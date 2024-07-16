Мецолу переобрали Головою Європарламенту

Євродепутати під час першого пленарного засідання у Страсбурзі, 16 липня, переобрали Роберту Мецолу на новий термін на посаді президента Європейського парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

Всього проголосувало 699 європарламентарів, з них 562 голоси віддали за Роберту Мецолу, а 61 голос – за Ірене Монтеро.

Мецола тепер виконуватиме обов'язки голови парламентського органу ЄС наступні два з половиною роки. Її можуть переобрати на ще стільки ж у січні 2027 року.

У першій промові після обрання президентка Європарламенту пообіцяла боротися за "Європу для всіх" та відстоювати "ідеали, які часом сприймаються як належне".

"Я тут, щоб попросити вашої довіри і вашого голосу, щоб дозволити нам продовжувати працювати разом упродовж наступних двох з половиною років", – зазначила Мецола у першій промові.

Вона також згадала Україну. За її словами, Європа має продовжувати підтримку Києва в боротьбі проти російської агресії.

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