Європарламент закликав зменшити газову залежність від Азербайджану через репресії

Депутати Європейського парламенту ухвалили резолюцію, що засуджує репресії влади Азербайджану проти журналістів, громадських активістів та правозахисників, а також закликає країни Євросоюзу зменшити залежність від поставок азербайджанського газу.

Про це йдеться в повідомленні Європейського парламенту, передає Укрінформ.

"В ухваленій сьогодні резолюції члени Європейського парламенту засудили довгострокові репресії азербайджанського режиму проти активістів, журналістів, опозиційних лідерів та інших людей, зокрема громадян ЄС, які помітно посилилися напередодні 29 Конференції ООН з кліматичних змін (COP29), що має відбутися в Баку з 11 по 22 листопада. Депутати наголосили, що порушення прав людини в Азербайджані є несумісними із його статусом країни-господарки цієї кліматичної конференції", – сказано в повідомленні.

Європарламент також закликав владу в Баку зупинити всі форми репресій в Азербайджані та за його межами і звільнити людей, які були свавільно ув'язнені за політично мотивованими обвинуваченнями.

У резолюції Європарламенту міститься також заклик зменшити залежність ЄС від поставок азербайджанського газу.

"Вказуючи на порушення прав людини з боку Азербайджану, а також на ймовірність того, що збільшений імпорт газу з Азербайджану до ЄС може бути, натомість, компенсований для Баку імпортом російського газу, члени Європейського парламенту закликали покласти край залежності ЄС від експорту газу з Азербайджану. Вони також попросили Європейську Комісію призупинити дію меморандуму 2022 року про порозуміння та стратегічне партнерство у сфері енергії між ЄС і Азербайджаном", – сказано в документі.

"За" ухвалення цієї резолюції проголосували 453 депутати Європарламенту, "проти" – 31, ще 89 депутатів утрималися.

Раніше єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Єврокомісія не бере участі в обговорені можливості поставок азербайджанського газу до ЄС через Україну замість російського та не отримувала від Азербайджану запитів про прокачування додаткових обсягів газу.

До того Сімсон також запевнила, що Європейський союз готовий до повного припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну?

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що нібито Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

Водночас серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Алексеєм Міллером.

У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ із Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника, який купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну.