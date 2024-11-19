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Мы произвели длинные "Нептуны", есть первые поражения, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал о ракетной программе Украины.

Об этом он заявил во время представления Плана стойкости Украины в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Украина уже делает максимум, чтобы нарастить свое собственное производство орудий и артиллерийских снарядов и производство в сотрудничестве с нашими партнерами. В этом году мы уже произвели более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов к нашей артиллерии, калибров от 60 до 155 мм. Наращиваем это производство", - отметил президент.

По словам Зеленского, также наращивается все, что касается дронов.

"В следующем году Украина произведет не менее 30 тыс. дальнобойных дронов. .... Поставлена задача произвести не менее 3 тыс. крылатых ракет и ракет-дронов. Так же как и в этом году, в следующем году мы полностью выполним цели по производству и поставке всех типов дронов. ... По ракетной программе, многие уже запомнили, прежде всего россияне, наши украинские "Нептуны". Но мы сделали еще длинные "Нептуны". И уже само название говорит о задачах, и уже есть первые поражения", - добавил глава государства.

"План стойкости Украины"

19 ноября президент Владимир Зеленский презентовал в Раде "План стойкости" Украины, который состоит из 10 пунктов.

Читайте: Украина не торгует суверенитетом, мы не откажемся от прав на всю свою территорию, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) крылатые ракеты (881) ракеты (3569) дроны (3912)


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Топ комментарии
+44
Нептуни зробив Порох! Зе спочатку закрив проект, а потім відкрив!
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19.11.2024 13:26
+41
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19.11.2024 13:26
+34
Ви зробили те що вимагало ***** - заморозили у 2019 році ракетну програму, програму яка могла забезпечити ненапад фашизації на Україну. А зараз оце одоробало хвалиться чужими досягненнями.
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19.11.2024 13:27
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Правила форума Совет форумчан
Сьогодні Зелю хер переслухаєш
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19.11.2024 13:23 Ответить
Рятівник нації, ****...
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19.11.2024 13:33 Ответить
Литвин багато тексту понаписував...
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19.11.2024 13:25 Ответить
Нептуни зробив Порох! Зе спочатку закрив проект, а потім відкрив!
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19.11.2024 13:26 Ответить
що треба зробити, щоб ми перестали з'ясовувати, хто більше гетьман, хто більше українець, якою мовою треба вбивати ворога. Щоб ми припинили хайпувати та ставити один одному підніжки, коли на нас насувається танк.
Якщо ми не змінимося і не перестанемо бути палаючим балаганом, у якому групи клоунів борються за владу, забувши про пожежний вентиль, то нам п*здец.
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19.11.2024 14:18 Ответить
Тут нема чого з'ясовувувати, один з них Гетьман, інший мерзотний виродок, ухилянт мародер, зрадник і путінський членограй. Вгадай де хто?
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19.11.2024 14:47 Ответить
Нема серед них гетьмана, жодного, нажаль.
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19.11.2024 15:20 Ответить
Краще на виборах дома сиди, бо ви навибирали вже, кровью вся країна харкає. Понаїдаються рашистського лайна а потім голосують. Сандаля викреслюйте.
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19.11.2024 15:29 Ответить
Ви забороняєте на лайно говорити лайно? Пройшло 5,5 років одноосібного правління і немає ніяких ракет, а в нас війна, а "Нептуни" готові, випробувані залишив Порошенко Україні ще у 2019 році, то де вони? Нагадаю, що кріім "Нептунів" залишив і нші ракети і якби залишився у 2019 році президентом, то ми б мали тих тисячі ракет і нових декілька десятків при такій шаленній допомозі паритнерів на сотні мільярдів доларів США, так маємо тільки марфон і відоси.
Шановна пані Ірина Іра, навіть у футболі, коли гравець не показує тих результатів на полі, які від нього потрібні, то проводиться його зщаміна, чи в нас немає інших і тільки Володя Боневтіке має добивати все, до чого доторкнеться?
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19.11.2024 17:20 Ответить
Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (IRCM), договір між СРСР і США, підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року в ході радянсько-американської зустрічі на вищій рівні у Вашингтоні.

Балістичні ракети поділялися на міжконтинентальні (понад 5000 км), середньої (від 500 до 5000 км) та малої (від 150 до 500 км) дальності.

Договір набув чинності 1 червня 1988 року. Договір вперше в історії дозволив ліквідувати цілий клас озброєнь: сторони зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000-5500 км) та меншої (від 500 до 1000 км) дальності, а також не виробляти, не випробовувати та не розгортати ракети у майбутньому.

Після кількох взаємних звинувачень у порушенні ДРСМД сторони у лютому 2019 року заявили про зупинення дотримання своїх зобов'язань за Договором. 2 серпня 2019 року Договір остаточно припинив свою дію.

За договором Україна теж не повинна мати та розробляти

ракети малої (від 150 до 500 км.) дальності.



З 3 серпня 2019 року по 24 лютого 2022 року йо Й го багато ракет дальністю 150-500 км можна було зробити ?

маючи таких як В'ячеслав Богуслаєв у "Мотор Січі" та інших як Ви помічників, які тільки гадять у гугл-ефірі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 6 березня 2019 року на засіданні РНБО Президент України Петро Порошенко висловив чітку позицію України щодо підтримки США у їхньому рішенні про вихід з ДРСМД та зазначив, що Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у тому числі відповідне ракетне озброєння. А саме: конструкторські бюро і українська оборонна промисловість отримали завдання на розроблення високоточних ракет підвищеного радіуса дії, які здатні вражати цілі далеко в тилу ворога. Оскільки Верховна Рада України ніколи не ратифікувала зазначену угоду, Україна неухильно дотримувалась положень ДРСМД фактично на добровільній основі.



З 3 серпня 2019 року по 24 лютого 2022 року йо Й го багато ракет дальністю 150-500 км можна було зробити ? Реєстрація: 19.10.2024 - ми б мали тих тисячі ракет....

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19.11.2024 17:37 Ответить
І що пані хотіла цим сказати? Звичайно з квітня 2019 року і по лютий 2022 року можна було зробити до тисячі ракет "Нептун", десь до півтори тисячі ракет "Вільха" і можливо до сотні ракет "Сапсан-Грім 2", готові проекти і сотні мільярдів гривень на що залишив урчяд Порошенка. Але тут навіть інше, за 5 років президенства при Порошенко спеціалісти Коростільов, "Пастор", Пашинський зробили ці ракетиҐ, про які я написав, при вілдсутності фінансування західних партнерів, коли прийшовши ло влади мав у казні всього 108 тисяч і відсутні золото-валютні резерки, а простий мальчік від наріду 73%, маючи готові ракетні проекти і залишені сотні мільярдів гривень в казні, відновлені золото-валютні резерки, зростаючу економіку не зробив нічого. А ще з 2022 року при вливанні в Україну партнерів сотен мільярдів доларів, крім військової допомоги не позволили створити свої, нові ракети? Не повірю. Просто у нього були і є інші цілі, а це дороги для піару, марафони для прославляння себе і тупо розкрадання на всьому для своїх, на яких він сподівається їхати далі і не йти від корита.
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19.11.2024 21:04 Ответить
Уточнення по Нептунах:
- створив їх Коростельов.
- запустили проект до реалізації Турчинов, Пашинський, Парубій.
- виробництво розпочав і розгорнув Порошенко.
- загальмував майже всі проекти Коростельова у 2019 і до 2022р. Зеленський.
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19.11.2024 14:21 Ответить
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19.11.2024 13:26 Ответить
Зберегли б життя тисячам нашим громадян ,
і не було б стільки зруйнованих міст і сіл в нашій країні 🙁
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19.11.2024 14:09 Ответить
Лише уявіть, що було би, якби Олександр Батькович Зеленський, зробив правильний вчинок, свого часу, і витер Вову об штору. Мабуть і Маріуполь би процвітав, і Каховське водосховище на місці стояло б, і не було би 20 мільйонів зруйнованих людських доль.
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19.11.2024 14:52 Ответить
все що ти зробив це довгий язик
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19.11.2024 13:27 Ответить
Ви зробили те що вимагало ***** - заморозили у 2019 році ракетну програму, програму яка могла забезпечити ненапад фашизації на Україну. А зараз оце одоробало хвалиться чужими досягненнями.
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19.11.2024 13:27 Ответить
30 тис. далекобійних дронів. ... 3 тис. крилатих ракет --- Фрейд дововодив, коли брешуть про кількість найчастіше використовують цифру 3
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19.11.2024 13:28 Ответить
Ну, і чого хремль не горить ? Договорняк?
Рашисти зі своєю візантійською політикою інтригують за лаштунками . В них тактика -« головне пообіцять і щоб повірили» . А далі тількі лохи ( европейці) дотримуються .
За рахунок чого тупі мешканці болот розповзались на 1/6 суші? Завдяки обману , вони обманювали усіх і завжди . І тому знищіли велику кількість народів даже на 1/6 .
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19.11.2024 13:29 Ответить
Вже 1/8 частка суші
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19.11.2024 13:36 Ответить
Бо після модернізації вона летить до 500? в Словаччині заборонили гугл?
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19.11.2024 13:44 Ответить
Тількі не треба тут москалів захищати
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19.11.2024 13:50 Ответить
Де ти побачила захист чмонь? Тобі пишу що 500 км максимум летить, який захист москалів?
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19.11.2024 14:03 Ответить
курск → москва Расстояние: 456,31 kmНа автомобиле: 525,48 km
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19.11.2024 14:14 Ответить
який курск, омг... там комплекс 4+ машини, 40+ лям (+ ще ракети) ніхто її в курск не буде тягнути.
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19.11.2024 15:18 Ответить
Ми пахали, я і трактор.
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19.11.2024 13:30 Ответить
он ні такой іво обманулі злиє Ірмакі !
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19.11.2024 13:32 Ответить
Ми зробили довгі "Киздуни" і є вже перші ураження (С)
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19.11.2024 13:32 Ответить
Прочитав в одному коментарі, що у нас є свій Томагавк, і називається він Вовагавк.
Ну, хіба не влучно сказано?!
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19.11.2024 13:37 Ответить
Довгий єрмак у нього в дупі .
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19.11.2024 13:38 Ответить
Розпістілося хрипате ....а може краще помовчати
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19.11.2024 13:40 Ответить
Краще пізно ніж ніколи. Це все могло статися на п'ять років раніше.
ДумайТЕ!
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19.11.2024 13:41 Ответить
першим "ураженням" був твій мозок.
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19.11.2024 13:41 Ответить
Що-що було уражене? Мозок? У Зеленського? Мозок Зеленського - це такий жарт?
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19.11.2024 13:56 Ответить
От же сволото!!!!
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19.11.2024 13:44 Ответить
то мо по портам в Маріику і Бердянську вріжете??? Що за табу на ці законні цілі???
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19.11.2024 13:44 Ответить
По мінах краще б не чіпав тему враховуючи, скільки зараз нарікань на їх якість від військових в соцмережах. Таке враження що виготовляють просто для кількості.
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19.11.2024 13:49 Ответить
В цьому році ми вже виробили понад 2,5 млн мінометних пострілів та снарядів до нашої артилерії, калібрів від 60 до 155 мм. Джерело:

У 2023 році Сили оборони використали 3 млн артилерійських снарядів. Половина з них склали ********** калібру 155 мм.

Джерело:

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 724 050 російських загарбників. Джерело:

Щось не складається, невже усі ці млн мін та снарядів витрачаються даремно?
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19.11.2024 13:58 Ответить
Все, що робиться, робиться наперекір зграї кремлівських кротів у владі, долаючи шалений опір і палки в колеса.
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19.11.2024 14:05 Ответить
Довгим Нептуном ***** по губах.
Яка краса.
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19.11.2024 14:09 Ответить
Вові так хочеться на другий термін преЗедентсва ,
що він готовий на бескінечну війну з кацапами ,
тільки щоб виборів в країні не було 😕
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19.11.2024 14:14 Ответить
А що,є зараз бажаючі реально очолити країну та опір? Хто ?
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19.11.2024 14:29 Ответить
довгі Нептуни... навіть звучить красиво, он як боти заплигали..., а ну давайте, розказуйте, в які такі ваші #бені прилетіли наші Нептуни...
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19.11.2024 14:25 Ответить
ГІГАНТ розмовного жанру .
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19.11.2024 14:34 Ответить
половий гігант
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19.11.2024 14:50 Ответить
Вава зробив довгій серіал відосіків про себе коханого
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19.11.2024 15:34 Ответить
ЗНАЮТЬ ... !)
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20.11.2024 08:13 Ответить
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19.11.2024 16:34 Ответить
Це щось схоже на 4000 доларів для вчителів
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19.11.2024 16:46 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0UduM7A52sg3aGgNaDfrLovYLxWT25mWp7QMBzonSsn2KpYJEkgDQXjWjVrrq5Qpel 3 ч. ·

Я поставив завдання зробити 3 000 крилатих ракет, - Зеленський.

Вірю. В те, що поставив завдання вірю. Більше того, як пам'ятаю, як він поставив завдання побудувати фортифікації. І я бачив, як їх побудували. Особливо біля Вовчанська чи за Авдіївкою. Тому впевненний, що президент справді поставив завдання і ці ракети будуть збиратися серед 1 мільярда дерев, використовуючи 1 гігават електрогенерації, а за всім процесом будуть спостерігати 1 мільйон дронів. Вірю. Чому мені не вірити? Президент завжди робить те, що каже. Ну, майже завжди. Тому, поки процес йде, то я піду і з'їм травневі шашлики. А чому ні?

Але найбільше мені сподобалося те, що Зеленський анонсував Міністерство об'єднання українців. Варто його назвати Міністерство об'єднання БІЛЬШОСТІ українців. Тоді скорочено це буде - МінОБЄБУ. І це буде відповідати сенсу. А якщо його очолить Безугла, Тищенко, Арахамія чи Єрмак, то це допоможе ще більше об'єднатися українцям, бо щира ненависть до цих осіб справді об'єднує більшість українців.
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19.11.2024 16:46 Ответить
Зараз, коментуючи держбюджет на 2025рік, усі придворні і зебіли писатимуть про РЕКОРДНІ видатки на сектор безпеки і оборони. В гривнях - це дійсно рекордно.
Але зважайте на два моменти: сектор безпеки і оборони - це не лише армія, не тільки ЗСУ. Це і поліція, ДБР, БЕБи та інші силовики, яким на відміну від військових зарплати підвищили!
Другий момент - курс на 2025 рік закладений на рівні 45 грн за долар.
У 2025 році на оборону виділили трохи менше 50 млрд доларів. А в 2024 році, при закладеному курсі 40.7 грн/дол, ця сума перевищувала 53,6 млрд доларів.
‼️Тобто наступного року МІНУС 3.6 МІЛЬЯРДИ доларів.
🤯Це тоді, коли русня збільшила свій військовий бюджет до рекордних 142 мільярдів доларів.
🤷‍♂️І так, додаткові 237 мільярдів гривень, які пропонувала Європейська солідарність перенаправити на оборону з інших видатків - це і було те реальне ЗБІЛЬШЕННЯ оборонного бюджету, від якого відмовилась шобла Зеленського, щоб було на чому далі красти. А це, на хвилиночку, більше 5 мільярдів доларів.

https://t.me/zelenicholovichky/10607
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19.11.2024 17:12 Ответить
Зеленський- це той тип людини, яка при невдачах каже ВОНИ, а при успіхах каже Я і МИ. Це по перше, А по друге в данному випадку навіть не МИ , а при Порошенку було розроблено Нептун, і преше влучання у крейсер Москва були ше у 22 році, і теж завдяки йому. Хай краще зеленський роскаже як він закрив фінанссування і зупинив розвиток усіх ракетних програм у 2019 році, а не хвалиться чужими досягненнями і не намагається іх приписати собі......
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19.11.2024 17:54 Ответить
СЛУШАЙ ЗЕЛЯ СДЕЛАЙ ПАРУ ТРОЙКУ РАКЕТ ДА **** ПУТИНА И КОНЕЦ ИСТОРИИ !)
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20.11.2024 08:07 Ответить
Большим Нептуном по зе піаніно.....
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20.11.2024 13:47 Ответить
 
 