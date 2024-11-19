РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11455 посетителей онлайн
Новости
4 113 38

У Украины есть дальнобойные возможности для ударов по РФ. Теперь у нас есть ATACMS, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський про удари  ATACMS по Росії

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты разрешили Украине наносить удары по территории РФ баллистическими ракетами ATACMS.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

У президента спросили, правдива ли информация о том, что ВСУ нанесли удары по складу боеприпасов в Брянской области РФ с помощью американских ракет ATACMS.

Зеленский ответил, что не будет озвучивать никаких деталей относительно этих новостей, но подтвердил, что к имеющемуся вооружению для ударов по РФ добавились ATACMS.

У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть длинные "Нептуны", и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать", - сказал глава государства.

Смотрите также: Мы сделали длинные "Нептуны", есть первые поражения, - Зеленский. ВИДЕО

Взрывы в Брянской области РФ

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября в Брянской области был поражен 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовской области местные власти сообщили об атаке беспилотников. Впоследствии Генштаб официально подтвердил, что поражен склад боеприпасов в Брянской области РФ.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что после разрешения Байдена впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Читайте также: Украина заслуживает того, чтобы 2025-й стал годом мира, - Зеленский в Европарламенте

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) разрешение (149) ракеты (3556) украинское оружие (159) ATACMS (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Ваш хайп вже діставі.Напишете,коли попадете хоч кудись.Міст кримський стоіть, чонгарський працюе 24/7,снабжае кацапів всім,щоб нас вбивати.
показать весь комментарий
19.11.2024 17:58
+17
Далекобійні - це понад 1500 км.
300 км - це малої дальності.
Ну то таке. Якщо Ірьмак написав Зєлє "далекобійні", то слухаємо Ірьмака...
показать весь комментарий
19.11.2024 18:04
+9
В були б наші ракети , якби ти ракетну програму , яка була при Порошенко не закрив
показать весь комментарий
19.11.2024 18:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ваш хайп вже діставі.Напишете,коли попадете хоч кудись.Міст кримський стоіть, чонгарський працюе 24/7,снабжае кацапів всім,щоб нас вбивати.
показать весь комментарий
19.11.2024 17:58 Ответить
Ну сьогодні дійсно попали нормально так по складу зі зброєю. Питання в іншому, що це наші ракети, наші клоун прикрив ще до 2022
показать весь комментарий
19.11.2024 18:06 Ответить
В 2019 закрив, в 2019.
показать весь комментарий
19.11.2024 18:09 Ответить
не кажи гоп допоки не дали 1000 ракет
або "своє треба мати" - нептуни не гірші,
тіко треба значно більше за "і не один"
показать весь комментарий
19.11.2024 18:00 Ответить
та их всего выпущено 3000).. их клепать надо в 3 смены!)
показать весь комментарий
19.11.2024 18:05 Ответить
Нептунов при попередниках успели сделать штук 20-25. А потом клоуны все позакрывали. Ржачно вышло. Черный юмор.
показать весь комментарий
19.11.2024 18:08 Ответить
наразі головний воєнний ворог США - @уйлостан
то шо Штатам шкода надати 1 тис. ракет задля знищення свого одвічного ворога?
при цьому ще й гешефт - самим нічого не треба робити - усе зробить ЗСУ
та й користь - вивільняться склади під нові ракети, відновиться виробництво - усе як хтів трамп
показать весь комментарий
19.11.2024 18:10 Ответить
согласен конечно... про количество молчок, если не изменяет память у нас было около 1000 точек-у, которые в принципе не на что не повлияли...
показать весь комментарий
19.11.2024 18:56 Ответить
Польза от Точек -У была просто колоссальная. Например они закрыли несколько вражеских аэродромов возле линии фронта. Расхреначили много командных пунктов и складов на передовой.
показать весь комментарий
20.11.2024 11:57 Ответить
Нічого не дали і не дадуть, просто черговий висєр. І кацапи знають що не дадуть.
показать весь комментарий
19.11.2024 18:03 Ответить
так вроде ж были ? или то 165 км?
показать весь комментарий
19.11.2024 18:03 Ответить
Далекобійні - це понад 1500 км.
300 км - це малої дальності.
Ну то таке. Якщо Ірьмак написав Зєлє "далекобійні", то слухаємо Ірьмака...
показать весь комментарий
19.11.2024 18:04 Ответить
В були б наші ракети , якби ти ракетну програму , яка була при Порошенко не закрив
показать весь комментарий
19.11.2024 18:05 Ответить
тут, як кажуть, менше слів - більше діла. а то буде смішно, коли після всього піару нікуя не вразять.
показать весь комментарий
19.11.2024 18:09 Ответить
нащо цей триндеж передчасний?? ну бісить, реально!
показать весь комментарий
19.11.2024 18:12 Ответить
Це чмо буде постійно сцяти у вуха, годувати якимось надіями, насправді воно не збирається рішуче діяти з руснею. З іншого боку воно просто говоряча голова, підсадной, [ще і нелигітимний ]- працює на укро. олігархат, і міжнародну мафію.
показать весь комментарий
19.11.2024 18:19 Ответить
Перш за все він артист розмовного жанру. От і робить те, що вміє. Краще би і робив, а не ліз у президенти
показать весь комментарий
19.11.2024 18:27 Ответить
артист з гундосого клована ніякий
показать весь комментарий
19.11.2024 18:38 Ответить
А думаєте , що хтось з ним сильно радився? Дали копняка під зад -Вперед !! Ні "Цей" так іншого розкрутили би .
показать весь комментарий
19.11.2024 18:44 Ответить
це ті шо в старконі три дні детонували чи то вже нові підвезли ...
показать весь комментарий
19.11.2024 18:22 Ответить
Зеленский только вчера вычитывал Байдена, за анонс по Атакамс.
Наверное, Зеля хотел первым это анонсировать, но Байден опередил, сорвав пиар нашему президенту. Мол, надо было сначала применитиь ракеты, а потом говорить о разрешении.
А сегодня что? На весь мир - у нас есть Атакамс.
Ну, кто тебя тянет за язык? Хорошо, что не сказал, где они складируются...
показать весь комментарий
19.11.2024 18:23 Ответить
Хто б ще зашив тобі рота, бидло зелене! Краще би щодня вибачався перед українцями за шашлики
показать весь комментарий
19.11.2024 18:25 Ответить
Так і в рашки є далекобійні можливості для ударів по Україні. Так що це палка з двома кінцями ,та й наше ППО не в найкращому стані.
показать весь комментарий
19.11.2024 18:29 Ответить
А хіба їх щось раніше стримувало.Як стріляли 3 роки так і стріляють.
показать весь комментарий
19.11.2024 18:33 Ответить
Так порівняйте обстріли по Сумщині до Курської авантюри і тепер .
показать весь комментарий
19.11.2024 18:56 Ответить
Тепер вже знову є тема про щось мусолити тиждень на "Вовафоні"
показать весь комментарий
19.11.2024 18:32 Ответить
Да какая разнітса, у вави щось є, він це називає далекобійне, по піаніно бʼє і добре
показать весь комментарий
19.11.2024 18:39 Ответить
Порахував я ,що до 25 січня менше 100днів))А цілей то понад 200)Може в день хоч по 3 різних треба лупашити,га?
показать весь комментарий
19.11.2024 18:46 Ответить
Зеденок, лучше расскажи, как ты просился на саммит 20-ки, а Лулу послал бубу нах))).
показать весь комментарий
19.11.2024 18:47 Ответить
Now I Have A Machine Gun. Ho Ho Ho.
показать весь комментарий
19.11.2024 18:59 Ответить
Так, Україна має і «довгі Нептуни», і «плюс 100 ракет»(якихось), і Паляниці…
показать весь комментарий
19.11.2024 19:14 Ответить
Чому вони лежать, а не летять, Вова»?
показать весь комментарий
19.11.2024 19:15 Ответить
Поки що Україна має довгий язик преза.
показать весь комментарий
19.11.2024 20:01 Ответить
Дописувачі мріють бути президентом вирішать в момент всі проблеми
показать весь комментарий
19.11.2024 20:08 Ответить
Боневтіке Потужний Стійкий, де наші "Нептуни"? Де наші "Вільхи"? Де наші "Сапсан-Грім 2"? Ті ракети, які ще створили при президенстві Порошенко. Про твої і не запитуємо, бо в тебе був тільки асфаот і марафон і 5 років пробігли, як твоя слава у 2019 році.
показать весь комментарий
19.11.2024 20:40 Ответить
Кому цікаво: Класифікація ракет по дальності
За характером вирішуваних завдань та дальності дії ракети класифікують:
Тактичні ракети (з дальністю до 150 км);
Оперативно-тактичні ракети (з дальністю до 500 км);
Оперативні або КР малої дальності (дальність 500-1000 км);
Стратегічні КР середньої дальності (дальність 1000-5500 км);
Стратегічні міжконтинентальні КР (дальність більше 5500 км)
показать весь комментарий
19.11.2024 21:22 Ответить
 
 