У Украины есть дальнобойные возможности для ударов по РФ. Теперь у нас есть ATACMS, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

У президента спросили, правдива ли информация о том, что ВСУ нанесли удары по складу боеприпасов в Брянской области РФ с помощью американских ракет ATACMS.

Зеленский ответил, что не будет озвучивать никаких деталей относительно этих новостей, но подтвердил, что к имеющемуся вооружению для ударов по РФ добавились ATACMS.

У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть длинные "Нептуны", и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать", - сказал глава государства.

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Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

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