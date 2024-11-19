Лавров: "Удары по Брянской области ракетами ATACMS - сигнал, что Запад хочет эскалации."

В России считают, что удары Украины с использованием американских ракет ATACMS по военному объекту в Брянской области являются сигналом, что на Западе хотят эскалации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите "Группы двадцати" (G20), его цитируют росСМИ.

"То, что ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, - это, конечно, сигнал о том, что они (на Западе. - Ред.) хотят эскалации. И без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, Путин об этом многократно говорил, невозможно", - сказал он.

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По словам российского министра, диктатор РФ Путин уже предупреждал западные страны о том, как будет меняться позиция Кремля, если "эта дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 километров, будет одобрена".

"По сути, это не одобрение для того, чтобы Украина использовала дальнобойные ракеты. Это просто объявление, что мы теперь будем бить до 300 километров", - добавил Лавров.

Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

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