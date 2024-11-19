Україна має далекобійні можливості для ударів по РФ. Тепер у нас є ATACMS, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS.

Про це він заявив на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

У президента запитали, чи правдива інформація про те, що ЗСУ завдали ударів по складу боєприпасів у Брянської області РФ за допомогою американських ракет ATACMS.

Зеленський відповів, що не озвучуватиме жодних деталей щодо цих новин, але підтвердив, що до наявного озброєння для ударів по РФ додалися ATACMS.

В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва. У нас тепер є довгі "Нептуни", і не один. І тепер у нас є ATACMS, і ми все це будемо використовувати", - сказав глава держави.

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Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійнимиракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнитьплани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

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