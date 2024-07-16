Мецола после переизбрания на пост главы Европарламента: Украина остается первым вопросом в нашей повестке дня

Президент Европарламента Роберта Мецола, которую 16 июля переизбрали, заверила в продолжении поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Мы поняли, что никогда не сможем воспринимать демократию как нечто само по себе понятное. Мы увидели, что наши европейские ценности рассматриваются слишком многими как угроза... Агрессивная война России против суверенной Украины остается первым вопросом в нашей повестке дня", - подчеркнула она.

Руководитель Европарламента напомнила, что посетила Киев в начале полномасштабного вторжения РФ.

"Этот визит дал новый импульс нашему парламенту, новую популярность и влияние. Это помогло привлечь внимание политиков к необходимости поддержки Украины, и люди полагаются на нас, чтобы мы продолжали светить так ярко, насколько это возможно. От нас будут требовать большего. Мы должны быть готовы выйти за рамки того, что кажется удобным, и сделать то, что необходимо", - добавила Мецола.

Она объяснила, что парламент делает это потому, что "Европа должна стоять за свободу".

"За мир - настоящий мир со справедливостью, достоинством и свободой. Потому что в Европе мы понимаем, как преодолеть, казалось бы, невозможные разногласия", - подытожила глава Европарламента.

