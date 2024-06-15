Территориальные уступки Украины не принесут мир. Эта логика перекликается с политикой умиротворения 1930-х годов, - Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что территориальные уступки Украины агрессору не принесут мир, это похоже на политику умиротворения 1930-х годов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Каллас заявила на первом пленарном заседании в рамках Глобального саммита мира.
"Нам необходимо быть осторожными, чтобы не было впечатления, что некоторые принципы, как например, территориальная целостность Украины, являются второстепенными. Они не являются второстепенными! Соблюдение этих принципов является важным на пути к длительному миру. Они должны лежать в основе любых будущих мирных рамок", - сказала она.
Каллас напомнила, что российская агрессия против Украины продолжается уже 10 лет, и мир преимущественно игнорировал это.
"Некоторые надеются сейчас, что территориальные уступки агрессору принесут мир. Однако эта логика перекликается с политикой умиротворения 1930-х годов, а не с обеспечением мира", - подчеркнула премьер.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь". Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.
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Рот свій парашинський закрий.
Чим більше ти гавкаєш на людей, лідерів західного світу, яки кажуть правду і реально допомагають Україні, тим більше видно твоє рашистське нутро.
Що , мол завдяки рашки , Україна придбала території.
В тому числі , Західну Україну завдяки Сталіну.
Але України, як незалежної держави тоді не існувало, і Сталін окупував Західну Україну не для України, яка тоді була окупована рашистами а для рашистської імперії, під назвою СССР.