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Новости Война
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Украина заслуживает того, чтобы 2025-й стал годом мира, - Зеленский в Европарламенте

Зеленський виступив у Європарламенті 19 листопада

Во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский принял участие во внеочередном пленарном заседании Европарламента, посвященном 1000 дней от начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил Офис главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В своем обращении Зеленский поблагодарил ЕС за постоянную поддержку, призвал не забывать, что объединенная сила Европы больше Путина, и подчеркнул, что Запад "может подтолкнуть Россию к справедливому миру".

"Если мы смогли предотвратить разрушение европейского образа жизни, то мы, несомненно, сможем подтолкнуть Россию к справедливому миру. Именно мира мы хотим больше всего. Два года назад мы предложили Формулу мира, и я благодарен всей Европе и каждому партнеру, который ее поддержал... А единственный, кто выступает против нее, - это тот, кто начал эту войну, это Россия. И мы должны склонить Россию к справедливому миру", - отметил президент.

Также читайте: Мецола на 1000 дней войны РФ: Мы продолжим поддерживать Украину сегодня, завтра и каждый день, сколько потребуется

Отдельно глава государства остановился на необходимости более жестких санкций, особенно против так называемого "теневого флота" России, который перевозит сырую нефть и нефтепродукты в обход действующих ограничений.

Если кто-то в Европе думает, что может продать Москве Украину или любую другую страну - например, страны Балтии, Балканы, Грузию или Молдову, и получить что-то взамен, пусть вспомнит эту простую истину: невозможно найти покой в водах во время шторма. Мы должны сделать все, чтобы закончить эту войну - честно и справедливо. Вместе. Тысяча дней войны - это огромный вызов. Огромный. Украина заслуживает того, чтобы следующий год стал годом мира", - подчеркнул Зеленский.

Большинство лидеров политических групп Европарламента, выступавших на заседании, подтвердили свою твердую поддержку Украины, призвав руководство ЕС предоставить Украине необходимое оружие для победы в войне, в частности, системы противовоздушной обороны, ракеты дальнего радиуса действия, танки и беспилотники.

"Любой настоящий мир должен строиться на принципе "ничего об Украине без Украины", - добавила президента Европарламента Роберта Мецола.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европарламент требует более жестких санкций против "теневого флота" РФ, - резолюция

Автор: 

Европарламент (1795) Зеленский Владимир (20234)


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Топ комментарии
+13
Воювати готуйся далі, скотиняка прострочена та неголена, а ти тільки крадеш та 3,14...ш всяку куйню, цап смердючий.
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19.11.2024 17:15
+9
Треба ще зробити рік перевірки достовірності допінг аналізу у 2019 та результатів мародерства з 2019
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19.11.2024 17:19
+7
Україна заслуговує щоб 2025тий став роком очищення від зеленої шелупоні.
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19.11.2024 17:27
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Воювати готуйся далі, скотиняка прострочена та неголена, а ти тільки крадеш та 3,14...ш всяку куйню, цап смердючий.
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19.11.2024 17:15 Ответить
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19.11.2024 17:16 Ответить
Треба ще зробити рік перевірки достовірності допінг аналізу у 2019 та результатів мародерства з 2019
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19.11.2024 17:19 Ответить
Президент, якого ми заслуговуємо, *****.
Спеціально для Боневтіка Оманського: хорошими хлопцями бути занадто мало, ху@@лу похєр на що ми там заслуговуємо в 2025 році. Розповідями що ми хороші і нас не треба бити перемогу над кацапами не добудемо. І нагадую, до речі, 2024 рік Осел-бідоносець в новорічному гундосіку проголосив «переломним».
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19.11.2024 17:23 Ответить
У нього сьогодні особливо щедрий словесний понос
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19.11.2024 17:26 Ответить
Мабуть істерика бо побачив карикатуру на себе у Таймс. Да і Бразилия послала його у сраку з його намаганням попасти на G20.
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19.11.2024 17:40 Ответить
Україна заслуговує щоб 2025тий став роком очищення від зеленої шелупоні.
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19.11.2024 17:27 Ответить
А де це в нас був "європейський спосіб життя " - в Кончі-Заспі і Козині ?
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19.11.2024 17:30 Ответить
Одні соплі і слюні !!!
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19.11.2024 17:37 Ответить
Україна заслуговує на те , щоб 2025 рік став роком без зеленського . Вова іди геть !
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19.11.2024 18:14 Ответить
Європарламент,де наш мир!!!Як жегидко віж цього піздабольства пафосного та порожнього
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19.11.2024 18:18 Ответить
Зуйло-міротворець призвів до війни, забезпечив перевагу кацапні на початкових етапах і зараз таємно сприяє ***** виконуючи всі розпорядження агента єрмака. Війна має і буде продовжуватись в різних формах до розпаду **********. Доки існує ********* там завжди знайдеться чергове імперськи-******* ***** яке буде виконувати розпорядження китайських хазяїв. За будь якого закінчення війни виграш планує отримати Китай.
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19.11.2024 18:27 Ответить
2030-й рік , листопад, вечірній відосик зе :

Шановні Українці, сьогодні настав 3000-й день війни.

Впевнений, що 2031-рік стане вирішальним роком війни .

Для цього треба, щоб країни Заходи всього лиш навсього ...
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19.11.2024 18:43 Ответить
Настав час презентувати "План Миру 2025"!
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19.11.2024 18:48 Ответить
Чел все просрал, а теперь хочет закрепить успехи Путина пока экономика последнего окончательно не посыпалась.
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19.11.2024 18:52 Ответить
 
 