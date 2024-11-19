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Новини Війна
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Україна заслуговує на те, щоб 2025-й став роком миру, - Зеленський у Європарламенті

Зеленський виступив у Європарламенті 19 листопада

У вівторок, 19 листопада, президент України Володимир Зеленський взяв участь у позачерговому пленарному засіданні Європарламенту, присвяченому 1000 днів від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив Офіс глави держави, передає Цензор.НЕТ.

У своєму зверненні Зеленський подякував ЄС за постійну підтримку, закликав не забувати, що об’єднана сила Європи більша за Путіна, та наголосив, що Захід "може підштовхнути Росію до справедливого миру".

"Якщо ми змогли запобігти руйнації європейського способу життя, то ми, безсумнівно, зможемо підштовхнути Росію до справедливого миру. Саме миру ми прагнемо найбільше. Два роки тому ми запропонували Формулу миру, і я вдячний усій Європі та кожному партнеру, який її підтримав... А єдиний, хто виступає проти неї, – це той, хто розпочав цю війну, це Росія. І ми мусимо схилити Росію до справедливого миру", - зазначив президент. 

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Окремо глава держави зупинився на необхідності жорсткіших санкцій, особливо проти так званого "тіньового флоту" Росії, який перевозить сиру нафту та нафтопродукти в обхід чинних обмежень.

Якщо хтось у Європі думає, що може продати Москві Україну або будь-яку іншу країну, як-от країни Балтії, Балкани, Грузію чи Молдову, і отримати щось натомість, нехай пригадає цю просту істину: неможливо знайти спокій у водах під час шторму. Мусимо зробити все, щоб закінчити цю війну – чесно і справедливо. Разом. Тисяча днів війни – це величезний виклик. Величезний. Україна заслуговує на те, щоб наступний рік став роком миру", - наголосив Зеленський. 

Більшість лідерів політичних груп Європарламенту, що виступали на засіданні, підтвердили свою тверду підтримку України, закликавши керівництво ЄС надати Україні необхідну зброю для перемоги у війні, зокрема системи протиповітряної оборони, ракети дальнього радіусу дії, танки й безпілотники.

"Будь-який справжній мир повинен будуватися на принципі "нічого про Україну без України", - додала президента Європарламенту Роберта Мецола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мецола у 1000 днів війни РФ: Ми продовжимо підтримувати Україну сьогодні, завтра і щодня, скільки буде потрібно

Автор: 

Європарламент (1045) Зеленський Володимир (23790)


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Топ коментарі
+13
Воювати готуйся далі, скотиняка прострочена та неголена, а ти тільки крадеш та 3,14...ш всяку куйню, цап смердючий.
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19.11.2024 17:15
+9
Треба ще зробити рік перевірки достовірності допінг аналізу у 2019 та результатів мародерства з 2019
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19.11.2024 17:19
+7
Україна заслуговує щоб 2025тий став роком очищення від зеленої шелупоні.
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19.11.2024 17:27
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Воювати готуйся далі, скотиняка прострочена та неголена, а ти тільки крадеш та 3,14...ш всяку куйню, цап смердючий.
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19.11.2024 17:15 Відповісти
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19.11.2024 17:16 Відповісти
Треба ще зробити рік перевірки достовірності допінг аналізу у 2019 та результатів мародерства з 2019
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19.11.2024 17:19 Відповісти
Президент, якого ми заслуговуємо, *****.
Спеціально для Боневтіка Оманського: хорошими хлопцями бути занадто мало, ху@@лу похєр на що ми там заслуговуємо в 2025 році. Розповідями що ми хороші і нас не треба бити перемогу над кацапами не добудемо. І нагадую, до речі, 2024 рік Осел-бідоносець в новорічному гундосіку проголосив «переломним».
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19.11.2024 17:23 Відповісти
У нього сьогодні особливо щедрий словесний понос
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19.11.2024 17:26 Відповісти
Мабуть істерика бо побачив карикатуру на себе у Таймс. Да і Бразилия послала його у сраку з його намаганням попасти на G20.
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19.11.2024 17:40 Відповісти
Україна заслуговує щоб 2025тий став роком очищення від зеленої шелупоні.
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19.11.2024 17:27 Відповісти
А де це в нас був "європейський спосіб життя " - в Кончі-Заспі і Козині ?
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19.11.2024 17:30 Відповісти
Одні соплі і слюні !!!
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19.11.2024 17:37 Відповісти
Україна заслуговує на те , щоб 2025 рік став роком без зеленського . Вова іди геть !
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19.11.2024 18:14 Відповісти
Європарламент,де наш мир!!!Як жегидко віж цього піздабольства пафосного та порожнього
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19.11.2024 18:18 Відповісти
Зуйло-міротворець призвів до війни, забезпечив перевагу кацапні на початкових етапах і зараз таємно сприяє ***** виконуючи всі розпорядження агента єрмака. Війна має і буде продовжуватись в різних формах до розпаду **********. Доки існує ********* там завжди знайдеться чергове імперськи-******* ***** яке буде виконувати розпорядження китайських хазяїв. За будь якого закінчення війни виграш планує отримати Китай.
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19.11.2024 18:27 Відповісти
2030-й рік , листопад, вечірній відосик зе :

Шановні Українці, сьогодні настав 3000-й день війни.

Впевнений, що 2031-рік стане вирішальним роком війни .

Для цього треба, щоб країни Заходи всього лиш навсього ...
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19.11.2024 18:43 Відповісти
Настав час презентувати "План Миру 2025"!
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19.11.2024 18:48 Відповісти
Чел все просрал, а теперь хочет закрепить успехи Путина пока экономика последнего окончательно не посыпалась.
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19.11.2024 18:52 Відповісти
 
 