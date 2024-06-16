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Никакие решения относительно Украины не могут быть приняты без Украины, - Мецола

Роберта Мецола

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что любые решения относительно Украины не могут быть приняты без Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мецола написала в твиттере.

"Никакие решения относительно Украины не могут быть приняты без Украины. Путь к миру должен основываться на свободе и справедливости, что гарантирует право собственности Украины на собственную судьбу и территорию", - написала Мецола.

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Автор: 

путин владимир (31328) Мецола Роберт (78)


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Теоретично так, а практично?
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16.06.2024 12:22 Ответить
Підемо далі....

Я ж - ну - те ж Україна....

*****-ведик...

Це ж Я кручу педалі...

Велосипеда...
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16.06.2024 12:29 Ответить
Все так, тільки Козирь це абсолютно не Україна.
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16.06.2024 12:45 Ответить
 
 