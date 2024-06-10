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Партия премьер-министра Фицо потерпела поражение на выборах в Европарламент в Словакии

прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

Партия премьер-министра Словакии Роберта Фицо Smer-SD ("Курс - социальная демократия") признала поражение на выборах в ЕС и поздравила победителей выборов партию "Прогрессивная Словакия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Slovak Spectator.

Либеральная оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" (PS) набрала 27,8% голосов на выборах в Европарламент. Это дает партии шесть мест.

Партия Фицо Smer набрала 24,8% голосов и обеспечивает пять мест из 720 членов.

Напомним, в воскресенье, 9 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что он распускает парламент страны - Национальное собрание и назначает досрочные парламентские выборы. Также из-за провала партии на выборах премьер Бельгии де Кроо подаст в отставку.

Читайте также: Проукраинская ЕНП побеждает на выборах в Европарламент, - DW
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Топ комментарии
+6
Таке буває коли вдаєшся до підтримки пі.дароосійського, оскільки все що пов'язано з кацапами у всьому цивілізованому світі рівнозначне слову погане, фашиське, непотрібне та те що підлягає знищенню, всі політики та лідери у будь яких країнах що підтримують х@йло врешті решт у кращому для них випадку залишаться на смітнику історії, в гіршому для них, але кращому для всіх з ними трапиться те ж що і з фашистами в Гаазі
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10.06.2024 07:30
+5
Та тьотка в чорному,з косою(прим.не плутати з Юлією Володимирівною),ніяк не може пробратись в палату Фіцо через щільну охорону,щоб вручити йому квиток на концерт Кобзона під акомпанемент хора Алєксандрова?
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10.06.2024 07:20
+3
Невже таке буває, щоб при програші прем'єри подаввали у відставку??
Повчились би у нашого Простроченого!
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10.06.2024 07:19
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Фіцо пох? -- зробить вид шо не замітив?
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10.06.2024 07:15 Ответить
Невже таке буває, щоб при програші прем'єри подаввали у відставку??
Повчились би у нашого Простроченого!
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10.06.2024 07:19 Ответить
Таке буває коли вдаєшся до підтримки пі.дароосійського, оскільки все що пов'язано з кацапами у всьому цивілізованому світі рівнозначне слову погане, фашиське, непотрібне та те що підлягає знищенню, всі політики та лідери у будь яких країнах що підтримують х@йло врешті решт у кращому для них випадку залишаться на смітнику історії, в гіршому для них, але кращому для всіх з ними трапиться те ж що і з фашистами в Гаазі
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10.06.2024 07:30 Ответить
Та тьотка в чорному,з косою(прим.не плутати з Юлією Володимирівною),ніяк не може пробратись в палату Фіцо через щільну охорону,щоб вручити йому квиток на концерт Кобзона під акомпанемент хора Алєксандрова?
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10.06.2024 07:20 Ответить
падскальзнулся, упал, патiрял сазнанiе, очнулся гiпс.
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10.06.2024 07:45 Ответить
Фіцо будь чоловіком, застрелься.
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10.06.2024 07:51 Ответить
Не той випадок. Максимум сяде на пляшку,яку йому люб'язно ***** підставить.)
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10.06.2024 08:02 Ответить
Нащо, хай помучиться трохи зі своїми пораненнями, дарма для нього чоловік старався чи що?
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10.06.2024 08:37 Ответить
Порядна людина зробила б заяву про не ефективність смоктання у болотяного недомірка.
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10.06.2024 08:10 Ответить
Так вони все одно пройшли, будуть псувати повітря у Європарламенті разом з правими з інших країн.
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10.06.2024 09:08 Ответить
Плюнулі в ліцо
Партії фіцо...
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10.06.2024 09:12 Ответить
А у партії фіцо оторвалося яйцо.
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10.06.2024 10:29 Ответить
Вистрілили в дупу Фіцо, а порозумнішали всі інші.
Свободу письменникам !
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10.06.2024 10:56 Ответить
 
 