Европарламент требует более жестких санкций против "теневого флота" РФ, - резолюция

Европейский парламент в четверг, 14 ноября, принял резолюцию с требованием введения целевых санкций против так называемого теневого флота России.

Этот флот состоит из старых танкеров, часто без страховки и с неопределенным владельцем. Россия использует его для экспорта своей сырой нефти и нефтепродуктов, несмотря на международные санкции, наложенные ЕС и странами Большой семерки (G7), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Теневой флот" позволяет России получать деньги, которые подпитывают ее незаконную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

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И во-вторых, старые танкеры создают риски экологических катастроф, включая серьезные нефтяные разливы в территориальных водах Евросоюза.

Европарламент призывает исполнительную власть Евросоюза ввести более серьезные целевые меры против этих судов, их владельцев, операторов и других причастных лиц в следующих пакетах санкций.

Также в резолюции содержится призыв к ЕС и странам G7 усилить выполнение установленного ими "потолка" цен на российскую морскую нефть ($60 за баррель) и полностью запретить импорт российских ископаемых видов топлива.

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Депутаты требуют также санкций против судов, которые заходят в воды Евросоюза без страховки, и призывают усилить контроль над судами в территориальных водах ЕС с помощью дронов, спутников и целевых инспекций.