Никакие решения относительно Украины не могут быть приняты без Украины, - Мецола
Председатель Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что любые решения относительно Украины не могут быть приняты без Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мецола написала в твиттере.
"Никакие решения относительно Украины не могут быть приняты без Украины. Путь к миру должен основываться на свободе и справедливости, что гарантирует право собственности Украины на собственную судьбу и территорию", - написала Мецола.
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Я ж - ну - те ж Україна....
*****-ведик...
Це ж Я кручу педалі...
Велосипеда...