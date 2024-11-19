Ми зробили довгі "Нептуни", є перші ураження, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про ракетну програму України.

Про це він заявив під час представлення Плану стійкості України у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вже робить максимум, щоб наростити своє власне виробництво гармат та артилерійських снарядів і виробництво у співпраці з нашими партнерами. В цьому році ми вже виробили понад 2,5 млн мінометних пострілів та снарядів до нашої артилерії, калібрів від 60 до 155 мм. Нарощуємо це виробництво", - зазначив президент.

За словами Зеленського, також нарощується все, що стосується дронів.

"Наступного року Україна виробить щонайменше 30 тис. далекобійних дронів. ... Поставлено завдання виробити щонайменше 3 тис. крилатих ракет та ракет-дронів. Так само як і цьогоріч, наступного року ми повністю виконаємо цілі по виробництво та постачанню усіх типів дронів. ... Щодо ракетної програми, багато хто вже запам'ятав, передусім росіяни, наші українські "Нептуни". Але ми зробили ще довгі "Нептуни". І вже сама назва свідчить про завдання, і вже є перші ураження", - додав глава держави.

"План стійкості України"

19 листопада президент Володимир Зеленський презентував у Раді "План стійкості" України, який складається з 10 пунктів.

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