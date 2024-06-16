Никакие решения относительно Украины не могут быть приняты без Украины, - Мецола

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что любые решения относительно Украины не могут быть приняты без Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мецола написала в твиттере.

"Никакие решения относительно Украины не могут быть приняты без Украины. Путь к миру должен основываться на свободе и справедливости, что гарантирует право собственности Украины на собственную судьбу и территорию", - написала Мецола.

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