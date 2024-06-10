Партія прем’єр-міністра Фіцо зазнала поразки на виборах до Європарламенту у Словаччині

Партія прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Smer-SD ("Курс – соціальна демократія") визнала поразку на виборах до ЄС та привітала переможців виборів партію "Прогресивна Словаччина".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Slovak Spectator.

Ліберальна опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" (PS) набрала 27,8% голосів на виборах до Європарламенту. Це дає партії шість місць.

Партія Фіцо Smer набрала 24,8% голосів і забезпечує п'ять місць із 720 членів.

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що він розпускає парламент країни - Національні збори та призначає дострокові парламентські вибори. Також через провал партії на виборах прем’єр Бельгії де Кроо подасть у відставку.

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