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Результати виборів до Європарламенту є обнадійливими, новий склад доволі проукраїнський, - "слуга народу" Мережко

Результати виборів до Європарламенту є обнадійливими для України

Найбільше голосів набрала Європейська народна партія, парламентарі якої займають проукраїнську позицію.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Судячи з тих результатів, які ми зараз маємо, на основі екзитполів, вони мають доволі позитивний і обнадійливий вигляд. Чому? Тому що не виправдалося, по-перше, очікування, що буде такий тріумф украй правих і вкрай лівих сил, які пов'язують з Росією. Другий позитив полягає в тому, що найбільше голосів набрала Європейська народна партія, до якої, до речі, входять німецькі партії ХДС/ХСС, які в період повномасштабної агресії РФ проти України займають проукраїнську позицію. І це дало підставу Урсулі фон дер Ляєн (президент Європейської комісії 2019-2024 рр. - Ред.) заявити, що буде навіть сформована така широка проукраїнська коаліція в рамках європейського парламенту", - пояснив парламентар.

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За словами Мережка, німецькі крайні праві партії "трохи набрали голосів на підтримку, але це не критично".

"Наприклад, партія "Альтернатива для Німеччини" більше набрала, ніж такі наші союзники, як Партія зелених, на жаль. Але все одно якщо подивитися на розклад сил, на такі загальні розрахунки, там же (в Європарламенті. - ред.) - 720 місць. І якщо порахувати, скільки зайняли крайні праві і крайні ліві, то в сумі вони є в помітній меншості. Тобто якогось зсуву радикального не відбулося", - пояснив нардеп.

Також Мережко наголосив, що новий склад Європарламенту "доволі проукраїнський, і це полегшує нашу справу, полегшує можливості, підвищує можливості продовження надання допомоги і підтримки Україні".

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Коментарі від зє-шобли не цікаві, почекаємо на більш кваліфіковані огляди.
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10.06.2024 12:07 Відповісти
Яка огидна пика, ще б ******** вишиванку натягнув,- от тоді прямо таки від нього аж повіяло б... можливо навіть проукраїнськістю 😝😝😝😝😝😜🤪
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10.06.2024 12:10 Відповісти
"Слуга народу"-це звучить вже,як матюк)
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10.06.2024 12:19 Відповісти
Мережко вспливає, самий освітчений з самих освітчених...
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10.06.2024 12:22 Відповісти
в окулярах.
розумний, аж страшно....
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10.06.2024 12:31 Відповісти
Вгодований,ситий,просто маслючок!Так і хочеться відправити його в окопи і трохи збити з нього той розумний,чесний,безкомпромісний до ворогів вираз морди...
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10.06.2024 12:45 Відповісти
Все, що коментують зелені шлепери, шлем у смітник. Треба почекати висновки професіоналів, таких як Портніков, Безсмертний.
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10.06.2024 13:52 Відповісти
Оптимістично, хоча австрійську партію свободи, яка стала лідером на цих виборах, проукраїнською не назвеш....
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10.06.2024 14:28 Відповісти
 
 