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Партія прем’єр-міністра Фіцо зазнала поразки на виборах до Європарламенту у Словаччині

прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

Партія прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Smer-SD ("Курс – соціальна демократія") визнала поразку на виборах до ЄС та привітала переможців виборів партію "Прогресивна Словаччина".

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише The Slovak Spectator.

Ліберальна опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" (PS) набрала 27,8% голосів на виборах до Європарламенту. Це дає партії шість місць.

Партія Фіцо Smer набрала 24,8% голосів і забезпечує п'ять місць із 720 членів.

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори та призначає дострокові парламентські вибори. Також через провал партії на виборах прем’єр Бельгії де Кроо подасть у відставку.

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Топ коментарі
+6
Таке буває коли вдаєшся до підтримки пі.дароосійського, оскільки все що пов'язано з кацапами у всьому цивілізованому світі рівнозначне слову погане, фашиське, непотрібне та те що підлягає знищенню, всі політики та лідери у будь яких країнах що підтримують х@йло врешті решт у кращому для них випадку залишаться на смітнику історії, в гіршому для них, але кращому для всіх з ними трапиться те ж що і з фашистами в Гаазі
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10.06.2024 07:30
+5
Та тьотка в чорному,з косою(прим.не плутати з Юлією Володимирівною),ніяк не може пробратись в палату Фіцо через щільну охорону,щоб вручити йому квиток на концерт Кобзона під акомпанемент хора Алєксандрова?
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10.06.2024 07:20
+3
Невже таке буває, щоб при програші прем'єри подаввали у відставку??
Повчились би у нашого Простроченого!
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10.06.2024 07:19
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Фіцо пох? -- зробить вид шо не замітив?
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10.06.2024 07:15 Відповісти
Невже таке буває, щоб при програші прем'єри подаввали у відставку??
Повчились би у нашого Простроченого!
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10.06.2024 07:19 Відповісти
Таке буває коли вдаєшся до підтримки пі.дароосійського, оскільки все що пов'язано з кацапами у всьому цивілізованому світі рівнозначне слову погане, фашиське, непотрібне та те що підлягає знищенню, всі політики та лідери у будь яких країнах що підтримують х@йло врешті решт у кращому для них випадку залишаться на смітнику історії, в гіршому для них, але кращому для всіх з ними трапиться те ж що і з фашистами в Гаазі
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10.06.2024 07:30 Відповісти
Та тьотка в чорному,з косою(прим.не плутати з Юлією Володимирівною),ніяк не може пробратись в палату Фіцо через щільну охорону,щоб вручити йому квиток на концерт Кобзона під акомпанемент хора Алєксандрова?
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10.06.2024 07:20 Відповісти
падскальзнулся, упал, патiрял сазнанiе, очнулся гiпс.
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10.06.2024 07:45 Відповісти
Фіцо будь чоловіком, застрелься.
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10.06.2024 07:51 Відповісти
Не той випадок. Максимум сяде на пляшку,яку йому люб'язно ***** підставить.)
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10.06.2024 08:02 Відповісти
Нащо, хай помучиться трохи зі своїми пораненнями, дарма для нього чоловік старався чи що?
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10.06.2024 08:37 Відповісти
Порядна людина зробила б заяву про не ефективність смоктання у болотяного недомірка.
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10.06.2024 08:10 Відповісти
Так вони все одно пройшли, будуть псувати повітря у Європарламенті разом з правими з інших країн.
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10.06.2024 09:08 Відповісти
Плюнулі в ліцо
Партії фіцо...
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10.06.2024 09:12 Відповісти
А у партії фіцо оторвалося яйцо.
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10.06.2024 10:29 Відповісти
Вистрілили в дупу Фіцо, а порозумнішали всі інші.
Свободу письменникам !
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10.06.2024 10:56 Відповісти
 
 