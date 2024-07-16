Мецолу переизбрали главой Европарламента

Евродепутаты во время первого пленарного заседания в Страсбурге, 16 июля, переизбрали Роберту Мецолу на новый срок на посту президента Европейского парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.

Всего проголосовало 699 европарламентариев, из них 562 голоса отдали за Роберту Мецолу, а 61 голос - за Ирене Монтеро.

Мецола теперь будет исполнять обязанности председателя парламентского органа ЕС следующие два с половиной года. Ее могут переизбрать на еще столько же в январе 2027 года.

В первой речи после избрания президент Европарламента пообещала бороться за "Европу для всех" и отстаивать "идеалы, которые порой воспринимаются как должное".

"Я здесь, чтобы попросить вашего доверия и вашего голоса, чтобы позволить нам продолжать работать вместе в течение следующих двух с половиной лет", - отметила Мецола в первой речи.

Она также вспомнила Украину. По ее словам, Европа должна продолжать поддержку Киева в борьбе против российской агрессии.

