Україна заслуговує на те, щоб 2025-й став роком миру, - Зеленський у Європарламенті

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський взяв участь у позачерговому пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому 1000 днів від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив Офіс глави держави, передає Цензор.НЕТ.

У своєму зверненні Зеленський подякував ЄС за постійну підтримку, закликав не забувати, що об’єднана сила Європи більша за Путіна, та наголосив, що Захід "може підштовхнути Росію до справедливого миру".

"Якщо ми змогли запобігти руйнації європейського способу життя, то ми, безсумнівно, зможемо підштовхнути Росію до справедливого миру. Саме миру ми прагнемо найбільше. Два роки тому ми запропонували Формулу миру, і я вдячний усій Європі та кожному партнеру, який її підтримав... А єдиний, хто виступає проти неї, – це той, хто розпочав цю війну, це Росія. І ми мусимо схилити Росію до справедливого миру", - зазначив президент.

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Окремо глава держави зупинився на необхідності жорсткіших санкцій, особливо проти так званого "тіньового флоту" Росії, який перевозить сиру нафту та нафтопродукти в обхід чинних обмежень.

Якщо хтось у Європі думає, що може продати Москві Україну або будь-яку іншу країну, як-от країни Балтії, Балкани, Грузію чи Молдову, і отримати щось натомість, нехай пригадає цю просту істину: неможливо знайти спокій у водах під час шторму. Мусимо зробити все, щоб закінчити цю війну – чесно і справедливо. Разом. Тисяча днів війни – це величезний виклик. Величезний. Україна заслуговує на те, щоб наступний рік став роком миру", - наголосив Зеленський.

Більшість лідерів політичних груп Європарламенту, що виступали на засіданні, підтвердили свою тверду підтримку України, закликавши керівництво ЄС надати Україні необхідну зброю для перемоги у війні, зокрема системи протиповітряної оборони, ракети дальнього радіусу дії, танки й безпілотники.

"Будь-який справжній мир повинен будуватися на принципі "нічого про Україну без України", - додала президента Європарламенту Роберта Мецола.

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