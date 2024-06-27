Мецола: Новий склад Європарламенту продовжить підтримку України

Новий склад Європейського парламенту збереже послідовність у підтримці України та у підтримці політики розширення ЄС.

Про це сьогодні у Брюсселі на пресконференції за підсумками спілкування з главами держав та урядів ЄС заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Саме так вона відповіла на запитання про те, чи буде новий парламент, в якому помітно посилилася присутність правих сил, надалі підтримувати боротьбу України проти агресії РФ та реформи самого ЄС в процесі його розширення.

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"Я доволі оптимістична, тож моя відповідь на обидва питання: так, якщо ми будемо бачити, що результати дозволять досягти картини, за якої буде утриманий проєвропейський "центр". Це буде випробувано протягом наступних кількох тижнів. Разом з цим, я не маю побоювань щодо жодного сповзання назад від зобов’язань, які були зроблені під час 9-го скликання Європарламенту", - зазначила Мецола.

Вона привітала безпекові зобов’язання, що були підписані сьогодні між ЄС і Україною, а також двосторонніх безпекових угод України з Литвою і Естонією.

За словами Мецоли, ці угоди, разом із погодженням на рівні лідерів ЄС порядку використання прибутків від заморожених російських активів в інтересах оборони України, ухвалення 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, початок переговорів з Україною і Молдовою щодо входження до ЄС є свідченням непохитної підтримки Євросоюзу на адресу України та його рішучості у зміцненні спільної безпеки. У цьому контексті розширення ЄС набуває великого геополітичного значення, додала вона.

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"Ми маємо відповісти на очікування, які європейці висловили під час виборів. Одним із ключових пріоритетів програми (розвитку. – Ред.) на наступні п’ять років є безпека… Наша підтримка для України має продовжуватися. Ми маємо також підвищити здатність Європи відповідати на кризи будь-якого роду, та зміцнити її стратегічну автономію. Ми також маємо наростити наші спроможності та зменшити фрагментацію нашої оборонної промисловості. Це, в свою чергу, пов’язано із посиленням нашої конкурентоспроможності, як в економічному, так і в політичному вимірах" - зауважила президентка Європейського парламенту.