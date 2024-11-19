Украина заслуживает того, чтобы 2025-й стал годом мира, - Зеленский в Европарламенте
Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие во внеочередном пленарном заседании Европарламента, посвященном 1000 дней от начала полномасштабной войны.
Об этом сообщил Офис главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В своем обращении Зеленский поблагодарил ЕС за постоянную поддержку, призвал не забывать, что объединенная сила Европы больше Путина, и подчеркнул, что Запад "может подтолкнуть Россию к справедливому миру".
"Если мы смогли предотвратить разрушение европейского образа жизни, то мы, несомненно, сможем подтолкнуть Россию к справедливому миру. Именно мира мы хотим больше всего. Два года назад мы предложили Формулу мира, и я благодарен всей Европе и каждому партнеру, который ее поддержал... А единственный, кто выступает против нее, - это тот, кто начал эту войну, это Россия. И мы должны склонить Россию к справедливому миру", - отметил президент.
Отдельно глава государства остановился на необходимости более жестких санкций, особенно против так называемого "теневого флота" России, который перевозит сырую нефть и нефтепродукты в обход действующих ограничений.
Если кто-то в Европе думает, что может продать Москве Украину или любую другую страну - например, страны Балтии, Балканы, Грузию или Молдову, и получить что-то взамен, пусть вспомнит эту простую истину: невозможно найти покой в водах во время шторма. Мы должны сделать все, чтобы закончить эту войну - честно и справедливо. Вместе. Тысяча дней войны - это огромный вызов. Огромный. Украина заслуживает того, чтобы следующий год стал годом мира", - подчеркнул Зеленский.
Большинство лидеров политических групп Европарламента, выступавших на заседании, подтвердили свою твердую поддержку Украины, призвав руководство ЕС предоставить Украине необходимое оружие для победы в войне, в частности, системы противовоздушной обороны, ракеты дальнего радиуса действия, танки и беспилотники.
"Любой настоящий мир должен строиться на принципе "ничего об Украине без Украины", - добавила президента Европарламента Роберта Мецола.
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Шановні Українці, сьогодні настав 3000-й день війни.
Впевнений, що 2031-рік стане вирішальним роком війни .
Для цього треба, щоб країни Заходи всього лиш навсього ...