Результати виборів до Європарламенту є обнадійливими, новий склад доволі проукраїнський, - "слуга народу" Мережко

Найбільше голосів набрала Європейська народна партія, парламентарі якої займають проукраїнську позицію.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Судячи з тих результатів, які ми зараз маємо, на основі екзитполів, вони мають доволі позитивний і обнадійливий вигляд. Чому? Тому що не виправдалося, по-перше, очікування, що буде такий тріумф украй правих і вкрай лівих сил, які пов'язують з Росією. Другий позитив полягає в тому, що найбільше голосів набрала Європейська народна партія, до якої, до речі, входять німецькі партії ХДС/ХСС, які в період повномасштабної агресії РФ проти України займають проукраїнську позицію. І це дало підставу Урсулі фон дер Ляєн (президент Європейської комісії 2019-2024 рр. - Ред.) заявити, що буде навіть сформована така широка проукраїнська коаліція в рамках європейського парламенту", - пояснив парламентар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія прем’єр-міністра Фіцо зазнала поразки на виборах до Європарламенту у Словаччині

За словами Мережка, німецькі крайні праві партії "трохи набрали голосів на підтримку, але це не критично".

"Наприклад, партія "Альтернатива для Німеччини" більше набрала, ніж такі наші союзники, як Партія зелених, на жаль. Але все одно якщо подивитися на розклад сил, на такі загальні розрахунки, там же (в Європарламенті. - ред.) - 720 місць. І якщо порахувати, скільки зайняли крайні праві і крайні ліві, то в сумі вони є в помітній меншості. Тобто якогось зсуву радикального не відбулося", - пояснив нардеп.

Також Мережко наголосив, що новий склад Європарламенту "доволі проукраїнський, і це полегшує нашу справу, полегшує можливості, підвищує можливості продовження надання допомоги і підтримки Україні".

Також читайте: Партія Орбана "Фідес" отримала найгірший результат за два десятиліття на виборах до Європарламенту