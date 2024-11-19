Мецола на 1000 дней войны РФ: Мы продолжим поддерживать Украину сегодня, завтра и каждый день, сколько потребуется

Президент Европейского парламента Роберта Мецола во время внеочередного заседания Европейского парламента по случаю 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину заверила в продолжении поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С тех пор, как Россия развязала свое жестокое вторжение в Украину, прошло 1000 дней террора, страданий и невероятных потерь. 1000 дней мужества, стойкости и несокрушимого духа. В течение 1000 дней народ Украины и вы, президент Зеленский, показывали миру, как выглядит настоящая храбрость. Вы выстояли, отказавшись сломаться. Ваш народ - вдохновение для всех, кто ценит свободу во всем мире. И вот уже 1000 дней этот Европейский парламент стоит бок о бок с народом Украины и его представителями в Верховной Раде, единый и непоколебимый. И мы продолжим поддерживать Украину, сегодня, завтра и каждый день, столько, сколько потребуется", - заявила Мецола.

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Кроме того, она подчеркнула, что война России - это "нападение не только на Украину, но и на порядок, основанный на правилах, нападение на наши ценности и на наш образ жизни". По ее словам, на карту поставлены мир, демократия и свобода.

"И мы знаем, какие жертвы несет украинский народ не только ради себя, но и ради всех нас. Я всегда буду гордиться тем, что этот парламент возглавил движение за поддержку Украины политической, финансовой, гуманитарной и военной помощью. И мы всегда будем стоять за мир. Настоящий мир, основанный на справедливости, достоинстве и принципе "ничего об Украине без Украины", - продолжила она.

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Также Мецола напомнила о введенных против России строгих санкциях и о призывах "пойти еще дальше, чтобы ударить по военной машине России".

"Вот почему мы были первыми, кто призывал к законному месту Украины в нашем Европейском Союзе. И вот почему мы были там, в Киеве, всего через несколько недель после начала вторжения. Сегодня мы посылаем ясное, простое сообщение. Мы с Украиной, к свободе, к настоящему миру. Столько, сколько потребуется. Слава Украине", - подытожила президент Европарламента.

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