Украина впервые атаковала территорию России дальнобойными ракетами ATACMS, - СМИ

Украина впервые использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России - складу с боеприпасами в Брянской области РФ. Это произошло на 1000 день полномасштабной войны и после разрешения США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Reuters и CNN со ссылкой на американских чиновников и украинский источник.

По словам двух американских чиновников, "Украина впервые поразила российский вооруженный арсенал ракетами ATACMS американского производства, что стало большим обострением на 1000-й день войны", пишет CNN.

Отмечается, что атака произошла всего через два дня после того, как администрация Байдена дала Киеву "зеленый свет" на использование американского оружия большей дальности против целей на территории России.

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"Эта атака стала первым случаем, когда Украина применила американское оружие большей дальности для поражения целей в глубине России, и свидетельствует о том, что Киев не потерял времени, используя свои только что предоставленные полномочия", - добавляет CNN.

О том, что Украина впервые применила американские ракеты ATACMS на территории России, сообщает также Reuters со ссылкой на чиновников США.

"Этот шаг был сделан лишь через несколько дней после того, как администрация президента Джо Байдена разрешила Украине использовать оружие для глубоких ударов по России", - пишет издание.

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Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

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