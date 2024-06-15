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Територіальні поступки України не принесуть мир. Ця логіка перегукується з політикою умиротворення 1930-х років, - Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що територіальні поступки України агресору не принесуть мир, це схоже на політику умиротворення 1930-х років.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Каллас заявила на першому пленарному засіданні в межах Глобального саміту миру.

"Нам необхідно бути обережними, щоб не було враження, що деякі принципи, як наприклад, територіальна цілісність України, є другорядними. Вони не є другорядними! Дотримання цих принципів є важливим на шляху до тривалого миру. Вони мають лежати в основі будь-яких майбутніх мирних рамок", - сказала вона.

Також читайте: Путін не має зацікавленості у справедливому мирі, - Сунак

Каллас нагадала, що російська агресія проти України триває вже 10 років, і світ переважно ігнорував це.

"Дехто сподівається зараз, що територіальні поступки агресору принесуть мир. Однак ця логіка перегукується з політикою умиротворення 1930-х років, а не із забезпеченням миру", - наголосила прем'єрка.

Читайте: У нас немає "плану Б" на випадок поразки України, - прем’єрка Естонії Каллас

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові повинні вийти із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей для "мирних переговорів" з Росією. Тоді РФ "негайно припинить вогонь". Також Україна має відмовитись від вступу до НАТО.

Автор: 

путін володимир (23873) Каллас Кая (268)


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Топ коментарі
+6
Війна=гроші.Ізолюйте москву від нафтодоларів. Ось, що потрібно обговорювати, а не те, що сказав російський неонацистський фюрер.
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15.06.2024 22:08
+5
повня хєрня в тому, що плєшивого, коментують!
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15.06.2024 22:17
+2
обсасувать будуть москворотики...
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15.06.2024 22:01
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обсасувать будуть москворотики...
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15.06.2024 22:01 Відповісти
Чуєш ти рашист, ти гадаєш що не видно, як ти тут сьогодні зареєструвався та несеш наративи пуйла та рашистських пропагандонів, що цей саміт фігня, що нас кинули, ітд...
Рот свій парашинський закрий.
Чим більше ти гавкаєш на людей, лідерів західного світу, яки кажуть правду і реально допомагають Україні, тим більше видно твоє рашистське нутро.
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15.06.2024 22:14 Відповісти
ти смоктав?
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15.06.2024 22:06 Відповісти
🤣
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15.06.2024 22:58 Відповісти
Війна=гроші.Ізолюйте москву від нафтодоларів. Ось, що потрібно обговорювати, а не те, що сказав російський неонацистський фюрер.
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15.06.2024 22:08 Відповісти
деяким країнам потрібно розʼяснення чому саме треба ізолювати москалів від нафтодоларів.
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15.06.2024 22:13 Відповісти
Мені здається світ просто невідчуває цієї війни, а щоб її припинити вона повинна вийти за межі України, нафтові танкери з нафтою рф повинні горіти по всьому світу Зеленський повинен негайно санкціонувати дозвіл на такі операції. Щодоби від експорту нафти рф отримує 600 млн.дол.
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15.06.2024 22:28 Відповісти
Скоріше б уже закінчилась ця конференція.
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15.06.2024 22:16 Відповісти
повня хєрня в тому, що плєшивого, коментують!
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15.06.2024 22:17 Відповісти
У Рашки нема кордонів. Отже Рашки не існує. До того.
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15.06.2024 22:19 Відповісти
Якщо бути чесними, то не все так і погано було у 1939-му для України: ми повернули собі частину наших історичних земель, а "гієна єврпи" отримала по епалу за пацифікацію Заходу України і за дружбу з пілсудського з гітлером.
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15.06.2024 22:23 Відповісти
якщо бути чесним краще втратити землі як фіни, але зберегти людей....ніж втратити десятки мільйонів під час штучного голоду 30-х.
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15.06.2024 22:34 Відповісти
кончений, чому ти не вчив у школі історію України?
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16.06.2024 10:47 Відповісти
Якщо бути чесним, то ти дослівно тут повтрорюєш кремлівські наративи пуйла.
Що , мол завдяки рашки , Україна придбала території.
В тому числі , Західну Україну завдяки Сталіну.
Але України, як незалежної держави тоді не існувало, і Сталін окупував Західну Україну не для України, яка тоді була окупована рашистами а для рашистської імперії, під назвою СССР.
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15.06.2024 22:35 Відповісти
у тебе вже якась манія у кожній темі лизати сраку полякам. Якщо ти пропустив історію України у школі, то я тобі нагадаю, як війська УНР воювали з поляками пліч опліч проти совєтів. Однак після своєї перемоги, курви просто кинули українців ставши таким же окупантом Волині і Галичини, як і совєти.
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16.06.2024 10:50 Відповісти
Була ЗУНР - але наш сусіда тоді вирішив шо то його землі і нам не потрібна державність ( хоча як він побивався шо йому аж два рази державності позбавляли - правда коли отримав ту державність отримав назад сам почав позбавляти державності інших і почав вертать все взад і шо то то їхні ісконні землі і як кацапи зараз роблять почав робити , ні притомні люди в того сусіда на його території живуть - але непритомних постійно натравлюють час від часу на нас ).
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16.06.2024 01:55 Відповісти
Валодька Лєнін в 1916 році дав формулу велікороса- ми, крайній восток європи і добрая доля Азії і був за війну з німцями. Це вже потім поміняв мнєніє. За грубі гроші, ясна річ. І уклав Брестський мир, щоб кайзер всіма силами навалився на Антанту. Не допомогло, дві імперії сконали, Вєлікая Рассєя раніше.
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15.06.2024 23:30 Відповісти
Це вже не ТРИДЦЯТІ роки. Це вже сьогодення. Грузія змирилась з втратою територій ? А світ вже прийняв завоювання московії як "відновлення справедливості" ???
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16.06.2024 10:56 Відповісти
 
 