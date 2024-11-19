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Украина впервые атаковала территорию России дальнобойными ракетами ATACMS, - СМИ

Україна вперше атакувала РФ ракетами ATACMS

Украина впервые использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России - складу с боеприпасами в Брянской области РФ. Это произошло на 1000 день полномасштабной войны и после разрешения США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Reuters и CNN со ссылкой на американских чиновников и украинский источник.

По словам двух американских чиновников, "Украина впервые поразила российский вооруженный арсенал ракетами ATACMS американского производства, что стало большим обострением на 1000-й день войны", пишет CNN.

Отмечается, что атака произошла всего через два дня после того, как администрация Байдена дала Киеву "зеленый свет" на использование американского оружия большей дальности против целей на территории России.

Читайте также: Лавров: "Удары по Брянской области ракетами ATACMS – сигнал, что Запад хочет эскалации"

"Эта атака стала первым случаем, когда Украина применила американское оружие большей дальности для поражения целей в глубине России, и свидетельствует о том, что Киев не потерял времени, используя свои только что предоставленные полномочия", - добавляет CNN.

О том, что Украина впервые применила американские ракеты ATACMS на территории России, сообщает также Reuters со ссылкой на чиновников США.

"Этот шаг был сделан лишь через несколько дней после того, как администрация президента Джо Байдена разрешила Украине использовать оружие для глубоких ударов по России", - пишет издание.

Читайте также: У Украины есть дальнобойные возможности для ударов по РФ. Теперь у нас есть ATACMS, - Зеленский

Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Читайте также: Помощник Блинкена Николс официально подтвердил снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары по РФ

Автор: 

разрешение (149) ракеты (3556) россия (95372) США (26422) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+29
Україна атакувала не територію, Україна атакувала військові об'єкти ворога на його території високоточною зброєю.
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19.11.2024 20:09
+13
Тре лупашити по московії поки Байден знову не заборонив.
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19.11.2024 20:08
+13
щось згадалось..
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19.11.2024 20:15
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Тре лупашити по московії поки Байден знову не заборонив.
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19.11.2024 20:08 Ответить
Пуйла апять абманулі! Абещалі біть толька па курщінє і кімченьінцям!
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19.11.2024 20:08 Ответить
Україна атакувала не територію, Україна атакувала військові об'єкти ворога на його території високоточною зброєю.
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19.11.2024 20:09 Ответить
смерть рашистам! всім, і їх оркосамках з їхніми виводками.
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19.11.2024 20:14 Ответить
щось згадалось..
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19.11.2024 20:15 Ответить
єрмак не дозволить це зробити.
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19.11.2024 20:18 Ответить
дірку зробить і все, якщо опору не завалити, то до одного місця такі атаки
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19.11.2024 20:38 Ответить
Короче, мы лишили кацапию целомудренности !
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19.11.2024 20:18 Ответить
та їх це лішіл ще хан Батий, в конюшні
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19.11.2024 20:19 Ответить
Кацапський "святий і благовєрний" князь Алєксандр Нєвскій був кровним братом (це коли братаються через поріз на руці) сина Чінгісхана, - Сартака. Справа в тому, що цей кацап був аманатом (заручником), і виховувався з дитинства, як ординець у Орді. Тобто, цей кацапський князь був ординським колаборантом з дитячого віку. І за це кацапи проголосили його "святим". Ординський гауляйтер. Святий, ***...

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19.11.2024 20:50 Ответить
Поправка, - Сартак був старшим сином Батия. Все інше правильно.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сартак
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19.11.2024 20:52 Ответить
Яка країна, такі і святі. Московія ніколи не була слов,янською державою. Мордор він і є мордор
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19.11.2024 21:07 Ответить
вони й ***** святим зроблять, побачите
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20.11.2024 04:07 Ответить
Путлер внёс изменения в конституцию: отныне вся территория оркостана официально переименована в Курскую область.
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19.11.2024 20:20 Ответить
Це добре, що атакували кацапів далекобіними ракетами, погано, що не своїми. Я хочу нагадати журналістам, що росіяни напали на Україну в 2014 році, а повномасшабне вторгнення відбулося 24.02.2022 року. На мій погляд так буде правильніше, бо за цим проміжком часу, точніше пропущеним проміжком до 24.02.2022 року ховається одна особа, яка з 2014 року відкосила від повісток чотирижди, їздила на московію і там знімала для них фільми. А ще в Горлівці давала концерт сепарам, коли вони душили і різали депутата Рибака за український прапор.
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19.11.2024 20:21 Ответить
А Тузла то просто конфлікт? А не реальний початок, через зондування теми агресії та очікування - яка ж міжнародна реакція буде? Як би тоді їм по сусалам надавали - сьогодняшніх жахів не було..

Але маємо те, що маємо..
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19.11.2024 20:45 Ответить
Тузла була тестом, але й мала цілком реальну ціль: зірвати перемовини України та Бразилії у розвитку космічної програми. Адже саме з цих перемовин Кучма поїхав на Тузлу і в результаті нічого підписано не було. Бразилія пішла в БРІКС, а Україна залишилась без гарного стартового майданчику і доволі великого замовлення на ракетоносії...
Здається так, на скільки я пам'ятаю...
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19.11.2024 21:03 Ответить
Давно пора!
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19.11.2024 20:22 Ответить
доречі коли кацап отримує по є..алу тон його на очах змінюється... перевірено ...
тому ****** хлопці всім чим є
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19.11.2024 20:33 Ответить
йойки майойки а все починалось з джавеліна до якого нам було зась….
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19.11.2024 20:36 Ответить
Це повинно бути постійно без зупинок, як орки атакують нас, а не один раз на місяць.
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19.11.2024 20:50 Ответить
Ми зараз втрачаємо за день десятки кілометрів, села, міста. Невже немає ракет щоб зупинити років просування ???
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19.11.2024 20:53 Ответить
СаллІван недавно сказав, що українцям потрібно набрати людей на війну побільше, а не надавати побільше зброї. Яка цинічна істота, мене нудить від таких як він.
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19.11.2024 21:00 Ответить
Вважаю що із-за політики Салливана демократи програли війну. Гнати їм його треба із партії
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20.11.2024 00:40 Ответить
Не розумію, до чого тут дозвіл США. Як казав х....йло - вон в любом воєнторгє, можно всьо купіть. Ось ми й надонатили і купили. Скоро і ядерну бомбу купим, так що хай москальня начувається.
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19.11.2024 21:03 Ответить
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19.11.2024 21:10 Ответить
Щось росіяни не викладають відіо з місць прильотів. Тому радіти не поспішаю
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19.11.2024 21:28 Ответить
Було ж ще вночі чи вранці.
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19.11.2024 21:29 Ответить
А Курський вокзал - хіба не законна ціль ?
Поки не заверещить від болю і жаху Москва - ніхто ніде і не почешеться.
Воєнних підприємств у Москві повно.
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19.11.2024 21:43 Ответить
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20.11.2024 12:52 Ответить
 
 