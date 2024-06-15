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Территориальные уступки Украины не принесут мир. Эта логика перекликается с политикой умиротворения 1930-х годов, - Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что территориальные уступки Украины агрессору не принесут мир, это похоже на политику умиротворения 1930-х годов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Каллас заявила на первом пленарном заседании в рамках Глобального саммита мира.

"Нам необходимо быть осторожными, чтобы не было впечатления, что некоторые принципы, как например, территориальная целостность Украины, являются второстепенными. Они не являются второстепенными! Соблюдение этих принципов является важным на пути к длительному миру. Они должны лежать в основе любых будущих мирных рамок", - сказала она.

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Каллас напомнила, что российская агрессия против Украины продолжается уже 10 лет, и мир преимущественно игнорировал это.

"Некоторые надеются сейчас, что территориальные уступки агрессору принесут мир. Однако эта логика перекликается с политикой умиротворения 1930-х годов, а не с обеспечением мира", - подчеркнула премьер.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что украинские военные должны выйти из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь". Также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Автор: 

путин владимир (31325) Каллас Кая (202)


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Топ комментарии
+6
Війна=гроші.Ізолюйте москву від нафтодоларів. Ось, що потрібно обговорювати, а не те, що сказав російський неонацистський фюрер.
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15.06.2024 22:08
+5
повня хєрня в тому, що плєшивого, коментують!
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15.06.2024 22:17
+2
обсасувать будуть москворотики...
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15.06.2024 22:01
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обсасувать будуть москворотики...
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15.06.2024 22:01 Ответить
Чуєш ти рашист, ти гадаєш що не видно, як ти тут сьогодні зареєструвався та несеш наративи пуйла та рашистських пропагандонів, що цей саміт фігня, що нас кинули, ітд...
Рот свій парашинський закрий.
Чим більше ти гавкаєш на людей, лідерів західного світу, яки кажуть правду і реально допомагають Україні, тим більше видно твоє рашистське нутро.
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15.06.2024 22:14 Ответить
ти смоктав?
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15.06.2024 22:06 Ответить
🤣
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15.06.2024 22:58 Ответить
Війна=гроші.Ізолюйте москву від нафтодоларів. Ось, що потрібно обговорювати, а не те, що сказав російський неонацистський фюрер.
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15.06.2024 22:08 Ответить
деяким країнам потрібно розʼяснення чому саме треба ізолювати москалів від нафтодоларів.
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15.06.2024 22:13 Ответить
Мені здається світ просто невідчуває цієї війни, а щоб її припинити вона повинна вийти за межі України, нафтові танкери з нафтою рф повинні горіти по всьому світу Зеленський повинен негайно санкціонувати дозвіл на такі операції. Щодоби від експорту нафти рф отримує 600 млн.дол.
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15.06.2024 22:28 Ответить
Скоріше б уже закінчилась ця конференція.
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15.06.2024 22:16 Ответить
повня хєрня в тому, що плєшивого, коментують!
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15.06.2024 22:17 Ответить
У Рашки нема кордонів. Отже Рашки не існує. До того.
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15.06.2024 22:19 Ответить
Якщо бути чесними, то не все так і погано було у 1939-му для України: ми повернули собі частину наших історичних земель, а "гієна єврпи" отримала по епалу за пацифікацію Заходу України і за дружбу з пілсудського з гітлером.
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15.06.2024 22:23 Ответить
якщо бути чесним краще втратити землі як фіни, але зберегти людей....ніж втратити десятки мільйонів під час штучного голоду 30-х.
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15.06.2024 22:34 Ответить
кончений, чому ти не вчив у школі історію України?
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16.06.2024 10:47 Ответить
Якщо бути чесним, то ти дослівно тут повтрорюєш кремлівські наративи пуйла.
Що , мол завдяки рашки , Україна придбала території.
В тому числі , Західну Україну завдяки Сталіну.
Але України, як незалежної держави тоді не існувало, і Сталін окупував Західну Україну не для України, яка тоді була окупована рашистами а для рашистської імперії, під назвою СССР.
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15.06.2024 22:35 Ответить
у тебе вже якась манія у кожній темі лизати сраку полякам. Якщо ти пропустив історію України у школі, то я тобі нагадаю, як війська УНР воювали з поляками пліч опліч проти совєтів. Однак після своєї перемоги, курви просто кинули українців ставши таким же окупантом Волині і Галичини, як і совєти.
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16.06.2024 10:50 Ответить
Була ЗУНР - але наш сусіда тоді вирішив шо то його землі і нам не потрібна державність ( хоча як він побивався шо йому аж два рази державності позбавляли - правда коли отримав ту державність отримав назад сам почав позбавляти державності інших і почав вертать все взад і шо то то їхні ісконні землі і як кацапи зараз роблять почав робити , ні притомні люди в того сусіда на його території живуть - але непритомних постійно натравлюють час від часу на нас ).
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16.06.2024 01:55 Ответить
Валодька Лєнін в 1916 році дав формулу велікороса- ми, крайній восток європи і добрая доля Азії і був за війну з німцями. Це вже потім поміняв мнєніє. За грубі гроші, ясна річ. І уклав Брестський мир, щоб кайзер всіма силами навалився на Антанту. Не допомогло, дві імперії сконали, Вєлікая Рассєя раніше.
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15.06.2024 23:30 Ответить
Це вже не ТРИДЦЯТІ роки. Це вже сьогодення. Грузія змирилась з втратою територій ? А світ вже прийняв завоювання московії як "відновлення справедливості" ???
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16.06.2024 10:56 Ответить
 
 