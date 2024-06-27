Мецола: Новый состав Европарламента продолжит поддержку Украины

Новый состав Европейского парламента сохранит последовательность в поддержке Украины и в поддержке политики расширения ЕС.

Об этом сегодня в Брюсселе на пресс-конференции по итогам общения с главами государств и правительств ЕС заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Именно так она ответила на вопрос о том, будет ли новый парламент, в котором заметно усилилось присутствие правых сил, в дальнейшем поддерживать борьбу Украины против агрессии РФ и реформы самого ЕС в процессе его расширения.

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"Я довольно оптимистична, поэтому мой ответ на оба вопроса: да, если мы будем видеть, что результаты позволят достичь картины, при которой будет удержан проевропейский "центр". Это будет испытано в течение следующих нескольких недель. Вместе с этим, я не опасаюсь никакого сползания назад от обязательств, которые были сделаны во время 9-го созыва Европарламента", - отметила Мецола.

Она приветствовала обязательства по безопасности, которые были подписаны сегодня между ЕС и Украиной, а также двусторонних соглашений по безопасности Украины с Литвой и Эстонией.

По словам Мецолы, эти соглашения, вместе с согласованием на уровне лидеров ЕС порядка использования доходов от замороженных российских активов в интересах обороны Украины, принятие 14-го пакета санкций ЕС против России, начало переговоров с Украиной и Молдовой о вхождении в ЕС является свидетельством непоколебимой поддержки Евросоюза в адрес Украины и его решимости в укреплении общей безопасности. В этом контексте расширение ЕС приобретает большое геополитическое значение, добавила она.

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"Мы должны ответить на ожидания, которые европейцы выразили во время выборов. Одним из ключевых приоритетов программы (развития. - Ред.) на следующие пять лет является безопасность... Наша поддержка для Украины должна продолжаться. Мы должны также повысить способность Европы отвечать на кризисы любого рода, и укрепить ее стратегическую автономию. Мы также должны нарастить наши возможности и уменьшить фрагментацию нашей оборонной промышленности. Это, в свою очередь, связано с усилением нашей конкурентоспособности, как в экономическом, так и в политическом измерениях", - отметила президент Европейского парламента.