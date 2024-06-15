Територіальні поступки України не принесуть мир. Ця логіка перегукується з політикою умиротворення 1930-х років, - Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що територіальні поступки України агресору не принесуть мир, це схоже на політику умиротворення 1930-х років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Каллас заявила на першому пленарному засіданні в межах Глобального саміту миру.

"Нам необхідно бути обережними, щоб не було враження, що деякі принципи, як наприклад, територіальна цілісність України, є другорядними. Вони не є другорядними! Дотримання цих принципів є важливим на шляху до тривалого миру. Вони мають лежати в основі будь-яких майбутніх мирних рамок", - сказала вона.

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Каллас нагадала, що російська агресія проти України триває вже 10 років, і світ переважно ігнорував це.

"Дехто сподівається зараз, що територіальні поступки агресору принесуть мир. Однак ця логіка перегукується з політикою умиротворення 1930-х років, а не із забезпеченням миру", - наголосила прем'єрка.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові повинні вийти із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь". Також Україна має відмовитись від вступу до НАТО.