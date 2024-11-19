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Україна має далекобійні можливості для ударів по РФ. Тепер у нас є ATACMS, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський про удари  ATACMS по Росії

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати дозволили Україні завдавати ударів по території РФ балістичними ракетами ATACMS. 

Про це він заявив на пресконференції з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

У президента запитали, чи правдива інформація про те, що ЗСУ завдали ударів по складу боєприпасів у Брянської області РФ за допомогою американських ракет ATACMS.

Зеленський відповів, що не озвучуватиме жодних деталей щодо цих новин, але підтвердив, що до наявного озброєння для ударів по РФ додалися ATACMS.

В України є далекобійні можливості, є далекобійні дрони власного виробництва. У нас тепер є довгі "Нептуни", і не один. І тепер у нас є ATACMS, і ми все це будемо використовувати", - сказав глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми зробили довгі "Нептуни", є перші ураження, - Зеленський. ВIДЕО 

Вибухи у Брянській області РФ

Раніше повідомлялось, що у ніч проти 19 листопада у Брянській області було уражено 67-й арсенал ГРАУ РФ, а в Ростовській області місцева влада повідомила про атаку безпілотників. Згодом Генштаб офіційно підтвердив, що уражено склад боєприпасів у Брянській області РФ.

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що після дозволу Байдена вперше в історії ЗС України завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США.

Дозвіл на удари по території РФ

Нагадаємо, чинний президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійнимиракетами ATACMS по території РФ.

CNN зазначило, що дозвіл Байдена бити далекобійними ракетами по РФ ускладнитьплани Трампа щодо перемир’я.

Видання Axios пише, що зняття Байденом обмежень на далекобійні удари стосується лише Курської області РФ.

МЗС Росії заявило, що використання Україною далекобійних ракет ATACMS для атак по російській території означатиме "пряму участь США та їхніх сателітів у бойових діях проти Росії".

Також читайте: Україна заслуговує на те, щоб 2025-й став роком миру, - Зеленський у Європарламенті

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) дозвіл (290) ракети (4021) українська зброя (175) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+21
Ваш хайп вже діставі.Напишете,коли попадете хоч кудись.Міст кримський стоіть, чонгарський працюе 24/7,снабжае кацапів всім,щоб нас вбивати.
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19.11.2024 17:58
+17
Далекобійні - це понад 1500 км.
300 км - це малої дальності.
Ну то таке. Якщо Ірьмак написав Зєлє "далекобійні", то слухаємо Ірьмака...
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19.11.2024 18:04
+9
В були б наші ракети , якби ти ракетну програму , яка була при Порошенко не закрив
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19.11.2024 18:05
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Ваш хайп вже діставі.Напишете,коли попадете хоч кудись.Міст кримський стоіть, чонгарський працюе 24/7,снабжае кацапів всім,щоб нас вбивати.
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19.11.2024 17:58 Відповісти
Ну сьогодні дійсно попали нормально так по складу зі зброєю. Питання в іншому, що це наші ракети, наші клоун прикрив ще до 2022
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19.11.2024 18:06 Відповісти
В 2019 закрив, в 2019.
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19.11.2024 18:09 Відповісти
не кажи гоп допоки не дали 1000 ракет
або "своє треба мати" - нептуни не гірші,
тіко треба значно більше за "і не один"
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19.11.2024 18:00 Відповісти
та их всего выпущено 3000).. их клепать надо в 3 смены!)
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19.11.2024 18:05 Відповісти
Нептунов при попередниках успели сделать штук 20-25. А потом клоуны все позакрывали. Ржачно вышло. Черный юмор.
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19.11.2024 18:08 Відповісти
наразі головний воєнний ворог США - @уйлостан
то шо Штатам шкода надати 1 тис. ракет задля знищення свого одвічного ворога?
при цьому ще й гешефт - самим нічого не треба робити - усе зробить ЗСУ
та й користь - вивільняться склади під нові ракети, відновиться виробництво - усе як хтів трамп
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19.11.2024 18:10 Відповісти
согласен конечно... про количество молчок, если не изменяет память у нас было около 1000 точек-у, которые в принципе не на что не повлияли...
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19.11.2024 18:56 Відповісти
Польза от Точек -У была просто колоссальная. Например они закрыли несколько вражеских аэродромов возле линии фронта. Расхреначили много командных пунктов и складов на передовой.
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20.11.2024 11:57 Відповісти
Нічого не дали і не дадуть, просто черговий висєр. І кацапи знають що не дадуть.
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19.11.2024 18:03 Відповісти
так вроде ж были ? или то 165 км?
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19.11.2024 18:03 Відповісти
Далекобійні - це понад 1500 км.
300 км - це малої дальності.
Ну то таке. Якщо Ірьмак написав Зєлє "далекобійні", то слухаємо Ірьмака...
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19.11.2024 18:04 Відповісти
В були б наші ракети , якби ти ракетну програму , яка була при Порошенко не закрив
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19.11.2024 18:05 Відповісти
тут, як кажуть, менше слів - більше діла. а то буде смішно, коли після всього піару нікуя не вразять.
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19.11.2024 18:09 Відповісти
нащо цей триндеж передчасний?? ну бісить, реально!
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19.11.2024 18:12 Відповісти
Це чмо буде постійно сцяти у вуха, годувати якимось надіями, насправді воно не збирається рішуче діяти з руснею. З іншого боку воно просто говоряча голова, підсадной, [ще і нелигітимний ]- працює на укро. олігархат, і міжнародну мафію.
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19.11.2024 18:19 Відповісти
Перш за все він артист розмовного жанру. От і робить те, що вміє. Краще би і робив, а не ліз у президенти
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19.11.2024 18:27 Відповісти
артист з гундосого клована ніякий
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19.11.2024 18:38 Відповісти
А думаєте , що хтось з ним сильно радився? Дали копняка під зад -Вперед !! Ні "Цей" так іншого розкрутили би .
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19.11.2024 18:44 Відповісти
це ті шо в старконі три дні детонували чи то вже нові підвезли ...
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19.11.2024 18:22 Відповісти
Зеленский только вчера вычитывал Байдена, за анонс по Атакамс.
Наверное, Зеля хотел первым это анонсировать, но Байден опередил, сорвав пиар нашему президенту. Мол, надо было сначала применитиь ракеты, а потом говорить о разрешении.
А сегодня что? На весь мир - у нас есть Атакамс.
Ну, кто тебя тянет за язык? Хорошо, что не сказал, где они складируются...
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19.11.2024 18:23 Відповісти
Хто б ще зашив тобі рота, бидло зелене! Краще би щодня вибачався перед українцями за шашлики
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19.11.2024 18:25 Відповісти
Так і в рашки є далекобійні можливості для ударів по Україні. Так що це палка з двома кінцями ,та й наше ППО не в найкращому стані.
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19.11.2024 18:29 Відповісти
А хіба їх щось раніше стримувало.Як стріляли 3 роки так і стріляють.
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19.11.2024 18:33 Відповісти
Так порівняйте обстріли по Сумщині до Курської авантюри і тепер .
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19.11.2024 18:56 Відповісти
Тепер вже знову є тема про щось мусолити тиждень на "Вовафоні"
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19.11.2024 18:32 Відповісти
Да какая разнітса, у вави щось є, він це називає далекобійне, по піаніно бʼє і добре
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19.11.2024 18:39 Відповісти
Порахував я ,що до 25 січня менше 100днів))А цілей то понад 200)Може в день хоч по 3 різних треба лупашити,га?
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19.11.2024 18:46 Відповісти
Зеденок, лучше расскажи, как ты просился на саммит 20-ки, а Лулу послал бубу нах))).
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19.11.2024 18:47 Відповісти
Now I Have A Machine Gun. Ho Ho Ho.
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19.11.2024 18:59 Відповісти
Так, Україна має і «довгі Нептуни», і «плюс 100 ракет»(якихось), і Паляниці…
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19.11.2024 19:14 Відповісти
Чому вони лежать, а не летять, Вова»?
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19.11.2024 19:15 Відповісти
Поки що Україна має довгий язик преза.
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19.11.2024 20:01 Відповісти
Дописувачі мріють бути президентом вирішать в момент всі проблеми
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19.11.2024 20:08 Відповісти
Боневтіке Потужний Стійкий, де наші "Нептуни"? Де наші "Вільхи"? Де наші "Сапсан-Грім 2"? Ті ракети, які ще створили при президенстві Порошенко. Про твої і не запитуємо, бо в тебе був тільки асфаот і марафон і 5 років пробігли, як твоя слава у 2019 році.
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19.11.2024 20:40 Відповісти
Кому цікаво: Класифікація ракет по дальності
За характером вирішуваних завдань та дальності дії ракети класифікують:
Тактичні ракети (з дальністю до 150 км);
Оперативно-тактичні ракети (з дальністю до 500 км);
Оперативні або КР малої дальності (дальність 500-1000 км);
Стратегічні КР середньої дальності (дальність 1000-5500 км);
Стратегічні міжконтинентальні КР (дальність більше 5500 км)
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19.11.2024 21:22 Відповісти
 
 