднати брянську обл. до України і стріляй скільки заманеться в межах нових реалій. Ну а далі за шаблоном, а гатити по своїй території ні в кого дозволу питать не потрібно.
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19.11.2024 18:42 Ответить
Лавров: "Удары по Брянской области ракетами ATACMS - сигнал, что Запад хочет эскалации."
Украинец: "Удары по украинским областям российскими ракетами - сигнал, что Россия хочет эскалации.." Ну и?
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19.11.2024 18:46 Ответить
На хитру дупу завжди знайдеться свій хрін з гвинтом ...
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20.11.2024 13:04 Ответить
По факту ті ж самі нікчемні балачки як і у західних куколдів. Нікчеми перекидаються словами з нікчемами а страждають українці.
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19.11.2024 18:47 Ответить
А корейці, це не ескалація..
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19.11.2024 18:48 Ответить
Сірога - тебе тут твоя подруга розшукує .! 😂
.
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19.11.2024 18:48 Ответить
конь ПЕДАЛЬНЫЙ !!!(((
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19.11.2024 18:49 Ответить
Мухосрандія тільки те й робить, що ескалює!
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19.11.2024 18:50 Ответить
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19.11.2024 18:52 Ответить
То оголосіть заходу війну, та нападіть! Якого милого Україну кошмарите?
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19.11.2024 18:54 Ответить
Правильно . Удари ракетами це - ескалація . Але по складу в Брянській обл прилетіла не ракета , а її уламки , по ваших же кацапських новинах таке сказали .
А - обломкі , це не ескалація ,, про обломки ***** ніде і нічого не говорив .
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19.11.2024 18:55 Ответить
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20.11.2024 13:05 Ответить
Москалям подобаються сцикуни типу шольца
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19.11.2024 18:57 Ответить
Лавров: "Удари ... - сигнал, що Захід хоче ескалації"
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Это не Запад хочет эскалации, а Украина хочет выжить и жить.
Но тебе с одной лошадиной силой это не понять.
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19.11.2024 18:59 Ответить
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20.11.2024 13:06 Ответить
Чекайте, скоро будуть новини із бєлгородщіни.😎
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19.11.2024 19:00 Ответить
нет, ну все понятно...ну что конкретно???
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19.11.2024 19:08 Ответить
Цікаво, а чому ці йолупи вважають, що кординати цілі для удару до АТАКАМС вводять амеріканці, а в інші ракети ХАЙМАРС амеріканці ці координатине вводять? А арабів там немає часом? цифри же арабські. Це яку траву сьогодні вживав цей лоша?
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19.11.2024 19:19 Ответить
Я не дуже розумію про ракети по мокшам, я б основну увагу звернув на Донбас, Південь, Крим. Їх треба звільняти! Толку ударів по орді - 000! Як і з курської операції. Дурня якась!
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19.11.2024 19:22 Ответить
склади зброї там. Тупий комент. Всюди треба бити, але нам дали 6 ракет і 1 ціль. От і вибрали
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20.11.2024 00:16 Ответить
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20.11.2024 13:10 Ответить
Пропонуєте і нам використовувати тактику "м'ясних штурмів"? ...
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20.11.2024 13:09 Ответить
а иди ***** *************** **********!
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19.11.2024 19:28 Ответить
Ну и шо?
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19.11.2024 19:42 Ответить
Та нє. Це значить, що сатана вже твою душу зачекався ждать.
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19.11.2024 19:59 Ответить
Іга-га, Іга-га,
Старий кінь нагадив в клітці
Вас чекає Гаага,
Краще вішайтесь на гілці!
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19.11.2024 20:37 Ответить
лошадь вконец *********.это вы начали эскалацию 1000 дней назад по нацистски напав на Украину!
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19.11.2024 21:17 Ответить
Надеюсь он в этот раз прав! Да, Запад хочет эскалации, хочет дожать Соссию !
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19.11.2024 23:56 Ответить
Сподіваюся "ніжок Буша" більше не буде ...
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20.11.2024 13:12 Ответить
 
 