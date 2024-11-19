Ми зробили довгі "Нептуни", є перші ураження, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів про ракетну програму України.
Про це він заявив під час представлення Плану стійкості України у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
"Україна вже робить максимум, щоб наростити своє власне виробництво гармат та артилерійських снарядів і виробництво у співпраці з нашими партнерами. В цьому році ми вже виробили понад 2,5 млн мінометних пострілів та снарядів до нашої артилерії, калібрів від 60 до 155 мм. Нарощуємо це виробництво", - зазначив президент.
За словами Зеленського, також нарощується все, що стосується дронів.
"Наступного року Україна виробить щонайменше 30 тис. далекобійних дронів. ... Поставлено завдання виробити щонайменше 3 тис. крилатих ракет та ракет-дронів. Так само як і цьогоріч, наступного року ми повністю виконаємо цілі по виробництво та постачанню усіх типів дронів. ... Щодо ракетної програми, багато хто вже запам'ятав, передусім росіяни, наші українські "Нептуни". Але ми зробили ще довгі "Нептуни". І вже сама назва свідчить про завдання, і вже є перші ураження", - додав глава держави.
"План стійкості України"
19 листопада президент Володимир Зеленський презентував у Раді "План стійкості" України, який складається з 10 пунктів.
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Якщо ми не змінимося і не перестанемо бути палаючим балаганом, у якому групи клоунів борються за владу, забувши про пожежний вентиль, то нам п*здец.
Шановна пані Ірина Іра, навіть у футболі, коли гравець не показує тих результатів на полі, які від нього потрібні, то проводиться його зщаміна, чи в нас немає інших і тільки Володя Боневтіке має добивати все, до чого доторкнеться?
Балістичні ракети поділялися на міжконтинентальні (понад 5000 км), середньої (від 500 до 5000 км) та малої (від 150 до 500 км) дальності.
Договір набув чинності 1 червня 1988 року. Договір вперше в історії дозволив ліквідувати цілий клас озброєнь: сторони зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1000-5500 км) та меншої (від 500 до 1000 км) дальності, а також не виробляти, не випробовувати та не розгортати ракети у майбутньому.
Після кількох взаємних звинувачень у порушенні ДРСМД сторони у лютому 2019 року заявили про зупинення дотримання своїх зобов'язань за Договором. 2 серпня 2019 року Договір остаточно припинив свою дію.
За договором Україна теж не повинна мати та розробляти
ракети малої (від 150 до 500 км.) дальності.
З 3 серпня 2019 року по 24 лютого 2022 року йо Й го багато ракет дальністю 150-500 км можна було зробити ?
маючи таких як В'ячеслав Богуслаєв у "Мотор Січі" та інших як Ви помічників, які тільки гадять у гугл-ефірі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 6 березня 2019 року на засіданні РНБО Президент України Петро Порошенко висловив чітку позицію України щодо підтримки США у їхньому рішенні про вихід з ДРСМД та зазначив, що Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у тому числі відповідне ракетне озброєння. А саме: конструкторські бюро і українська оборонна промисловість отримали завдання на розроблення високоточних ракет підвищеного радіуса дії, які здатні вражати цілі далеко в тилу ворога. Оскільки Верховна Рада України ніколи не ратифікувала зазначену угоду, Україна неухильно дотримувалась положень ДРСМД фактично на добровільній основі.
З 3 серпня 2019 року по 24 лютого 2022 року йо Й го багато ракет дальністю 150-500 км можна було зробити ? Реєстрація: 19.10.2024 - ми б мали тих тисячі ракет....
- створив їх Коростельов.
- запустили проект до реалізації Турчинов, Пашинський, Парубій.
- виробництво розпочав і розгорнув Порошенко.
- загальмував майже всі проекти Коростельова у 2019 і до 2022р. Зеленський.
і не було б стільки зруйнованих міст і сіл в нашій країні 🙁
Рашисти зі своєю візантійською політикою інтригують за лаштунками . В них тактика -« головне пообіцять і щоб повірили» . А далі тількі лохи ( европейці) дотримуються .
За рахунок чого тупі мешканці болот розповзались на 1/6 суші? Завдяки обману , вони обманювали усіх і завжди . І тому знищіли велику кількість народів даже на 1/6 .
Ну, хіба не влучно сказано?!
ДумайТЕ!
У 2023 році Сили оборони використали 3 млн артилерійських снарядів. Половина з них склали ********** калібру 155 мм.
Джерело:
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 724 050 російських загарбників. Джерело:
Щось не складається, невже усі ці млн мін та снарядів витрачаються даремно?
Яка краса.
що він готовий на бескінечну війну з кацапами ,
тільки щоб виборів в країні не було 😕
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0UduM7A52sg3aGgNaDfrLovYLxWT25mWp7QMBzonSsn2KpYJEkgDQXjWjVrrq5Qpel 3 ч. ·
Я поставив завдання зробити 3 000 крилатих ракет, - Зеленський.
Вірю. В те, що поставив завдання вірю. Більше того, як пам'ятаю, як він поставив завдання побудувати фортифікації. І я бачив, як їх побудували. Особливо біля Вовчанська чи за Авдіївкою. Тому впевненний, що президент справді поставив завдання і ці ракети будуть збиратися серед 1 мільярда дерев, використовуючи 1 гігават електрогенерації, а за всім процесом будуть спостерігати 1 мільйон дронів. Вірю. Чому мені не вірити? Президент завжди робить те, що каже. Ну, майже завжди. Тому, поки процес йде, то я піду і з'їм травневі шашлики. А чому ні?
Але найбільше мені сподобалося те, що Зеленський анонсував Міністерство об'єднання українців. Варто його назвати Міністерство об'єднання БІЛЬШОСТІ українців. Тоді скорочено це буде - МінОБЄБУ. І це буде відповідати сенсу. А якщо його очолить Безугла, Тищенко, Арахамія чи Єрмак, то це допоможе ще більше об'єднатися українцям, бо щира ненависть до цих осіб справді об'єднує більшість українців.
Але зважайте на два моменти: сектор безпеки і оборони - це не лише армія, не тільки ЗСУ. Це і поліція, ДБР, БЕБи та інші силовики, яким на відміну від військових зарплати підвищили!
Другий момент - курс на 2025 рік закладений на рівні 45 грн за долар.
У 2025 році на оборону виділили трохи менше 50 млрд доларів. А в 2024 році, при закладеному курсі 40.7 грн/дол, ця сума перевищувала 53,6 млрд доларів.
‼️Тобто наступного року МІНУС 3.6 МІЛЬЯРДИ доларів.
🤯Це тоді, коли русня збільшила свій військовий бюджет до рекордних 142 мільярдів доларів.
🤷♂️І так, додаткові 237 мільярдів гривень, які пропонувала Європейська солідарність перенаправити на оборону з інших видатків - це і було те реальне ЗБІЛЬШЕННЯ оборонного бюджету, від якого відмовилась шобла Зеленського, щоб було на чому далі красти. А це, на хвилиночку, більше 5 мільярдів доларів.
https://t.me/zelenicholovichky/10607