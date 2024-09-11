Євросоюз не веде перемовин про транзит газу з Азербайджану через Україну замість російського, – єврокомісарка

Єврокомісія не бере участі в обговорені можливості постачання азербайджанського газу до ЄС через Україну замість російського та не отримувала від Азербайджану запитів про прокачування додаткових обсягів газу.

Про це єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила на пресконференції у Брюсселі, передає Укрінформ.

"Європейські компанії вже зараз отримують азербайджанський газ через турецький маршрут. Єврокомісія проводить уважний моніторинг повідомлень про потенційний імпорт газу з Азербайджану маршрутом через Україну. Ми не беремо участі у цих обговореннях і не отримували запитів від азербайджанців щодо додаткового обсягу газу понад той обсяг, який вже вони постачають для європейських компаній через наявні маршрути", – заявила Сімсон.

Вона зауважила, що ЄС будує свою енергетичну політику на основі програми RepowerEU, яка передбачає прискорення розвитку відновлювальних джерел енергії, диверсифікацію шляхів постачання енергоресурсів та завершення процесу повної відмови від споживання російського викопного пального.

"Разом із країнами-членами ми готуємося до завершення контракту про транзит російського газу через Україну. Ми робимо це вже кілька місяців, а підготовку до цього розпочали ще два роки тому", – додала Сімсон.

Як повідомлялося, Кадрі Сімсон також заявила, що Європейський союз готовий до повного припинення транзиту російського газу українською газотранспортною системою після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну?

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що нібито Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

Водночас серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.

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У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника, який купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну.